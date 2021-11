Emirates: l’A380 torna operativo sulla rotta Dubai-Bangkok, dal 28 novembre

L’Airbus A380 di Emirates torna sulla rotta per Bangkok, dal prossimo 28 novembre. L’upgrade dell’aeromobile aiuterà Emirates a soddisfare la forte domanda di passeggeri per viaggi in entrata nella popolare destinazione turistica, sulla scia della riapertura della Thailandia ai turisti internazionali vaccinati.

I voli giornalieri dell’A380 rispondono all’incremento della domanda, in costante progressione: l’A380 di Emirates offrirà sulla rotta posti in First Class, Business Class ed Economy Class. Il dispiegamento del velivolo a due piani integrerà i servizi esistenti, operanti anche su base giornaliera con un aeromobile Boeing 777-300er in una configurazione a tre classi, oltre ai suoi cinque voli settimanali per Bangkok via Phuket, che aumenteranno la frequenza a giornaliera a partire dal 1° dicembre.

La compagnia aerea di Dubai offrirà dunque tre servizi giornalieri ai passeggeri in viaggio da e per Bangkok; con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, Emirates servirà anche i suoi clienti in Thailandia e in altri punti regionali con accesso a destinazioni preferite sul suo network globale che copre più di 120 destinazioni, tramite l’hub di Dubai.

Il volo aggiuntivo che sarà operato dall’aeromobile A380 sulla rotta Dubai-Bangkok e i servizi aggiuntivi programmati per il suo volo via Phuket forniranno più di 8.600 posti aggiuntivi settimanali per far fronte all’aumento del traffico passeggeri in entrata e in uscita per Bangkok, con il potenziale di aumento in linea con la domanda.