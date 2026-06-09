Etihad Airways ordina nuovi aeromobili widebody, traffico a +8% in giugno Previsioni rosee per Etihad Airways, secondo quanto dichiarato dal ceo Antonoaldo Neves in un’intervista a Reuters, a margine dell’assemblea annuale della Iata. Il vettore di Abu Dhabi conta di ordinare ulteriori velivoli a fusoliera larga, entro il 15 giugno, in quanto stima un incremento del traffico pari a circa l’8% rispetto a un anno fa. Il ceo ha svelato dunque futuri nuovi ingressi in flotta, senza però specificare il numero che sarà comunque a due cifre. Etihad sta ripristinando i voli dopo aver effettuato tagli a marzo, quando la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha assunto una dimensione regionale, facendo aumentare i prezzi del carburante, ha affermato Neves. Neves ha inoltre precisato che al momento il vettore non intende ridurre i costi tagliando i voli: «Il costo maggiore che abbiamo è un aereo vuoto -. Quindi non avere velivoli vuoti è il nostro miglior modo di tagliare i costi». Codeshare con Tarom Ed è stato siglato proprio a Rio de Janeiro un nuovo accordo di codeshare tra Etihad Airways e Tarom, la compagnia aerea di bandiera della Romania: grazie a questa partnership, i passeggeri di Etihad possono prenotare un unico biglietto sui voli Tarom da Bucarest verso sei città della Romania, Baia Mare, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea, Suceava e Timisoara. Il codeshare si estende anche a quattro capitali dell’Europa orientale: Belgrado, Budapest, Chisinau e Sofia. I passeggeri provenienti dalla Romania, a loro volta, possono raggiungere Abu Dhabi da Bucarest con il nuovo servizio di Etihad. Il codeshare supporta il lancio del nuovo collegamento Etihad Abu Dhabi-Bucarest il 17 dicembre 2026. Una volta avviato il nuovo servizio, i passeggeri potranno viaggiare con un unico biglietto tra Bucarest e le destinazioni del network Etihad, con i bagagli registrati fino alla destinazione finale. Condividi

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Per Ciccarelli l’impegno in Federturismo rappresenta anche l’occasione per portare nel confronto nazionale l’esperienza maturata con Swadeshi Hotels, gruppo che ha costruito la propria identità su un’idea di ospitalità strettamente legata ai territori. “Con Swadeshi – sottolinea – abbiamo voluto affermare una visione precisa: l’albergo non è un contenitore neutro ma un presidio del territorio, un luogo che ne racconta la cultura, le tradizioni, i sapori, il paesaggio e la comunità. Oggi si parla molto di valori Esg, sostenibilità e responsabilità sociale: principi che appartengono al Dna del gruppo fin dalla nascita”.\r

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L'appuntamento rappresenterà inoltre un'importante occasione per conoscere da vicino l'offerta Eti, visitare le strutture alberghiere del gruppo a Sharm El Sheikh, confrontarsi con il management internazionale e scoprire in anteprima i progetti e le novità in programma per la stagione 2027.\r

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«Gli Eti Star Awards non sono soltanto un incentivo alle vendite, ma vogliono diventare un vero momento di incontro e condivisione tra Eti e le agenzie di viaggio che credono nel nostro progetto - dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale Italia di Eti Viaggi - Il nostro obiettivo è creare un appuntamento annuale capace di valorizzare il lavoro degli agenti di viaggio, premiarne la professionalità e consolidare una partnership destinata a crescere nel tempo».","post_title":"Eti Star Awards, ad ottobre un nuovo appuntamento dedicato alle agenzie di viaggio","post_date":"2026-06-09T11:36:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781005002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Previsioni rosee per Etihad Airways, secondo quanto dichiarato dal ceo Antonoaldo Neves in un'intervista a Reuters, a margine dell'assemblea annuale della Iata. Il vettore di Abu Dhabi conta di ordinare ulteriori velivoli a fusoliera larga, entro il 15 giugno, in quanto stima un incremento del traffico pari a circa l'8% rispetto a un anno fa.\r

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Il ceo ha svelato dunque futuri nuovi ingressi in flotta, senza però specificare il numero che sarà comunque a due cifre. Etihad sta ripristinando i voli dopo aver effettuato tagli a marzo, quando la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha assunto una dimensione regionale, facendo aumentare i prezzi del carburante, ha affermato Neves.\r

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Neves ha inoltre precisato che al momento il vettore non intende ridurre i costi tagliando i voli: «Il costo maggiore che abbiamo è un aereo vuoto -. Quindi non avere velivoli vuoti è il nostro miglior modo di tagliare i costi».\r

Codeshare con Tarom\r

Ed è stato siglato proprio a Rio de Janeiro un nuovo accordo di codeshare tra Etihad Airways e Tarom, la compagnia aerea di bandiera della Romania: grazie a questa partnership, i passeggeri di Etihad possono prenotare un unico biglietto sui voli Tarom da Bucarest verso sei città della Romania, Baia Mare, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea, Suceava e Timisoara. Il codeshare si estende anche a quattro capitali dell’Europa orientale: Belgrado, Budapest, Chisinau e Sofia. I passeggeri provenienti dalla Romania, a loro volta, possono raggiungere Abu Dhabi da Bucarest con il nuovo servizio di Etihad.\r

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Il codeshare supporta il lancio del nuovo collegamento Etihad Abu Dhabi-Bucarest il 17 dicembre 2026. Una volta avviato il nuovo servizio, i passeggeri potranno viaggiare con un unico biglietto tra Bucarest e le destinazioni del network Etihad, con i bagagli registrati fino alla destinazione finale.\r

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","post_title":"Etihad Airways ordina nuovi aeromobili widebody, traffico a +8% in giugno","post_date":"2026-06-09T11:08:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781003292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo italiano continua a raccogliere buoni risultati anche nel 2026: a maggio, stando alle analisi dell’Ufficio statistica del ministero del turismo, l’Italia si colloca al di sopra di Grecia, Francia e Spagna per tasso di saturazione ota, mentre, a marzo, è al primo posto per incremento annuo di presenze e al secondo per permanenza media rispetto ai principali competitor europei.\r

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In particolare, secondo i dati The Data Appeal Company, nel mese di maggio, l'Italia tocca quota 55,1% (+8,2% su maggio 2025) per tasso di saturazione ota, meglio di Grecia (50,3%), Francia (44,3%) e Spagna (42,5%).\r

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Per il mese di marzo, i dati Istat indicano 8,9 milioni di arrivi (+15,5% rispetto a marzo 2025) e 26,9 milioni di presenze (+20,6%), segnando un aumento sia della componente domestica che di quella estera. In termini di aumento delle presenze, l’Italia fa meglio di Spagna (+4,8%), Germania (+2,6%), Francia (+1,6%) e Grecia (-1,7%). Per quanto concerne la permanenza media, solo la Spagna, con 3,08 notti, fa meglio del dato italiano, pari a 3,02.\r

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Molto bene, come riportato da Assaeroporti, anche il dato aeroportuale: a marzo, il traffico aereo negli scali italiani supera i 17 milioni di passeggeri, con un incremento del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2025.","post_title":"Turismo italiano, a maggio prima in Europa per tasso saturazione ota","post_date":"2026-06-09T10:45:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781001949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vola alto Toscana Aeroporti che lo scorso maggio ha oltrepassato per la prima volta la soglia del milione di passeggeri (+5,6% sul 2025), registrando oltre 3,7 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2026 (+6,5% sull’anno precedente).\r

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Nel dettaglio, l'aeroporto di Firenze archivia il miglior mese di maggio di sempre con 398.000 passeggeri transitati (+2%), ed è stata superata per la prima volta la soglia di 1,5 milioni di passeggeri transitati già nei primi cinque mesi dell’anno (+6,2%).\r

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Nel mese risultano in crescita entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,2%) e nazionale (+0,8%). Parigi anche nel mese di maggio è al primo posto tra le rotte maggiormente trafficate dallo scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte.\r

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Record anche per il Galilei di Pisa, che per la prima volta ha superato la soglia dei 600.000 passeggeri nel mese di maggio (+8,1%), mentre nei primi cinque mesi dell’anno è volato oltre la quota di 2,2 milioni, nuovo massimo storico, con un miglioramento del +6,7% sul 2025.\r

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In miglioramento sia il segmento di traffico internazionale, in crescita del +9,3%, che quello nazionale, in aumento del +1,3%. Londra si conferma al primo posto nella classifica delle rotte con il maggior volume di traffico, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Catania.","post_title":"Toscana Aeroporti: maggio da record con oltre 1 milione di passeggeri, +5,6%","post_date":"2026-06-09T09:45:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780998345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Israir ha aperto ieri, 8 giugno, la nuova rotta da Tel Aviv a Bari, con due frequenze settimanali il lunedì e il venerdì, che saranno attivo sino alla fine del prossimo ottobre.\r

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Il vettore israeliano, che si affida a Tal Aviation Group come gsa per l’Italia, è basato a Tel Aviv e gestisce un network diversificato di voli internazionali dall'aeroporto Ben Gurion verso destinazioni in Europa e in altre regioni.\r

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La flotta di Israir è composta da circa 14 aeromobili, tra cui Airbus A320 e Boeing 737; inoltre, la compagnia aerea sta potenzialmente aggiungendo un Airbus A330 wide-body per nuove rotte a lungo raggio. La compagnia aerea è specializzata in servizi charter e low cost, e offre pacchetti di viaggio completi che includono voli e hotel.\r

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Questa nuova rotta di linea si aggiunge a quelle già operative da Verona, Roma FCO, Napoli e Catania e contribuisce a rafforzare la presenza della compagnia nel Sud Italia offrendo nuove opportunità sia in termini di outgoing che di incoming.","post_title":"Israir è operativa sulla nuova rotta da Tel Aviv a Bari, fino al prossimo ottobre","post_date":"2026-06-09T09:28:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780997328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sarawak Tourism Board annuncia il ritorno del Rainforest World Music Festival, uno degli eventi musicali e culturali più iconici dell'Asia, in programma dal 26 al 28 giugno 2026 presso il Sarawak Cultural Village, ai piedi del monte Santubong, nel Borneo malese.\r

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Giunto alla sua 29ª edizione, il festival è stato recentemente classificato all'8° posto nella Top 10 dei migliori festival musicali al mondo dalla Transglobal World Music Chart, confermandosi come uno degli appuntamenti internazionali più attesi dagli amanti della world music e dei viaggi esperienziali.\r

La tre giorni\r

Per tre giorni il Sarawak si trasformerà in un grande palcoscenico multiculturale dove musicisti, artisti e visitatori provenienti da tutto il mondo si incontreranno per celebrare la diversità culturale attraverso la musica, la danza, le tradizioni e la gastronomia.\r

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L'edizione 2026 ospiterà oltre 200 artisti provenienti da 13 Paesi; oltre ai concerti serali, il Rainforest World Music Festival è celebre per il suo programma diurno che include oltre 50 workshop, dimostrazioni culturali, incontri con gli artisti e sessioni interattive, offrendo al pubblico un'esperienza autentica e immersiva.\r

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Tra le novità del 2026 spicca la Bimp-Eaga Gastronomy Showcase, un percorso gastronomico dedicato alle tradizioni culinarie di Brunei, Indonesia, Malesia e Filippine, che permetterà ai visitatori di scoprire i sapori autentici del Borneo e del Sud-est asiatico.\r

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Grande attenzione sarà dedicata anche alla sostenibilità ambientale. Attraverso iniziative come Green Ruai, Green Warriors e il programma di riforestazione EcoGreen Planet, il festival continua il proprio impegno concreto per la tutela dell'ambiente. Dal 2023 sono stati piantati oltre 6.000 alberi nelle aree protette del Sarawak, con l'obiettivo di raggiungere quota 10.000 entro il 2026.\r

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","post_title":"Malesia: torna nel Borneo il Rainforest World Music Festival","post_date":"2026-06-09T09:04:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780995879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Alta Badia rafforza la propria strategia di destagionalizzazione puntando su un'offerta sempre più articolata e trasversale. Dal prossimo 13 giugno prende infatti il via la stagione estiva di Movimënt, il parco esperienziale in quota che si sviluppa tra Piz La Ila, Piz Sorega, Pralongià e Col Alt, trasformando l'altopiano dolomitico in un grande spazio dedicato a outdoor, benessere, famiglie ed eventi.\r

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Un progetto che negli anni ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione, evolvendo da destinazione legata prevalentemente alla mountain bike a prodotto turistico capace di intercettare pubblici differenti, dagli sportivi alle famiglie, fino ai viaggiatori alla ricerca di esperienze immersive nella natura.\r

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Il calendario 2026 conferma questa direzione con una programmazione distribuita lungo tutta la stagione. Tra le attività dedicate alle famiglie tornano la caccia al tesoro \"Jí a chirí le tesur\" e i pomeriggi \"Kids Hour – Games & Fun\", mentre per gli appassionati di attività outdoor sono previsti percorsi di orienteering ed escursioni guidate in e-Mtb differenziate per livello di difficoltà.\r

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Sempre più centrale anche il segmento wellness, che rappresenta uno dei trend più dinamici del turismo montano contemporaneo. Da luglio a fine agosto il Rifugio Las Vegas ospiterà sessioni settimanali di yoga in quota guidate da Alexandra Din, mentre il 21 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, è prevista una speciale pratica all'aperto organizzata insieme a Chiara Travisi dell'Istituto Iyengar Yoga Milano.\r

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Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo spicca il Sunrise Concert del 6 agosto, ormai diventato uno degli eventi simbolo dell'estate in Alta Badia. A esibirsi all'alba, a oltre 2.100 metri di quota, sarà il violinista Andrea Casta, noto per le sue performance con violino elettrico e archetto luminoso. L'evento prevede l'apertura straordinaria della cabinovia Piz La Ila nelle prime ore del mattino e si concluderà con la colazione in rifugio, confermando la crescente importanza delle esperienze ad alto valore emozionale nella costruzione dell'offerta turistica alpina.\r

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Il programma include inoltre appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio e della biodiversità, come gli incontri con gli apicoltori \"Movimënt dles Ës – Meeting with Beekeeper\", oltre alle giornate outdoor \"Be Different – Your Energy Day\", pensate per promuovere attività fisica e vita all'aria aperta.\r

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Accanto all'intrattenimento e al benessere, il progetto continua a investire anche sul fronte dell'inclusione. A settembre è infatti prevista una giornata organizzata in collaborazione con Freerider Sport Events, realtà impegnata nella promozione dell'accessibilità e dello sport inclusivo in montagna.\r

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Con un'offerta che integra sport, family experience, wellness, sostenibilità ed eventi, Movimënt si conferma uno degli esempi più evoluti di prodotto turistico alpino contemporaneo. Un modello che contribuisce a rafforzare il posizionamento dell'Alta Badia come destinazione four seasons, capace di valorizzare le infrastrutture esistenti anche oltre la stagione sciistica e di intercettare una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche, attive e sostenibili.","post_title":"Alta Badia: Movimënt amplia l'offerta estiva tra wellness, famiglie ed eventi esperienziali","post_date":"2026-06-09T09:00:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["montagna","vacanze-in-alta-badia"],"post_tag_name":["montagna","vacanze in alta badia"]},"sort":[1780995627000]}]}}