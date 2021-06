Emirates: incentivi per le Pmi che si iscrivono al programma Business Rewards

Emirates incentiva le piccole e medie imprese a tornare a viaggiare e, in occasione della Giornata dedicata alle micro, Pmi delle Nazioni Unite, offre la possibilità di trasformare i loro budget di viaggio in premi, con un incentivo Business Rewards per i nuovi membri che si iscriveranno al programma.

Le Pmi che creeranno un account per il programma di fidelizzazione aziendale Business Rewards, dal 27 giugno al 27 luglio 2021, riceveranno un bonus di 10.000 punti, l’equivalente di un biglietto di andata e ritorno in Economy Class verso destinazioni selezionate in Europa.

Al momento sono più di 20.000 le piccole e medie imprese iscritte al programma Business Rewards di Emirates, che offre un’ampia gamma di vantaggi, tra cui iscrizione semplificata, guadagni e rimborsi facilitati, maggiore flessibilità nella raccolta e nell’utilizzo dei punti e opportunità di upgrade, anche in caso di prenotazioni all’ultimo momento.

Con l’allentamento delle restrizioni d’ingresso, i viaggi d’affari hanno iniziato ad aumentare e le piccole e medie imprese sono diventate catalizzatrici principali della domanda di mercato, con la flessibilità di pianificare rapidamente i viaggi, man mano che emergono nuove opportunità.