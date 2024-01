Emirates aggiunge capacità sull’Australia: 6.900 posti in più alla settimana su Brisbane e Perth Emirates potenzia i collegamenti verso l’Australia con un secondo volo giornaliero tra Dubai e Brisbane che sarà operato dall’A380 dal 1° ottobre, oltre ad un secondo servizio, sempre giornaliero, tra Dubai e Perth operato da un Boeing 777-300Er, dal prossimo 1° dicembre. In pratica il vettore aumenterà la capacità settimanale verso l’Australia di ulteriori 6.900 posti, servendo ulteriormente la crescente domanda di viaggi internazionali attraverso Dubai e verso il network globale di oltre 140 destinazioni della compagnia aerea. “Questa crescita è una dimostrazione dell’importanza di entrambi i gateway per il turismo e il commercio, e dell’impegno di Emirates nel garantire orari convenienti e connessioni confortevoli da e per Dubai – ha dichiarato Barry Brown, Divisional Vice President Australasia della compagnia aerea -. Sia che si tratti del vantaggio di connessioni pomeridiane senza interruzioni da Dubai verso un gran numero di destinazioni in Europa con il secondo volo da Perth, sia che si tratti di un’esperienza completa con l’A380 da e per Brisbane verso quasi 50 città servite dalla nostra ammiraglia, stiamo creando maggiori opportunità per gli affari, il tempo libero, la cultura e molto altro ancora. Il potenziamento delle operazioni è anche una testimonianza del nostro impegno nel migliorare la connettività globale verso i nostri gateway australiani e nel sostenere le opportunità di crescita del turismo e del commercio”. Emirates serve attualmente l’Australia con 63 voli settimanali per Brisbane, Perth, Sydney e Melbourne, operati da un mix di A380 e Boeing 777 che trasportano 56.000 passeggeri a settimana da e per queste grandi città. La compagnia ha recentemente annunciato il raddoppio dell’offerta di Premium Economy sui voli per Melbourne a partire dal 1° febbraio, che si aggiunge ai due servizi giornalieri per Sydney in quattro classi operati con A380. Condividi

