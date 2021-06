Emirates: voli Covid-tested anche verso Francia e Spagna

L’Europa di Emirates viaggia sempre più nel segno dei voli Covid-tested: dopo l’Italia, ora è possibile volare in Spagna e da luglio anche in Francia, verso Nizza e Lione.

Con la Spagna e la Francia che accolgono i visitatori internazionali completamente vaccinati, i viaggiatori provenienti dagli Emirati Arabi Uniti che pianificano le loro vacanze estive, potranno ora scegliere tra oltre 30 città in 19 paesi del network Emirates che hanno riaperto le loro frontiere al turismo e agli affari. Da luglio Emirates opererà oltre 280 voli settimanali da Dubai verso città in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Africa e altre famose località turistiche insulari, senza il disagio, il costo o lo stress della quarantena.

Al momento la compagnia opera cinque voli settimanali da Dubai per Madrid e quattro voli settimanali per Barcellona, con aggiunte pianificate in linea con l’aumento della domanda. A partire da luglio Emirates opererà in modalità quarantine-free anche in Francia, con 4 voli settimanali da Dubai a Nizza a partire dal 2 luglio e quattro voli settimanali per Lione a partire dal 9 luglio. Al momento Emirates opera 14 voli settimanali su Parigi, utilizzando l’A380.

In Europa, i clienti Emirates possono viaggiare senza quarantena verso: Cipro, Grecia, Italia, Russia, Turchia, Spagna e Francia.

In Medio Oriente, i clienti possono recuperare il tempo perduto e ritrovarsi con amici e familiari, o vivere la storia con la sempre più ampia tabella di voli Emirates verso: Giordania, Libano, Bahrain ed Egitto Per coloro che sognano una fuga in spiaggia, Emirates offre convenienti orari di volo per: Maldive, Seychelles e Phuket dal 2 luglio.

In Africa, i viaggiatori possono provare nuove esperienze in città e i resort spettacolari verso: Kenya, Tanzania, Marocco. Anche gli Stati Uniti, con il rapido aumento dei vaccini, sono diventati sempre più popolari tra i turisti. Emirates vola verso 11 destinazioni e il 21 luglio aggiungerà Miami come dodicesimo gateway. La compagnia aerea sta inoltre schierando la sua ammiraglia più amata dai clienti, l’A380, in diverse località tra cui New York e Los Angeles quest’estate. Città del Messico rimane aperta per turisti e per chi viaggia per lavoro ed Emirates riprenderà i servizi dal 2 luglio.