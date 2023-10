Francoforte: primo scalo europeo a proporre l’utilizzo della biometria a tutti i vettori Francoforte è il primo scalo in Europa a offrire touchpoint biometrici ai passeggeri di tutte le compagnie aeree, consentendo ai viaggiatori di attraversare più agilmente l’aeroporto. Grazie alla soluzione biometrica Smart Path di Sita, supportata da Nec, il volto diventa la carta d’imbarco. I passeggeri possono registrarsi in modo sicuro in anticipo sul proprio cellulare attraverso l’app biometrica di Star Alliance o direttamente al chiosco del check-in con il proprio passaporto biometrico. L’intero processo di registrazione richiede solo pochi secondi. Una volta registrati, i passeggeri passano attraverso i checkpoint dotati di riconoscimento facciale senza mostrare alcun documento fisico. La nuova tecnologia è già utilizzata da oltre 12.000 passeggeri al check-in, al controllo delle carte d’imbarco e ai gate d’imbarco. “Abbiamo visto che più riusciamo ad automatizzare il viaggio dei passeggeri in aeroporto, migliore è la loro esperienza – ha dichiarato Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. I touchpoint biometrici velocizzano in modo significativo i passaggi obbligatori in aeroporto, dando ai passeggeri più tempo per rilassarsi prima del volo invece che aspettare in coda. Dalle nostre ricerche sappiamo che quando viene introdotta la biometria, oltre il 75% dei passeggeri la utilizza volentieri. Siamo quindi lieti di portare all’aeroporto di Francoforte i vantaggi di un viaggio più veloce in aeroporto”. “Insieme a Lufthansa e alle compagnie aeree di Star Alliance, offriamo questo servizio innovativo dal 2020, un’esperienza – con l’aiuto di Sita e Nec – che ora sarà estesa a tutte le compagnie aeree – ha aggiunto Pierre Dominique Prümm, membro dell’executive board aviation and infrastructure di Fraport, società di gestione dell’aeroporto di Francoforte -. Siamo il primo aeroporto europeo a offrire a tutti i passeggeri un viaggio comodo e contactless grazie alla biometria. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di dotare almeno il 50% di tutti i chioschi per il check-in, la pre-sicurezza e i gate d’imbarco di questa nuova e pionieristica tecnologia”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Verrà inaugurato il prossimo 27 marzo 2024 il nuovissimo Sandals Saint Vincent and The Grenadines. Più che un resort, un’esperienza completamente ispirata alla natura che lo circonda e che attende gli ospiti dell’ultima destinazione Sandals. Nascosto sullo sfondo della foresta pluviale caraibica, tra lussureggianti montagne verdi che vanno incontro ad un mare blu cobalto, il nuovo all-inclusive di Sandals® Resorts, il Sandals Saint Vincent and The Grenadines, nona destinazione caraibica e diciottesimo resort di Sandals Resorts International (SRI), aprirà i battenti il prossimo 27 marzo 2024. La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre 20 ettari, proporrà un'esperienza completamente nuova, invitando gli ospiti a godere della bellezza incontaminata del paesaggio, con le nuovissime Overwater Villas a due piani, serpeggianti corsi d’acqua e altri sensazionali "Sandals Firsts". Appartenenti alle Piccole Antille, e vicine a Saint Lucia e Grenada, l’arcipelago di Saint Vincent e delle Grenadine è costituito da 32 tra isole e cayos che offrono paesaggi esotici con delizie naturali, dai fiumi impetuosi alle colline ondulate e ai picchi vulcanici, una vera gemma nascosta dei Caraibi orientali. Le Suite 'Next Level' Sandals Saint Vincent and The Grenadines metterà a disposizione degli ospiti 301 camere, splendidamente arredate, e le Two-Bedroom Butler-Villas poste fronte mare, un 'Sandals First', le suite più ampie presenti nel portfolio dalla catena. Gli interni presentano elementi ispirati alla biophilia e al calore dei materiali vulcanici locali, con vedute accuratamente incorniciate da una vegetazione unica. Le Vincy Overwater Two-Story Villas, disposte su due piani, ripropongono in una nuova veste le iconiche suite Sandals, con un design evoluto su due livelli costruiti direttamente sull’acqua, coronate da un terrazzo arredato con vista a perdita d'occhio. Alcune ville e suite, inoltre, offrono uno spazio dedicato alla proiezione di film e camere fitness private con attrezzature Technogym, programmi di allenamento e una grande varietà di pesi. [gallery ids="454263,454264,454265,454266,454267,454268"] Ristorazione: cosa bolle in pentola? Circondati e avvolti da erbe aromatiche autoctone e da coltivazioni, sorti accanto ad uno dei più importanti allevamenti di bovini dei Caraibi, i 16 ristoranti del Sandals Saint Vincent and The Grenadines inviteranno gli ospiti a gustare i prodotti locali attraverso 16 diversi concept culinari. Ecco alcune novità: - Il primo ristorante communal-style del marchio, Buccan, avrà un menù composto da portate di stagione realizzate per essere condivise da chef che lavorano in una cucina a vista - Imoro, che nella lingua locale significa “verde”, è un nuovo ristorante grab-and-go, che servirà bowl salutari e deliziosi da gustare in spiaggia. - Materiali locali, motivi giocosi e piante tropicali decoreranno il Three Jewels (omaggio alla bandiera di Saint Vincent e Grenadine), rum-bar che servirà rum dei Caraibi orientali e nuove creazioni alcoliche e analcoliche, il tutto accompagnato dai suoni dei grandi classici della musica del posto. - Parisol, beach-club e ristorante all'aperto, servirà piatti veloci sulla riva del mare, prima di trasformarsi in locale notturno di alto livello per cocktail, musica e pittoresche vedute del tramonto. Imperdibile, nell’atrio, è la piscina lineare di quasi 92 metri che sembra perdersi nell'orizzonte, costeggiata da lussuose cabine e accesso diretto allo Swim-up Bar. Di fianco, una piscina a forma di mezza luna invita gli ospiti a rilassarsi e nuotare sotto il sole di Saint Vincent, mentre la piscina a sfioro di Parisol, si affaccia sulla baia avvolgendo la spiaggia. Costruite sulla riva del fiume, le cabine della Red Lane Spa saranno sempre avvolte dal suono dell'acqua che scorre, garantendo agli ospiti per connessione totale con la serenità della natura circostante. La posizione privilegiata del nuovo Sandals Saint Vincent and The Grenadines, in una delle aree più ricche dei Caraibi in termini di fauna marina, rende questo resort all-inclusive il punto di partenza verso incredibili scenari per lo snorkeling, immersioni subacquee e molte altre avventure in mare. Per ulteriori informazioni su Sandals Resorts and Beaches Resorts: https://www.sandalsresorts.eu/en/ www.beaches.com [post_title] => Uno sguardo sul Sandals Saint Vincent and the Grenadines a pochi mesi dall'apertura [post_date] => 2023-10-27T14:09:07+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698415747000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si allineano alle previsioni di crescita dell'intero gruppo le stime di chiusura delle divisione alberghiera di Alpitour. I bilanci di fine anno finanziario, che termina il prossimo 31 ottobre, dovrebbero infatti assegnare a Voihotels un fatturato in salita, tanto da raggiungere quota 170 - 180 milioni di euro. "E tutto ciò nonostante le difficoltà legate alla chiusura dello scalo di Catania per tre settimane - rivela il director of sales & marketing della divisione, Angelo La Riccia, in occasione dell'ultima fiera di Rimini -. In Sicilia abbiamo infatti sei strutture, tra cui tre VRetreats che godono di una percentuale di clientela straniera estremamente significativa". A livello di prodotto, il brand omonimo, Voihotels, vede in particolare il proprio giro d'affari salire di circa il 6%, soprattutto a seguito degli incrementi delle tariffe medie. "Ma sono cresciute anche le presenze internazionali, grazie a una programmazione che quest'anno è partita decisamente prima - spiega La Riccia -. E per il 2024 prevediamo un incremento ancora più sensibile degli arrivi dall'estero". A trainare le performance della divisione alberghiera è stato però soprattutto il marchio lusso VRetreats. A Venezia, per esempio, l'aumento è stato del 22%, a Taormina del 20%, quasi tutto ancora una volta legato alla crescita dei prezzi medi a camera, nonché all'incremento degli ospiti di origine internazionale. "Il mercato Usa è salito di quasi il 160% - sottolinea sempre La Riccia -. Su Taormina ha tra l'altro influito chiaramente l'effetto della serie White Lotus, ambientata nella città siciliana, così come la presenza di Four Seasons che ha contribuito a far crescere l'appeal della destinazione". Per il prossimo futuro i progetti della divisione alberghiera di Alpitour si concentrano soprattutto sui restyling. "Sta partendo proprio in questo periodo la ristrutturazione del Voi Tanka in Sardegna, per un investimento di quasi 80 milioni di euro in quattro anni - conclude La Riccia -. I lavori prevedono solo una chiusura invernale e nella prima fase riguarderanno 165 camere. A inizio novembre inizierà invece il restyling delle 40 stanze del VRetreats di Siracusa con re-opening in calendario a Pasqua. L'intervento segue il rinnovamento di hall e spazi comuni già effettuato l'anno scorso. Infine al Donna Camilla Savelli di Roma rifaremo un'ottantina di camere su 100, chiudendo una parte della struttura dal mese prossimo fino a Pasqua". [post_title] => Cresce il fatturato Voihotels sospinto dall'incremento di tariffe e arrivi internazionali [post_date] => 2023-10-27T13:49:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698414580000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455012" align="alignleft" width="273"] Il Sindaco di Messina Federico Basile[/caption] La prima edizione del Meet Tourism Messina organizzato da Travel Open Day e il suo brand internazionale ItaliAbsolutely insieme al Comune di Messina, è stato aperto dalla plenaria durante la quale i relatori provenienti dal Parlamento Europeo, dal Ministero della Cultura e dall'Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo si sono concentrati sulla promozione del territorio e la connessione tra gli operatori del turismo locale e buyer internazionali, ma anche con i rappresentanti dei media. In particolar modo si sono soffermati sul turismo nella Città dello Stretto, che grazie alla sua posizione il mar Ionio ed il mar Tirreno e all’eredità storico-culturale, offre una combinazione affascinante di miti, storia, cultura e natura. I buyer provenienti da tutto il mondo e i rappresentanti media partecipanti all’evento sono stati coinvolti in un fam trip e hanno avuto l’occasione di scoprire, tra altre cose, le feluche utilizzate per la “caccia” al pescespada, la “coltivazione” delle cozze e delle vongole nei laghi di Ganzirri. Hanno, inoltre, assistito a momenti indimenticabili come il concerto di organo nella Cattedrale di Messina, senza dimenticare lo spettacolo offerto dai panorami mozzafiato dello Stretto di Messina, in cui i due mari si fondono, evocando le leggendarie figure descritte da Omero nell'Odissea. E come l’esperienza coinvolge tutti i sensi, per i partecipanti il Meet Tourism Messina ha significato anche una full immersion nella cultura eno-gastronomica locale grazie ai cuochi stellati coinvolti. Durante la riunione conclusiva dell’evento i buyer presenti, oltre a manifestare il loro entusiasmo per quanto vissuto nella quattro giorni, hanno dichiarato di voler inserire la Città di Messina nella loro programmazione, sia per piccoli gruppi che per individuali. [gallery size="medium" ids="455013,455015,455018,455016,455017,455027"] [post_title] => La Iª edizione del Meet Tourism Messina ha entusiasmato i buyer [post_date] => 2023-10-27T13:48:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio-messina [1] => buyer-messina [2] => evento-messina [3] => in-evidenza [4] => italiabsolutely-messina [5] => meet-tourism-messina [6] => messina [7] => travel-open-day-messina ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio messina [1] => buyer messina [2] => evento messina [3] => In evidenza [4] => Italiabsolutely messina [5] => meet tourism messina [6] => messina [7] => travel open day messina ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698414512000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454994 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Francoforte è il primo scalo in Europa a offrire touchpoint biometrici ai passeggeri di tutte le compagnie aeree, consentendo ai viaggiatori di attraversare più agilmente l’aeroporto. Grazie alla soluzione biometrica Smart Path di Sita, supportata da Nec, il volto diventa la carta d'imbarco. I passeggeri possono registrarsi in modo sicuro in anticipo sul proprio cellulare attraverso l'app biometrica di Star Alliance o direttamente al chiosco del check-in con il proprio passaporto biometrico. L'intero processo di registrazione richiede solo pochi secondi. Una volta registrati, i passeggeri passano attraverso i checkpoint dotati di riconoscimento facciale senza mostrare alcun documento fisico. La nuova tecnologia è già utilizzata da oltre 12.000 passeggeri al check-in, al controllo delle carte d'imbarco e ai gate d'imbarco. "Abbiamo visto che più riusciamo ad automatizzare il viaggio dei passeggeri in aeroporto, migliore è la loro esperienza - ha dichiarato Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. I touchpoint biometrici velocizzano in modo significativo i passaggi obbligatori in aeroporto, dando ai passeggeri più tempo per rilassarsi prima del volo invece che aspettare in coda. Dalle nostre ricerche sappiamo che quando viene introdotta la biometria, oltre il 75% dei passeggeri la utilizza volentieri. Siamo quindi lieti di portare all'aeroporto di Francoforte i vantaggi di un viaggio più veloce in aeroporto". "Insieme a Lufthansa e alle compagnie aeree di Star Alliance, offriamo questo servizio innovativo dal 2020, un'esperienza - con l'aiuto di Sita e Nec - che ora sarà estesa a tutte le compagnie aeree - ha aggiunto Pierre Dominique Prümm, membro dell'executive board aviation and infrastructure di Fraport, società di gestione dell'aeroporto di Francoforte -. Siamo il primo aeroporto europeo a offrire a tutti i passeggeri un viaggio comodo e contactless grazie alla biometria. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di dotare almeno il 50% di tutti i chioschi per il check-in, la pre-sicurezza e i gate d'imbarco di questa nuova e pionieristica tecnologia". [post_title] => Francoforte: primo scalo europeo a proporre l'utilizzo della biometria a tutti i vettori [post_date] => 2023-10-27T12:06:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698408396000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454961 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Priorità a velocità e comodità. Ma anche via libera ai controlli biometrici. Questi gli elementi chiave ricercati dal passeggero di oggi secondo la Global Passenger Survey 2023 della Iata, che evidenzia la necessità di un iter più snello che consenta ai viaggiatori di prenotare il biglietto aereo, muoversi negli aeroporti e viaggiare in modo più semplice e sicuro. "I passeggeri sono stati chiari: vogliono perdere meno tempo a prenotare e muoversi più velocemente in aeroporto - ha spiegato Nick Careen, vicepresidente senior Iata per le operazioni, la sicurezza e la protezione - E per raggiungere questo obiettivo sono sempre più disposti a utilizzare i dati biometrici per completare un maggior numero di operazioni prima della partenza, fuori dall'aeroporto". Per rafforzare questo punto, la Iata ha annunciato in questi giorni il primo test riuscito di quella che ha definito un'esperienza di viaggio con identità digitale completamente integrata. Il viaggio, su un volo British Airways tra Londra Heathrow e Roma Fiumicino, aveva lo scopo di illustrare il potenziale dell'uso della biometria con documenti di viaggio digitali integrati. "La nostra visione dei viaggi del futuro è completamente digitale e protetta dall'identificazione biometrica. Sebbene esista la tecnologia per farlo in ogni fase del viaggio, collegare tra loro queste fasi si è rivelato impegnativo - ha dichiarato Careen -. Oggi, con i nostri partner, abbiamo dimostrato che è possibile. Questo aprirà un mondo di possibilità per viaggi più semplici in futuro". L'indagine sui passeggeri, basata su oltre 8.000 risposte provenienti da più di 200 Paesi, ha dimostrato che tre quarti dei passeggeri preferiscono utilizzare i dati biometrici rispetto ai passaporti e alle carte d'imbarco tradizionali. E quasi 9 su 10 hanno dichiarato di voler condividere le proprie informazioni sull'immigrazione per accelerare il processo di arrivo in aeroporto. I passeggeri vogliono che la tecnologia lavori di più, in modo da passare meno tempo a "essere trattati", a stare in coda", ha detto Careen. "E sono disposti a utilizzare i dati biometrici per ottenere questo risultato. Ma abbiamo bisogno di una cooperazione attraverso la catena del valore e con i governi per far sì che ciò avvenga con la tecnologia sicura che è disponibile oggi". La Iata sta promuovendo l'iniziativa One ID per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. Gli standard di "digitalizzazione dell'ammissibilità" del gruppo consentirebbero ai passeggeri di ottenere digitalmente tutte le necessarie autorizzazioni pre-viaggio direttamente dai governi prima del viaggio, evitando così tutte le verifiche dei documenti in aeroporto per un processo di viaggio più rapido. Ad oggi la maggior parte dei passeggeri può solo sognare l'esperienza vissuta dal viaggiatore test Iata diretto a Roma. Condividendo i dati memorizzati nel portafoglio digitale di uno smartphone con un agente di viaggio, il passeggero ha ricevuto offerte personalizzate dalle compagnie aeree attraverso il canale delle agenzie di viaggio. Dopo aver scelto un'offerta, il passeggero ha ricevuto un ordine generato come credenziale verificabile, anch'esso memorizzato sul portafoglio digitale, eliminando la necessità di un biglietto elettronico. Condividendo il passaporto digitale con la compagnia aerea, il passeggero ha ricevuto la conferma e l'assegnazione del posto via sms, senza alcuna immissione manuale di dati. Infine, poiché il viaggiatore ha scelto di condividere i dati biometrici mentre viaggiava in un aeroporto e in una compagnia aerea in cui erano disponibili i gate biometrici, il passeggero è stato autorizzato a superare i controlli di sicurezza, ad accedere alle lounge aeroportuali e ad entrare in aeroporto con la sola scansione del volto. "Si tratta di fornire ai passeggeri un'opzione comoda e senza soluzione di continuità", ha concluso Willie Walsh, direttore generale della Iata, in una conferenza stampa durante il World Financial Symposium dell'organizzazione a Chicago. Ha previsto che ci vorranno uno o due anni per sviluppare gli standard necessari all'implementazione di un simile programma. [post_title] => Il viaggio del domani: i passeggeri scelgono velocità, comodità e digitale [post_date] => 2023-10-27T10:14:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698401669000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crociere a tema natalizio lungo il tracciato del fiume Meno, tra le regioni tedesche di Assia e Baviera. E' la proposta decembrina di Avalon Waterways, con porti di partenza a Francoforte, principale hub aeroportuale del paese, e Norimberga, ben collegata a sua volta con i maggiori scali italiani e destinazione natalizia d'eccellenza della Germania. “Con le crociere sul Meno intendiamo intercettare quella clientela italiana appassionata di mercatini di Natale, che attende questo periodo con gioia ma che vuole viverli in maniera diversa, alternativa, lontani dalla folla, in modo più intimo e rilassante - spiega la product manager European market, Barbara Baldini –. Il nostro prodotto ben si sposa con questo target, che può così abbinare l’atmosfera del Natale in più città della Germania a un servizio a bordo di altissimo livello, al pari di un boutique hotel”. A tema natalizio anche le attività a bordo: durante le crociere si terranno tra le altre cose informali seminari sulle tradizioni del Natale in queste regioni della Germania e laboratori di pasticceria. [post_title] => A dicembre Avalon Waterways propone le crociere sul Meno a tema Natale [post_date] => 2023-10-27T09:56:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698400589000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Egyptair amplia il network verso l'Asia-Pacifico con il lancio di una nuova rotta verso la Cina che decollerà il 16 novembre: destinazione Shanghai Pudong. Sono previsti tre collegamenti settimanali da Il Cairo, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con ritorno il giorno successivo; sulla rotta saranno impiegati Boeing 777-300. Shanghai diventa la quarta città cinese servita dal vettore egiziano, dopo Pechino, Guangzhou e Hangzhou. Entro dicembre, la rete Asia-Pacifico della compagnia aerea includerà anche Dhaka, Bangladesh; Jakarta, Indonesia; Mumbai e Nuova Delhi, India; e Tokyo Narita, portando il totale a nove destinazioni nella regione. Il nuovo servizio segna il ripristino del collegamento senza scalo tra l'Egitto e Shanghai dopo una pausa di cinque anni. In precedenza, il vettore charter Air Leisure, ora scomparso, operava voli settimanali con Airbus A330-200 tra l'aeroporto internazionale di Assuan e la Cina, fino alla sospensione delle operazioni nell'ottobre 2018. Negli ultimi mesi Egyptair ha incrementato costantemente la sua rete Asia-Pacifico, lanciando voli per Dacca a maggio e riprendendo il servizio per Tokyo Narita lo scorso settembre. [post_title] => Egyptair collega Il Cairo a Shanghai, quarta destinazione cinese, dal 16 novembre [post_date] => 2023-10-26T10:45:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698317147000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454823 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mercato domestico protagonista all'aeroporto di Verona nei primi nove mesi del 2023. Tra gennaio e settembre il traffico nazionale ha rappresentato il 41% del traffico complessivo aeroportuale, seguito dal Regno Unito (contribuisce per il 17%) e dalla Germania (7%). L’Egitto, con oltre 136.000 passeggeri, si è affermato come primo mercato internazionale turistico per l’utenza italiana, superando anche i livelli del 2019. Sono alcuni dei dati emersi dal Workshop dedicato alla stagione invernale 2023/2024 del Polo Aeroportuale del Nord Est, che ha evidenziato come a fare da traino agli ottimi risultati del Catullo siano stati Ryanair, Volotea e Neos, rappresentando complessivamente il 62% del traffico aeroportuale e coprendo in maniera complementare il network domestico e internazionale di corto, medio e lungo raggio. Il recente avvio di SkyAlps ha segnato il ritorno del collegamento tra Verona e Roma Fiumicino: 12 le frequenze settimanali che grazie agli orari proposti, consentono comodi viaggi di andata e ritorno in giornata, facilitando anche le prosecuzioni attraverso l’hub di Fiumicino. Il picco della stagione invernale da Verona sarà caratterizzato dai collegamenti verso il Nord Europa: ritornano il volo su Rovaniemi di Neos, e quello su Reykjavik operato sia da Icelandair, già attiva allo scalo, che da Play, che da gennaio atterrerà per la prima volta al Catullo. [post_title] => Aeroporto Verona: Nord Europa protagonista del network invernale [post_date] => 2023-10-26T10:20:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698315640000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454813 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decollo programmato nell'estate 2024 per City Airlines. La compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, nata lo scorso anno, ha ricevuto il Coa dall'Autorità federale tedesca per l'aviazione a giugno e opererà i suoi voli dagli hub di Monaco e Francoforte, offrendo così anche voli feeder per Lufthansa. In flotta ci saranno aeromobili Airbus A319, ma il gruppo tedesco sta valutando la possibilità di utilizzare anche Airbus A220 o Embraer. City Airlines opererà a fianco di Lufthansa CityLine e la selezione del personale operativo - piloti e assistenti di volo - inizierà il prossimo novembre. "Per posizionare City Airlines a lungo termine - spiega una nota del gruppo tedesco - nel processo di reclutamento per i ruoli in cabina di pilotaggio vengono presi in considerazione anche piloti di lingua inglese. Ai candidati con esperienza pregressa sarà data la preferenza in fase di assunzione. Per i dipendenti del Gruppo interessati a passare a City Airlines, è possibile negoziare offerte con condizioni di passaggio volontarie. Questo vale in particolare per il personale di Lufthansa CityLine". "Con City Airlines vogliamo creare prospettive per i prossimi decenni e garantire posti di lavoro sostenibili in Germania. Questo è l'unico modo per crescere e rafforzare in modo sostenibile gli hub di Monaco e Francoforte", ha dichiarato Jens Fehlinger, ceo di City Airlines. [post_title] => City Airlines: la nuova divisione Lufthansa decollerà nell'estate 2024 [post_date] => 2023-10-25T13:10:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698239446000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "francoforte primo scalo europeo a proporre lutilizzo della biometria a tutti i vettori" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2147,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Verrà inaugurato il prossimo 27 marzo 2024 il nuovissimo Sandals Saint Vincent and The Grenadines. Più che un resort, un’esperienza completamente ispirata alla natura che lo circonda e che attende gli ospiti dell’ultima destinazione Sandals.\r

\r

Nascosto sullo sfondo della foresta pluviale caraibica, tra lussureggianti montagne verdi che vanno incontro ad un mare blu cobalto, il nuovo all-inclusive di Sandals® Resorts, il Sandals Saint Vincent and The Grenadines, nona destinazione caraibica e diciottesimo resort di Sandals Resorts International (SRI), aprirà i battenti il prossimo 27 marzo 2024.\r

\r

La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre 20 ettari, proporrà un'esperienza completamente nuova, invitando gli ospiti a godere della bellezza incontaminata del paesaggio, con le nuovissime Overwater Villas a due piani, serpeggianti corsi d’acqua e altri sensazionali \"Sandals Firsts\". Appartenenti alle Piccole Antille, e vicine a Saint Lucia e Grenada, l’arcipelago di Saint Vincent e delle Grenadine è costituito da 32 tra isole e cayos che offrono paesaggi esotici con delizie naturali, dai fiumi impetuosi alle colline ondulate e ai picchi vulcanici, una vera gemma nascosta dei Caraibi orientali.\r

\r

\r

\r

Le Suite 'Next Level'\r

\r

Sandals Saint Vincent and The Grenadines metterà a disposizione degli ospiti 301 camere, splendidamente arredate, e le Two-Bedroom Butler-Villas poste fronte mare, un 'Sandals First', le suite più ampie presenti nel portfolio dalla catena. Gli interni presentano elementi ispirati alla biophilia e al calore dei materiali vulcanici locali, con vedute accuratamente incorniciate da una vegetazione unica. Le Vincy Overwater Two-Story Villas, disposte su due piani, ripropongono in una nuova veste le iconiche suite Sandals, con un design evoluto su due livelli costruiti direttamente sull’acqua, coronate da un terrazzo arredato con vista a perdita d'occhio. Alcune ville e suite, inoltre, offrono uno spazio dedicato alla proiezione di film e camere fitness private con attrezzature Technogym, programmi di allenamento e una grande varietà di pesi.\r

\r

[gallery ids=\"454263,454264,454265,454266,454267,454268\"]\r

\r

\r

\r

Ristorazione: cosa bolle in pentola?\r

\r

Circondati e avvolti da erbe aromatiche autoctone e da coltivazioni, sorti accanto ad uno dei più importanti allevamenti di bovini dei Caraibi, i 16 ristoranti del Sandals Saint Vincent and The Grenadines inviteranno gli ospiti a gustare i prodotti locali attraverso 16 diversi concept culinari.\r

\r

Ecco alcune novità:\r

- Il primo ristorante communal-style del marchio, Buccan, avrà un menù composto da portate di stagione realizzate per essere condivise da chef che lavorano in una cucina a vista\r

- Imoro, che nella lingua locale significa “verde”, è un nuovo ristorante grab-and-go, che servirà bowl salutari e deliziosi da gustare in spiaggia.\r

- Materiali locali, motivi giocosi e piante tropicali decoreranno il Three Jewels (omaggio alla bandiera di Saint Vincent e Grenadine), rum-bar che servirà rum dei Caraibi orientali e nuove creazioni alcoliche e analcoliche, il tutto accompagnato dai suoni dei grandi classici della musica del posto.\r

- Parisol, beach-club e ristorante all'aperto, servirà piatti veloci sulla riva del mare, prima di trasformarsi in locale notturno di alto livello per cocktail, musica e pittoresche vedute del tramonto.\r

\r

Imperdibile, nell’atrio, è la piscina lineare di quasi 92 metri che sembra perdersi nell'orizzonte, costeggiata da lussuose cabine e accesso diretto allo Swim-up Bar. Di fianco, una piscina a forma di mezza luna invita gli ospiti a rilassarsi e nuotare sotto il sole di Saint Vincent, mentre la piscina a sfioro di Parisol, si affaccia sulla baia avvolgendo la spiaggia. Costruite sulla riva del fiume, le cabine della Red Lane Spa saranno sempre avvolte dal suono dell'acqua che scorre, garantendo agli ospiti per connessione totale con la serenità della natura circostante.\r

\r

La posizione privilegiata del nuovo Sandals Saint Vincent and The Grenadines, in una delle aree più ricche dei Caraibi in termini di fauna marina, rende questo resort all-inclusive il punto di partenza verso incredibili scenari per lo snorkeling, immersioni subacquee e molte altre avventure in mare.\r

\r

Per ulteriori informazioni su Sandals Resorts and Beaches Resorts:\r

https://www.sandalsresorts.eu/en/ www.beaches.com\r

\r

\r

\r

","post_title":"Uno sguardo sul Sandals Saint Vincent and the Grenadines a pochi mesi dall'apertura","post_date":"2023-10-27T14:09:07+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1698415747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allineano alle previsioni di crescita dell'intero gruppo le stime di chiusura delle divisione alberghiera di Alpitour. I bilanci di fine anno finanziario, che termina il prossimo 31 ottobre, dovrebbero infatti assegnare a Voihotels un fatturato in salita, tanto da raggiungere quota 170 - 180 milioni di euro. \"E tutto ciò nonostante le difficoltà legate alla chiusura dello scalo di Catania per tre settimane - rivela il director of sales & marketing della divisione, Angelo La Riccia, in occasione dell'ultima fiera di Rimini -. In Sicilia abbiamo infatti sei strutture, tra cui tre VRetreats che godono di una percentuale di clientela straniera estremamente significativa\".\r

\r

A livello di prodotto, il brand omonimo, Voihotels, vede in particolare il proprio giro d'affari salire di circa il 6%, soprattutto a seguito degli incrementi delle tariffe medie. \"Ma sono cresciute anche le presenze internazionali, grazie a una programmazione che quest'anno è partita decisamente prima - spiega La Riccia -. E per il 2024 prevediamo un incremento ancora più sensibile degli arrivi dall'estero\".\r

\r

A trainare le performance della divisione alberghiera è stato però soprattutto il marchio lusso VRetreats. A Venezia, per esempio, l'aumento è stato del 22%, a Taormina del 20%, quasi tutto ancora una volta legato alla crescita dei prezzi medi a camera, nonché all'incremento degli ospiti di origine internazionale. \"Il mercato Usa è salito di quasi il 160% - sottolinea sempre La Riccia -. Su Taormina ha tra l'altro influito chiaramente l'effetto della serie White Lotus, ambientata nella città siciliana, così come la presenza di Four Seasons che ha contribuito a far crescere l'appeal della destinazione\".\r

\r

Per il prossimo futuro i progetti della divisione alberghiera di Alpitour si concentrano soprattutto sui restyling. \"Sta partendo proprio in questo periodo la ristrutturazione del Voi Tanka in Sardegna, per un investimento di quasi 80 milioni di euro in quattro anni - conclude La Riccia -. I lavori prevedono solo una chiusura invernale e nella prima fase riguarderanno 165 camere. A inizio novembre inizierà invece il restyling delle 40 stanze del VRetreats di Siracusa con re-opening in calendario a Pasqua. L'intervento segue il rinnovamento di hall e spazi comuni già effettuato l'anno scorso. Infine al Donna Camilla Savelli di Roma rifaremo un'ottantina di camere su 100, chiudendo una parte della struttura dal mese prossimo fino a Pasqua\".","post_title":"Cresce il fatturato Voihotels sospinto dall'incremento di tariffe e arrivi internazionali","post_date":"2023-10-27T13:49:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698414580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455012\" align=\"alignleft\" width=\"273\"] Il Sindaco di Messina Federico Basile[/caption]\r

\r

La prima edizione del Meet Tourism Messina organizzato da Travel Open Day e il suo brand internazionale ItaliAbsolutely insieme al Comune di Messina, è stato aperto dalla plenaria durante la quale i relatori provenienti dal Parlamento Europeo, dal Ministero della Cultura e dall'Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo si sono concentrati sulla promozione del territorio e la connessione tra gli operatori del turismo locale e buyer internazionali, ma anche con i rappresentanti dei media.\r

In particolar modo si sono soffermati sul turismo nella Città dello Stretto, che grazie alla sua posizione il mar Ionio ed il mar Tirreno e all’eredità storico-culturale, offre una combinazione affascinante di miti, storia, cultura e natura. I buyer provenienti da tutto il mondo e i rappresentanti media partecipanti all’evento sono stati coinvolti in un fam trip e hanno avuto l’occasione di scoprire, tra altre cose, le feluche utilizzate per la “caccia” al pescespada, la “coltivazione” delle cozze e delle vongole nei laghi di Ganzirri. Hanno, inoltre, assistito a momenti indimenticabili come il concerto di organo nella Cattedrale di Messina, senza dimenticare lo spettacolo offerto dai panorami mozzafiato dello Stretto di Messina, in cui i due mari si fondono, evocando le leggendarie figure descritte da Omero nell'Odissea. E come l’esperienza coinvolge tutti i sensi, per i partecipanti il Meet Tourism Messina ha significato anche una full immersion nella cultura eno-gastronomica locale grazie ai cuochi stellati coinvolti.\r

Durante la riunione conclusiva dell’evento i buyer presenti, oltre a manifestare il loro entusiasmo per quanto vissuto nella quattro giorni, hanno dichiarato di voler inserire la Città di Messina nella loro programmazione, sia per piccoli gruppi che per individuali.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"455013,455015,455018,455016,455017,455027\"]","post_title":"La Iª edizione del Meet Tourism Messina ha entusiasmato i buyer","post_date":"2023-10-27T13:48:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenti-di-viaggio-messina","buyer-messina","evento-messina","in-evidenza","italiabsolutely-messina","meet-tourism-messina","messina","travel-open-day-messina"],"post_tag_name":["agenti di viaggio messina","buyer messina","evento messina","In evidenza","Italiabsolutely messina","meet tourism messina","messina","travel open day messina"]},"sort":[1698414512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Francoforte è il primo scalo in Europa a offrire touchpoint biometrici ai passeggeri di tutte le compagnie aeree, consentendo ai viaggiatori di attraversare più agilmente l’aeroporto.\r

\r

Grazie alla soluzione biometrica Smart Path di Sita, supportata da Nec, il volto diventa la carta d'imbarco. I passeggeri possono registrarsi in modo sicuro in anticipo sul proprio cellulare attraverso l'app biometrica di Star Alliance o direttamente al chiosco del check-in con il proprio passaporto biometrico. L'intero processo di registrazione richiede solo pochi secondi.\r

\r

Una volta registrati, i passeggeri passano attraverso i checkpoint dotati di riconoscimento facciale senza mostrare alcun documento fisico. La nuova tecnologia è già utilizzata da oltre 12.000 passeggeri al check-in, al controllo delle carte d'imbarco e ai gate d'imbarco.\r

\r

\"Abbiamo visto che più riusciamo ad automatizzare il viaggio dei passeggeri in aeroporto, migliore è la loro esperienza - ha dichiarato Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. I touchpoint biometrici velocizzano in modo significativo i passaggi obbligatori in aeroporto, dando ai passeggeri più tempo per rilassarsi prima del volo invece che aspettare in coda. Dalle nostre ricerche sappiamo che quando viene introdotta la biometria, oltre il 75% dei passeggeri la utilizza volentieri. Siamo quindi lieti di portare all'aeroporto di Francoforte i vantaggi di un viaggio più veloce in aeroporto\".\r

\r

\"Insieme a Lufthansa e alle compagnie aeree di Star Alliance, offriamo questo servizio innovativo dal 2020, un'esperienza - con l'aiuto di Sita e Nec - che ora sarà estesa a tutte le compagnie aeree - ha aggiunto Pierre Dominique Prümm, membro dell'executive board aviation and infrastructure di Fraport, società di gestione dell'aeroporto di Francoforte -. Siamo il primo aeroporto europeo a offrire a tutti i passeggeri un viaggio comodo e contactless grazie alla biometria. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di dotare almeno il 50% di tutti i chioschi per il check-in, la pre-sicurezza e i gate d'imbarco di questa nuova e pionieristica tecnologia\".\r

\r

","post_title":"Francoforte: primo scalo europeo a proporre l'utilizzo della biometria a tutti i vettori","post_date":"2023-10-27T12:06:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698408396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454961","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Priorità a velocità e comodità. Ma anche via libera ai controlli biometrici. Questi gli elementi chiave ricercati dal passeggero di oggi secondo la Global Passenger Survey 2023 della Iata, che evidenzia la necessità di un iter più snello che consenta ai viaggiatori di prenotare il biglietto aereo, muoversi negli aeroporti e viaggiare in modo più semplice e sicuro.\r

\r

\"I passeggeri sono stati chiari: vogliono perdere meno tempo a prenotare e muoversi più velocemente in aeroporto - ha spiegato Nick Careen, vicepresidente senior Iata per le operazioni, la sicurezza e la protezione - E per raggiungere questo obiettivo sono sempre più disposti a utilizzare i dati biometrici per completare un maggior numero di operazioni prima della partenza, fuori dall'aeroporto\".\r

\r

Per rafforzare questo punto, la Iata ha annunciato in questi giorni il primo test riuscito di quella che ha definito un'esperienza di viaggio con identità digitale completamente integrata. Il viaggio, su un volo British Airways tra Londra Heathrow e Roma Fiumicino, aveva lo scopo di illustrare il potenziale dell'uso della biometria con documenti di viaggio digitali integrati.\r

\r

\"La nostra visione dei viaggi del futuro è completamente digitale e protetta dall'identificazione biometrica. Sebbene esista la tecnologia per farlo in ogni fase del viaggio, collegare tra loro queste fasi si è rivelato impegnativo - ha dichiarato Careen -. Oggi, con i nostri partner, abbiamo dimostrato che è possibile. Questo aprirà un mondo di possibilità per viaggi più semplici in futuro\".\r

\r

L'indagine sui passeggeri, basata su oltre 8.000 risposte provenienti da più di 200 Paesi, ha dimostrato che tre quarti dei passeggeri preferiscono utilizzare i dati biometrici rispetto ai passaporti e alle carte d'imbarco tradizionali. E quasi 9 su 10 hanno dichiarato di voler condividere le proprie informazioni sull'immigrazione per accelerare il processo di arrivo in aeroporto.\r

\r

I passeggeri vogliono che la tecnologia lavori di più, in modo da passare meno tempo a \"essere trattati\", a stare in coda\", ha detto Careen. \"E sono disposti a utilizzare i dati biometrici per ottenere questo risultato. Ma abbiamo bisogno di una cooperazione attraverso la catena del valore e con i governi per far sì che ciò avvenga con la tecnologia sicura che è disponibile oggi\".\r

\r

La Iata sta promuovendo l'iniziativa One ID per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. Gli standard di \"digitalizzazione dell'ammissibilità\" del gruppo consentirebbero ai passeggeri di ottenere digitalmente tutte le necessarie autorizzazioni pre-viaggio direttamente dai governi prima del viaggio, evitando così tutte le verifiche dei documenti in aeroporto per un processo di viaggio più rapido.\r

\r

Ad oggi la maggior parte dei passeggeri può solo sognare l'esperienza vissuta dal viaggiatore test Iata diretto a Roma. Condividendo i dati memorizzati nel portafoglio digitale di uno smartphone con un agente di viaggio, il passeggero ha ricevuto offerte personalizzate dalle compagnie aeree attraverso il canale delle agenzie di viaggio.\r

\r

Dopo aver scelto un'offerta, il passeggero ha ricevuto un ordine generato come credenziale verificabile, anch'esso memorizzato sul portafoglio digitale, eliminando la necessità di un biglietto elettronico. Condividendo il passaporto digitale con la compagnia aerea, il passeggero ha ricevuto la conferma e l'assegnazione del posto via sms, senza alcuna immissione manuale di dati.\r

\r

Infine, poiché il viaggiatore ha scelto di condividere i dati biometrici mentre viaggiava in un aeroporto e in una compagnia aerea in cui erano disponibili i gate biometrici, il passeggero è stato autorizzato a superare i controlli di sicurezza, ad accedere alle lounge aeroportuali e ad entrare in aeroporto con la sola scansione del volto.\r

\r

\"Si tratta di fornire ai passeggeri un'opzione comoda e senza soluzione di continuità\", ha concluso Willie Walsh, direttore generale della Iata, in una conferenza stampa durante il World Financial Symposium dell'organizzazione a Chicago. Ha previsto che ci vorranno uno o due anni per sviluppare gli standard necessari all'implementazione di un simile programma.","post_title":"Il viaggio del domani: i passeggeri scelgono velocità, comodità e digitale","post_date":"2023-10-27T10:14:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698401669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crociere a tema natalizio lungo il tracciato del fiume Meno, tra le regioni tedesche di Assia e Baviera. E' la proposta decembrina di Avalon Waterways, con porti di partenza a Francoforte, principale hub aeroportuale del paese, e Norimberga, ben collegata a sua volta con i maggiori scali italiani e destinazione natalizia d'eccellenza della Germania.\r

\r

“Con le crociere sul Meno intendiamo intercettare quella clientela italiana appassionata di mercatini di Natale, che attende questo periodo con gioia ma che vuole viverli in maniera diversa, alternativa, lontani dalla folla, in modo più intimo e rilassante - spiega la product manager European market, Barbara Baldini –. Il nostro prodotto ben si sposa con questo target, che può così abbinare l’atmosfera del Natale in più città della Germania a un servizio a bordo di altissimo livello, al pari di un boutique hotel”. A tema natalizio anche le attività a bordo: durante le crociere si terranno tra le altre cose informali seminari sulle tradizioni del Natale in queste regioni della Germania e laboratori di pasticceria.","post_title":"A dicembre Avalon Waterways propone le crociere sul Meno a tema Natale","post_date":"2023-10-27T09:56:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698400589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egyptair amplia il network verso l'Asia-Pacifico con il lancio di una nuova rotta verso la Cina che decollerà il 16 novembre: destinazione Shanghai Pudong.\r

\r

Sono previsti tre collegamenti settimanali da Il Cairo, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con ritorno il giorno successivo; sulla rotta saranno impiegati Boeing 777-300.\r

\r

Shanghai diventa la quarta città cinese servita dal vettore egiziano, dopo Pechino, Guangzhou e Hangzhou. Entro dicembre, la rete Asia-Pacifico della compagnia aerea includerà anche Dhaka, Bangladesh; Jakarta, Indonesia; Mumbai e Nuova Delhi, India; e Tokyo Narita, portando il totale a nove destinazioni nella regione.\r

\r

Il nuovo servizio segna il ripristino del collegamento senza scalo tra l'Egitto e Shanghai dopo una pausa di cinque anni. In precedenza, il vettore charter Air Leisure, ora scomparso, operava voli settimanali con Airbus A330-200 tra l'aeroporto internazionale di Assuan e la Cina, fino alla sospensione delle operazioni nell'ottobre 2018.\r

\r

Negli ultimi mesi Egyptair ha incrementato costantemente la sua rete Asia-Pacifico, lanciando voli per Dacca a maggio e riprendendo il servizio per Tokyo Narita lo scorso settembre.","post_title":"Egyptair collega Il Cairo a Shanghai, quarta destinazione cinese, dal 16 novembre","post_date":"2023-10-26T10:45:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698317147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercato domestico protagonista all'aeroporto di Verona nei primi nove mesi del 2023. Tra gennaio e settembre il traffico nazionale ha rappresentato il 41% del traffico complessivo aeroportuale, seguito dal Regno Unito (contribuisce per il 17%) e dalla Germania (7%). L’Egitto, con oltre 136.000 passeggeri, si è affermato come primo mercato internazionale turistico per l’utenza italiana, superando anche i livelli del 2019.\r

Sono alcuni dei dati emersi dal Workshop dedicato alla stagione invernale 2023/2024 del Polo Aeroportuale del Nord Est, che ha evidenziato come a fare da traino agli ottimi risultati del Catullo siano stati Ryanair, Volotea e Neos, rappresentando complessivamente il 62% del traffico aeroportuale e coprendo in maniera complementare il network domestico e internazionale di corto, medio e lungo raggio.\r

Il recente avvio di SkyAlps ha segnato il ritorno del collegamento tra Verona e Roma Fiumicino: 12 le frequenze settimanali che grazie agli orari proposti, consentono comodi viaggi di andata e ritorno in giornata, facilitando anche le prosecuzioni attraverso l’hub di Fiumicino. \r

Il picco della stagione invernale da Verona sarà caratterizzato dai collegamenti verso il Nord Europa: ritornano il volo su Rovaniemi di Neos, e quello su Reykjavik operato sia da Icelandair, già attiva allo scalo, che da Play, che da gennaio atterrerà per la prima volta al Catullo. ","post_title":"Aeroporto Verona: Nord Europa protagonista del network invernale","post_date":"2023-10-26T10:20:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698315640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decollo programmato nell'estate 2024 per City Airlines. La compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, nata lo scorso anno, ha ricevuto il Coa dall'Autorità federale tedesca per l'aviazione a giugno e opererà i suoi voli dagli hub di Monaco e Francoforte, offrendo così anche voli feeder per Lufthansa.\r

\r

In flotta ci saranno aeromobili Airbus A319, ma il gruppo tedesco sta valutando la possibilità di utilizzare anche Airbus A220 o Embraer.\r

\r

City Airlines opererà a fianco di Lufthansa CityLine e la selezione del personale operativo - piloti e assistenti di volo - inizierà il prossimo novembre.\r

\r

\"Per posizionare City Airlines a lungo termine - spiega una nota del gruppo tedesco - nel processo di reclutamento per i ruoli in cabina di pilotaggio vengono presi in considerazione anche piloti di lingua inglese. Ai candidati con esperienza pregressa sarà data la preferenza in fase di assunzione. Per i dipendenti del Gruppo interessati a passare a City Airlines, è possibile negoziare offerte con condizioni di passaggio volontarie. Questo vale in particolare per il personale di Lufthansa CityLine\".\r

\r

\"Con City Airlines vogliamo creare prospettive per i prossimi decenni e garantire posti di lavoro sostenibili in Germania. Questo è l'unico modo per crescere e rafforzare in modo sostenibile gli hub di Monaco e Francoforte\", ha dichiarato Jens Fehlinger, ceo di City Airlines.","post_title":"City Airlines: la nuova divisione Lufthansa decollerà nell'estate 2024","post_date":"2023-10-25T13:10:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698239446000]}]}}