Forlì sull’affaire Aeroitalia: “I romagnoli partiranno comunque per le loro vacanze” L’aeroporto di Forlì si mobilita per assistere al meglio i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni dei voli scaturite dalla rottura dei rapporti tra il Ridolfi e Aeroitalia. “I 35.000 romagnoli che hanno prenotato il volo dall’aeroporto di Forlì partiranno per le vacanze. L’obiettivo è far volare la Romagna e i passeggeri”: così il business aviation e direttore marketing dello scalo, Andrea Gilardi, ripreso dal Corriere Romagna. “ Go to Travel (società controllata dal Forlì Airport, ndr) ha stipulato due contratti con Aeroitalia. Il vettore si impegnava a garantire due aeromobili (uno da 68 posti e un altro da 140) con due equipaggi ciascuno con base a Forlì. Di fatto il Boeing non è mai arrivato nonostante dovesse coprire la stagione estiva per un totale di 800 ore, mentre per ciò che riguarda il personale dell’altro velivolo avevamo a disposizione solamente un equipaggio. Il che significa, in termini pratici, che piloti e hostess potevano viaggiare solamente per 4 rotte e riposarsi per 13 ore. Tutto ciò ci ha fatto vivere situazioni complesse come le molte cancellazioni (un migliaio i passeggeri che non sono potuti partire, ndr) che hanno colpito in prevalenza le rotte condivise da Go to Travel e Aeroitalia, ovvero Napoli, Catania, Lampedusa, Olbia e Brindisi. Insomma, nonostante i tentativi di ricomporre i pezzi con la controparte e le promesse del vettore che però non sono state mantenute, è stato necessario staccare la spina”. Condividi

Srl ha convocato per domani, mercoledì 28 giugno, una conferenza stampa che tratterà "la risoluzione di tutti gli impegni contrattuali sottoscritti con la compagnia aerea Aeroitalia" e sarà anche "l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva in corso e sugli sviluppi dei prossimi mesi circa l’attività di volo dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi”. Ieri era stato Andrea Stefano Gilardi, business aviation, communication and marketing di Forlì Airport, a commentare l'accaduto, in un'intervista rilasciata al TgR dell'Emilia Romagna: il manager ha evidenziato come "L'ultimo sia stato solo la punta dell'iceberg" di una serie di problematiche che si sono manifestate sin dal 26 marzo scorso, data di inizio del contratto di collaborazione tra la compagnia e lo scalo di Forlì. Disservizi Gilardi ha parlato di "profonde inadempienze e disservizi nei confronti dei passeggeri che avevano acquistati i biglietti per la partenza da Forlì", ultimi dei quali sabato scorso con la cancellazione dei voli per Cosimo e Pantelleria e il decollo con ore di ritardo per Lampedusa. Secondo Gilardi la summer lascia spazio all'ottimismo: "Al di là delle fantasiose ricostruzioni di controparte (Aeroitalia, ndr), abbiamo più di 30.000 passeggeri che hanno dato fiducia all'aeroporto. La vera priorità è dare una risposta puntuale ai passeggeri che hanno acquistato i biglietti e che devono essere tutelari". Nelle prossime ore saranno comunicati ai passeggeri che avevano prenotato il proprio viaggio i vettori che sostituiranno i voli che erano stati programmati da e per Forlì con Aeroitalia. Lunedì i voli per Catania e Oradea sono stati riprogrammati con la compagnia Raf-Avia, con base a Riga, in Lettonia. [post_title] => Aeroporto Forlì fa chiarezza su Aeroitalia. Gilardi: "Profonde inadempienze" [post_date] => 2023-06-27T11:50:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687866642000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "forli sullaffaire aeroitalia i romagnoli partiranno comunque per le loro vacanze" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1342,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prezzi e vacanze. Ancora nessuno ha spiegato il motivo di questi prezzi alle stelle per le vacanze. E' un dato inspiegabile se non con la volontà di recuperare due anni di buio alle spalle di chi vuole fare vacanza. E la cosa non è per niente gradevole. Penso che sia arrivato il momento di raffreddare i prezzi altrimenti questa potrebbe essere l'ultima estate di boom in Italia.\r

\r

I dati delle principali associazioni dei consumatori parlano di rincari senza sosta nel comparto del turismo, un trend già scattato nelle scorse settimane. La villeggiatura, insomma, sembra diventare sempre più un lusso per moltissime famiglie. Secondo un'indagine di Assoutenti, un volo per una destinazione di mare europea arriva a costare quanto un biglietto per New York, tocca i 1.000 euro se si sceglie l'Egitto e raggiunge i 1.700 euro se si vuole andare a Zanzibar.\r

\r

Sul fronte dei pacchetti vacanza, il rincaro medio è del +19,2%, ma si spende di più anche per mangiare in bar e ristoranti, +6,7%.\r

\r

Anche il Codacons registra aumenti annui per i prezzi dei biglietti aerei in media del 43,9% per i voli nazionali, del 42,6% per le destinazioni europee e del +36,8% per una meta internazionale. Non va meglio sul fronte degli alloggi, soprattutto nelle città d'arte. I rincari in media sono del +13,6% su base annua, con forti differenze sul territorio. In testa alla classifica del caro-alberghi si piazza Firenze, dove i listini di hotel, B&B, e strutture ricettive in genere salgono del 53% rispetto allo scorso anno. ","post_title":"Prezzi alle stelle. La vacanza sta diventando un lusso. E' ora di fermarsi","post_date":"2023-06-30T11:13:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688123631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la crescita di CdsHotels che, dopo le cifre record del 2022, si appresta a vivere un altro anno con il segno più. Le previsioni di fine stagione, su prenotazioni già inserite, parlano infatti di un'ulteriore crescita del 22% rispetto ai 12 mesi precedenti. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Le strutture in Valle d’Itria hanno ottenuto un ottimo gradimento da parte della clientela, così come quelle in Salento, dove si possono trovare soluzioni di vacanza per tutte le disponibilità di budget. Anche l'indirizzo a Terrasini, in Sicilia, è decollato ottenendo ottimi riempimenti”.\r

\r

Forti in particolare le presenze di clientela straniera, proveniente soprattutto da Francia, Germania e Lussemburgo, in incremento del 33% sul fatturato prodotto da marzo a giugno. Gli ospiti stranieri che scelgono CdsHotels mantengono la tendenza ad acquistare in advance booking e concentrano la loro presenza nei mesi di spalla dell’alta stagione. Gli italiani, che continuano a essere il target più corposo di clientela, hanno invece spostato il loro trend di prenotazioni vicino alla partenza, prediligendo sempre di più il last minute.\r

\r

\"Oltre al siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare, i resort che stanno performando meglio rispetto al 2022 sono il Pietrablu Resort & Spa, il Porto Giardino e il Relais Masseria le Cesine che, ubicati in un’ottima posizione vicino a punti mare, sono tra i più amati dalle famiglie con bambini, grazie alla presenza di numerosi servizi e iniziative dedicate ai più piccoli - aggiunge Ada Miraglia -. Il pricing dei prodotti ha avuto un aumento che non ha assorbito nemmeno l’incremento d’inflazione, per agevolare le prenotazioni delle vacanze degli italiani che devono già fare i conti con un caro prezzi generale\".\r

\r

Forte anche la presenza di gruppi leisure, in incremento del 53%, mentre il settore mice va a cubare circa l’11% del fatturato, in crescita rispetto allo scorso anno del 50%. “I risultati raggiunti hanno superato di gran lunga le nostre aspettative - conclude Ada Miraglia - e sono sicuramente frutto di un lavoro costante di miglioramento della nostra offerta di prodotto e servizio e di un assiduo dialogo con tour operator italiani e stranieri”.","post_title":"Continua la crescita di CdsHotels, che per il 2023 prevede un ulteriore aumento di fatturato del 22%","post_date":"2023-06-29T10:04:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688033062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Aquadulci di Chia è un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa.\r

\r

Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto.\r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel Aquadulci, tra mare e dune di sabbia le proposte per una vacanza in libertà","post_date":"2023-06-28T15:11:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687965107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sassonia riserva ai viaggiatori con disabilità motorie e sensoriali un'offerta turistica e un'accoglienza di ampio respiro. Una proposta strutturata che include 483 esperienze culturali e per il tempo libero aderenti al progetto “Senza barriere”, dieci tour operator specializzati nel progettare itinerari su misura e 75 alloggi tra hotel, ostelli, appartamenti vacanze e campeggi.\r

\r

Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Tmgs) dal 2006 - nell'ambito del progetto \"Sassonia senza barriere\" - collabora con le città e le regioni sassoni per sviluppare e promuovere offerte turistiche senza barriere. Obiettivo del progetto è fornire descrizioni dettagliate e affidabili delle offerte senza barriere, per avere la fiducia dell’ospite e permettergli di pianificare le propria vacanza individualmente in base alle proprie esigenze. A tale scopo, tutte le strutture e le esperienze culturali e ricreative vengono controllate dal product manager del Tmgs e valutate secondo pari criteri di qualità sassoni. Non si tratta di una certificazione di accessibilità, ma di rendere descrizioni dettagliate delle offerte, visualizzate con pittogrammi che evidenzino in modo facile, ad esempio, gli accessi, i bagni, la disponibilità di ascensori o di offerte speciali come le informazioni in Braille. \r

\r

Con questa grande adesione e partecipazione da parte delle strutture turistiche ogni viaggiatore con difficoltà motorie e sensoriali, con disabilità mentali e di apprendimento, troverà l'offerta adatta a sé. Non mancano le opportunità di godere della natura e degli spazi aperti, così come quelle che vedono protagonisti i parchi di divertimento. Tutte le informazioni qui Inoltre, l'opuscolo \"Sassonia senza barriere\", disponibile in inglese e pubblicato ogni due anni - può essere ordinato gratuitamente -. elenca tutti gli alloggi che sono stati verificati come privi di barriere architettoniche, nonché le esperienze culturali e ricreative, comprese descrizioni dettagliate e indirizzi.","post_title":"Sassonia senza barriere: centinaia di esperienze e servizi ad hoc per i viaggiatori con disabilità","post_date":"2023-06-28T10:34:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687948464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet torna a giocare d'anticipo e nel pieno della calda estate 2023 ha già messo in vendita i voli con partenza fino al 2 giugno 2024. A livello globale si tratta di 100.000 voli compresi tra il 24 marzo e il 2 giugno 2024, Pasqua compresa; di questi, oltre 60.000 saranno operati da e per il Regno Unito.\r

\r

Il vettore sta anche estendendo la validità dei voucher emessi durante la pandemia: tutti i passeggeri che hanno scelto di ricevere un voucher e non l'hanno ancora riscattato, ne vedranno automaticamente prorogata la validità dal 31 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, avendo così più tempo e più scelta per effettuare una nuova prenotazione. I clienti in possesso di voucher non devono aver volato entro la data di scadenza e i voucher possono essere utilizzati per prenotare voli verso qualsiasi destinazione easyJet.\r

\r

In parallelo, anche easyJet holidays ha reso disponibili altre migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2024, che sono comprensivi di voli, hotel, 23 kg di bagaglio e trasferimenti per le vacanze al mare, tutti coperti dalla 'Ultimate Flexibility', che offre la libertà di cambiare una prenotazione, una garanzia di rimborso e la garanzia del miglior prezzo.","post_title":"EasyJet gioca d'anticipo: in vendita i voli fino al 2 giugno 2024","post_date":"2023-06-28T10:22:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687947727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La gestione di una casa vacanze può essere un'attività entusiasmante e gratificante, ma richiede anche una pianificazione attenta e una gestione efficace per garantire il successo dell'attività. In questo articolo, esploreremo alcuni consigli utili su come gestire una casa vacanze in modo efficiente, nonché l'utilizzo di software di gestione affitti turistici e l'importanza di un business plan B&B.\r

\r

Un elemento chiave nella gestione di una casa vacanze è la prenotazione e la gestione degli affitti turistici. Avere un sistema organizzato per accettare prenotazioni, gestire i pagamenti e tenere traccia delle disponibilità è essenziale per garantire il flusso di lavoro e una buona esperienza per gli ospiti.\r

\r

In questo contesto, l'utilizzo di un software di gestione di case vacanze può essere un grande vantaggio. Un software di questo tipo offre una serie di funzionalità che semplificano il processo di gestione delle prenotazioni e degli affitti. Può consentire di pubblicare annunci e gestire la visibilità della tua casa vacanze su diversi portali di prenotazione.\r

\r

Inoltre, il software può automatizzare le comunicazioni con gli ospiti, inviare conferme di prenotazione, promemoria di pagamento e fornire informazioni utili sul soggiorno.\r

\r

Un altro aspetto importante nella gestione di una casa vacanze è la manutenzione e la pulizia dell'alloggio. Assicurati di stabilire procedure chiare per la pulizia tra un ospite e l'altro, in modo che la tua casa vacanze sia sempre pronta ad accogliere nuovi ospiti. Puoi considerare di assumere personale di pulizia professionale o di collaborare con un servizio di pulizia locale affidabile.\r

\r

Mantenere la casa in ottime condizioni e rispondere prontamente a eventuali problemi o richieste degli ospiti è fondamentale per garantire un'esperienza positiva e ottenere recensioni positive.\r

\r

Oltre alla gestione operativa, è importante dedicare del tempo alla promozione della tua casa vacanze. Utilizza i canali di marketing online, come i social media e i siti di prenotazione, per promuovere la tua struttura e raggiungere un pubblico più ampio. Sfrutta le foto accattivanti dell'alloggio e descrizioni dettagliate per attirare l'attenzione degli ospiti potenziali. Includi anche le testimonianze e le recensioni positive dei clienti soddisfatti per aumentare la fiducia dei potenziali ospiti.\r

\r

Oltre a un buon marketing, un elemento fondamentale per il successo della tua casa vacanze è un solido business plan. Un business plan per un B&B ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività, a identificare il tuo pubblico target, a stabilire un piano finanziario e a delineare le strategie di marketing. Un business plan ben strutturato ti permetterà di avere una visione chiara del tuo progetto e di prendere decisioni informate lungo il percorso. Nel tuo business plan, è importante includere una sezione dedicata alla gestione finanziaria. Prevedi i costi di gestione della casa vacanze, come le spese di manutenzione, le utenze, le tasse locali e le commissioni dei portali di prenotazione. Valuta anche il prezzo adeguato da richiedere per il tuo alloggio, tenendo conto della concorrenza e dei servizi offerti. Un'analisi dettagliata dei costi e delle entrate ti aiuterà a determinare la redditività dell'attività e a pianificare il budget. Inoltre, considera l'opportunità di offrire servizi extra ai tuoi ospiti per differenziarti dalla concorrenza. Potresti pensare a pacchetti personalizzati che includono escursioni locali, servizi di trasporto, colazioni speciali o esperienze uniche legate al territorio. Questi servizi aggiuntivi possono aumentare il valore percepito della tua casa vacanze e fidelizzare i clienti. Non dimenticare di tenere traccia delle tue performance. Monitora l'occupazione dell'alloggio, il tasso di prenotazione, le recensioni degli ospiti e le entrate per valutare l'andamento dell'attività nel tempo. Queste informazioni ti aiuteranno a prendere decisioni informate per ottimizzare la gestione della tua casa vacanze e raggiungere i tuoi obiettivi. In conclusione, la gestione di una casa vacanze richiede una pianificazione accurata e una gestione efficiente. Utilizzare un software può semplificare il processo di prenotazione e di gestione degli affitti, garantendo un'esperienza fluida per gli ospiti. Inoltre, un business plan ben strutturato ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività e a pianificare le strategie di marketing e finanziarie. Con una gestione attenta e una buona promozione, la tua casa vacanze può diventare un'attività di successo nel settore del turismo.","post_title":"Come gestire una casa vacanze","post_date":"2023-06-28T10:12:44+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["business-plan-case-vacanze","case-vacanze","gestionale-case-vacanze","gestione-prenotazioni-case-vacanze","gestire-case-vacanze","software-gestione-affitti-case-vacanze","software-gestione-affitti-turistici","software-gestione-case-vacanze"],"post_tag_name":["business plan case vacanze","case vacanze","gestionale case vacanze","gestione prenotazioni case vacanze","gestire case vacanze","software gestione affitti case vacanze","software gestione affitti turistici","software gestione case vacanze"]},"sort":[1687947164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448360\" align=\"aligncenter\" width=\"512\"] Villaggio San Franscesco[/caption]\r

Campeggi in Italia, tipologie e consigli per una vacanza all'insegna del contatto con la natura\r

Campeggi, glamping, case sull’albero, camper, bubble suite, bungalow, chalet su palafitta, lodge insoliti, minimal, eco-friendly, economici o lussuosi, immersi nella natura incontaminata, al mare, in campagna o in montagna, in tutte le stagioni gli alloggi a cielo aperto possono ormai soddisfare le più svariate esigenze sia per viaggi di coppia, che in famiglia e insieme ai propri amici a quattro zampe.\r

Sempre più in voga negli ultimi anni, il turismo outdoor ha totalizzato in Italia 56,5 milioni di euro nel 2022, mentre per la fine del 2023 è prevista una crescita del 12%. Sono numerosi e in continua evoluzione i format di vacanze in campeggio in Italia, adatti ormai a tutte le tasche e a chi ha bisogno dei comfort di una struttura 5 stelle, dal Wi-fi alla spiaggia privata, standard elevati in termini di servizi, personale, attrezzature, tecnologia ed ambienti esclusivi. Anche chi pensava di non essere pronto alla vita da campeggio, può ricredersi.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448571\" align=\"aligncenter\" width=\"515\"] Campeggio Piantelle[/caption]\r

Oggi si può scegliere di alloggiare in case mobili di ultima generazione inserite in oppositi quartieri pedonali dove far giocare i propri bambini in totale sicurezza, campeggi con parco acquatico, per far divertire i più piccoli o con spa, balneoterapia, area wellness e piscine riscaldate per i soggiorni più romantici. Il tutto condito da attività open air, escursioni, sport, visite culturali nelle città d’arte vicine e tanto relax.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448567\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"] Campeggio Fabulous[/caption]\r

“Più di 20 dei nostri campeggi hanno saputo portare la raffinatezza delle loro prestazioni fino a ottenere la quinta stella. Per queste sistemazioni, aspettati il non plus ultra” dichiara Quentin Schaepelynck, direttore generale Homair, operatore specializzato in campeggi-villaggio presente all’estero e in Italia in Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio e Lombardia. Il corrispondente di Homair analizzerà tutte le esigenze del cliente per trovare la soluzione d’alloggio perfetta.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448570\" align=\"aligncenter\" width=\"500\"] Villaggio San Franscesco[/caption]\r

Uno dei primi camping 5 stelle in Italia, che offre proprio tutto, è il Villaggio San Franscesco a Caorle (Venezia). Con 9 piscine, parco acquatico dagli enormi scivoli, 4 ristornati, bar, gelateria, negozi, animazione, spettacoli, spiaggia di 500 metri, possibilità di praticare tennis, aquagym, aquabike, vela, beach volley, sci nautico, basket, la struttura offre tutti i servizi di un villaggio turistico. Per chi ama il lago, il Campeggio Piantelle sul Lago di Garda offre spiaggia privata, piscina con solarium, animazione, ristorante, bar e minimarket, nonché la possibilità di praticare yoga, acquagym e tornei sportivi. Per chi non vuole rinunciare ad una vacanza culturale, a 30 minuti dal centro di Roma, immerso in una magnifica pineta sorge il Campeggio Fabulous che offre piscina, idromassaggio, scivoli, solarium, ristorante, 2 campi da tennis, beach volley, minigolf, aquabike, animazione, mini-club e spettacoli.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448576\" align=\"aligncenter\" width=\"512\"] Hu Park Albatros Village[/caption]\r

Per chi cerca la piscina coperta riscaldata per vivere il campeggio anche in inverno, uno dei campeggi-villaggio più belli della Toscana nel Golfo di Baratti è lo Hu Park Albatros Village da cui partire per visitare Firenze, Siena, San Gimignano, Pisa, l’isola d'Elba, del Giglio e di Montecristo. La direzione percorsa è oggi quella di strutture polivalenti, sempre più attente alla sostenibilità, all’offerta enogastronomica e a far vivere delle esperienze sul territorio ai propri ospiti.\r

\r

\r

i.p.\r

","post_title":"Campeggio in Italia: turismo open air in tutte le stagioni e per tutte le tasche","post_date":"2023-06-28T08:00:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["campeggi-italia","vacanze-in"],"post_tag_name":["campeggi italia","vacanze in"]},"sort":[1687939232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes.\r

Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda.\r

“Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”.\r

“La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”.","post_title":"Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte","post_date":"2023-06-27T12:39:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687869590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si calmano le acque attorno alla diatriba tra l'aeroporto di Forlì e Aeroitalia, dopo la rescissione del contratto fra Go To Travel, 100% partecipata della società di gestione del Ridolfi e la compagnia aerea.\r

\r

F.A. Srl ha convocato per domani, mercoledì 28 giugno, una conferenza stampa che tratterà \"la risoluzione di tutti gli impegni contrattuali sottoscritti con la compagnia aerea Aeroitalia\" e sarà anche \"l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva in corso e sugli sviluppi dei prossimi mesi circa l’attività di volo dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi”.\r

\r

Ieri era stato Andrea Stefano Gilardi, business aviation, communication and marketing di Forlì Airport, a commentare l'accaduto, in un'intervista rilasciata al TgR dell'Emilia Romagna: il manager ha evidenziato come \"L'ultimo sia stato solo la punta dell'iceberg\" di una serie di problematiche che si sono manifestate sin dal 26 marzo scorso, data di inizio del contratto di collaborazione tra la compagnia e lo scalo di Forlì.\r

Disservizi\r

Gilardi ha parlato di \"profonde inadempienze e disservizi nei confronti dei passeggeri che avevano acquistati i biglietti per la partenza da Forlì\", ultimi dei quali sabato scorso con la cancellazione dei voli per Cosimo e Pantelleria e il decollo con ore di ritardo per Lampedusa.\r

\r

Secondo Gilardi la summer lascia spazio all'ottimismo: \"Al di là delle fantasiose ricostruzioni di controparte (Aeroitalia, ndr), abbiamo più di 30.000 passeggeri che hanno dato fiducia all'aeroporto. La vera priorità è dare una risposta puntuale ai passeggeri che hanno acquistato i biglietti e che devono essere tutelari\". Nelle prossime ore saranno comunicati ai passeggeri che avevano prenotato il proprio viaggio i vettori che sostituiranno i voli che erano stati programmati da e per Forlì con Aeroitalia. Lunedì i voli per Catania e Oradea sono stati riprogrammati con la compagnia Raf-Avia, con base a Riga, in Lettonia.","post_title":"Aeroporto Forlì fa chiarezza su Aeroitalia. Gilardi: \"Profonde inadempienze\"","post_date":"2023-06-27T11:50:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687866642000]}]}}