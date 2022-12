Il governo Usa salva Boeing. Potrà certificare i modelli 737 Max7 e Max10 Alla fine di quest’anno, come avviene in molti paesi, il governo degli Stati Uniti approverà una legge che comprende un lungo elenco di questioni, generalmente fiscali, che devono essere autorizzate. In quelle 4.155 pagine c’è un provvedimento che consentirà a Boeing di certificare i suoi aerei 737 Max7 e Max10 entro il prossimo anno, salvando l’azienda dal disastro finanziario. Un provvedimento del Congresso aveva stabilito che, se questi due modelli di velivolo non fossero stati certificati entro il 27 dicembre, sicuramente non avrebbero potuto essere processati. Questa regola era stata approvata quando si erano appena verificati i due incidenti che hanno coinvolto i due incidenti Max e aveva lo scopo di cortocircuitare Boeing per risolvere i suoi problemi. Ora, questo accordo apre le porte in modo che l’azienda non debba dimenticarsi di questi modelli, una volta che ha speso molti soldi nella sua preparazione. Tuttavia, questa legge impone alcuni requisiti aggiuntivi a Boeing, ma questi sembrano essere più volti a salvare la faccia da questa eccezione che a forzare il produttore. La notizia ha portato ad un rialzo delle quote della compagnia in borsa, il che in qualche modo significa che la compagnia sta recuperando buona parte della sua normalità, accentuatasi soprattutto dopo le due massicce operazioni di vendita di B737 e B787 a United e Air India, che bilanciare nuovamente il loro portafoglio ordini

In novembre, primo mese completo dopo la riapertura delle frontiere dell'11 ottobre scorso, il numero di visitatori stranieri è tornato a crescere, alimentando le speranze di una più ampia ripresa dei viaggi nel prossimo anno.\r

\r

Uno yen debole e la lunga chiusura rendono il Giappone una destinazione particolarmente attraente per i turisti stranieri che a novembre, secondo i dati della Jnto, sono stati 934.500: si tratta di un aumento dell'87% rispetto al mese di ottobre. All'inizio del 2022, a gennaio, il Giappone aveva registrato solo 17.766 visitatori.\r

\r

Tuttavia, gli arrivi sono diminuiti di quasi due terzi rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. \r

\r

Complessivamente, da inizio 2022, i visitatori sono stati 2,46 milioni: si tratta di una minima frazione rispetto al record di 31,8 milioni del 2019 e all'obiettivo originario del governo per il 2020 di raggiungere i 40 milioni di arrivi, in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo, poi rinviate a causa della pandemia.\r

\r

","post_title":"Giappone: balzo in avanti del numero di turisti stranieri in novembre","post_date":"2022-12-21T12:26:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671625617000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates rilancia sull'Italia con l'aggiunta di un ulteriore volo diretto tra Roma e Dubai, dal 1° febbraio 2023. La nuova frequenza sarà operata dal Boeing 777 e aumenterà il numero di voli tra le due città fino a raddoppiare i collegamenti giornalieri che arriveranno a 14 alla settimana.\r

Roma rappresenta uno dei quattro gateway di Emirates in Italia, insieme a Milano, Bologna e Venezia. Questa proficua collaborazione tra la compagnia aerea e l’Italia è iniziata 30 anni fa, quando il primo volo Emirates è atterrato a Roma: in questi anni, la compagnia aerea ha fatto volare più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale. Con quest'ultima aggiunta da Roma il vettore arriverà ad operare 38 collegamenti tra il nostro Paese e Dubai.\r

“L'aggiunta di questa nuova frequenza ai voli Roma-Dubai rappresenta un forte segnale che le persone hanno ricominciato e vogliono viaggiare, sia per piacere che per affari - ha commentato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. La partnership di Emirates con l'Italia, che abbraccia tre decenni, riflette l'importanza del mercato italiano per la rete globale della compagnia aerea, in quanto facilita il collegamento diretto tra i due Paesi e arricchisce le rispettive economie locali. Emirates, inoltre, collega gli italiani a 130 destinazioni globali attraverso il suo hub di Dubai, verso i mercati più ricchi e particolari del mondo. Con l'aggiunta di questo volo, abbiamo raggiunto un totale di 38 voli settimanali dall'Italia a Dubai”.","post_title":"Emirates aggiunge una nuova frequenza sulla Roma-Dubai dal prossimo 1° febbraio","post_date":"2022-12-21T11:44:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671623089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla fine di quest'anno, come avviene in molti paesi, il governo degli Stati Uniti approverà una legge che comprende un lungo elenco di questioni, generalmente fiscali, che devono essere autorizzate. In quelle 4.155 pagine c'è un provvedimento che consentirà a Boeing di certificare i suoi aerei 737 Max7 e Max10 entro il prossimo anno, salvando l'azienda dal disastro finanziario.\r

\r

Un provvedimento del Congresso aveva stabilito che, se questi due modelli di velivolo non fossero stati certificati entro il 27 dicembre, sicuramente non avrebbero potuto essere processati. Questa regola era stata approvata quando si erano appena verificati i due incidenti che hanno coinvolto i due incidenti Max e aveva lo scopo di cortocircuitare Boeing per risolvere i suoi problemi.\r

\r

Ora, questo accordo apre le porte in modo che l'azienda non debba dimenticarsi di questi modelli, una volta che ha speso molti soldi nella sua preparazione. Tuttavia, questa legge impone alcuni requisiti aggiuntivi a Boeing, ma questi sembrano essere più volti a salvare la faccia da questa eccezione che a forzare il produttore.\r

\r

La notizia ha portato ad un rialzo delle quote della compagnia in borsa, il che in qualche modo significa che la compagnia sta recuperando buona parte della sua normalità, accentuatasi soprattutto dopo le due massicce operazioni di vendita di B737 e B787 a United e Air India, che bilanciare nuovamente il loro portafoglio ordini ","post_title":"Il governo Usa salva Boeing. Potrà certificare i modelli 737 Max7 e Max10","post_date":"2022-12-21T11:41:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671622863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal amplia l'operativo verso le Americhe per l'estate 2023, in particolare per le destinazioni fra Stati Uniti, Brasile e Venezuela che beneficeranno di frequenze aggiuntive da Lisbona.\r

\r

Nel dettaglio, Boston sarà servita due volte al giorno durante il picco estivo, rispetto alle 9 volte a settimana dell'estate 2022; Miami passerà da giornaliero a 10 volte a settimana e Washington Dulles da 8 volte a settimana a 10 volte a settimana. Ci sarà anche una frequenza aggiuntiva sia per Chicago O'Hare sia per San Francisco, portando ogni rotta a 5 collegamenti alla settimana.\r

\r

Complessivamente, la prossima estate, Tap volerà verso otto destinazioni negli Stati Uniti per un'offerta di 31.038 posti settimanali bidirezionali durante l'alta stagione.\r

\r

In Brasile, la compagnia aerea portoghese effettuerà un volo settimanale in più per Belém, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, oltre a due viaggi di andata e ritorno supplementari per São Paulo Guarulhos. Saranno mantenute le frequenze esistenti per Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro.\r

\r

Infine, Caracas vedrà aumentare il numero di voli settimanali a tre la prossima estate, uno in più rispetto all'estate 2019.","post_title":"Tap Air Portugal potenzia la capacità verso Usa, Brasile e Venezuela","post_date":"2022-12-21T11:17:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671621446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ripristinerà il 25 marzo 2023 i collegamenti diretti con Singapore: la rotta sarà servita quattro volte alla settimana con un Boeing 787 Dreamliner.\r

\"Il volo, sospeso a marzo 2020 a causa della pandemia, amplierà ulteriormente il nostro network in Asia e creerà connettività aerea per i passeggeri che viaggiano tra l'Africa e Singapore - ha sottolineato il ceo della compagnia aerea africana, Mesfin Tasew -. Questo collegamento faciliterà inoltre i legami commerciali, gli investimenti e il turismo tra l'Africa e Singapore. In linea con il nostro piano di crescita del network nel mondo, continueremo ad aprire nuove rotte per migliorare la connettività tra l'Africa e il resto del mondo attraverso Addis Abeba\".\r

\r

\"Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Ethiopian Airlines all'aeroporto di Changi - ha aggiunto Lim Ching Kiat, ceo di Cag per lo sviluppo dell'hub -. Ethiopian è stata costantemente votata come la migliore compagnia aerea in Africa e il network dal suo hub di Addis Abeba include oltre 63 destinazioni nel continente africano. Questo volo tra Singapore e l'Etiopia offrirà ai passeggeri della nostra regione più opzioni di viaggio per visitare l'Africa. Per molti singaporiani, l'Etiopia potrebbe anche essere una nuova ed entusiasmante destinazione di vacanza, poiché vanta numerose attrazioni che vanno da siti storici come Axum a una geografia naturale mozzafiato come i Monti Simien e le cascate del Nilo Azzurro\".","post_title":"Ethiopian Airlines tornerà a Singapore con quattro voli settimanali, dal 25 marzo","post_date":"2022-12-21T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671614102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sei destinazioni, luoghi a stretto contatto con la natura e siti mozzafiato: l'Ungheria ha selezionato una serie di località imperdibili, da visitare nel 2023, mete dove l’avventura e il benessere si incontrano, tra sentieri che attraversano formazioni geologiche e passeggiate immersi nel verde.\r

Il Megyer-hegy Tarn, di origine vulcanica, è una delle destinazioni più popolari delle Colline di Zemplén. Il laghetto è stato classificato come riserva naturale nel 1997. Lo specchio d’acqua è raggiungibile con un sentiero di trekking che attraversa la collina alta diversi metri, arrivati in cima la vista è mozzafiato.\r

Il Parco nazionale di Aggtelek e ospita al suo interno la grotta più lunga dell'Ungheria: la Caverna di Baradla, che si snoda lungo 25 chilometri. La nascita di questo fenomeno naturale, attraverso uno studio ricavato dai dati geologici, viene collocata a circa due milioni di anni fa. L'acqua gocciolante ha lentamente costruito le stalattiti di varie forme che ogni anno stupiscono e affascinano i turisti. La Sala dei Concerti, con la sua eccellente acustica e gli splendidi spettacoli, ospita ancora oggi concerti di musica classica e popolare.\r

Dopo un sentiero che si snoda nella natura circostante, si arriva davanti ad una delle tre uniche meraviglie di sale esistenti al mondo che si trova a Egerszalók. Nascosta nella Valle delle Acque Medicinali, la collina di sale è formata dall'acqua che sgorga da 410 metri di profondità. La collina di sale è stata creata nel 1961, quando l'area era sottoposta a lavori di trivellazione alla ricerca di gas naturale e petrolio. L'acqua medicinale contiene calcio, sodio, magnesio e zolfo.\r

La Foresta di Gemenc è un luogo unico in Europa ed è un'area naturale protetta dal 1977. Ogni anno, la sua superficie di 180 chilometri quadrati viene allagata, consentendo la formazione di una fauna davvero speciale. La foresta è un luogo magico per gli amanti delle escursioni e per chi vuole immergersi in una fiaba naturale fatta di sentieri e angoli idilliaci.\r

A soli 25 chilometri a sud di Oroszlány, è possibile camminare tra le rocce rosse del Parco Geologico della Bauxite a Gánt e visitare la Mostra delle Miniere di Bauxite di Balás Jenő. Il museo, realizzato proprio accanto alla cava, custodisce utensili da miniera e vecchie fotografie, inoltre nel cortile ospita anche due locomotive utilizzate per il trasporto della bauxite. Il sentiero naturalistico di 13 stazioni intorno alla miniera è una piacevole passeggiata che permette ai turisti di conoscere la storia geologica della zona, come si è creato il giacimento di bauxite di Gant e quali minerali si trovano nell'area.\r

L'elenco dei tesori naturali più belli dell'Ungheria non sarebbe completo senza l'attrazione top della Valle di Szalajka: la Cascata del Velo. L'acqua carsica scroscia per 17 metri, formando delle splendide barre di pietra. Una volta che l'acqua risale in superficie, l'anidride carbonica intrappolata fuoriesce e il calcare accumulato dà vita a una struttura a gradini.","post_title":"Ungheria: riflettori puntati su sei località imperdibili, da visitare nel 2023","post_date":"2022-12-20T13:35:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671543324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa riattiva da domani, 21 dicembre, i collegamenti tra Madrid e Salvador de Bahía: la rotta sarà operata due volte alla settimana, mercoledì e venerdì. L'operativo è ideale per garantire collegamenti veloci da Madrid verso varie destinazioni europee quali Barcellona, Porto, Lisbona, Vigo, Zurigo, Parigi, Francoforte, Monaco, Roma e Milano. Con il ritorno in quella che è stata la prima destinazione brasiliana collegata da Air Europa, la compagnia rafforza il posizionamento nell'hub di Madrid e amplia progressivamente l'offerta per rispondere all'incremento della domanda.\r

\r

Oltre al volo giornaliero su San Paolo, Air Europa aggiunge Salvador de Bahia al suo network operato con il Boeing 787 Dreamliner. La compagnia ha ampliato i collegamenti in Brasile anche grazie all'accordo di codeshare con Azul, che con voli da San Paolo e Salvador de Bahia raggiunge altre nove città del paese. Air Europa stima di offrire oltre 78.000 posti su questa rotta nel 2023, operando più di 250 voli, in un chiaro impegno a recuperare i livelli e le operazioni del 2019.","post_title":"Air Europa riattiva domani la rotta da Madrid a Salvador de Bahia","post_date":"2022-12-20T12:12:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671538348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402293\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption]\r

Il turismo italiano accelera per le feste, anche grazie al ritorno dei viaggiatori stranieri. Ad una settimana dal Natale, le previsioni delle imprese ricettive sui flussi turistici sono positive: tra Natale, Capodanno ed Epifania sono attese 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019. \r

A stimarlo per Assoturismo Confesercenti è il Centro Studi Turistici di Firenze, sulla base di un’indagine condotta su un campione di 1.334 imprenditori della ricettività. \r

Una buona notizia per il comparto che, dopo una buona estate, ha attraversato un autunno non privo di difficoltà e condizionato dal caro-energia: alcune imprese sono state costrette ad anticipare la chiusura stagionale o a sospendere l’attività nei periodi di bassa stagione per l’aumento dei costi di gestione. Sui mercati turistici, però, la voglia di partire non manca e per le prossime feste le imprese segnalano un aumento delle prenotazioni, soprattutto degli stranieri, anche se l’inflazione e le incertezze della fase economica incideranno sulla durata dei soggiorni e sulla capacità di spesa dei turisti. \r

«Previsioni positive, che fanno sperare che la ripresa prosegua anche nel 2023 - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Il turismo si conferma tra i comparti più capaci di cogliere le occasioni di ripartenza, nonostante la fase difficile a livello nazionale e internazionale. Per accelerare la ripresa, però, bisogna risolvere nuove e vecchie criticità, dal caro-energia alla destagionalizzazione, così come promozione e infrastrutture: le regioni del Sud e delle Isole sono considerate ancora, soprattutto agli occhi della domanda estera, destinazioni principalmente balneari, nonostante la ricchezza culturali del territorio. Dobbiamo fare uno sforzo in più per rendere l’intero Paese una meta attrattiva 365 giorni l’anno, ne abbiamo le potenzialità”.\r

Italiani e stranieri \r

La domanda italiana resta maggioritaria: complessivamente, nelle strutture sono attese 8,6 milioni di presenze di nostri concittadini, il 62,3% del totale, con una crescita del +2,2% rispetto allo scorso anno. Ma l’incremento più alto è segnato dai visitatori stranieri: I flussi dall’estero sono stimati in crescita del +19,5% per queste feste, per un totale di oltre 5,2 milioni di presenze. Ad aumentare soprattutto le presenze di tedeschi e francesi, ma anche svizzeri, britannici, olandesi e belgi. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono per il mercato statunitense, con un gran ritorno dei turisti USA soprattutto nelle città d’arte. Qualche primo segnale di ripresa anche per i mercati di Canada, Brasile e Cina. \r

\r

Le mete \r

In particolare, le città e i centri d’arte dovrebbero registrare un incremento del +11%, mentre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspettative anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località termali (+5,3%), marine (+5%) e le località ad Altro Interesse (+3,1%). In generale, la tendenza risulterebbe leggermente migliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alberghiere (+7,7%) \r

\r

Le aree\r

Dall’indagine emerge un andamento abbastanza uniforme tra le diverse aree del Paese: le previsioni migliori sono delle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord Ovest (+8,2%), ma un trend positivo è atteso anche nel Nord Est (+7,9%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (+6,7%). Una certa differenziazione si rileva, invece, in merito alla presenza degli stranieri: nelle aree del Nord Est e del Nord Ovest la quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al 42% e al 40%. Nelle regioni del Centro dovrebbe attestarsi al 33%, mentre al Sud e Isole scenderebbe al 19%. \r

","post_title":"Assoturismo: per le festività attese 13,8 milioni di presenze","post_date":"2022-12-19T12:16:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671452217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Flydubai celebra la vittoria della nazionale di calcio dell'Argentina ai Campionati del Mondo con una livrea speciale su due Boeing 737 Max 8. In qualità di partner regionale dell'Associazione calcistica argentina (Afa), flydubai ha trasportato i campioni da Abu Dhabi a Doha dopo aver concluso l'allenamento il 18 novembre, segnando l'inizio della loro corsa verso la coppa.\r

\r

La nuova livrea presenta il trofeo della Coppa del Mondo e la bandiera nazionale argentina sopra la squadra vincitrice che comprende Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Lionel Messi, Nicolas Otamendi e Paulo Dybala. La decalcomania \"Campeón\" e il logo Afa a tre stelle si aggiungono alle livree celebrative.\r

\r

I due B737 Max opereranno su voli selezionati nell'ultimo giorno del servizio Match Day Shuttle tra Dubai World Central (DWC) e l'Aeroporto Internazionale di Doha (DIA). Dal lancio di questi voli speciali Match Day Shuttle il 21 novembre, flydubai ha trasportato più di 170.000 tifosi di calcio da tutto il mondo a Doha per partecipare alla kermesse.\r

\r

\"L'operatività di 30 voli giornalieri Match Day Shuttle tra Dubai e Doha è stata una pietra miliare senza precedenti nella regione - ha commentato il ceo della compagnia aerea, Ghaith Al Ghaith -. Ciò è stato possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, tra cui Dubai Airports, dnata, Dubai Police, Dubai Immigration, le autorità e il nostro partner Qatar Airways. Poter collaborare con la squadra vincitrice è stato un risultato epocale nella storia di flydubai\".","post_title":"Flydubai celebra l'Argentina campione del mondo con una livrea dedicata su due B737 Max","post_date":"2022-12-19T10:37:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671446249000]}]}}