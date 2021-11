Emirates in codeshare con Garuda Indonesia, da gennaio 2022

Emirates ha siglato un memorandum d’intesa con Garuda Indonesia per stabilire una partnership in codeshare: i passeggeri delle due compagnie aeree potranno così fruire di una connettività senza interruzioni su nuove rotte attraverso le Americhe, il Medio Oriente, l’Africa e l’Europa. Oltre ad espandere i network di entrambi i vettori, con la possibilità di viaggiare con un singolo biglietto, Emirates e Garuda Indonesia esploreranno anche opportunità di cooperazione sui rispettivi programmi frequent flyer. Soggetto alle necessarie approvazioni normative, l’accordo di codeshare dovrebbe entrare in vigore a partire da gennaio 2022.

«L’Indonesia è un mercato importante per Emirates e la nostra partnership con Garuda Indonesia testimonia l’impegno della compagnia nel rafforzare continuamente network e offerte – afferma Adnan Kazim, direttore commerciale Emirates -. Attraverso la rete ampliata e combinata di entrambe le compagnie aeree, siamo in grado di offrire ai nostri clienti un’esperienza più fluida attraverso il check-in, il controllo dei bagagli e l’imbarco su ogni tappa di viaggio, il tutto con un unico biglietto».

«Questa partnership con Emirates offre ai loro passeggeri in arrivo un accesso facilitato alle principali destinazioni di viaggio in Indonesia collegate dalla rete domestica di Garuda – aggiunge Irfan Setiaputra, presidente e ceo Garuda Indonesia -. Anche i passeggeri Garuda in uscita trarranno vantaggio da questa partnership, che consente loro di accedere a una gamma più ampia di destinazioni servite da Emirates».