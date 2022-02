Emirates ha dato il benvenuto al proprio padiglione di Expo 2020 Dubai alla squadra dell’Arsenal. I giocatori hanno potuto disegnare il loro personale velivolo, esplorare gli interni delle cabine del futuro e sperimentare i materiali aeronautici alla mostra Future Labs. Emirates presenta dieci istallazioni multisensoriali ed esperienze stimolanti per tutti i visitatori. La visita era parte del tour Expo 2020 del Club, con una sosta alla cascata che sfida la gravità, dove i giocatori hanno provato a scalare le pareti di quattro piani.

La squadra dell’Arsenal è giunta a Dubai per le sessioni di allenamento in vista delle ultime settimane della stagione calcistica 2021/2022. Dubai è diventata la base preferita del club per l’allenamento invernale, con i suoi campi all’avanguardia e gli impianti sportivi aperti tutto l’anno, come il Nad Al Sheba Sports Complex, oltre a una vasta gamma di attrazioni da provare durante i momenti di pausa. La visita offre anche l’opportunità al Club di incontrare il suo partner chiave, Emirates, per promuovere la partnership e scambiare idee sulle iniziative imminenti

La partnership tra Emirates e Arsenal è una delle più longeve e riconoscibili della Premier League e del mondo dello sport, con il marchio Emirates sulle maglie del Club da oltre 15 anni. Lo stadio di casa dell’Arsenal continuerà ad essere conosciuto come Emirates Stadium fino al 2028. La compagnia aerea ha anche presentato una livrea dedicata ai giocatori della squadra, presente sugli A380 che volano in tutto il mondo.