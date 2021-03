Emirates potenzia la capacità su Maldive e Seychelles in vista delle festività pasquali Emirates non manca l’appuntamento con due degli arcipelaghi dell’oceano Indiano, Maldive e Seychelles, già pronti ad accogliere i turisti in un’atmosfera decisamente rilassata e sicura. La compagnia aerea di Dubai incrementa quindi la capacità offerta verso questo destinazioni in vista delle prossime vacanze di Pasqua. Emirates offre oggi 24 voli settimanali per le Maldive, operando con un Boeing 777-300er: dal 28 marzo fino al 18 aprile la compagnia aerea porterà a 28 il numero di voli settimanali – tramite l’hub di Dubai – con Malè. Tutti coloro che viaggiano per le Maldive (esclusi i cittadini maldiviani) devono presentare un test Pcr che dimostri la negatività al Covid-19, con esame effettuato entro le 96 ore che precedono la partenza. I viaggiatori sono inoltre tenuti a compilare l’autodichiarazione online per l’Immigrazione e Salute entro le 24 ore che precedono l’arrivo. I voli settimanali da Dubai verso Mahé, dal 28 marzo al 30 ottobre 2021, aumenteranno da cinque a sette e saranno operati con un Boeing 777-300er. L’annuncio arriva mentre le Seychelles sono pronte – a partire dal 25 marzo – a riaprire le frontiere ai viaggiatori internazionali, senza richiedere il rispetto di requisiti relativi alla vaccinazione o alla quarantena. Tutti i viaggiatori dovranno comunque presentare un test Pcr che dimostri la negatività al Covid-19, con esame effettuato entro le 72 ore che precedono la partenza.

