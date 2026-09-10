L’Europa non fa marcia indietro. L’EES è confermato La Commissione europea ha deciso di non estendere la proroga dell’EES. Nonostante le proteste di compagnie aeree, di Iata, di paesi europei, l’Ue ha tirato dritto. Il problema vero è che a causa dell’EES si formano code e si accumulano ritardi straordinari. Fino al 6 settembre c’è stata una forma di flessibilità. In pratica si concedeva agli stati di sospendere temporaneamente il sistema in presenza di forti congestioni negli aeroporti. Ora quella flessibilità è finita. Forse è proprio questo il problema dell’Europa. Non riesce a capire che è necessario capire il mondo e che ci sono regole e regole. Non è possibile creare il caos in aeroporto per i controlli biometrici. Ci sarà qualche altra strada che consente di abbinare le due cose. Traffico scorrevole e riconoscimento. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521673 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Commissione europea ha deciso di non estendere la proroga dell'EES. Nonostante le proteste di compagnie aeree, di Iata, di paesi europei, l'Ue ha tirato dritto. Il problema vero è che a causa dell'EES si formano code e si accumulano ritardi straordinari. Fino al 6 settembre c'è stata una forma di flessibilità. In pratica si concedeva agli stati di sospendere temporaneamente il sistema in presenza di forti congestioni negli aeroporti. Ora quella flessibilità è finita. Forse è proprio questo il problema dell'Europa. Non riesce a capire che è necessario capire il mondo e che ci sono regole e regole. Non è possibile creare il caos in aeroporto per i controlli biometrici. Ci sarà qualche altra strada che consente di abbinare le due cose. Traffico scorrevole e riconoscimento. [post_title] => L'Europa non fa marcia indietro. L'EES è confermato [post_date] => 2026-09-10T11:19:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789039144000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Tribunale dell'Unione europea ha confermato la decisione di Bruxelles di bloccare l'acquisizione di Etraveli Group da parte di Booking. Il Tribunale ha stabilito che l'operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante di Booking nel mercato europeo delle prenotazioni alberghiere e ostacolato la concorrenza. Bruxelles ha vietato la fusione nel settembre 2023, sostenendo che l'agenzia di viaggi online avrebbe potuto sfruttare la sua posizione nel settore alberghiero per affermarsi nel mercato dei voli e poi utilizzare tale capacità per attrarre più clienti alberghieri. Ha inoltre avvertito del rischio di maggiori barriere per i concorrenti. L'azienda ha quindi impugnato il divieto, sostenendo che le norme Ue sulle fusioni tra imprese operanti in mercati diversi erano state applicate in modo errato. Tuttavia, la Corte ha respinto tale argomentazione, affermando che queste norme consentono l'analisi dei nuovi rischi concorrenziali derivanti dal funzionamento dei mercati digitali. Posizione rafforzata Uno dei punti chiave è la strategia della piattaforma che mira a integrare voli, hotel e altri servizi in un unico ambiente. Secondo i giudici, l'acquisizione di Etraveli avrebbe rafforzato la sua capacità di attrarre clienti di voli e successivamente di vendere anche alloggi. La sentenza conclude che l'operazione avrebbe reso più difficile sfidare la posizione dominante, consentendole di rafforzarsi in uno dei pochi canali di acquisizione che ancora non controllava: i voli. Per ora, Booking ha respinto la sentenza e sta valutando la possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea: "Non condividiamo la decisione e restiamo fermamente convinti che la valutazione della Commissione sia errata, sia dal punto di vista fattuale che giuridico". [post_title] => Il Tribunale vieta l'acquisizione di Etraveli da parte di Booking [post_date] => 2026-09-10T09:21:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789032097000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club del Sole rinnova la propria partnership con il Kalemana Festival, confermandosi hospitality partner dell'evento italiano dedicato al benessere e a uno stile di vita attivo, organizzato da Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers. L’iniziativa è in programma il 12 e 13 settembre presso il beach club Dolcevita di Punta Marina (Ravenna) dove, per un intero weekend, yoga, sport, musica, natura e socialità daranno vita a un’esperienza pensata per coinvolgere corpo e mente. I villaggi coinvolti I villaggi Adriano Family Collection, Pini Boutique Resort, Marina Family Resort e Rivaverde Easy Camping Village offrono lodge indipendenti immerse nel verde, parchi acquatici e un’ampia proposta di ristorazione. «Il Kalemana Festival rappresenta un format di evento che unisce benessere fisico, equilibrio mentale e socialità - afferma Angelo E. Cartelli, direttore generale Club del Sole –; rinnovare l’hospitality partnership è per noi una conseguenza naturale perché questo appuntamento interpreta pienamente la nostra visione di vacanza open air fondata sul concept Full life holidays: un’esperienza di soggiorno unica, in cui gli ospiti possono immergersi nella natura e vivere esperienze autentiche senza nessuna rinuncia al comfort». Con oltre 8.000 partecipanti nelle ultime quattro edizioni, il Kalemana Festival si prepara a offrire anche quest’anno un ricco programma che comprende oltre 40 attività: dalle diverse pratiche di yoga alle sessioni di fitness e workout, passando per danza, meditazione e breathwork. Non mancheranno esperienze più originali, come la cerimonia del cacao, la pole dance, i tessuti aerei e le attività di action sport. A condurre e raccontare il Festival, per il terzo anno consecutivo, sarà Paola Maugeri, giornalista, conduttrice radiofonica e volto noto della televisione italiana, da sempre impegnata sui temi della sostenibilità e della consapevolezza. Tra gli ospiti confermati, che si alterneranno sul palco, figurano Shiva Rea, insegnante internazionale di yoga, Sara Compagni, chinesiologa e personal trainer specializzata in posturologia e terapia manuale, e Ivana Fitness Trainer, personal trainer specializzata nell’allenamento consapevole al femminile. Sarà presente anche Selene Calloni Williams, scrittrice, documentarista e autrice di numerosi libri dedicati alla psicologia del profondo, allo sciamanesimo e allo yoga. Spazio anche agli insegnanti di Yoga Academy, tra cui Denise Dellagiacoma, Lucrezia Montrone, che guideranno i partecipanti attraverso pratiche dedicate all’ascolto, alla consapevolezza e alla riconnessione con sé stessi. [post_title] => Club del Sole rilancia con il Kalemana Festival [post_date] => 2026-09-08T13:29:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788874176000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ufficialmente in carica dal 1° settembre Ageel Alshaibani, nuovo chief executive officer di Saudi Tourism Authority (nella foto). Ageel porta con sé oltre 18 anni di esperienza in ruoli di leadership nei settori pubblico, privato e non profit, insieme a una profonda conoscenza del percorso di trasformazione del turismo in Arabia Saudita. Più recentemente, nel ruolo di vice ministro per la pianificazione strategica e il monitoraggio presso il Ministero del Turismo, ha svolto un ruolo importante nel contribuire alla realizzazione delle ambizioni turistiche del Regno sotto la guida di sua eccellenza Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo. "Avendo inoltre ricoperto il ruolo di membro del board della Saudi Tourism Authority, Ageel conosce profondamente la nostra organizzazione, le nostre ambizioni e i nostri partner. La sua nomina garantisce continuità e nuovo slancio mentre il turismo saudita entra nella sua prossima fase di crescita. La nostra strategia e il nostro impegno nei confronti dei partner rimangono saldamente confermati, sostenuti da solide fondamenta, investimenti continui e da un portafoglio in costante espansione di destinazioni ed esperienze di livello internazionale in tutto il Regno". Nel 2025 l’Arabia Saudita ha registrato circa 123 milioni di viaggi turistici, con un aumento di circa il 6% rispetto all’anno precedente. Di questi, 29,3 milioni erano viaggi in entrata e 93,3 milioni interni, mentre la spesa turistica ha raggiunto il record di 304 miliardi di Sar, di cui 176,6 miliardi attribuibili ai visitatori in entrata. Il turismo domestico continua a crescere e, a livello internazionale, sempre più visitatori stanno scoprendo una destinazione unica: dai paesaggi senza tempo di AlUla e dalle coste incontaminate del Mar Rosso, all'energia culturale di Jeddah e al dinamismo di Riyadh. Il settore dell’aviazione si sta espandendo per sostenere tale crescita: nel 2025 gli aeroporti sauditi hanno registrato 140,9 milioni di passeggeri, con un aumento del 9,6%, di cui 75,8 milioni di passeggeri internazionali. [post_title] => Saudi Tourism Authority: Ageel Alshaibani è il nuovo ceo [post_date] => 2026-09-08T11:23:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788866633000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ulteriori trattative in vista sia con Air France-Klm sia con Lufthansa: il governo portoghese ha deciso di proseguire i colloqui con i due gruppi che si contendono l'acquisto di una quota significativa di Tap Air Portugal, considerato che le offerte presentate dai due contendenti sono molto simili. Al termine di una riunione di governo, il portavoce Antonio Leitao Amaro ha affermato «è opportuno proseguire le trattative per ottenere condizioni migliori. Dopo queste trattative, che potrebbero protrarsi per qualche settimana, il governo sceglierà uno dei due contendenti e avvierà le trattative finali». Il governo lusitano intende vendere fino al 49,9% di Tap a un investitore strategico, mentre il personale deterrà il 5%. Dopo l'annuncio, Air France-Klm ha confermato che parteciperà al nuovo ciclo di trattative, esprimendo il proprio interesse «costante e determinato» a diventare l’azionista di controllo di Tap. “L'offerta presentata da Air France-Klm il 29 luglio è un piano strategico che abbraccia l'intera gamma di attività di Tap: trasporto passeggeri, cargo, programma fedeltà e manutenzione degli aeromobili”, ha sottolineato il gruppo franco-olandese in un comunicato. Tap, che è tornata sotto l'egida statale nel 2020 per arginare le perdite causate dalla pandemia di Covid-19, è tra le poche compagnie aeree statali rimaste in Europa. il vettore conta circa 7.700 dipendenti e una flotta di circa 100 aeromobili Airbus. [post_title] => Privatizzazione Tap: il governo portoghese prende tempo per scegliere tra Af-Klm e Lufthansa [post_date] => 2026-09-07T14:02:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788789763000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In una stagione condizionata da uno scenario geopolitico complesso, non ci sono state grosse sorprese sul fronte delle destinazioni che sono comunque riuscite a produrre buoni numeri in termini di flussi turistici. A cominciare dall'Egitto, che in realtà è una meta che riconferma tutto il suo appeal, sempre e nonostante tutto, presso la clientela tricolore. A confermarlo è Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating di Alpitour World. Egitto motore dell'estate «L'estate 2026 ha confermato innanzitutto il posizionamento come “best in class” dell'Egitto, un dato in continuità con il passato, ma che non era assolutamente scontato considerando i timori, infondati, legati al conflitto nel golfo Persico». Seghi sottolinea poi la positiva performance dell'Africa: «In termini di crescita devono essere indicati tra i casi di maggior incremento quelli dei paesi dell’East Africa: Tanzania e Kenya su tutti». Bene anche il mare Italia, «che ha goduto di una fase invernale delle vendite agevolata dai conflitti internazionali». Una menzione particolare anche per Capo Verde, che ha chiuso la stagione con una crescita a doppia cifra e si appresta ad accogliere la riapertura del Vila do Farol, presente tra le proposte Bravo e Voihotels. [post_title] => Alpitour World, Seghi delinea la mappa delle "regine d'estate" [post_date] => 2026-09-07T11:50:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788781859000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Verona e il Garda Veneto archiviano la fase centrale della stagione turistica con un bilancio positivo e guardano ai mesi autunnali forti di una domanda già sostenuta. I dati raccolti dall’Osservatorio turistico di Destination Verona & Garda Foundation attraverso HBenchmark, restituiscono una fotografia che va oltre il tradizionale picco estivo: la destinazione continua a registrare livelli elevati di occupazione, una forte componente internazionale e segnali di crescita anche per la seconda parte dell’anno. A luglio il Garda Veneto ha raggiunto un’occupazione media dell’85%, 2,6 punti percentuali in più rispetto allo stesso mese del 2025. Verona ha mantenuto livelli altrettanto elevati, con l’83,1% sull’intera destinazione, l’85,6% nel Comune e quasi l’87,5% nel centro storico. Una performance sostenuta, nel caso della città, anche dal calendario degli eventi estivi e dai grandi appuntamenti che hanno scandito il mese. Internazionale Ferragosto ha confermato il buon andamento della domanda, senza tuttavia cambiare il quadro complessivo della stagione. Nella notte del 15 agosto il Garda Veneto ha raggiunto l’84% di occupazione, con il Basso Lago all’85%, mentre Verona Comune si è attestata all’81%. Un risultato che ha confermato la forza della domanda nel momento centrale dell’estate e la capacità della destinazione di intercettare flussi diversi tra città, lago e territorio. È però la composizione della domanda a offrire gli elementi più interessanti per leggere la stagione. Il turismo internazionale rappresenta infatti il 64% della spesa registrata nel primo semestre 2026 nel centro storico di Verona e arriva al 74% sul Garda Veneto. Nel caso della città, dopo il mercato italiano, Germania, Regno Unito e Stati Uniti sono le principali provenienze, con britannici e statunitensi che si distinguono anche per una maggiore capacità di spesa. Sul Garda, invece, il mercato tedesco continua a rappresentare un elemento centrale, in particolare nell’Alto Lago, dove pesa per il 49,9% delle presenze, mentre il Regno Unito si conferma il secondo mercato del Basso Lago con il 18,8%. [post_title] => Verona e Garda, oltre il tradizionale picco estivo. Occupazione al top [post_date] => 2026-09-07T10:54:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788778484000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521353 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'annuncio dello scorso 18 agosto, Aeromexico ha ufficialmente aperto le vendite dei voli sulla nuova rotta che collegherà Milano Malpensa a Città del Messico. La compagnia aerea raddoppia così la propria presenza in Italia, dove soli tre anni fa aveva inaugurato i voli da Roma Fiumicino. Il decollo è previsto per il 28 marzo 2027, con quattro frequenze settimanali: martedi, giovedi, sabato, domenica da Mexico City a Milano Malpensa; al contrario, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dal Messico all'Italia. Sulla rotta saranno impiegati Boeing 787 Dreamliner. Con la novità di Milano, la compagnia aerea offrirà un totale di 7 destinazioni e 10 rotte verso l’Europa: «Siamo molto entusiasti di aggiungere Milano alla nostra rete internazionale, una destinazione che ci consentirà di rafforzare i legami culturali, commerciali e d’affari tra il Messico e l’Italia - ha dichiarato Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior delle vendite globali di Aeromexico -. Questa rotta ci renderà l’unica compagnia aerea messicana a offrire un servizio diretto tra Città del Messico e due delle destinazioni più iconiche d’Italia, creando maggiori opportunità per soddisfare la crescente domanda sia dei viaggiatori d’affari che di quelli di piacere». Attualmente l’Italia si colloca al 13° posto tra i Paesi d’origine dei flussi turistici verso il Messico, con oltre 118.000 visitatori registrati nell’ultimo anno e un incremento del 13,7%. «Questo nuovo volo rappresenta un risultato importante, frutto dei contatti diretti che Regione Lombardia e Sea Aeroporti hanno avuto con la compagnia aerea e che testimonia concretamente il valore del lavoro che stiamo portando avanti sul fronte delle relazioni internazionali - ha commentato Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia -. Come Regione Lombardia crediamo da tempo nel potenziale del Messico e nelle opportunità che il rafforzamento dei rapporti con questo Paese può offrire al nostro sistema economico. I numeri confermano le potenzialità di questo rapporto: l’export lombardo verso il Messico è passato da 1,43 miliardi di euro nel 2022 a 1,76 miliardi nel 2025, con una crescita di circa il 23%». [post_title] => Aeromexico, in vendita la Milano-Città del Messico con 4 frequenze settimanali [post_date] => 2026-09-07T10:42:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788777776000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in calendario dal 5 all’11 ottobre 2026, presso il Palais des Expositions du Kram di Tunisi, Articrea, il Salone Professionale dell’Artigianato d’Arte. Organizzato dall’Office National de l’Artisanat, Articrea è uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione dell’artigianato tunisino e rappresenta un’importante piattaforma di incontro tra imprese, designer, buyer, professionisti dell’hospitality, operatori internazionali e media specializzati. Per sette giorni, oltre 160 aziende artigianali provenienti dalle diverse regioni del Paese presenteranno il meglio della produzione tunisina, espressione di un patrimonio culturale straordinariamente ricco e di una tradizione che, oggi più che mai, sa dialogare con il design contemporaneo e le nuove tendenze internazionali. Dalla ceramica ai tessuti, dall’arredo agli oggetti decorativi, dalle creazioni artistiche alle produzioni ispirate alle più antiche tecniche manifatturiere, la kermesse offrirà un viaggio alla scoperta di un artigianato capace di coniugare autenticità, creatività, innovazione e qualità. Articrea sarà anche un importante momento di confronto e networking: il programma della manifestazione prevede infatti incontri b2b, conferenze, workshop dedicati al Design & Trends e laboratori pratici, oltre a momenti di approfondimento sulle nuove opportunità offerte dal commercio elettronico e dai mercati internazionali e sulle procedure legate all’export. Particolare attenzione sarà riservata al dialogo tra il patrimonio artigianale tunisino e le esigenze del mercato contemporaneo, creando nuove connessioni tra artigiani, imprese, designer, buyer e professionisti dell'hotellerie e della ristorazione. L’evento accoglierà inoltre buyer tunisini e internazionali, media e stampa specializzata, operatori del settore e partner professionali, favorendo lo sviluppo di nuove collaborazioni e opportunità di business. Attraverso Articrea, l’Office National de l’Artisanat intende rafforzare il posizionamento internazionale delle imprese artigianali tunisine, sostenere la loro apertura verso nuovi mercati e contribuire alla valorizzazione dell’immagine della Tunisia come destinazione di cultura, creatività, design e autenticità. [post_title] => Tunisia: dal 5 all'11 ottobre artigianato d'arte in scena a Tunisi con Articrea [post_date] => 2026-09-03T10:46:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788432401000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ees e confermato" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":735,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Commissione europea ha deciso di non estendere la proroga dell'EES. Nonostante le proteste di compagnie aeree, di Iata, di paesi europei, l'Ue ha tirato dritto. Il problema vero è che a causa dell'EES si formano code e si accumulano ritardi straordinari.\r

\r

Fino al 6 settembre c'è stata una forma di flessibilità. In pratica si concedeva agli stati di sospendere temporaneamente il sistema in presenza di forti congestioni negli aeroporti. Ora quella flessibilità è finita.\r

\r

Forse è proprio questo il problema dell'Europa. Non riesce a capire che è necessario capire il mondo e che ci sono regole e regole. Non è possibile creare il caos in aeroporto per i controlli biometrici. Ci sarà qualche altra strada che consente di abbinare le due cose. Traffico scorrevole e riconoscimento.\r

\r

","post_title":"L'Europa non fa marcia indietro. L'EES è confermato","post_date":"2026-09-10T11:19:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789039144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Tribunale dell'Unione europea ha confermato la decisione di Bruxelles di bloccare l'acquisizione di Etraveli Group da parte di Booking. Il Tribunale ha stabilito che l'operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante di Booking nel mercato europeo delle prenotazioni alberghiere e ostacolato la concorrenza.\r

\r

Bruxelles ha vietato la fusione nel settembre 2023, sostenendo che l'agenzia di viaggi online avrebbe potuto sfruttare la sua posizione nel settore alberghiero per affermarsi nel mercato dei voli e poi utilizzare tale capacità per attrarre più clienti alberghieri. Ha inoltre avvertito del rischio di maggiori barriere per i concorrenti.\r

\r

L'azienda ha quindi impugnato il divieto, sostenendo che le norme Ue sulle fusioni tra imprese operanti in mercati diversi erano state applicate in modo errato. Tuttavia, la Corte ha respinto tale argomentazione, affermando che queste norme consentono l'analisi dei nuovi rischi concorrenziali derivanti dal funzionamento dei mercati digitali.\r

Posizione rafforzata\r

Uno dei punti chiave è la strategia della piattaforma che mira a integrare voli, hotel e altri servizi in un unico ambiente. Secondo i giudici, l'acquisizione di Etraveli avrebbe rafforzato la sua capacità di attrarre clienti di voli e successivamente di vendere anche alloggi.\r

\r

La sentenza conclude che l'operazione avrebbe reso più difficile sfidare la posizione dominante, consentendole di rafforzarsi in uno dei pochi canali di acquisizione che ancora non controllava: i voli.\r

\r

Per ora, Booking ha respinto la sentenza e sta valutando la possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea: \"Non condividiamo la decisione e restiamo fermamente convinti che la valutazione della Commissione sia errata, sia dal punto di vista fattuale che giuridico\".","post_title":"Il Tribunale vieta l'acquisizione di Etraveli da parte di Booking","post_date":"2026-09-10T09:21:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1789032097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club del Sole rinnova la propria partnership con il Kalemana Festival, confermandosi hospitality partner dell'evento italiano dedicato al benessere e a uno stile di vita attivo, organizzato da Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers.\r

L’iniziativa è in programma il 12 e 13 settembre presso il beach club Dolcevita di Punta Marina (Ravenna) dove, per un intero weekend, yoga, sport, musica, natura e socialità daranno vita a un’esperienza pensata per coinvolgere corpo e mente.\r

\r

I villaggi coinvolti\r

I villaggi Adriano Family Collection, Pini Boutique Resort, Marina Family Resort e Rivaverde Easy Camping Village offrono lodge indipendenti immerse nel verde, parchi acquatici e un’ampia proposta di ristorazione.\r

«Il Kalemana Festival rappresenta un format di evento che unisce benessere fisico, equilibrio mentale e socialità - afferma Angelo E. Cartelli, direttore generale Club del Sole –; rinnovare l’hospitality partnership è per noi una conseguenza naturale perché questo appuntamento interpreta pienamente la nostra visione di vacanza open air fondata sul concept Full life holidays: un’esperienza di soggiorno unica, in cui gli ospiti possono immergersi nella natura e vivere esperienze autentiche senza nessuna rinuncia al comfort».\r

Con oltre 8.000 partecipanti nelle ultime quattro edizioni, il Kalemana Festival si prepara a offrire anche quest’anno un ricco programma che comprende oltre 40 attività: dalle diverse pratiche di yoga alle sessioni di fitness e workout, passando per danza, meditazione e breathwork. Non mancheranno esperienze più originali, come la cerimonia del cacao, la pole dance, i tessuti aerei e le attività di action sport.\r

A condurre e raccontare il Festival, per il terzo anno consecutivo, sarà Paola Maugeri, giornalista, conduttrice radiofonica e volto noto della televisione italiana, da sempre impegnata sui temi della sostenibilità e della consapevolezza.\r

Tra gli ospiti confermati, che si alterneranno sul palco, figurano Shiva Rea, insegnante internazionale di yoga, Sara Compagni, chinesiologa e personal trainer specializzata in posturologia e terapia manuale, e Ivana Fitness Trainer, personal trainer specializzata nell’allenamento consapevole al femminile. Sarà presente anche Selene Calloni Williams, scrittrice, documentarista e autrice di numerosi libri dedicati alla psicologia del profondo, allo sciamanesimo e allo yoga. Spazio anche agli insegnanti di Yoga Academy, tra cui Denise Dellagiacoma, Lucrezia Montrone, che guideranno i partecipanti attraverso pratiche dedicate all’ascolto, alla consapevolezza e alla riconnessione con sé stessi.\r

\r

","post_title":"Club del Sole rilancia con il Kalemana Festival","post_date":"2026-09-08T13:29:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788874176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ufficialmente in carica dal 1° settembre Ageel Alshaibani, nuovo chief executive officer di Saudi Tourism Authority (nella foto).\r

\r

Ageel porta con sé oltre 18 anni di esperienza in ruoli di leadership nei settori pubblico, privato e non profit, insieme a una profonda conoscenza del percorso di trasformazione del turismo in Arabia Saudita. Più recentemente, nel ruolo di vice ministro per la pianificazione strategica e il monitoraggio presso il Ministero del Turismo, ha svolto un ruolo importante nel contribuire alla realizzazione delle ambizioni turistiche del Regno sotto la guida di sua eccellenza Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo.\r

\r

\"Avendo inoltre ricoperto il ruolo di membro del board della Saudi Tourism Authority, Ageel conosce profondamente la nostra organizzazione, le nostre ambizioni e i nostri partner. La sua nomina garantisce continuità e nuovo slancio mentre il turismo saudita entra nella sua prossima fase di crescita. La nostra strategia e il nostro impegno nei confronti dei partner rimangono saldamente confermati, sostenuti da solide fondamenta, investimenti continui e da un portafoglio in costante espansione di destinazioni ed esperienze di livello internazionale in tutto il Regno\".\r

\r

Nel 2025 l’Arabia Saudita ha registrato circa 123 milioni di viaggi turistici, con un aumento di circa il 6% rispetto all’anno precedente. Di questi, 29,3 milioni erano viaggi in entrata e 93,3 milioni interni, mentre la spesa turistica ha raggiunto il record di 304 miliardi di Sar, di cui 176,6 miliardi attribuibili ai visitatori in entrata.\r

\r

\r

Il turismo domestico continua a crescere e, a livello internazionale, sempre più visitatori stanno scoprendo una destinazione unica: dai paesaggi senza tempo di AlUla e dalle coste incontaminate del Mar Rosso, all'energia culturale di Jeddah e al dinamismo di Riyadh.\r

\r

\r

Il settore dell’aviazione si sta espandendo per sostenere tale crescita: nel 2025 gli aeroporti sauditi hanno registrato 140,9 milioni di passeggeri, con un aumento del 9,6%, di cui 75,8 milioni di passeggeri internazionali.","post_title":"Saudi Tourism Authority: Ageel Alshaibani è il nuovo ceo","post_date":"2026-09-08T11:23:53+00:00","category":["estero","senza-categoria"],"category_name":["Estero","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1788866633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ulteriori trattative in vista sia con Air France-Klm sia con Lufthansa: il governo portoghese ha deciso di proseguire i colloqui con i due gruppi che si contendono l'acquisto di una quota significativa di Tap Air Portugal, considerato che le offerte presentate dai due contendenti sono molto simili.\r

\r

Al termine di una riunione di governo, il portavoce Antonio Leitao Amaro ha affermato «è opportuno proseguire le trattative per ottenere condizioni migliori. Dopo queste trattative, che potrebbero protrarsi per qualche settimana, il governo sceglierà uno dei due contendenti e avvierà le trattative finali».\r

\r

Il governo lusitano intende vendere fino al 49,9% di Tap a un investitore strategico, mentre il personale deterrà il 5%.\r

\r

Dopo l'annuncio, Air France-Klm ha confermato che parteciperà al nuovo ciclo di trattative, esprimendo il proprio interesse «costante e determinato» a diventare l’azionista di controllo di Tap.\r

\r

“L'offerta presentata da Air France-Klm il 29 luglio è un piano strategico che abbraccia l'intera gamma di attività di Tap: trasporto passeggeri, cargo, programma fedeltà e manutenzione degli aeromobili”, ha sottolineato il gruppo franco-olandese in un comunicato.\r

\r

Tap, che è tornata sotto l'egida statale nel 2020 per arginare le perdite causate dalla pandemia di Covid-19, è tra le poche compagnie aeree statali rimaste in Europa. il vettore conta circa 7.700 dipendenti e una flotta di circa 100 aeromobili Airbus.","post_title":"Privatizzazione Tap: il governo portoghese prende tempo per scegliere tra Af-Klm e Lufthansa","post_date":"2026-09-07T14:02:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788789763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In una stagione condizionata da uno scenario geopolitico complesso, non ci sono state grosse sorprese sul fronte delle destinazioni che sono comunque riuscite a produrre buoni numeri in termini di flussi turistici. A cominciare dall'Egitto, che in realtà è una meta che riconferma tutto il suo appeal, sempre e nonostante tutto, presso la clientela tricolore. A confermarlo è Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating di Alpitour World.\r

Egitto motore dell'estate\r

«L'estate 2026 ha confermato innanzitutto il posizionamento come “best in class” dell'Egitto, un dato in continuità con il passato, ma che non era assolutamente scontato considerando i timori, infondati, legati al conflitto nel golfo Persico».\r

\r

Seghi sottolinea poi la positiva performance dell'Africa: «In termini di crescita devono essere indicati tra i casi di maggior incremento quelli dei paesi dell’East Africa: Tanzania e Kenya su tutti».\r

\r

Bene anche il mare Italia, «che ha goduto di una fase invernale delle vendite agevolata dai conflitti internazionali».\r

\r

Una menzione particolare anche per Capo Verde, che ha chiuso la stagione con una crescita a doppia cifra e si appresta ad accogliere la riapertura del Vila do Farol, presente tra le proposte Bravo e Voihotels.","post_title":"Alpitour World, Seghi delinea la mappa delle \"regine d'estate\"","post_date":"2026-09-07T11:50:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1788781859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Verona e il Garda Veneto archiviano la fase centrale della stagione turistica con un bilancio positivo e guardano ai mesi autunnali forti di una domanda già sostenuta. I dati raccolti dall’Osservatorio turistico di Destination Verona & Garda Foundation attraverso HBenchmark, restituiscono una fotografia che va oltre il tradizionale picco estivo: la destinazione continua a registrare livelli elevati di occupazione, una forte componente internazionale e segnali di crescita anche per la seconda parte dell’anno.\r

\r

A luglio il Garda Veneto ha raggiunto un’occupazione media dell’85%, 2,6 punti percentuali in più rispetto allo stesso mese del 2025. Verona ha mantenuto livelli altrettanto elevati, con l’83,1% sull’intera destinazione, l’85,6% nel Comune e quasi l’87,5% nel centro storico. Una performance sostenuta, nel caso della città, anche dal calendario degli eventi estivi e dai grandi appuntamenti che hanno scandito il mese.\r

Internazionale\r

Ferragosto ha confermato il buon andamento della domanda, senza tuttavia cambiare il quadro complessivo della stagione. Nella notte del 15 agosto il Garda Veneto ha raggiunto l’84% di occupazione, con il Basso Lago all’85%, mentre Verona Comune si è attestata all’81%. Un risultato che ha confermato la forza della domanda nel momento centrale dell’estate e la capacità della destinazione di intercettare flussi diversi tra città, lago e territorio.\r

\r

È però la composizione della domanda a offrire gli elementi più interessanti per leggere la stagione. Il turismo internazionale rappresenta infatti il 64% della spesa registrata nel primo semestre 2026 nel centro storico di Verona e arriva al 74% sul Garda Veneto. Nel caso della città, dopo il mercato italiano, Germania, Regno Unito e Stati Uniti sono le principali provenienze, con britannici e statunitensi che si distinguono anche per una maggiore capacità di spesa. Sul Garda, invece, il mercato tedesco continua a rappresentare un elemento centrale, in particolare nell’Alto Lago, dove pesa per il 49,9% delle presenze, mentre il Regno Unito si conferma il secondo mercato del Basso Lago con il 18,8%. ","post_title":"Verona e Garda, oltre il tradizionale picco estivo. Occupazione al top","post_date":"2026-09-07T10:54:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788778484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'annuncio dello scorso 18 agosto, Aeromexico ha ufficialmente aperto le vendite dei voli sulla nuova rotta che collegherà Milano Malpensa a Città del Messico. La compagnia aerea raddoppia così la propria presenza in Italia, dove soli tre anni fa aveva inaugurato i voli da Roma Fiumicino.\r

\r

Il decollo è previsto per il 28 marzo 2027, con quattro frequenze settimanali: martedi, giovedi, sabato, domenica da Mexico City a Milano Malpensa; al contrario, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dal Messico all'Italia. Sulla rotta saranno impiegati Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

Con la novità di Milano, la compagnia aerea offrirà un totale di 7 destinazioni e 10 rotte verso l’Europa: «Siamo molto entusiasti di aggiungere Milano alla nostra rete internazionale, una destinazione che ci consentirà di rafforzare i legami culturali, commerciali e d’affari tra il Messico e l’Italia - ha dichiarato Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior delle vendite globali di Aeromexico -. Questa rotta ci renderà l’unica compagnia aerea messicana a offrire un servizio diretto tra Città del Messico e due delle destinazioni più iconiche d’Italia, creando maggiori opportunità per soddisfare la crescente domanda sia dei viaggiatori d’affari che di quelli di piacere».\r

\r

Attualmente l’Italia si colloca al 13° posto tra i Paesi d’origine dei flussi turistici verso il Messico, con oltre 118.000 visitatori registrati nell’ultimo anno e un incremento del 13,7%.\r

\r

«Questo nuovo volo rappresenta un risultato importante, frutto dei contatti diretti che Regione Lombardia e Sea Aeroporti hanno avuto con la compagnia aerea e che testimonia concretamente il valore del lavoro che stiamo portando avanti sul fronte delle relazioni internazionali - ha commentato Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia -. Come Regione Lombardia crediamo da tempo nel potenziale del Messico e nelle opportunità che il rafforzamento dei rapporti con questo Paese può offrire al nostro sistema economico. I numeri confermano le potenzialità di questo rapporto: l’export lombardo verso il Messico è passato da 1,43 miliardi di euro nel 2022 a 1,76 miliardi nel 2025, con una crescita di circa il 23%».","post_title":"Aeromexico, in vendita la Milano-Città del Messico con 4 frequenze settimanali","post_date":"2026-09-07T10:42:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1788777776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' in calendario dal 5 all’11 ottobre 2026, presso il Palais des Expositions du Kram di Tunisi, Articrea, il Salone Professionale dell’Artigianato d’Arte.\r

\r

Organizzato dall’Office National de l’Artisanat, Articrea è uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione dell’artigianato tunisino e rappresenta un’importante piattaforma di incontro tra imprese, designer, buyer, professionisti dell’hospitality, operatori internazionali e media specializzati.\r

\r

Per sette giorni, oltre 160 aziende artigianali provenienti dalle diverse regioni del Paese presenteranno il meglio della produzione tunisina, espressione di un patrimonio culturale straordinariamente ricco e di una tradizione che, oggi più che mai, sa dialogare con il design contemporaneo e le nuove tendenze internazionali.\r

\r

Dalla ceramica ai tessuti, dall’arredo agli oggetti decorativi, dalle creazioni artistiche alle produzioni ispirate alle più antiche tecniche manifatturiere, la kermesse offrirà un viaggio alla scoperta di un artigianato capace di coniugare autenticità, creatività, innovazione e qualità.\r

\r

\r

\r

Articrea sarà anche un importante momento di confronto e networking: il programma della manifestazione prevede infatti incontri b2b, conferenze, workshop dedicati al Design & Trends e laboratori pratici, oltre a momenti di approfondimento sulle nuove opportunità offerte dal commercio elettronico e dai mercati internazionali e sulle procedure legate all’export.\r

\r

Particolare attenzione sarà riservata al dialogo tra il patrimonio artigianale tunisino e le esigenze del mercato contemporaneo, creando nuove connessioni tra artigiani, imprese, designer, buyer e professionisti dell'hotellerie e della ristorazione.\r

\r

L’evento accoglierà inoltre buyer tunisini e internazionali, media e stampa specializzata, operatori del settore e partner professionali, favorendo lo sviluppo di nuove collaborazioni e opportunità di business.\r

\r

\r

\r

Attraverso Articrea, l’Office National de l’Artisanat intende rafforzare il posizionamento internazionale delle imprese artigianali tunisine, sostenere la loro apertura verso nuovi mercati e contribuire alla valorizzazione dell’immagine della Tunisia come destinazione di cultura, creatività, design e autenticità.","post_title":"Tunisia: dal 5 all'11 ottobre artigianato d'arte in scena a Tunisi con Articrea","post_date":"2026-09-03T10:46:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788432401000]}]}}