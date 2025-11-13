Finnair: altra new entry italiana nell’estate 2026 con la rotta per Torino Sempre più Italia nell’estate 2026 di Finnair che, alle già annunciate rotte su Catania e Firenze, aggiunge anche un nuovo collegamento per Torino, da Helsinki.



Con questa nuova apertura, la compagnia finlandese volerà da nove aeroporti italiani nella stagione estiva 2026, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più importanti. «L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki – commenta Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair -. Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre». L’operativo della nuova rotta su Caselle prevede due frequenze settimanali. Il nuovo collegamento unirà il Piemonte, con la sua ricca offerta culturale, enogastronomica e montana, alla capitale finlandese, garantendo comode coincidenze verso le principali destinazioni di lungo raggio del network Finnair, tra cui Asia, Nord America e la nuova rotta per Toronto.



Da Helsinki inoltre, i passeggeri in partenza da Torino potranno scoprire con facilità le meraviglie naturali e le esperienze uniche della Lapponia finlandese, da sempre cuore dell’offerta turistica del Paese, una destinazione fruibile tutto l’anno e perfetta per chi vuole vivere attività nella natura.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'autunno 2025 del Milan Marriott Hotel ha portato con sé il completamento del radicale rinnovo degli spazi congressuali, successivo a quello già avanzato dell'intera struttura alberghiera, che si concluderà a inizio 2026. Oltre 3.000 metri quadri di spazi per eventi che ne fanno il più grande centro congressi nel centro di Milano per lo storico albergo di viale Washington, che è stato «contemporaneizzato - afferma Pippo Russotti, managing director di Rgh, principale franchisee Marriott in Italia -, ristrutturato anche nello scheletro e cioè con una totale revisione della parte tecnica, che ci consente oggi di proporre servizi moderni e adeguati alla domanda corporate». Due sale principali «da 400 mq ciascuna e combinabili in un unico spazio da 800 mq - sottolinea Chiara Della Torre, director of business development - con un ampio led wall da 11 per 4 metri, si affiancano a 14 sale modulari e funzionali, ideali per conferenze, riunioni aziendali e occasioni private di ogni genere». Tra queste, anche tre sale di dimensioni più ridotte, «ideali per piccoli meeting da 10-20 persone, con illuminazione naturale. Ad oggi sono 180 le camere completamente ristrutturate, cui presto si aggiungeranno le mancanti a raggiungere quota 317. «Per allora sarà operativo anche il nuovo ristorante 'Leonardo', nel segno tradizione siciliana della famiglia Russotti - proprietaria dell’hotel - reinterpretata in chiave contemporanea - prosegue Della Torre -. In corso d'opera anche un nuovo club con drink bar e terrazza, aperto non solo agli ospiti ma anche al pubblico esterno». Una conferma della sempre più marcata vocazione bleisure della struttura: «Questo rinnovo nasce dal desiderio di accompagnare l’evoluzione di Milano e di interpretare le nuove esigenze dei viaggiatori, sia business che leisure - conclude Russotti -. Abbiamo voluto creare un luogo d’incontro e di esperienza, dove design e funzionalità si fondono per accogliere eventi di ogni dimensione e offrire un soggiorno contemporaneo e autentico. L’obiettivo è fare del Milan Marriott Hotel un punto di riferimento per chi cerca un’ospitalità di qualità in una città sempre più internazionale e dinamica». [gallery ids="501516,501517,501522,501519,501520,501521"] [post_title] => Milan Marriott: completato il rinnovo degli oltre 3.000 mq di spazi congressuali [post_date] => 2025-11-13T15:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763047467000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501512 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501513" align="alignleft" width="300"] Thodoris P. Tzoumas, Kyriaki Boulasidou e Alexandros Efstathiou[/caption] Grecia tutto l'anno? A Skiathos si può. La conferma viene dal sindaco dell'isola greca, Thodoris P. Tzoumas, intervenuto a Milano insieme al vice sindaco Alexandros Efstathiou e alla drettrice per l'Italia dell'ente ellenico per il turismo, Kyriaki Bolìulasidou, proprio per rilanciare un'offerta che ha nei mesi di spalla la sua punta di diamante. "Skiathos offre molto di più del semplice sole e mare - spiega il sindaco -. Abbiamo un patrimonio di 60 spiagge bellissime ma l'isola è tanto altro, a cominciare dalla fitta rete di percorsi trekking: 15 i sentieri percorribili per circa 100 chilometri totali, presentati sia su un'apposita cartina sia sull'app dedicata". Le opportunità Skiathos, patria dello scrittore Alexandros Papadiamantis, è anche sinonimo di cultura - quattro i musei visitabili -, di turismo nautico e di cicloturismo, ma anche di shopping e di nightlife. "Anche i collegamenti diretti tendono ad allungare la stagionalità, con easyJet impegnata da maggio a ottobre e SkyExpress, che via Atene collega l'isola tutto l'anno". A questi voli si associano molte altre possibilità, non solo in aereo ma anche in traghetto, con connessioni via mare utilizzabili tutto l'anno. Fiore all'occhiello dell'isola è l'attenzione all'accessibilità: Skiathos è infatti il primo comune greco ad aver attrezzato un sentiero, quello di Koukounaries, per i diversamente abili. Inoltre, il comune collabora attivamente sul tema della sostenibilità e dell'accessibilità turistica con la World Trade Organization. "Dai 45.000 del 2024, nel 2025 l'isola ha accolto circa 55.000 italiani e l'obiettivo per l'anno prossimo è di incrementare ulteriormente i numeri. Quello italiano si riconferma il secondo mercato dopo la Gran Bretagna ed è destinato a crescere. Basti pensare che sul totale di circa 500.000 visitatori registrati da aprile a ottobre 2025, 100.000 erano britannici e 50.000 italiani, lasciando la restante parte agli altri mercati". Mercati comunque profittevoli, visto che l'isola viene complessivamente raggiunta con voli diretti da 26 città in 14 paesi europei. Accanto ai voli, le connessioni via mare garantiscono [post_title] => Skiathos: "La Grecia più bella è quella del fuori stagione" [post_date] => 2025-11-13T15:01:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763046109000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501503 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giovedì 13 novembre sono arrivate alle aspiranti guide turistiche, le lettere di invito per sostenere la prova scritta. Questa prova si svolgerà il 18 novembre 2025 nelle sedi specificate dal documento. L'Italia è stata ridisegnata in macro aree, per cui se uno è residente in Lombardia, Trentino, val d'Aosta, Piemonte e Ligura deve presentarsi presso lo Scalo Eventi Torino, Strada della Continassa n. 28, 10151, Torino. L'orario è fissato alle 14,30. E così per tutta Italia. La prassi è un po' farraginosa, ma insomma non si deve andare troppo per il sottile. La cosa che fa saltare sulla sedia è un'altra. Leggiamola per come è scritta sulla lettera. «Alle candidate regolarmente iscritte alla selezione, che risultino impossibilitate a causa dello stato di gravidanza o allattamento al rispetto alla data prevista per lo svolgimento della prova per la quale sono convocate, è richiesto di darne espressa comunicazione a mezzo PEC avente ad oggetto: “Comunicazione impossibilità a sostenere la prova scritta ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA” – entro e non oltre le ore 23:59 del 4 novembre 2025 all’indirizzo: protocollo@pec.formez.it, allegando apposita certificazione medico-sanitaria». Avete letto bene, entro le 23, 59 del 4 novembre. Ora ragioniamo se la lettera l'avete mandata il 13 novembre, come facevano queste candidate a inviarvi la comunicazione il 4 novembre? Il 4 novembre, viene prima del 13. Questo dovrebbe essere chiaro. L'aveva chiaro mio figlio all'età di due anni. Prima viene il prima e dopo viene il dopo. Non si può invertire. E' una legge del tempo. Che forse voi ignorate. (E finitela con tutte queste maiuscole). Giuseppe Aloe [post_title] => Guide turistiche. Lettera inviata il 13, ma chi è incinta deve comunicarlo il 4 [post_date] => 2025-11-13T13:49:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763041754000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sempre più Italia nell'estate 2026 di Finnair che, alle già annunciate rotte su Catania e Firenze, aggiunge anche un nuovo collegamento per Torino, da Helsinki. Con questa nuova apertura, la compagnia finlandese volerà da nove aeroporti italiani nella stagione estiva 2026, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più importanti. «L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki - commenta Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair -. Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre». L'operativo della nuova rotta su Caselle prevede due frequenze settimanali. Il nuovo collegamento unirà il Piemonte, con la sua ricca offerta culturale, enogastronomica e montana, alla capitale finlandese, garantendo comode coincidenze verso le principali destinazioni di lungo raggio del network Finnair, tra cui Asia, Nord America e la nuova rotta per Toronto. Da Helsinki inoltre, i passeggeri in partenza da Torino potranno scoprire con facilità le meraviglie naturali e le esperienze uniche della Lapponia finlandese, da sempre cuore dell’offerta turistica del Paese, una destinazione fruibile tutto l’anno e perfetta per chi vuole vivere attività nella natura. [post_title] => Finnair: altra new entry italiana nell'estate 2026 con la rotta per Torino [post_date] => 2025-11-13T13:43:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763041399000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432907" align="alignleft" width="279"] Laura Spatola[/caption] Noleggiare presenta la prima delle guide dedicate al corporate travel: di noleggio e offrire risposte concrete a dubbi e necessità operative. Con questa iniziativa, Noleggiare si conferma un punto di riferimento per aziende e travel manager nella diffusione di pratiche chiare e consapevoli di noleggio. La guida è stata realizzata in collaborazione con la divisione Academy di Travel for business e con il coinvolgimento diretto della sua vasta community di travel manager. “Abbiamo scelto di partire dall’ascolto dei travel manager – conferma Laura Spatola, head of strategic sales di Noleggiare – raccogliendo esperienze, domande e dif icoltà più ricorrenti. È stato proprio grazie al loro contributo che abbiamo potuto individuare i temi più rilevanti, dando risposta a un’esigenza dif usa nel mercato del noleggio: maggiore chiarezza e strumenti pratici”. La prima guida, Noleggio auto senza pensieri, è un vero e proprio manuale operativo che accompagna i professionisti e viaggiatori d’affari in tutte le fasi del processo: dai requisiti richiesti alle clausole contrattuali, dalle coperture assicurative (obbligatorie e opzionali) agli accorgimenti per ritiro e riconsegna del veicolo, fino alla gestione di sinistri o piccoli imprevisti, come la notifica tardiva di una multa. Taglio pratico I contenuti sono presentati con un taglio pratico e arricchiti da infografiche per una lettura chiara e immediata. Prossime iniziative già in programma: Nelle settimane a venire sarà pubblicata la seconda guida, dal titolo Viaggiare da e per l’estero: tutto su patenti e documenti. Questa edizione affronterà un altro tema centrale per i travel manager: i documenti richiesti per guidare un veicolo a noleggio quando i dipendenti viaggiano all’estero e, viceversa, per gli ospiti stranieri che noleggiano un’auto in Italia. La guida offrirà anche indicazioni sulle coperture assicurative consigliate oltreconfine, sulle procedure di assistenza in caso di guasti o imprevisti e sulla gestione di depositi e cauzioni. Nei prossimi mesi, in collaborazione con la Travel for business Academy, prenderà il via anche una serie di mini-corsi online denominata “Driving Academy”, scaricabili e facilmente utilizzabili dai travel manager per formare ed educare i propri dipendenti. Un progetto pensato per colmare un gap importante: la formazione sul noleggio auto corporate, infatti, non è sempre strutturata o accessibile, lasciando spazio a dubbi e incertezze operative. Con questa iniziativa, Noleggiare rafforza il proprio impegno nel fornire strumenti pratici, trasparenti e immediatamente applicabili, trasformando l’esperienza di noleggio in un processo consapevole, sicuro e privo di sorprese. [post_title] => Noleggiare lancia la prima guida dedicata al corporate travel [post_date] => 2025-11-13T11:29:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763033374000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501470" align="alignleft" width="300"] Mia Room Mate Roma[/caption] Room Mate Hotels si prepara al Natale invitando gli ospiti a vivere le feste in una delle strutture del gruppo in Europa. La catena alberghiera fondata da Kike Sarasola consolida il suo posizionamento nel segmento lifestyle, puntando su design, accoglienza e integrazione con il tessuto urbano locale. «Per noi l’hotel è sempre stato molto più di un luogo dove dormire. È una casa per chi viaggia, ma anche una parte viva della città - afferma Sarasola -. Le nostre strutture vogliono riflettere quella stessa energia: creativa, accogliente e autentica». Natale in Italia In dettaglio, in Italia Room Mate Hotels concentra la propria proposta natalizia a Milano, Firenze e Roma. A pochi passi dal Duomo di Milano, il Room Mate Collection Giulia celebra il design italiano attraverso gli spazi firmati da Patricia Urquiola, caratterizzati da colori vibranti e un’eleganza contemporanea che si connette con lo spirito creativo della città. Per un Natale all’insegna della cultura, invece, il Room Mate Collection Isabella, nel cuore di Firenze, è il punto di partenza perfetto per visitare le mostre del momento, come quella dedicata al Beato Angelico a Palazzo Strozzi. Infine, il Mia Room Mate Collecion, a pochi passi da Piazza di Spagna e Via Veneto a Roma, propone un’ospitalità contemporanea e personalizzata, diventando un hub strategico per raggiungere il mercatino di piazza Navona, il Christmas World di Villa Borghese e la versione natalizia di Cinecittà World. Europa in primo piano Allargando lo sguardo alle altre destinazioni europee, Madrid, Barcellona e Valencia rappresentano le tre città sulle quali si focalizza l’offerta di Room Mate Hotels. Affacciato sulla Gran Via di Madrid, il Room Mate Macarena regala una vista privilegiata sulle luminarie più iconiche della capitale dalla sua terrazza panoramica. A Barcellona, il Room Mate Anna offre un Natale più tradizionale. Con un design ispirato ai colori del Mediterraneo e alla creatività di Gaudí, l’hotel è situato vicino alla Fira de Santa Llúcia, uno dei mercatini più antichi e caratteristici della città. Il Room Mate Helen Berger di Valencia, premiato con una Chiave Michelin per il secondo anno consecutivo, si aggiunge alle destinazioni imperdibili di questo Natale. Oltre a distinguersi per i suoi ambienti modernisti restaurati, l’atmosfera accogliente e un’attenta proposta gastronomica con influenze internazionali, questo hotel è un punto strategico per godersi una città che a dicembre si riempie di luci, mercatini e attività.. Infine, spazio ad Amsterdam e Londra, nel cuore del Nord Europa. Il Room Mate Aitana di Amsterdam sorge su un’isola artificiale sull’IJ, a soli dieci minuti dal centro storico. Con un design moderno e grandi vetrate affacciate sui canali, permette di vivere la città illuminata dall’Amsterdam Light Festival, pattinare al Museumplein o godersi il Winter Paradise. A Londra, Room Mate Lime Tree, offre un’esperienza boutique con un’anima locale e rappresenta la proposta più intima e raffinata del gruppo. Situato in un’elegante townhouse a Belgravia, combina il classico fascino britannico con dettagli moderni e un’attenzione particolare all’esperienza locale. [post_title] => Room Mate Hotels, Sarasola: «Natale di charme in tutta Europa» [post_date] => 2025-11-13T11:12:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763032346000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501483 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il valore complessivo delle prenotazioni di viaggio ha raggiunto 1,61 trilioni di dollari nel 2024 e salirà a 1,72 trilioni nel 2025, con una crescita annua tra il 6% e il 9%: è quanto emerge dal report Travel Forward: Data Insights and Trends for 2025 di Phocuswright, presentato al salone Bto di Firenze, da Giancarlo Carniani italian analyst Phocuswright. Secondo il report, quasi sei prenotazioni su dieci avvengono online, una quota destinata a toccare il 63% entro il 2026, e cresce l'uso di app e piattaforme basate sull'IA. Gli Stati Uniti si confermano primo mercato mondiale con oltre 500 miliardi di dollari di prenotazioni, seguiti da Cina e Giappone. L'Europa mantiene una posizione solida grazie a Germania, Francia e Regno Unito, mentre l'Asia, trainata da Cina e India, mostra i tassi di crescita più rapidi. Aerei al top Nel dettaglio dei settori, il comparto aereo guida con 725 miliardi di dollari di prenotazioni nel 2024, seguito dagli hotel (573 miliardi) e dagli affitti brevi (176 miliardi). In Europa la spesa media annua per i viaggi varia da 3.900 euro in Francia a oltre 4.000 nel Regno Unito. Il 64% usa Facebook e il 60% Instagram per pianificare, mentre YouTube e TikTok crescono tra i più giovani. L'intelligenza artificiale generativa è utilizzata dal 18% dei viaggiatori leisure e supererà il 50% nel 2025. Le carte di credito restano il metodo di pagamento dominante (93%), ma avanzano i wallet digitali. Nel 2024 gli investimenti in startup travel hanno raggiunto 4,3 miliardi di dollari, con l'Europa in testa e le BtoB al 51% del totale. [post_title] => Phocuswright: l'avanzata (inarrestabile?) della prenotazione online [post_date] => 2025-11-13T11:12:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763032324000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arsenale annuncia l’apertura ufficiale delle pre-reservation di “Dream of the Desert”, il primo treno ultra-lusso Made in Italy che viaggerà in Arabia Saudita a partire dalla fine del 2026. L’annuncio è stato dato in occasione di Tourise, dove Arsenale ha siglato due MoU con i principali enti sauditi del settore. Gli accordi firmati con il Tourism Development Fund e con la Saudi Tourism Authority definiscono una collaborazione strategica per il finanziamento, la promozione e la distribuzione globale del progetto. “Dream of the Desert” rappresenta il primo progetto internazionale di Arsenale, oltre alle partnership avviate in Uzbekistan, Egitto e negli Emirati Arabi Uniti e l’acquisizione di Golden Eagle. Il treno accompagnerà i viaggiatori in cinque itinerari tematici per far scoprire i paesaggi, la cultura e le tradizioni del Regno, attraverso esperienze a bordo e soste esclusive. I viaggi tematici “The Northern Sands” è un viaggio di tre giorni da Riyadh ad Al Jouf tra le antiche fortezze di Marid Castle, le incisioni rupestri di Jubbah Rocks e un’esperienza immersiva nel deserto sotto le stelle. “A Taste of AlUla” si sviluppa da Riyadh ad AlUla e unisce l’Arabia moderna al suo patrimonio senza tempo. Un itinerario che tocca le fortezze di Al Jouf, le incisioni rupestri di Jubbah e include un esclusivo campo nel deserto sotto le stelle. Il percorso culmina ad AlUla, con esperienze su misura curate da “Dream of the Desert”, in collaborazione con AlUla Destination. “Whispers of Jubbah” è un’avventura di due giorni dedicata alla scoperta delle incisioni preistoriche di Jubbah e alla visita di Diriyah, culla del Regno e simbolo del suo patrimonio culturale. “Ramadan Nights” è un’esperienza esclusiva durante il mese sacro del Ramadan, dove iftar e suhoor diventano momenti di raffinata convivialità e spiritualità, celebrati a bordo del treno nel cuore del deserto, accompagnato da un’esperienza di osservazione delle stelle dopo l’iftar. “Summer Mirage” è un viaggio estivo di due giorni da e per Riyadh, pensato per vivere il fascino del deserto nella stagione estiva, con eventi tematici, cucina gourmet e comfort assoluto a bordo. "The unbeaten path" «Con Dream of the Desert, il primo treno ultra-lusso Made in Italy in Arabia Saudita, che percorre circa 1.300 chilometri attraverso “the unbeaten path” da Riyadh verso il nord del Paese, confermiamo l’impegno concreto delle imprese italiane nel promuovere un modello d’eccellenza basato su artigianalità, design e ospitalità d’élite - ha dichiarato Paolo Barletta, ceo di Arsenale -. Gli accordi siglati con la Saudi Tourism Authority e il Tourism Development Fund rafforzano ulteriormente questa visione, ponendo le basi per una collaborazione di lungo periodo tra Italia e Arabia Saudita nel segno dell’innovazione, della cultura e della valorizzazione dei territori». Costruito interamente in Italia, il treno rappresenta una sintesi di artigianalità, design e tecnologia ferroviaria di alto livello, reinterpretando l’eleganza italiana in chiave contemporanea e sostenibile. Composto da 14 carrozze, Dream of the Desert ospiterà 31 suite e 2 suite Reali per un totale di 66 passeggeri. Il treno è stato realizzato interamente in Italia negli hub di Brindisi e Bergamo mentre gli interni, firmati dall’architetta Aline Asmar d’Amman e dal suo studio Culture in Architecture, uniscono la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita. [post_title] => Arsenale apre le pre vendite del treno Dream of the Desert [post_date] => 2025-11-13T11:07:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763032033000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Livorno ospita dal 29 novembre al 1° dicembre al Modigliani Forum "MareDiVino e DiGusto", la mostra-mercato enogastronomica più attesa della costa toscana. L'evento raccoglie l'eredità della storica manifestazione "MareDiVino" di Fisar Livorno, con l'obiettivo di rilanciarla a livello regionale. La manifestazione è promossa da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea (braccio operativo del comune di Livorno per la promozione turistica), in collaborazione con Fisar delegazione di Livorno e Slow Food Toscana, con il supporto di Slow Food Livorno e la partecipazione di Vetrina Toscana. MareDiVino e DiGusto vuole valorizzare il patrimonio vitivinicolo della costa e della regione, coniugandolo con l’eccellenza gastronomica locale e presentandosi da subito come una delle manifestazioni di riferimento in Toscana. Nella sua veste di Mostra Mercato, l'evento intende essere anche un potente strumento di promozione turistica dell’area marittima toscana, creando sinergie tra produttori, ristoratori, enti e associazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile e identitario. Sono oltre 115 i produttori vinicoli e 26 i produttori e trasformatori della rete Slow Food (Mercati della Terra e collaboratori delle Condotte) che hanno aderito, superando del 40% i numeri dell’ultima edizione. Questa edizione vede una collaborazione significativa con l’Istituto Professionale Alberghiero Mattei di Rosignano, che avrà uno spazio promozionale a disposizione. Gli studenti saranno protagonisti negli show-cooking e partner della Fondazione Lem in questa e altre occasioni nel corso dell’anno. [post_title] => Livorno ospita MareDiVino e DiGusto per valorizzare il territorio e le eccellenze enogastronomiche [post_date] => 2025-11-13T11:00:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763031629000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "finnair altra new entry italiana nellestate 2026 con la rotta per torino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4945,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'autunno 2025 del Milan Marriott Hotel ha portato con sé il completamento del radicale rinnovo degli spazi congressuali, successivo a quello già avanzato dell'intera struttura alberghiera, che si concluderà a inizio 2026.\r

Oltre 3.000 metri quadri di spazi per eventi che ne fanno il più grande centro congressi nel centro di Milano per lo storico albergo di viale Washington, che è stato «contemporaneizzato - afferma Pippo Russotti, managing director di Rgh, principale franchisee Marriott in Italia -, ristrutturato anche nello scheletro e cioè con una totale revisione della parte tecnica, che ci consente oggi di proporre servizi moderni e adeguati alla domanda corporate».\r

\r

\r

\r

\r

\r

Due sale principali «da 400 mq ciascuna e combinabili in un unico spazio da 800 mq - sottolinea Chiara Della Torre, director of business development - con un ampio led wall da 11 per 4 metri, si affiancano a 14 sale modulari e funzionali, ideali per conferenze, riunioni aziendali e occasioni private di ogni genere». Tra queste, anche tre sale di dimensioni più ridotte, «ideali per piccoli meeting da 10-20 persone, con illuminazione naturale.\r

\r

\r

\r

\r

Ad oggi sono 180 le camere completamente ristrutturate, cui presto si aggiungeranno le mancanti a raggiungere quota 317. «Per allora sarà operativo anche il nuovo ristorante 'Leonardo', nel segno tradizione siciliana della famiglia Russotti - proprietaria dell’hotel - reinterpretata in chiave contemporanea - prosegue Della Torre -. In corso d'opera anche un nuovo club con drink bar e terrazza, aperto non solo agli ospiti ma anche al pubblico esterno».\r

\r

\r

\r

\r

Una conferma della sempre più marcata vocazione bleisure della struttura: «Questo rinnovo nasce dal desiderio di accompagnare l’evoluzione di Milano e di interpretare le nuove esigenze dei viaggiatori, sia business che leisure - conclude Russotti -. Abbiamo voluto creare un luogo d’incontro e di esperienza, dove design e funzionalità si fondono per accogliere eventi di ogni dimensione e offrire un soggiorno contemporaneo e autentico. L’obiettivo è fare del Milan Marriott Hotel un punto di riferimento per chi cerca un’ospitalità di qualità in una città sempre più internazionale e dinamica».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"501516,501517,501522,501519,501520,501521\"]\r

\r

","post_title":"Milan Marriott: completato il rinnovo degli oltre 3.000 mq di spazi congressuali","post_date":"2025-11-13T15:24:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763047467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501513\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Thodoris P. Tzoumas, Kyriaki Boulasidou e Alexandros Efstathiou[/caption]\r

\r

Grecia tutto l'anno? A Skiathos si può. La conferma viene dal sindaco dell'isola greca, Thodoris P. Tzoumas, intervenuto a Milano insieme al vice sindaco Alexandros Efstathiou e alla drettrice per l'Italia dell'ente ellenico per il turismo, Kyriaki Bolìulasidou, proprio per rilanciare un'offerta che ha nei mesi di spalla la sua punta di diamante.\r

\r

\"Skiathos offre molto di più del semplice sole e mare - spiega il sindaco -. Abbiamo un patrimonio di 60 spiagge bellissime ma l'isola è tanto altro, a cominciare dalla fitta rete di percorsi trekking: 15 i sentieri percorribili per circa 100 chilometri totali, presentati sia su un'apposita cartina sia sull'app dedicata\".\r

Le opportunità\r

Skiathos, patria dello scrittore Alexandros Papadiamantis, è anche sinonimo di cultura - quattro i musei visitabili -, di turismo nautico e di cicloturismo, ma anche di shopping e di nightlife. \"Anche i collegamenti diretti tendono ad allungare la stagionalità, con easyJet impegnata da maggio a ottobre e SkyExpress, che via Atene collega l'isola tutto l'anno\". A questi voli si associano molte altre possibilità, non solo in aereo ma anche in traghetto, con connessioni via mare utilizzabili tutto l'anno.\r

\r

Fiore all'occhiello dell'isola è l'attenzione all'accessibilità: Skiathos è infatti il primo comune greco ad aver attrezzato un sentiero, quello di Koukounaries, per i diversamente abili. Inoltre, il comune collabora attivamente sul tema della sostenibilità e dell'accessibilità turistica con la World Trade Organization.\r

\r

\"Dai 45.000 del 2024, nel 2025 l'isola ha accolto circa 55.000 italiani e l'obiettivo per l'anno prossimo è di incrementare ulteriormente i numeri. Quello italiano si riconferma il secondo mercato dopo la Gran Bretagna ed è destinato a crescere. Basti pensare che sul totale di circa 500.000 visitatori registrati da aprile a ottobre 2025, 100.000 erano britannici e 50.000 italiani, lasciando la restante parte agli altri mercati\".\r

\r

Mercati comunque profittevoli, visto che l'isola viene complessivamente raggiunta con voli diretti da 26 città in 14 paesi europei.\r

\r

\r

\r

Accanto ai voli, le connessioni via mare garantiscono","post_title":"Skiathos: \"La Grecia più bella è quella del fuori stagione\"","post_date":"2025-11-13T15:01:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763046109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giovedì 13 novembre sono arrivate alle aspiranti guide turistiche, le lettere di invito per sostenere la prova scritta. Questa prova si svolgerà il 18 novembre 2025 nelle sedi specificate dal documento. L'Italia è stata ridisegnata in macro aree, per cui se uno è residente in Lombardia, Trentino, val d'Aosta, Piemonte e Ligura deve presentarsi presso lo Scalo Eventi Torino, Strada della Continassa n. 28, 10151, Torino. L'orario è fissato alle 14,30. E così per tutta Italia. \r

\r

La prassi è un po' farraginosa, ma insomma non si deve andare troppo per il sottile. La cosa che fa saltare sulla sedia è un'altra. Leggiamola per come è scritta sulla lettera. «Alle candidate regolarmente iscritte alla selezione, che risultino impossibilitate a causa dello stato di gravidanza o allattamento al rispetto alla data prevista per lo svolgimento della prova per la quale sono convocate, è richiesto di darne espressa comunicazione a mezzo PEC avente ad oggetto: “Comunicazione impossibilità a sostenere la prova scritta ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA” – entro e non oltre le ore 23:59 del 4 novembre 2025 all’indirizzo: protocollo@pec.formez.it, allegando apposita certificazione medico-sanitaria».\r

\r

Avete letto bene, entro le 23, 59 del 4 novembre. Ora ragioniamo se la lettera l'avete mandata il 13 novembre, come facevano queste candidate a inviarvi la comunicazione il 4 novembre? Il 4 novembre, viene prima del 13. Questo dovrebbe essere chiaro. L'aveva chiaro mio figlio all'età di due anni. Prima viene il prima e dopo viene il dopo. Non si può invertire. E' una legge del tempo. Che forse voi ignorate.\r

\r

(E finitela con tutte queste maiuscole).\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Guide turistiche. Lettera inviata il 13, ma chi è incinta deve comunicarlo il 4","post_date":"2025-11-13T13:49:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1763041754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sempre più Italia nell'estate 2026 di Finnair che, alle già annunciate rotte su Catania e Firenze, aggiunge anche un nuovo collegamento per Torino, da Helsinki.\r

\r

Con questa nuova apertura, la compagnia finlandese volerà da nove aeroporti italiani nella stagione estiva 2026, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più importanti.\r

\r

«L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki - commenta Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair -. Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre».\r

\r

L'operativo della nuova rotta su Caselle prevede due frequenze settimanali. Il nuovo collegamento unirà il Piemonte, con la sua ricca offerta culturale, enogastronomica e montana, alla capitale finlandese, garantendo comode coincidenze verso le principali destinazioni di lungo raggio del network Finnair, tra cui Asia, Nord America e la nuova rotta per Toronto.\r

\r

Da Helsinki inoltre, i passeggeri in partenza da Torino potranno scoprire con facilità le meraviglie naturali e le esperienze uniche della Lapponia finlandese, da sempre cuore dell’offerta turistica del Paese, una destinazione fruibile tutto l’anno e perfetta per chi vuole vivere attività nella natura.\r

","post_title":"Finnair: altra new entry italiana nell'estate 2026 con la rotta per Torino","post_date":"2025-11-13T13:43:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763041399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432907\" align=\"alignleft\" width=\"279\"] Laura Spatola[/caption]\r

\r

Noleggiare presenta la prima delle guide dedicate al corporate travel: di noleggio e offrire risposte concrete a dubbi e necessità operative. Con questa iniziativa, Noleggiare si conferma un punto di riferimento per aziende e travel manager nella diffusione di pratiche chiare e consapevoli di noleggio.\r

\r

La guida è stata realizzata in collaborazione con la divisione Academy di Travel for business e con il coinvolgimento diretto della sua vasta community di travel manager.\r

\r

“Abbiamo scelto di partire dall’ascolto dei travel manager – conferma Laura Spatola, head of strategic sales di Noleggiare – raccogliendo esperienze, domande e dif icoltà più ricorrenti. È stato proprio grazie al loro contributo che abbiamo potuto individuare i temi più rilevanti, dando risposta a un’esigenza dif usa nel mercato del noleggio: maggiore chiarezza e strumenti pratici”.\r

\r

La prima guida, Noleggio auto senza pensieri, è un vero e proprio manuale operativo che accompagna i professionisti e viaggiatori d’affari in tutte le fasi del processo: dai requisiti richiesti alle clausole contrattuali, dalle coperture assicurative (obbligatorie e opzionali) agli accorgimenti per ritiro e riconsegna del veicolo, fino alla gestione di sinistri o piccoli imprevisti, come la notifica tardiva di una multa.\r

Taglio pratico\r

I contenuti sono presentati con un taglio pratico e arricchiti da infografiche per una lettura chiara e immediata. Prossime iniziative già in programma: Nelle settimane a venire sarà pubblicata la seconda guida, dal titolo Viaggiare da e per l’estero: tutto su patenti e documenti. Questa edizione affronterà un altro tema centrale per i travel manager: i documenti richiesti per guidare un veicolo a noleggio quando i dipendenti viaggiano all’estero e, viceversa, per gli ospiti stranieri che noleggiano un’auto in Italia.\r

\r

La guida offrirà anche indicazioni sulle coperture assicurative consigliate oltreconfine, sulle procedure di assistenza in caso di guasti o imprevisti e sulla gestione di depositi e cauzioni. Nei prossimi mesi, in collaborazione con la Travel for business Academy, prenderà il via anche una serie di mini-corsi online denominata “Driving Academy”, scaricabili e facilmente utilizzabili dai travel manager per formare ed educare i propri dipendenti.\r

\r

Un progetto pensato per colmare un gap importante: la formazione sul noleggio auto corporate, infatti, non è sempre strutturata o accessibile, lasciando spazio a dubbi e incertezze operative. Con questa iniziativa, Noleggiare rafforza il proprio impegno nel fornire strumenti pratici, trasparenti e immediatamente applicabili, trasformando l’esperienza di noleggio in un processo consapevole, sicuro e privo di sorprese.","post_title":"Noleggiare lancia la prima guida dedicata al corporate travel","post_date":"2025-11-13T11:29:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763033374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501470\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mia Room Mate Roma[/caption]\r

\r

Room Mate Hotels si prepara al Natale invitando gli ospiti a vivere le feste in una delle strutture del gruppo in Europa. La catena alberghiera fondata da Kike Sarasola consolida il suo posizionamento nel segmento lifestyle, puntando su design, accoglienza e integrazione con il tessuto urbano locale.\r

\r

«Per noi l’hotel è sempre stato molto più di un luogo dove dormire. È una casa per chi viaggia, ma anche una parte viva della città - afferma Sarasola -. Le nostre strutture vogliono riflettere quella stessa energia: creativa, accogliente e autentica».\r

Natale in Italia\r

In dettaglio, in Italia Room Mate Hotels concentra la propria proposta natalizia a Milano, Firenze e Roma. A pochi passi dal Duomo di Milano, il Room Mate Collection Giulia celebra il design italiano attraverso gli spazi firmati da Patricia Urquiola, caratterizzati da colori vibranti e un’eleganza contemporanea che si connette con lo spirito creativo della città.\r

\r

Per un Natale all’insegna della cultura, invece, il Room Mate Collection Isabella, nel cuore di Firenze, è il punto di partenza perfetto per visitare le mostre del momento, come quella dedicata al Beato Angelico a Palazzo Strozzi.\r

\r

Infine, il Mia Room Mate Collecion, a pochi passi da Piazza di Spagna e Via Veneto a Roma, propone un’ospitalità contemporanea e personalizzata, diventando un hub strategico per raggiungere il mercatino di piazza Navona, il Christmas World di Villa Borghese e la versione natalizia di Cinecittà World.\r

Europa in primo piano\r

Allargando lo sguardo alle altre destinazioni europee, Madrid, Barcellona e Valencia rappresentano le tre città sulle quali si focalizza l’offerta di Room Mate Hotels.\r

\r

Affacciato sulla Gran Via di Madrid, il Room Mate Macarena regala una vista privilegiata sulle luminarie più iconiche della capitale dalla sua terrazza panoramica. A Barcellona, il Room Mate Anna offre un Natale più tradizionale. Con un design ispirato ai colori del Mediterraneo e alla creatività di Gaudí, l’hotel è situato vicino alla Fira de Santa Llúcia, uno dei mercatini più antichi e caratteristici della città. Il Room Mate Helen Berger di Valencia, premiato con una Chiave Michelin per il secondo anno consecutivo, si aggiunge alle destinazioni imperdibili di questo Natale. Oltre a distinguersi per i suoi ambienti modernisti restaurati, l’atmosfera accogliente e un’attenta proposta gastronomica con influenze internazionali, questo hotel è un punto strategico per godersi una città che a dicembre si riempie di luci, mercatini e attività..\r

\r

Infine, spazio ad Amsterdam e Londra, nel cuore del Nord Europa. Il Room Mate Aitana di Amsterdam sorge su un’isola artificiale sull’IJ, a soli dieci minuti dal centro storico. Con un design moderno e grandi vetrate affacciate sui canali, permette di vivere la città illuminata dall’Amsterdam Light Festival, pattinare al Museumplein o godersi il Winter Paradise. A Londra, Room Mate Lime Tree, offre un’esperienza boutique con un’anima locale e rappresenta la proposta più intima e raffinata del gruppo. Situato in un’elegante townhouse a Belgravia, combina il classico fascino britannico con dettagli moderni e un’attenzione particolare all’esperienza locale.\r

\r

","post_title":"Room Mate Hotels, Sarasola: «Natale di charme in tutta Europa»","post_date":"2025-11-13T11:12:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763032346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il valore complessivo delle prenotazioni di viaggio ha raggiunto 1,61 trilioni di dollari nel 2024 e salirà a 1,72 trilioni nel 2025, con una crescita annua tra il 6% e il 9%: è quanto emerge dal report Travel Forward: Data Insights and Trends for 2025 di Phocuswright, presentato al salone Bto di Firenze, da Giancarlo Carniani italian analyst Phocuswright.\r

\r

Secondo il report, quasi sei prenotazioni su dieci avvengono online, una quota destinata a toccare il 63% entro il 2026, e cresce l'uso di app e piattaforme basate sull'IA.\r

\r

Gli Stati Uniti si confermano primo mercato mondiale con oltre 500 miliardi di dollari di prenotazioni, seguiti da Cina e Giappone. L'Europa mantiene una posizione solida grazie a Germania, Francia e Regno Unito, mentre l'Asia, trainata da Cina e India, mostra i tassi di crescita più rapidi.\r

Aerei al top\r

Nel dettaglio dei settori, il comparto aereo guida con 725 miliardi di dollari di prenotazioni nel 2024, seguito dagli hotel (573 miliardi) e dagli affitti brevi (176 miliardi). In Europa la spesa media annua per i viaggi varia da 3.900 euro in Francia a oltre 4.000 nel Regno Unito.\r

\r

Il 64% usa Facebook e il 60% Instagram per pianificare, mentre YouTube e TikTok crescono tra i più giovani.\r

\r

L'intelligenza artificiale generativa è utilizzata dal 18% dei viaggiatori leisure e supererà il 50% nel 2025. Le carte di credito restano il metodo di pagamento dominante (93%), ma avanzano i wallet digitali. Nel 2024 gli investimenti in startup travel hanno raggiunto 4,3 miliardi di dollari, con l'Europa in testa e le BtoB al 51% del totale.","post_title":"Phocuswright: l'avanzata (inarrestabile?) della prenotazione online","post_date":"2025-11-13T11:12:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763032324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arsenale annuncia l’apertura ufficiale delle pre-reservation di “Dream of the Desert”, il primo treno ultra-lusso Made in Italy che viaggerà in Arabia Saudita a partire dalla fine del 2026.\r

L’annuncio è stato dato in occasione di Tourise, dove Arsenale ha siglato due MoU con i principali enti sauditi del settore. Gli accordi firmati con il Tourism Development Fund e con la Saudi Tourism Authority definiscono una collaborazione strategica per il finanziamento, la promozione e la distribuzione globale del progetto. \r

“Dream of the Desert” rappresenta il primo progetto internazionale di Arsenale, oltre alle partnership avviate in Uzbekistan, Egitto e negli Emirati Arabi Uniti e l’acquisizione di Golden Eagle.\r

Il treno accompagnerà i viaggiatori in cinque itinerari tematici per far scoprire i paesaggi, la cultura e le tradizioni del Regno, attraverso esperienze a bordo e soste esclusive.\r

\r

I viaggi tematici\r

“The Northern Sands” è un viaggio di tre giorni da Riyadh ad Al Jouf tra le antiche fortezze di Marid Castle, le incisioni rupestri di Jubbah Rocks e un’esperienza immersiva nel deserto sotto le stelle.\r

\r

“A Taste of AlUla” si sviluppa da Riyadh ad AlUla e unisce l’Arabia moderna al suo patrimonio senza tempo. Un itinerario che tocca le fortezze di Al Jouf, le incisioni rupestri di Jubbah e include un esclusivo campo nel deserto sotto le stelle. Il percorso culmina ad AlUla, con esperienze su misura curate da “Dream of the Desert”, in collaborazione con AlUla Destination.\r

\r

“Whispers of Jubbah” è un’avventura di due giorni dedicata alla scoperta delle incisioni preistoriche di Jubbah e alla visita di Diriyah, culla del Regno e simbolo del suo patrimonio culturale.\r

\r

“Ramadan Nights” è un’esperienza esclusiva durante il mese sacro del Ramadan, dove iftar e suhoor diventano momenti di raffinata convivialità e spiritualità, celebrati a bordo del treno nel cuore del deserto, accompagnato da un’esperienza di osservazione delle stelle dopo l’iftar.\r

\r

“Summer Mirage” è un viaggio estivo di due giorni da e per Riyadh, pensato per vivere il fascino del deserto nella stagione estiva, con eventi tematici, cucina gourmet e comfort assoluto a bordo.\r

\"The unbeaten path\"\r

«Con Dream of the Desert, il primo treno ultra-lusso Made in Italy in Arabia Saudita, che percorre circa 1.300 chilometri attraverso “the unbeaten path” da Riyadh verso il nord del Paese, confermiamo l’impegno concreto delle imprese italiane nel promuovere un modello d’eccellenza basato su artigianalità, design e ospitalità d’élite - ha dichiarato Paolo Barletta, ceo di Arsenale -. Gli accordi siglati con la Saudi Tourism Authority e il Tourism Development Fund rafforzano ulteriormente questa visione, ponendo le basi per una collaborazione di lungo periodo tra Italia e Arabia Saudita nel segno dell’innovazione, della cultura e della valorizzazione dei territori».\r

Costruito interamente in Italia, il treno rappresenta una sintesi di artigianalità, design e tecnologia ferroviaria di alto livello, reinterpretando l’eleganza italiana in chiave contemporanea e sostenibile. Composto da 14 carrozze, Dream of the Desert ospiterà 31 suite e 2 suite Reali per un totale di 66 passeggeri. Il treno è stato realizzato interamente in Italia negli hub di Brindisi e Bergamo mentre gli interni, firmati dall’architetta Aline Asmar d’Amman e dal suo studio Culture in Architecture, uniscono la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita.","post_title":"Arsenale apre le pre vendite del treno Dream of the Desert","post_date":"2025-11-13T11:07:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763032033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Livorno ospita dal 29 novembre al 1° dicembre al Modigliani Forum \"MareDiVino e DiGusto\", la mostra-mercato enogastronomica più attesa della costa toscana. L'evento raccoglie l'eredità della storica manifestazione \"MareDiVino\" di Fisar Livorno, con l'obiettivo di rilanciarla a livello regionale.\r

\r

La manifestazione è promossa da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea (braccio operativo del comune di Livorno per la promozione turistica), in collaborazione con Fisar delegazione di Livorno e Slow Food Toscana, con il supporto di Slow Food Livorno e la partecipazione di Vetrina Toscana.\r

\r

MareDiVino e DiGusto vuole valorizzare il patrimonio vitivinicolo della costa e della regione, coniugandolo con l’eccellenza gastronomica locale e presentandosi da subito come una delle manifestazioni di riferimento in Toscana. Nella sua veste di Mostra Mercato, l'evento intende essere anche un potente strumento di promozione turistica dell’area marittima toscana, creando sinergie tra produttori, ristoratori, enti e associazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile e identitario.\r

\r

Sono oltre 115 i produttori vinicoli e 26 i produttori e trasformatori della rete Slow Food (Mercati della Terra e collaboratori delle Condotte) che hanno aderito, superando del 40% i numeri dell’ultima edizione.\r

\r

Questa edizione vede una collaborazione significativa con l’Istituto Professionale Alberghiero Mattei di Rosignano, che avrà uno spazio promozionale a disposizione. Gli studenti saranno protagonisti negli show-cooking e partner della Fondazione Lem in questa e altre occasioni nel corso dell’anno.\r

\r

","post_title":"Livorno ospita MareDiVino e DiGusto per valorizzare il territorio e le eccellenze enogastronomiche","post_date":"2025-11-13T11:00:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","incoming"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763031629000]}]}}