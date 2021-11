Eurowings operativa sulla rotta tra Milano Bergamo e Düsseldorf

Eurowings è operativa, dallo scorso 4 novembre, sulla rotta tra Milano Bergamo e Düsseldorf, con quattro frequenze settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica), a cui si aggiungeranno dal 1° febbraio 2022 i giorni di martedì e mercoledì. Dallo scalo di Düsseldorf i passeggeri hanno poi la possibilità di raggiungere una serie di destinazioni all’interno della Germania, con tempi di transito ridotti, come Amburgo, Berlino Brandeburgo, Dresda e Lipsia.

Il volo, operato con aeromobili A319 e A320, prevede a bordo posti riservati in classe business e permette ai passeggeri di accumulare punti del programma Miles&More del gruppo Lufthansa.

Ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo per Düsseldorf, iscritti ai programmi Status Miles&More Senator, HON circle, ai passeggeri business class e a quelli in possesso di Eurowings Credit Card Gold, il vettore offre il servizio fast track per l’accesso rapido ai controlli di sicurezza e l’accesso alla HelloSky business lounge.