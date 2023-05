Forlì Airport conferma il collegamento con Comiso di Aeroitalia, il sabato Stavolta è l’aeroporto di Forlì a intervenire direttamente sulla programmazione estiva dei collegamenti di Aeroitalia da Comiso: in una nota ufficiale la F.A. Srl, società di gestione del “Luigi Ridolfi”, ribadisce “che il collegamento Forlì-Comiso, con inizio il prossimo 17 giugno (sabato), è confermato secondo l’operatività già pubblicata sul sito www.goto-fly.it”. del trasferimento su Bologna di tutte e tre le frequenze settimanali previste da Comiso. Una comunicazione di Aeroitalia inviata nella serata di ieri avvisava, invece,settimanali previste da Comiso. “Il cambio relativo ai collegamenti del martedì e giovedì – prosegue la nota del Forlì Airport – è stato concordato in totale armonia tra Aeroitalia e Aeroporto Forlì al fine di garantire la migliore copertura del territorio e un elevato numero di servizi a favore dei siciliani e degli emiliani-romagnoli”.

