Focus sul trasporto aereo regionale nell’incontro tra Enac e SkyAlps Trasporto aereo regionale al centro del confronto tra il commissario straordinario Enac, Carlo Mearelli e il presidente di SkyAlps, Josef Gostner. Il commissario Mearelli ha ribadito la missione istituzionale che Enac svolge quale soggetto abilitatore di tutte le componenti del comparto, mettendosi al fianco delle imprese private e accompagnandole nei percorsi di sviluppo e consolidamento. In questo quadro, Mearelli ha evidenziato alcuni principi fondamentali per la crescita e la competitività: la centralità della sicurezza e della safety, la necessità di promuovere modelli di crescita sostenibili e virtuosi, la tutela e la promozione dell’italianità del settore. “Le istituzioni devono essere al fianco delle imprese, creando le condizioni affinché possano crescere, investire e generare valore per i territori – ha dichiarato il commissario Mearelli. “Il nostro compito è favorire questo percorso, nel rispetto di principi imprescindibili come sicurezza, qualità e sostenibilità”. Il commissario ha avuto modo di conoscere più nel dettaglio il modello imprenditoriale sviluppato da SkyAlps che integra la gestione di un aeroporto privato con l’attività di una compagnia aerea regionale, dando vita a un’esperienza innovativa nel panorama del trasporto aereo italiano. SkyAlps, inoltre, è tra le prime compagnie candidate ad avviare i collegamenti della Regional Air Mobility (Ram), progetto ideato da Enac, attraverso la società in house Enac Servizi, per promuovere una mobilità a corto raggio e fattore strategico del Piano Nazionale Aeroporti, elaborato da Enac e attualmente in fase di finalizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “La Ram – ha continuato il commissario straordinario Enac – è un tassello importante nell’ambito della pianificazione del sistema aeroportuale nazionale e deve essere considerata in una prospettiva integrata, capace di valorizzare le specificità territoriali e di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini, delle imprese, delle comunità e delle più recenti necessità sociali”. Condividi

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\"La nostra priorità è sempre stata quella di ottenere l'autorizzazione urbanistica entro il 2029. Una volta concessa, la pista sarà operativa entro dieci anni\", ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto.\r

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La scadenza del 2035 era, secondo Heathrow, un obiettivo \"ambizioso\" che avrebbe richiesto modifiche significative alle norme e alle politiche applicabili. Pertanto, il 2039 non è una data di apertura fissa, ma piuttosto lo scenario più realistico, qualora l'autorizzazione venisse concessa nel 2029.\r

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Il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito ribadisce che al momento non è in fase di valutazione alcuna richiesta di autorizzazione per la costruzione della terza pista. Riconosce che la tempistica è \"sempre stata ambiziosa\" e afferma di continuare a collaborare con le parti interessate per definire il quadro necessario a valutare una futura richiesta.\r

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Attualmente limitato a due piste e con una capacità di 480.000 movimenti aerei all'anno, l'aeroporto ha gestito 84,46 milioni di passeggeri e registrato 477.883 movimenti nel 2025. Heathrow stima che il progetto aumenterebbe la capacità a 756.000 movimenti e 150 milioni di passeggeri all'anno. Queste cifre rappresentano fino a 276.000 movimenti in più rispetto all'attuale limite di capacità.","post_title":"Londra Heathrow: slitta verso il 2039 il progetto di apertura della terza pista","post_date":"2026-09-28T12:28:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790598494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha lanciato Corporate Care, una nuova funzionalità del programma \"Etihad for Business\" pensata per offrire alle aziende e a coloro che viaggiano per lavoro un'assistenza prioritaria nei momenti più complessi.\r

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Il pacchetto garantisce infatti un supporto rafforzato e un coordinamento più stretto durante l'intera esperienza di viaggio. Grazie a Corporate Care, i membri del programma possono contare su: assistenza prioritaria in caso di interruzioni del viaggio, inclusi il supporto per la riprotezione del volo, la tutela della prenotazione nell'improbabile eventualità di un cambio di aeromobile con categoria inferiore e la considerazione delle preferenze di posto in caso di sostituzione dell'aeromobile.\r

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Team dedicati alla gestione dell'account, che offrono alle aziende un punto di contatto diretto per le loro esigenze legate ai viaggi d'affari\r

Stretto coordinamento con le società di gestione dei viaggi (tmc) per garantire un'esperienza di assistenza più integrata e fluida.\r

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“Quando conta di più, la vostra azienda merita qualcosa di più di una semplice assistenza: merita la priorità - sottolinea Javier Alija, Vice President Sales, Digital & Distribution di Etihad Airways -. Il servizio Corporate Care è pensato per offrire ai membri del programma ‘Etihad for Business’ un livello superiore di assistenza e tranquillità, in particolare quando imprevisti o disagi interferiscono con i loro piani di viaggio. Grazie alla combinazione di assistenza prioritaria, gestione dedicata dell'account e una stretta collaborazione con i partner tmc, aiutiamo i nostri clienti ad affrontare i loro viaggi con maggiore sicurezza.”","post_title":"Etihad Airways rafforza l'assistenza per i viaggiatori d'affari con il lancio di Corporate Care","post_date":"2026-09-28T12:19:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790597964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buone notizie dalla Lombardia. L'estate nella regione è stata caratterizzata dai turisti stranieri, che rappresentano il 64% dei visitatori. Emerge dall'analisi di Confcommercio Lombardia basata sulla raccolta dei dati di telefonia mobile di luglio e agosto 2026, che mettono in luce anche come 6 visitatori su 10 siano alto spendenti.\r

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L'incidenza di turisti con un'elevata capacità di spesa tocca il 70% sui laghi lombardi, dove i visitatori regionali (esclusi quelli della stessa provincia) rappresentano il 16%, gli italiani provenienti da fuori regione il 13% e gli stranieri il 57%, con in testa francesi, tedeschi - anche se in significativa riduzione - e olandesi, che si sono concentrati, oltre che sul lago di Como, sul lago Maggiore, a Limone del Garda e a Varenna.","post_title":"Lombardia, un'estate piena di turisti stranieri (64%)","post_date":"2026-09-28T12:00:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790596835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2027 easyJet posizionerà un quarto Airbus A320neo a Londra-Southend, in aggiunta i tre aeromobili già presenti dalla riapertura della base, avvenuta il 31 marzo 2025.\r

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La presenza di un ulteriore velivolo dovrebbe consentire a easyJet di ampliare l'operativo voli da Southend, sebbene non siano ancora state specificate ulteriori rotte collegate a questo A320neo.\r

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L'espansione segna una nuova fase per un aeroporto la cui ripresa dipende in larga misura dalla compagnia aerea britannica. All'apertura della base, easyJet aveva annunciato 20 rotte e 122 voli settimanali per la stagione estiva 2025.\r

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La prima nuova rotta annunciata per l'estate 2027 collegherà Londra Southend a Rodi. I voli inizieranno il 27 aprile 2027 e saranno operativi il martedì e il sabato. Secondo Jude Winstanley, ceo dell'aeroporto di Londra Southend, l'apertura della rotta per Rodi risponde alla domanda espressa dai viaggiatori e dalle agenzie locali: \"Abbiamo ascoltato ciò che i nostri clienti e le agenzie di viaggio locali ci dicevano, e la Grecia era una delle lacune più evidenti nella nostra rete\", ha affermato nel comunicato stampa dell'aeroporto. Ha aggiunto che attende con impazienza di vedere \"quali altre nuove destinazioni porterà il quarto A320neo basato qui nell'estate del 2027\".","post_title":"EasyJet posiziona un quarto A320neo per il 2027 nella base di Londra Southend","post_date":"2026-09-28T11:55:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790596517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati preliminari di Turismo Irlandese sul mercato italiano indicano una crescita del 44% anno su anno da gennaio a luglio 2026. A sostenere la domanda hanno contribuito la percezione dell’Irlanda come destinazione vicina, accogliente e sicura e la crescente verso mete con un clima più fresco e temperato nei mesi estivi.\r

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Un altro dato particolarmente rilevante è la permanenza media di 10 notti registrata nel 2025, un indicatore che evidenzia la capacità della destinazione di incentivare soggiorni prolungati.\r

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Dublino rimane il principale punto di accesso, ma i flussi italiani interessano considerevolmente anche gli aeroporti di Belfast, Ireland West Airport Knock, Shannon e Cork da cui partono collegamenti diretti con l'Italia.\r

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Mentre l'estate 2026 ha visto un incremento del 6% sui voli diretti, per l'inverno 2026/27 i principali operatori aerei hanno confermato tutte le rotte, che si prevedono in incremento del 4%, raggiungendo 410.000 posti rispetto all'inverso 2025.\r

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Roma contribuirà in modo particolare a questa crescita, raggiungendo 120.000 posti, il 13% in più, mentre il nuovo collegamento easyJet Roma-Belfast, attivo dal 23 ottobre, offrirà un accesso diretto all’Irlanda del Nord e nuove opportunità per la costruzione di itinerari sull’intera isola.\r

Una delegazione di 11 partner incontra il trade al Ttg di Rimini\r

Il nucleo operativo dei servizi a terra è rappresentato dalle Destination Management Companies, figure chiave per la creazione di itinerari su misura per il pubblico italiano. Tra questi figurano realtà di primo piano come 360 Travel Design, Abbey - The Destination Experts e Holiday Ireland Tours, a cui si affianca l'esperienza mirata di Irlanda in Italiano. Sul fronte della connettività e dei trasporti, un ruolo fondamentale è ricoperto dal vettore Aer Lingus, mentre l'ospitalità e la ricettività di alto livello sono rappresentate dal gruppo Talbot Collection.\r

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Gli operatori italiani potranno approfondire l'offerta di siti di straordinario fascino come Hillsborough Castle and Gardens, la celebre Saint Patrick's Cathedral e i progetti di tutela del National Trust Northern Ireland. Non mancano le esperienze naturalistiche e le eccellenze produttive locali, rappresentate quest'anno da Killary Fjord Boat Tours e dalla distilleria artigianale The Boatyard Distillery.\r

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I viaggiatori del Belpaese dimostrano infatti un'attenzione straordinaria per il settore gastronomico, arrivando a destinare al food & beverage ben il 35% della spesa turistica complessiva nel corso del 2025. Proprio per valorizzare questo segmento culinary e celebrare il lancio del nuovo volo diretto su Belfast, lo stand ospiterà un'esclusiva degustazione di gin curata dagli esperti di Boatyard Distillery.\r

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I riflettori della fiera saranno infatti puntati sul premio Lonely Planet Best in Travel 2027 assegnato al suggestivo Killary Fjord nel Connemara, incoronato tra le mete imperdibili a livello mondiale, valorizzando un'offerta naturalistica d'eccellenza che la stessa Killary Fjord Boat Tours propone al mercato italiano.\r

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«La presenza in fiera dei nostri undici partner è la dimostrazione tangibile dell'importanza che l’Italia riveste per il turismo irlandese - commenta Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Siamo entusiasti per la consolidata capacità dei collegamenti aerei invernali, a cui si aggiunge la nuova rotta Roma-Belfast di EasyJet. In questo contesto di forte dinamismo, siamo felici di trovare l'Irlanda ancora una volta in evidenza nelle classifiche globali, con il recente riconoscimento Best in Travel 2027 assegnato da Lonely Planet a Killary Fjord nel Connemara, una gemma naturalistica che testimonia il valore autentico delle esperienze che siamo in grado di offrire».\r

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A supporto di una forte strategia di destagionalizzazione, Turismo Irlandese lancia la campagna di comunicazione Winter in Ireland, sostenuta anche dalla forte connettività aerea invernale.\r

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All'interno di questa cornice si inseriscono i grandi appuntamenti legati alla tradizione, che, tra gli altri, quest'anno vedono i 40 anni di Derry Halloween, l'evento a tema più grande d'Europa radicato nelle origini celtiche di Samhain, e, sempre legato ad Halloween, il suggestivo Púca Festival nell'Ireland’s Ancient East. Il calendario prosegue a Dublino con il New Year's Festival, l'evento diffuso che celebra il Capodanno tra musica e proiezioni di luce, e il TradFest, che a fine gennaio porta la musica tradizionale e folk nei luoghi storici e nei monumenti più iconici della capitale.\r

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A questo posizionamento si affiancano, come asset commerciali strategici per il mercato italiano, i segmenti Culinary e Luxury. Da un lato si valorizza la cultura enogastronomica, assecondando la forte propensione dei viaggiatori italiani che dedicano al food & beverage una quota importante del proprio budget. Dall'altro si promuove un'offerta d'alta gamma basata su un'ospitalità di eccellenza, con asset come il volano del golf, comparto d'eccellenza che vede l'isola già al centro dell'attenzione internazionale in vista della prestigiosa Ryder Cup 2027, ospitata da un tempio del lusso irlandese come il resort cinque stelle Adare Manor. Importante per il versante luxury è anche la capacità di disegnare esperienze esclusive ad alto valore aggiunto legate a produzioni irlandesi artigianali come il food& beverage, la gioielleria e l’abbigliamento. L'unione di queste proposte permette al trade di destagionalizzare i flussi, offrendo itinerari tematici di alto valore tutto l'anno.\r

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","post_title":"Irlanda, crescita record degli arrivi dall'Italia: +44% nei primi 7 mesi 2026","post_date":"2026-09-28T11:37:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790595467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo delle isole Canarie ha riproposto la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Tenerife Sud e di una terza in quello di Gran Canaria, in risposta alla crescente domanda di viaggi da e per la Spagna continentale e l'estero.\r

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Secondo quanto riferisce Preferente, la proposta rientra nella bozza della Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente delle Isole Canarie (Emsican), attualmente in fase di valutazione ambientale e consultazione pubblica.\r

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Il documento propone anche piste di circa 1.500 metri riservate ai voli infra-insulari, in particolare a Gran Canaria, dove queste operazioni rappresentano il 42,2% del traffico. A Tenerife Sud, la percentuale è solo dell'8,4%, ma il governo ritiene che una pista dedicata libererebbe capacità e rafforzerebbe i collegamenti con La Palma, La Gomera ed El Hierro.\r

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I progetti di nuovi scali su queste isole non sono in realtà una novità, se ne parla infatti da oltre 20 anni. A Gran Canaria erano già stati effettuati studi per la costruzione di una pista di oltre tre chilometri a nord-ovest delle piste esistenti, mentre a Tenerife Sud si sta valutando la realizzazione di una pista di lunghezza simile a nord dell'aeroporto. Entrambi i progetti hanno incontrato opposizione e controversie territoriali senza mai essere realizzati.\r

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Ora, la proposta arriva in un momento in cui entrambi gli scali hanno superato sensibilmente i numeri di passeggeri pre-pandemia. Il primo aeroporto ha visto un aumento da 13,26 milioni di passeggeri nel 2019 a 15,83 milioni nel 2025, mentre il secondo è cresciuto da 11,17 milioni a 13,97 milioni. Emsican prevede rispettivamente 25,86 milioni e 23,96 milioni di passeggeri entro il 2050.","post_title":"Canarie: allo studio nuove piste negli aeroporti di Tenerife Sud e Gran Canaria","post_date":"2026-09-28T10:03:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790589804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522799","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La domanda di viaggio che rimane solida, accompagnata da una maggiore prudenza nelle scelte e, in prospettiva per i prossimi mesi, da segnali di una pianificazione a lungo termine: Emirates Italia delinea l’andamento del mercato che vede il nostro Paese ben inserito in un quadro di progressivo recupero della capacità e di tenuta della domanda.\r

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Proprio nel mese di agosto la compagnia ha ripristinato integralmente le frequenze e la capacità operativa precedenti al conflitto, riportando l’operatività italiana al 100%, grazie al ritorno del collegamento EK101/EK102 tra Milano Malpensa e Dubai. Nel picco dell’estate, tra luglio e agosto, il load factor dei voli da e per il Paese si è attestato al 70%.\r

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La compagnia evidenzia il trend positivo della finestra di prenotazione: durante l’estate il 35,3% dei passeggeri ha acquistato il biglietto entro 30 giorni dalla partenza, con un incremento di 5,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dovuto a un approccio sempre più flessibile alla pianificazione dei viaggi, anche sulle rotte a lungo raggio.\r

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«Negli ultimi mesi abbiamo rafforzato la flessibilità introducendo la possibilità di modificare gratuitamente la data di viaggio su tutto il network, di effettuare cambi data gratuiti e illimitati per i viaggi verso Dubai e abbiamo agevolato condizioni di rimborso più favorevoli - ha sottolineato Marco D’Ilario, Manager per l’Italia di Emirates -. A queste misure si aggiunge la Comprehensive Travel Cover, che offre assistenza anche in caso di interruzioni dello spazio aereo. Sono tutti strumenti concreti che permettono ai passeggeri di programmare con maggiore serenità, sapendo di poter contare su una compagnia solida».\r

La vision sulla stagione invernale\r

Indicatori positivi arrivano anche dal booking per i prossimi mesi: le prenotazioni effettuate nei mesi di agosto e settembre per viaggi compresi tra ottobre 2026 e marzo 2027 mostrano un +7,7% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Segnali positivi arrivano anche dalla Milano–New York, che per l’autunno/inverno registra una crescita del 7,6%. L’Africa continua ad attrarre viaggiatori, con un +4,2% trainato soprattutto da destinazioni leisure nell’Africa Orientale particolarmente apprezzate dagli italiani quali Kenya e Madagascar. Ancora più marcata la crescita dell’Asia Occidentale e dell’oceano Indiano (+20,8%), sostenuta dalla domanda verso Seychelles (+43%), Maldive (+10%), Mauritius (+1%) e Indonesia (+50,4%).\r

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A rafforzare il quadro è anche l’allungamento dell’orizzonte di prenotazione: cresce infatti il numero di passeggeri che acquistano il biglietto con oltre 60 giorni di anticipo.\r

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Infine, confermata la grande attrattività delle classi premium: nel confronto anno su anno, Premium Economy e Business Class hanno registrato complessivamente una crescita di circa il 5%, con risultati significativi sulle rotte verso gli Stati Uniti (+50%) e gli Emirati Arabi Uniti (+25,4%). A sostenere questa evoluzione contribuisce anche l’espansione della Premium Economy, la cui capacità disponibile in Italia è più che triplicata tra luglio 2025 e luglio 2026.","post_title":"Emirates Italia: trend positivo per la winter, prenotazioni a +7,7%","post_date":"2026-09-28T09:43:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790588580000]}]}}