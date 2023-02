GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto. Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi. Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90.

