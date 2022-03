easyJet, Lagorio : “Riparte la rete internazionale. Potenziate Milano e Napoli”

Tornano gli investimenti per easyJet con 17 nuovi voli per l’estate 2022 da e per l’Italia, portando il totale a quasi 220 rotte con una distribuzione diversa sugli aeroporti chiave che vede la netta crescita a Milano Malpensa con 24 aerei, il consolidamento su Napoli con 6 macchine e un ridimensionamento con 3 a Venezia per un totale di 33 aerei.

“Questa estate, tra luglio e settembre, saremo agli stessi livelli del 2019 in termini di volumi dopo una grande contrazione degli ultimi due anni, come posti vendite siamo la seconda compagnia aerea in Italia offrendo al mercato un panorama completo di voli – spiega Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia -. Abbiamo dato il via ad una forte ripresa dei voli internazionali, affiancati da un network domestico, e intendiamo presidiare il mercato della Lombardia e della Campania. Inoltre, puntiamo sui nuovi collegamenti come Lampedusa e l’isola greca di Skiathos raggiungibili da Milano e Napoli. Mentre la Grecia e la Spagna restano la nostra forza per l’outgoing”.

Le previsioni estive, nonostante la situazione internazionale complessa, lasciano ben sperare e la compagnia registra segnali positivi dal momento in cui le rotte sono state messe in vendita, notando picchi di prenotazioni in concomitanza con l’allentamento delle restrizioni.

Asset fondamentale è la sostenibilità: easyJet ha reso disponibile per i suoi clienti business il “Co2 Report”, uno strumento per aiutarli a misurare l’impatto della compensazione delle emissioni di Co2, completamente a carico della compagnia senza costi aggiuntivi per i suoi clienti.