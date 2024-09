Emirates: salgono a quattro i voli giornalieri sulla Dubai-Johannesburg Emirates aggiunge capacità sul Sudafrica: la Dubai-Johannesburg vedrà infatti l’aggiunta di un quarto volo giornaliero, novità che segue l’annuncio recente del secondo volo giornaliero con A380 tra Dubai e Johannesburg, operativo dal 1° settembre, e conferma l’importanza strategica del Sudafrica nella vasta rete globale della compagnia. Il quarto volo giornaliero decollerà il 1° marzo 2025 e sarà operato da un Boeing 777-300er configurato con tre classi di servizio, offrendo ogni giorno 708 posti aggiuntivi in arrivo e in partenza dal principale aeroporto internazionale del Paese. «l Sudafrica è da tempo una meta molto popolare sia per chi viaggia per svago che per affari, con collegamenti verso Dubai e altre destinazioni – afferma Adnan Kazim, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale del vettore -. Questo quarto volo giornaliero ci permette di rispondere al meglio alla crescente domanda di viaggi da e verso il Paese. Il nuovo collegamento ripristina la capacità offerta prima della pandemia, con 49 voli settimanali attraverso tre gateway. Operiamo in questo mercato da quasi tre decenni e continuiamo a guardare al Sudafrica come meta ideale per il turismo». Il quarto volo giornaliero rafforza ulteriormente la connettività all’interno della rete globale di Emirates, che conta oltre 140 destinazioni, ottimizzando gli orari verso le mete principali come Dubai, Thailandia e India, oltre a destinazioni europee come Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Germania. Condividi

