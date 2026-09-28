EasyJet posiziona un quarto A320neo per il 2027 nella base di Londra Southend Nel 2027 easyJet posizionerà un quarto Airbus A320neo a Londra-Southend, in aggiunta i tre aeromobili già presenti dalla riapertura della base, avvenuta il 31 marzo 2025. La presenza di un ulteriore velivolo dovrebbe consentire a easyJet di ampliare l’operativo voli da Southend, sebbene non siano ancora state specificate ulteriori rotte collegate a questo A320neo. L’espansione segna una nuova fase per un aeroporto la cui ripresa dipende in larga misura dalla compagnia aerea britannica. All’apertura della base, easyJet aveva annunciato 20 rotte e 122 voli settimanali per la stagione estiva 2025. La prima nuova rotta annunciata per l‘estate 2027 collegherà Londra Southend a Rodi. I voli inizieranno il 27 aprile 2027 e saranno operativi il martedì e il sabato. Secondo Jude Winstanley, ceo dell’aeroporto di Londra Southend, l’apertura della rotta per Rodi risponde alla domanda espressa dai viaggiatori e dalle agenzie locali: “Abbiamo ascoltato ciò che i nostri clienti e le agenzie di viaggio locali ci dicevano, e la Grecia era una delle lacune più evidenti nella nostra rete”, ha affermato nel comunicato stampa dell’aeroporto. Ha aggiunto che attende con impazienza di vedere “quali altre nuove destinazioni porterà il quarto A320neo basato qui nell’estate del 2027”. Condividi

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Oltre all'Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno.\r

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Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. \r

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Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo.","post_title":"Delta su Boston: nuovo volo da Venezia e frequenze giornaliere da Milano","post_date":"2026-09-25T12:20:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790338803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai ha lanciato voli giornalieri non-stop tra Dubai (Dxb) e Pokhara, creando il primo collegamento aereo diretto tra Dubai e il Nepal occidentale.\r

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Pokhara rappresenta la seconda destinazione di flydubai in Nepal, insieme a Kathmandu, e garantisce così ai viaggiatori un accesso agevole alla capitale del turismo d’avventura del Paese e alla principale porta d’accesso alla catena montuosa dell’Annapurna. La nuova rotta porta a 35 il numero totale di voli settimanali di flydubai verso il Nepal, integrando i quattro voli giornalieri per Kathmandu e ampliando la propria capacità di trasporto passeggeri e merci.\r

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Dal 2009 la compagnia aerea ha trasportato oltre 4,5 milioni di passeggeri da e verso Kathmandu, con il 65% del traffico in coincidenza con la rete di flydubai ed Emirates attraverso l’hub di Dubai. L’espansione verso Pokhara riflette l’impegno di flydubai a migliorare i collegamenti con i mercati meno serviti e a consolidare la posizione di Dubai come hub globale per i viaggi, il commercio e il turismo.\r

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Con l’avvio dei voli per Pokhara, flydubai ha consolidato la propria posizione di compagnia aerea con la rete più estesa tra Dubai e l’Asia meridionale, volando verso 20 destinazioni in Afghanistan, Bangladesh, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, con oltre 380 voli settimanali verso la regione.\r

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","post_title":"Flydubai operativa sulla rotta per Pokhara, seconda porta d'accesso al Nepal","post_date":"2026-09-25T11:46:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790336779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora scioperi per il trasporto aereo in Italia. La prima data da segnare sul calendario è quella del 30 settembre, quando ad incrociare le braccia sarà il personale Enav, che si fermerà in tutta Italia dalle ore 13 alle ore 17.\r

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[caption id=\"attachment_343834\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sede Enav[/caption]\r

Il 16 ottobre saranno invece i dipendenti Easyjet a scioperare, con una serrata di 24 ore, e nella stessa data si fermeranno i lavoratori della società Sicuritalia Ivri presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia.\r

Il 6 novembre i disagi interesseranno l’aeroporto di Bari, per la serrata di 4 ore indetta dai dipendenti Enav (dalle ore 13 alle ore 17), e sempre i lavoratori Enav incroceranno le braccia per uno sciopero nazionale di 4 ore il prossimo 21 novembre.","post_title":"Altri scioperi nel trasporto aereo. Segnare le date nell'agenda","post_date":"2026-09-25T11:37:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1790336273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Certificazione Faa in arrivo per il B737 Max 10: almeno secondo le previsioni di Alaska Airlines che ne stima l'arrivo entro la fine di settembre, contando poi sull'ingresso in flotta del primo esemplare nella primavera del 2027.\r

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Secondo quanto anticipato a Reuters dal direttore operativo Jason Berry, il Max 10 potrebbe entrare in servizio passeggeri tra aprile e metà maggio.\r

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Prima che Boeing possa iniziare le consegne, il Max 10 - la cui approvazione è già stata rinviata di anni - dovrà ottenere la certificazione dalla Federal Aviation Administration: un ulteriore ritardo potrebbe mettere sotto pressione il calendario previsto da Alaska per l'introduzione del velivolo.\r

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Berry ha spiegato che, dopo l'approvazione, la compagnia dovrà ancora completare il processo di certificazione relativo all'head-up display utilizzato dai piloti, una procedura che, secondo il manager, richiederà \"qualche mese\".\r

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La tempistica serrata \"è ambiziosa\", ha ammesso Berry.\r

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La scorsa settimana il ceo di Boeing, Kelly Ortberg, ha affermato che la certificazione del 737-10 sarebbe arrivata \"molto presto\". I test di volo sono stati completati e Boeing sta ultimando la documentazione con la Faa.","post_title":"Alaska Airlines conta sulla certificazione Faa del B737 Max 10 entro fine mese","post_date":"2026-09-25T11:11:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790334708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522737","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'introduzione dell'euro digitale rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare la concorrenza, aumentare la trasparenza e ridurre la dipendenza dai grandi circuiti internazionali. È questa la posizione congiunta di Confcommercio, Confesercenti, FIPE e Netcomm, che esprimono la visione unitaria delle imprese, anche quelle del turismo, anzi soprattutto, in un dialogo aperto e collaborativo con le istituzioni monetarie europee e nazionali. \r

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La digitalizzazione dei pagamenti in Italia ha ormai raggiunto una dimensione strutturale: secondo l'Osservatorio pagamenti digitali del Politecnico di Milano, nel 2025 il valore delle transazioni digitali ha toccato i 518 miliardi di euro, arrivando a coprire il 45% dei consumi complessivi e superando il contante, con oltre 10 miliardi di operazioni effettuate sui terminali di cassa, secondo rilevazioni di Banca d'Italia. \r

Mercato pagamenti Europa\r

In questo scenario di forte crescita, il mercato dei pagamenti in Europa – come rilevato nel report European Payments Landscape della BCE – risulta tuttavia concentrato nelle mani di appena 12 grandi operatori, che controllano il 78% delle transazioni, con ben il 43% riconducibile a soggetti extra-Ue. Una dinamica che incide direttamente sul potere negoziale delle micro e piccole imprese, i cui costi commissionali risultano sproporzionatamente superiori a quelli sostenuti dalla grande distribuzione. \r

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Per questa ragione, le quattro associazioni sottolineano come la definizione dei costi di accettazione della moneta pubblica non debba basarsi sulle medie commissionali delle carte di debito dei circuiti privati esistenti, ma su un benchmark europeo trasparente e orientato alle soluzioni più efficienti. \r

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In particolare, per i micropagamenti la proposta condivisa punta all'azzeramento delle commissioni in ogni canale di vendita — dal negozio di quartiere all’e-commerce — per evitare che le quote fisse erodano i margini delle attività. Secondo dati della BCE, infatti, nei negozi dell'area euro il 54% delle transazioni è inferiore a 20 euro. \r

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","post_title":"L'euro digitale potrebbe incrinare il monopolio dei 12 grandi operatori mondiali","post_date":"2026-09-25T11:01:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790334093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys ha firmato una lettera d’intenti con il cantiere navale olandese Den Breejen Shipyard per la costruzione delle sue prime navi fluviali di lusso, segnando il previsto ingresso del brand nel segmento dei viaggi fluviali.\r

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Il brand intende ora portare l'approccio dell' \"Ocean state of mind\" lungo i fiumi più iconici d’Europa. Ulteriori dettagli sul design delle navi, sulle esperienze a bordo, sulle tempistiche di consegna e sui primi itinerari saranno annunciati prossimamente. L’apertura delle vendite è prevista nel 2027.","post_title":"Explora Journeys entra nel segmento delle crociere fluviali di lusso","post_date":"2026-09-25T10:18:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790331500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Sun Siyam rinnova l'offerta in vista della stagione invernale. Nuove ville, importanti interventi di restyling, proposte gastronomiche e lifestyle e un ricco programma per le festività di fine anno contribuiscono a posizionare il gruppo come uno dei principali player nel settore hospitality alle Maldive e in Sri Lanka.\r

Sun Siyam continua a investire in modo significativo nell’evoluzione del prodotto, attraverso nuove sistemazioni, concept innovativi dedicati alla ristorazione e nuove esperienze: un rinnovamento iniziato lo scorso anno con il rebranding lanciato in occasione dei 35 anni del gruppo, che ha contribuito a rafforzare l’identità dei resort, ora raccolti in tre collezioni distinte: Lifestyle (Siyam World e Sun Siyam Olhuveli), Privé (Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah) e Luxury (Sun Siyam Iru Fushi).\r

«La suddivisione del portfolio Sun Siyam in tre linee di prodotto ha avuto un significativo riscontro dal mercato - commenta Patrizia Di Patrizio, responsabile commerciale gruppo Sun Siyam in Italia -. La diversità dei prodotti, isole naturali in atolli diversi dell’arcipelago, contraddistingue la nostra offerta. Ogni resort ha una sua anima e identità distintiva, così come ogni ospite è diverso dall’altro, con esigenze peculiari, alla ricerca delle “proprie Maldive”: la nuova classificazione valorizza questa diversità, rendendo il processo di vendita più semplice ed efficace».\r

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Verso il 2027\r

Il 2027 rappresenterà una tappa significativa del percorso Sun Siyam: il gruppo si prepara infatti ad affrontare una nuova fase di sviluppo, continuando a investire sull’evoluzione delle proprietà e sull’ampliamento dell’esperienza proposta agli ospiti. Sun Siyam punta ad ampliare e diversificare l’offerta, con il completo rinnovamento di alcune categorie di camere e la realizzazione di nuove unità.\r

Al Sun Siyam Iru Fushi, le nuove ville overwater hanno contribuito a rafforzare il carattere luxury del resort, mentre al Sun Siyam Vilu Reef sono state recentemente inaugurate 50 Ocean Signature Villas, caratterizzate da un design contemporaneo e innovativo. A completare il programma di sviluppo saranno le nuove Deluxe Water Villas di Sun Siyam Olhuveli, che arricchiranno la proposta della struttura.\r

Parallelamente, il gruppo sta investendo sul fronte delle esperienze, con un'attenzione crescente alla dimensione lifestyle. Tra le novità spiccano i Sun Siyam Yaya Beach Club, nuovi spazi destinati a diventare un punto di riferimento all’interno dei resort. Durante il giorno, le aree sono pensate come luoghi informali e rilassanti, aperti a tutti gli ospiti; la sera si trasformano invece in lounge adults only, con dj set e programmi di intrattenimento pensati per accompagnare la serata in un’atmosfera più vivace e sofisticata.\r

«Stiamo attraversando una fase importante di evoluzione del prodotto, con investimenti che interessano contemporaneamente accommodation, ristorazione, lifestyle ed esperienze. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento del brand, mantenendo al tempo stesso quell’autenticità e quel legame con le Maldive che da sempre caratterizzano Sun Siyam. Per quanto riguarda l’andamento, anche a fronte di un contesto internazionale che ha messo alla prova il comparto turistico frenando la corsa di Sun Siyam nei primi due mesi dell’anno, il mercato italiano si conferma solido e reattivo. La ripartenza, già visibile nelle prenotazioni da fine agosto, apre prospettive eccellenti per il primo trimestre del 2027, con i riflettori puntati in particolare sul Siyam World».\r

Per presentare al mercato italiano tutte le importanti novità Sun Siyam ha in programma un fitto calendario di momenti di formazione in collaborazione con i principali tour operator e la presenza del gruppo alle principali fiere di settore. Fra le altre, Sun Siyam sarà a Ttg Travel Experience presso il pad. A7 (Visit Maldives).\r

A completare le novità della prossima stagione sarà il programma dedicato alle festività di fine anno, con un calendario di eventi, spettacoli e proposte gastronomiche studiato per rendere il periodo natalizio e il Capodanno un momento particolarmente ricco.","post_title":"Sun Siyam guarda al 2027. Di Patrizio: «Ecco i nuovi investimenti»","post_date":"2026-09-25T10:11:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790331075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc World Europa a Napoli[/caption]\r

Msc Crociere è partner della 38ª America’s Cup in qualità di \"global cruises partner\" dell’evento che si svolgerà nel 2027 a Napoli.\r

L’accordo conferisce a Msc i diritti di partnership e di visibilità a livello mondiale per l’intero programma dell’America’s Cup, comprese le Preliminary Regattas, le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, la Challenger Selection Series e le regate finali del Match.\r

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Valori condivisi\r

Per Msc, l’America’s Cup rappresenta valori profondamente radicati nell’identità del brand: innovazione, precisione, lavoro di squadra e una profonda passione per il mare. Gli stessi valori si esprimono non solo nella vela ai massimi livelli, ma anche nel modo in cui Msc Cruises gestisce la propria flotta e offre esperienze ai propri ospiti in tutto il mondo.\r

Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, ha dichiarato: «Questa partnership porta Msc Cruises in uno degli scenari più iconici dello sport internazionale, in un momento significativo, con il ritorno dell’America’s Cup nel Mediterraneo e il suo arrivo a Napoli. Ci offre una piattaforma distintiva per coinvolgere ospiti, partner e pubblico in tutto il mondo, accomunati da una passione condivisa per il mare, la performance e l’innovazione».\r

Grant Dalton, chairman dell’America’s Cup Partnership, ha aggiunto: «Il nostro rapporto con Msc Crociere è di lunga data ed è fondato su valori condivisi, un legame che apprezziamo profondamente. La relazione dell’azienda con l’America’s Cup risale a diversi decenni fa e il percorso di Msc rispecchia in molti aspetti il nostro nell’era moderna. Avere Msc al nostro fianco a Napoli è un grande onore e non vediamo l’ora di collaborare con Pierfrancesco Vago e il suo team nel corso di AC38».\r

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