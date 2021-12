Eurowings Discover verso l’estate: voli anche da Monaco

Eurowings Discover scatta verso l’estate 2022, quando inizierà ad operare anche da Monaco: la compagnia aerea del gruppo Lufthansa volerà verso i Caraibi, da Punta Cana a Cancún, e gli Stati Uniti con Las Vegas. L’operativo estivo di Eurowings Discover comprende 22 destinazioni leisure a corto e medio raggio, tra cui le isole Canarie, destinazioni in Turchia e dodici isole greche.

Il programma dall’hub di Francoforte prevede invece: collegamenti a lungo raggio per Las Vegas, Salt Lake City, Fort Myers, Anchorage, Halifax e Calgary oltre a Tampa Bay. L’attuale programma invernale della compagnia aerea include anche Victoria Falls (Zimbabwe), Kilimanjaro (Tanzania), Panama City oltre Malé per l’estate. Oltre alle 19 destinazioni a lungo raggio, il network a corto e medio raggio proporrà diverse destinazioni leisure tra cui nove isole greche, le Canarie, il Portogallo e la Turchia. Come previsto, le rotte saranno riprese da Lufthansa durante l’estate.