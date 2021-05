Emirates in allungo sull’Italia con il supporto dei voli Covid-tested

Emirates completa, come previsto, la definizione dell’intero operativo italiano con la riattivazione, dal 1° luglio, dei voli tra Venezia e Dubai con tre voli a settimana. La compagnia aerea aumenterà anche i servizi per Milano da 8 a 10 frequenze settimanali a luglio. Verrà aggiunto un servizio giornaliero sulla rotta Dubai-Milano-New York Jfk e un ulteriore volo di andata e ritorno tre volte a settimana tra Dubai e Milano. Insieme ai 5 voli settimanali di Emirates su Roma e 3 voli settimanali su Bologna, questo porterà i servizi totali della compagnia dall’l’Italia a 21 voli settimanali da quattro città nel mese di luglio. Emirates servirà Venezia, Milano, Roma e Bologna con i Boeing 777-300er.

L’espansione dei servizi di volo di Emirates in Italia avviene anche a seguito degli accordi sui voli “Covid-tested”, che consentono ai passeggeri di viaggiare in Italia senza quarantena all’arrivo.

“Accogliamo con favore gli accordi sui voli Covid-tested e vorremmo ringraziare le autorità italiane e degli Emirati Arabi Uniti per i loro continui sforzi per facilitare i viaggi internazionali – ha commentato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates -. Gli Emirati Arabi Uniti hanno un rapporto forte e di lunga data con l’Italia e il ritorno ai collegamenti aerei sicuri contribuirà a rafforzare il commercio e il turismo da ambo le parti. In qualità di hub commerciale globale e sede di persone provenienti da più di 200 nazioni, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti hanno messo in atto tutti gli sforzi possibili per proteggere le comunità dalla pandemia, cominciando da un programma di vaccinazione efficiente passando per i protocolli di biosicurezza in tutti i settori, inclusi i luoghi di svago, le scuole, le aziende e gli aeroporti. Speriamo altri Paesi prendano in considerazione accordi simili per facilitare i viaggi senza quarantena”.

Dal 2 giugno in poi, i clienti Emirates che viaggiano dall’Italia (Roma, Milano e Venezia) di età pari o superiore a 2 anni, devono essere in possesso di un risultato negativo ad un test Covid molecolare o ad un test antigenico rapido effettuato 48 ore prima della partenza. I viaggiatori devono inoltre sottoporsi, a proprie spese, a un test con tampone rapido all’arrivo in Italia. Per maggiori dettagli sui requisiti di ingresso in Italia, i clienti possono controllare la pagina dei requisiti di viaggio su emirates.com.