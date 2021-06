Emirates promuove l’estate a Dubai con l’ingresso gratuito all’Aquaventure Waterpark

Emirates promuove i soggiorni estivi a Dubai offrendo, per ogni biglietto acquistato tra l’1 e il 15 giugno per viaggi fino al 30 settembre 2021, un pass valido un giorno per l’Aquaventure Waterpark e il The Lost Chamber Aquarium – due delle più popolari attrazioni turistiche della città. Per ottenere un pass i viaggiatori dovranno prenotare il loro viaggio specificando sul sito della compagnia al momento del booking il codice promo AQUADAY, oppure attraverso le agenzie di viaggio che partecipano a questa iniziativa.

Le tariffe per l’Italia partono da 529 euro per l’Economy, 2.649 per la Business, 4.799 per la First e saranno valide fino al 16 giugno, per i viaggi tra il 1° giugno e il 30 settembre 2021.

L’Aquaventure Waterpark ospita celebri corse e attrazioni da record, con oltre un chilometro di ampio fronte spiaggia privato, grandi scivoli d’acqua e parchi giochi. È possibile camminare attraverso i tunnel di vetro del The Lost Chambers Aquarium nell’hotel Atlantis, The Palm. Squali, razze, piranha, aragoste e cavallucci marini sono solo alcune delle specie che si possono trovare attraversando questo mondo sottomarino.