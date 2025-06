Etihad Airways: passeggeri a +17% nei primi 5 mesi 2025. La flotta tocca quota 100 velivoli Progressione costante per Etihad Airways durante i primi cinque mesi dell’anno in corso. In particolare, lo scorso maggio, la compagnia aerea ha trasportato 1,7 milioni di passeggeri, pari ad una crescita del 19% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questa crescita costante riflette l’espansione strategica della compagnia e il suo forte posizionamento sul mercato. Il load factor passeggeri è salito all’87%, rispetto all’84% di maggio 2024, rafforzando la capacità di Etihad di ottimizzare la capacità mantenendo alta la domanda. La flotta operativa è ora di 100 aeromobili, a sostegno dell’espansione del network e dei miglioramenti dei servizi. Nei primi cinque mesi del 2025, 8,4 milioni di viaggiatori hanno volato con Etihad, con un aumento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2024, e la compagnia ha mantenuto un load factor medio dell’87%. «Abbiamo registrato una crescita continua, con il numero di passeggeri di maggio che è aumentato del 19% rispetto all’anno precedente, sottolineando la nostra posizione di compagnia aerea in più rapida crescita in Medio Oriente. I risultati dell’anno scorso mostrano che più di 8 milioni di clienti hanno volato con noi nel 2025, e la cifra su 12 mesi è ora di quasi 20 milioni, a testimonianza della fiducia riposta nel servizio di Etihad – dichiara Antonoaldo Neves, ceo del vettore di Abu Dhabi -. A maggio abbiamo raggiunto un traguardo entusiasmante: la nostra flotta ha raggiunto il numero di 100 unità. Mentre continuiamo ad espandere il network di rotte e a far crescere la nostra flotta nei prossimi mesi, il nostro obiettivo rimane quello di offrire un servizio ininterrotto ed eccezionale». Condividi

