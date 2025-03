Gruppo Iag: balzo in avanti dei profitti nel 2024 Il gruppo Iag 2024 con un altro trimestre redditizio, che consente di archiviare l’intero esercizio con un utile netto in crescita del 5,5% a 2,8 miliardi di euro. Aumento significativo anche l’utile operativo, con un +26,7% a 4,4 miliardi di euro nei 12 mesi. In particolare, la sola British Airways ha centrato un utile operativo in crescita del 4% nell’ultimo anno, grazie a una trasformazione da 7 miliardi di sterline che ha incrementato i risultati del vettore più importante del gruppo. Balzo in avanti del 9% per il fatturato che è salito a 32,1 miliardi di euro di cui soltanto dell’11% nell’ultimo trimestre con 122 milioni di passeggeri trasportati di cui 63 milioni in Europa. Luis Gallego, ceo del gruppo, sottolinea le forti performance dei mercati transatlantici e intraeuropei oltre al suo continuo sforzo di trasformazione come fattori chiave per la sua performance positiva nonché per l’ottimismo del gruppo sul potenziale di guadagno nel 2025 e oltre. I viaggi per vacanze rimangono ben sostenuti anche quest’anno, uin aumento anche il business travel , anche se non sono tornati ai livelli precedenti al Covid 19. Per l’anno in corso, Iag prevede la consegna di 26 aeromobili, di cui due wide-body e dieci A321Xlr. Condividi

