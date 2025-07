EasyJet fa rotta sull’estate 2026 con oltre 6 milioni di posti in vendita EasyJet punta dritto all’estate 2026 e apre oggi le prenotazioni per oltre 6 milioni di posti su più di 35.000 voli nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 23 settembre 2026. L’estate easyJet è un invito a lasciarsi ispirare dalle isole e dalle coste più belle del Mediterraneo. Da Mykonos, Corfù e Santorini, ideali per chi cerca atmosfere da sogno, alle più autentiche Creta, Rodi, Kos e Cefalonia, perfette per chi desidera scoprire tradizioni locali e spiagge meno battute, la Grecia resta una delle destinazioni più ambite. Le Baleari, con Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca, sono la scelta perfetta per chi desidera sole, calette nascoste e una vivace atmosfera mediterranea. Per chi vuole spingersi oltre, le Canarie – Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria – promettono un’estate che non finisce mai, tra spiagge dorate e paesaggi vulcanici. La Croazia è la meta perfetta per godersi un mix di natura, cultura e avventura. E per restare in Italia, ci sono Sardegna, Sicilia e Lampedusa, dove il tempo rallenta e la natura è protagonista assoluta. Ma l’estate 2026 di easyJet non è solo mare: grazie ad un network di oltre 230 rotte da e per l’Italia la scelta è davvero ampia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494889 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo Reportage by Travel Quotidiano dal titolo "Viva Miches by Wyndham: un viaggio nel volto autentico e selvaggio dei Caraibi". Un approfondimento alla scoperta di Viva Miches by Wyndham, il nuovo resort sostenibile firmato Viva by Wyndham affacciato sulla splendida Playa Esmeralda. Un luogo in cui natura, autenticità e comfort si incontrano per dare vita a un’esperienza di viaggio unica, pensata per ogni tipo di viaggiatore e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. . Con 535 camere immerse nella vegetazione tropicale, cinque ristoranti, quattro bar, sport acquatici, campi da padel e tennis, miniclub e intrattenimento firmato Bravo (Alpitour World), il resort è molto più di una struttura ricettiva: è il punto di partenza per un’immersione totale in un territorio ancora vergine. [gallery size="medium" ids="494892,494894,494895"] Il reportage racconta un itinerario ricco di esperienze: altalene panoramiche sospese nel vuoto a Montaña Redonda, trekking nella foresta tropicale verso la cascata più alta dei Caraibi, Salto de la Jalda, escursioni alla Cascata Limón e tour nell'entroterra in fuoristrada. E la sera? Party tematici Viva Vibe, cene vista mare e spettacoli emozionanti sotto il cielo stellato dei Caraibi. Leggi il Reportage completo [post_title] => Reportage "Viva Miches by Wyndham: un viaggio nel volto autentico e selvaggio dei Caraibi" [post_date] => 2025-07-22T13:39:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => alpitour-world [1] => bravo-club [2] => caraibi-autentici [3] => escursioni-tropicali [4] => esperienze-locali [5] => in-evidenza [6] => laguna-limon [7] => montana-redonda [8] => natura-incontaminata [9] => party-sulla-spiaggia [10] => playa-esmeralda [11] => repubblica-dominicana [12] => resort-per-famiglie [13] => resort-sostenibile [14] => salto-de-la-jalda [15] => turismo-responsabile [16] => vacanza-avventurosa [17] => viaggio-su-misura [18] => viva-miches [19] => viva-vibe [20] => wyndham ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alpitour World [1] => Bravo Club [2] => Caraibi autentici [3] => escursioni tropicali [4] => esperienze locali [5] => In evidenza [6] => Laguna Limón [7] => Montaña Redonda [8] => natura incontaminata [9] => party sulla spiaggia [10] => Playa Esmeralda [11] => repubblica dominicana [12] => resort per famiglie [13] => resort sostenibile [14] => Salto de la Jalda [15] => turismo responsabile [16] => vacanza avventurosa [17] => viaggio su misura [18] => viva miches [19] => Viva Vibe [20] => Wyndham ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753191576000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494882 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet punta dritto all'estate 2026 e apre oggi le prenotazioni per oltre 6 milioni di posti su più di 35.000 voli nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 23 settembre 2026. L’estate easyJet è un invito a lasciarsi ispirare dalle isole e dalle coste più belle del Mediterraneo. Da Mykonos, Corfù e Santorini, ideali per chi cerca atmosfere da sogno, alle più autentiche Creta, Rodi, Kos e Cefalonia, perfette per chi desidera scoprire tradizioni locali e spiagge meno battute, la Grecia resta una delle destinazioni più ambite. Le Baleari, con Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca, sono la scelta perfetta per chi desidera sole, calette nascoste e una vivace atmosfera mediterranea. Per chi vuole spingersi oltre, le Canarie – Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria – promettono un’estate che non finisce mai, tra spiagge dorate e paesaggi vulcanici. La Croazia è la meta perfetta per godersi un mix di natura, cultura e avventura. E per restare in Italia, ci sono Sardegna, Sicilia e Lampedusa, dove il tempo rallenta e la natura è protagonista assoluta. Ma l’estate 2026 di easyJet non è solo mare: grazie ad un network di oltre 230 rotte da e per l’Italia la scelta è davvero ampia. [post_title] => EasyJet fa rotta sull'estate 2026 con oltre 6 milioni di posti in vendita [post_date] => 2025-07-22T13:23:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753190607000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494884 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In seguito alla recente delibera dell’Enac, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici. Secondo l’Enpa (ente nazionale protezione animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari, per un totale annuo di circa 80.000 gatti e 50.000 cani (il 30% nel periodo estivo). In questo contesto, Locauto ha attivo il programma “bau the way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici. «Viaggiare con il proprio cane deve poter essere una scelta naturale, facile e favorita da tutti gli addetti ai lavori del settore turistico e della mobilità, ma purtroppo rappresenta spesso un ostacolo - dichiara Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group - Per questo motivo abbiamo accolto con favore la decisione dell’Enac di aiutare i viaggiatori, contribuendo a proteggere migliaia di animali domestici. Con il nostro programma “Bau the Way”, dal 2019 abbiamo anticipato i tempi e ci siamo impegnati per offrire a tutti i nostri clienti, italiani ma non solo, la possibilità di portare a bordo delle nostre auto i loro animali domestici, senza sorprese sui costi di pulizia alla restituzione del veicolo. Alla luce di questa recente decisione, l’importanza di contrastare l’abbandono è diventata urgenza, senza scuse per operatori e viaggiatori. Ognuno deve fare la sua parte» "bau the way” è il servizio di Locauto pensato per offrire la migliore esperienza di noleggio a chi viaggia con il proprio cane. Con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è infatti già compresa nel servizio, unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente. Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori – così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto. Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center. [post_title] => Locauto, con "bau the way" grande attenzione al tema dell'abbandono degli animali [post_date] => 2025-07-22T13:09:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753189788000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo semestre 2025 nel segno della crescita per Bwh Italia & Malta: oltre 185 milioni di euro il fatturato lordo b&b, tasso medio di occupazione delle camere disponibili al 73%, mentre il revPar registra una crescita del +2,4%, in linea con l’adr. “I dati confermano la solidità del nostro modello e la capacità degli hotel del gruppo di rispondere con efficacia alle evoluzioni e le esigenze del mercato - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. La crescita di indicatori chiave come l’adr e il revPar, unita a un tasso di occupazione stabile, riflette il lavoro costante degli albergatori e la forza del nostro network, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione dei territori”. In particolare, l’adr ha registrato un incremento medio del 2,2%, con picchi significativi in alcune destinazioni: Bologna (+10,5%), località di montagna (+6%), Genova (+6%), Napoli (+5%), Toscana (+3,5%) e Roma (+3,1%). Il RevPar è aumentato mediamente del 2,4% su base annua, con performance particolarmente positive in: Puglia (+13%), località balneari (+12%), Umbria (+12%), Marche (+9%), Sicilia (+8%), Treviso (+8%), Torino (+6%), Emilia Romagna (+5%) e Milano (+4,2%). Eccellenti le performance di Gorizia, quest’anno Capitale europea della Cultura (+21%). Le prospettive per i mesi a venire sono altrettanto positive, con un +4% delle camere già prenotate, crescita dell’adr pari al +2%. Aumenta anche la durata media dei soggiorni: le prenotazioni di almeno una settimana segnano un +15%, mentre oltre il 50% riguarda soggiorni di più notti. Ottima la risposta della clientela fidelizzata ai programmi Loyalty WorldHotels Rewards e BW Rewards, in crescita del +11,6%, anche per la stagione in corso. Tendenzialmente stabile per l’estate il mix di provenienza delle prenotazioni dai diversi mercati internazionali, con lieve rafforzamento europeo e crescita domestica. Le destinazioni più richieste per l’estate 2025 includono la Costiera Amalfitana e la Riviera Ligure, le città d’arte con Roma in particolare rilievo, le località balneari di Sicilia e Sardegna e le mete del Triveneto e delle Dolomiti. “Questi dati confermano la nostra competitività nelle destinazioni storicamente strategiche, quanto in quelle emergenti e nuove per il gruppo. Guardiamo al secondo semestre con ottimismo, sostenuti da un trend positivo nelle prenotazioni estive e da una domanda che continua a premiare le destinazioni italiane, sia leisure che business”. [post_title] => Bwh Italia & Malta: il fatturato dei primi 6 mesi 2025 vola oltre i 185 mln di euro [post_date] => 2025-07-22T12:13:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753186436000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494866 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kel 12 accelera nell'estate 2025: tra giugno e settembre il tour operator mette a segno una crescita del +20% sia nel numero di passeggeri sia nel fatturato. “Questa crescita è frutto di una domanda reale e consapevole - sottolinea l’amministratore delegato Gianluca Rubino (nella foto) -. I prezzi sono rimasti stabili ed è l’interesse per il nostro modello di viaggio che si è rafforzato”. Un modello che fa perno su autenticità e sostenibilità, proponendo itinerari in luoghi capaci di offrire un’esperienza profonda, lontana dai circuiti affollati e omologati del turismo di massa. Il viaggiatore Kel 12 – cha ha un budget di spesa medio pari a 6.700 euro - cerca oggi spazi ampi, silenziosi, e relazioni genuine con ambienti e culture. “Se confrontiamo i Paesi scelti nelle aree di breve, medio e lungo raggio - osserva Rubino - emerge con chiarezza la tendenza a privilegiare luoghi in cui la natura domina la scena. Nel Mediterraneo prevalgono le isole, nel Nord Europa ci si spinge oltre il Circolo Polare Artico, mentre nel lungo raggio si scelgono territori lontani dalle rotte più battute. Ciò che sorprende è la consapevolezza di queste scelte: non sono dettate dall’improvvisazione, ma frutto di un’attenta valutazione, come dimostra l’ulteriore crescita dell’advance booking”. Mete protagoniste, oltre al gran ritorno del Maghreb, guardando a nord, spiccano Norvegia, Finlandia incalzati dai deserti artici dell’Islanda e, soprattutto, delle isole Svalbard e della Groenlandia. Sul lungo raggio, l’Africa Australe, affiancata dall'immutato fascino del Giappone. [post_title] => Kel 12 in allungo sull'estate 2025: fatturato e passeggeri a +20% [post_date] => 2025-07-22T11:46:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753184789000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La realtà virtuale entra come parte integrante nel processo di addestramento dei piloti di Brussels Airlines, per l'abilitazione sugli Airbus A320. Dopo un'intensa fase di test, è stato implementato il Virtual Procedure Training: dal 2 al 4 luglio, due equipaggi della compagnia aerea belga del Gruppo Lufthansa hanno completato una parte della loro abilitazione per l'A320 utilizzando una soluzione basata sulla realtà virtuale (Vr) nell'ambito di un programma di formazione approvato dalle autorità. "E' la prima volta che la vr viene utilizzata nella formazione dei piloti non solo come supplemento, ma come sostituto delle sessioni sui dispositivi di addestramento tradizionali come il Flat Panel Trainer (Fpt) e senza la supervisione di un istruttore - spiega una nota di Brussels Airlines -. Questo cambiamento rappresenta anche una svolta tecnologica: l'uso personalizzato della tecnologia VR eleva la tradizionale formazione “screen-based cockpit” a un nuovo livello grazie a un ambiente 3D completamente immersivo e realistico con interazione e guida. La formazione con Vr è il risultato di oltre due anni di collaborazione strategica tra Lufthansa Aviation Training ed Airbus. Nell'ambito di un progetto congiunto con le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, il software “Virtual Procedure Trainer” sviluppato da Airbus, uno dei moduli delle soluzioni di formazione di volo digitale Airbus, è stato perfezionato per l'uso operativo e integrato in un innovativo concetto di formazione. [post_title] => Brussels Airlines: realtà virtuale protagonista della formazione dei piloti [post_date] => 2025-07-22T11:33:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753183984000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha raggiunto i 5,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Genova, dove ha iniziato le operazioni di volo nel 1999. Oggi, l'operativo dell'estate 2025 comprende 11 rotte da/per Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo, con oltre 80 voli settimanali; la low cost supporta oltre 300 posti di lavoro locali. Per celebrare il traguardo sul Colombo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare da/per Genova fino alla fine di ottobre. “Ryanair opera su Genova da 26 anni, supportando lo sviluppo della regione e favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy -.Per dare un ulteriore impulso alla crescita del turismo e del traffico in Italia, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Qualora l’addizionale municipale fosse rimossa, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita che prevede 40 aeromobili basati aggiuntivi (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte, e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia". [post_title] => Aeroporto di Genova: 5,5 mln i passeggeri trasportati da Ryanair in 26 anni [post_date] => 2025-07-22T11:14:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753182855000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_494869" align="alignleft" width="300"] Susan Poynor[/caption] Allianz Partners annuncia che Susan Poynor assumerà la posizione di global head of mobility e Ali Bashirinia è stato recentemente nominato global head of roadside assistance. Queste due importanti nomine all'interno della linea di Business mobility & assistance riflettono l'impegno dell'azienda per l'innovazione e la crescita in settori in rapida evoluzione come quello dell’automotive e della mobilità. Nel suo ruolo di Global Head of Mobility, Susan Poynor si concentrerà sulla crescita del segmento assicurativo auto, promuovendo la collaborazione tra le diverse entità Allianz. Si occuperà dello sviluppo di nuove offerte assicurative, con particolare attenzione alle assicurazioni integrate e alle soluzioni per le auto connesse. Un impegno particolarmente importante nel contesto di grande trasformazione che l'industria automobilistica sta attraversando sia in forza dei progressi tecnologici sia per il passaggio alla mobilità sostenibile. [caption id="attachment_494870" align="alignleft" width="245"] Ali Bashirinia[/caption] Ali Bashirinia ha assunto il ruolo di global head of roadside sssistance, portando in dote la vasta esperienza maturata da quando è entrato in Allianz nel 2011. Da allora Bashirinia ha ricoperto diversi ruoli chiave negli ambiti Sales, Consulting e Transformation, sviluppando una vasta esperienza nel guidare programmi strategici e nell'eccellenza operativa. Più recentemente, ha ricoperto la carica di Head of Business Transformation & Steering, implementando la piattaforma IT target in tutta Europa e supportando il programma di trasformazione globale. Nel suo nuovo ruolo Bashirinia si concentrerà sull'espansione del business Roadside Assistance sfruttando i dati, l'intelligenza artificiale e la nostra solida rete di partner per fornire agli automobilisti un supporto sempre più rapido e proattivo. Susan Poynor succede a Fernando Comenge, che assume il nuovo ruolo di Head of Mobility per il mercato statunitense. Ali Bashirinia subentra a Natacha Bouaziz, ora a capo del Roadside Assistance nell’ambito della funzione Operations. [post_title] => Allianz Partners allarga la business mobility con due nuovi ingressi [post_date] => 2025-07-22T11:09:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753182569000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483501" align="alignleft" width="300"] Danielle di Gianvito[/caption] L’Italia si conferma ancora una volta un mercato strategico e dinamico per le Seychelles. Al 6 luglio 2025, il numero di arrivi dall’Italia ha raggiunto quota 12.038, segnando un’impennata significativa del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato, oltre a testimoniare il crescente interesse dei viaggiatori italiani verso l’arcipelago, colloca il nostro Paese al quarto posto tra i mercati internazionali più rilevanti per la destinazione. A fare da cornice a questa crescita spiccano le performance contrastanti degli altri mercati europei di riferimento: la Germania, tradizionalmente in testa per flussi turistici verso le Seychelles, registra un deciso rallentamento con un calo del 22%, mentre la Francia mostra una lieve flessione del 5%. In controtendenza invece la Russia, che mantiene il terzo posto grazie a un incremento del 5% nei visitatori. In questo contesto, l’Italia emerge come uno dei mercati più reattivi e vitali, contribuendo in modo significativo alla crescita globale del turismo nell’arcipelago. “Questo straordinario risultato conferma il legame sempre più forte tra il pubblico italiano e le Seychelles”, commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di tourism Seychelles in Italia. “La combinazione unica di natura incontaminata, ospitalità e autenticità continua a conquistare i cuori dei viaggiatori. Siamo entusiasti e fiduciosi che questa crescita proseguirà anche nella seconda parte dell’anno.” [post_title] => Seychelles: l'Italia rimane sempre unm mercato strategico (+29%) [post_date] => 2025-07-22T10:41:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753180876000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "easyjet fa rotta sullestate 2026 con oltre 6 milioni di posti in vendita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10010,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online il nuovo Reportage by Travel Quotidiano dal titolo \"Viva Miches by Wyndham: un viaggio nel volto autentico e selvaggio dei Caraibi\". Un approfondimento alla scoperta di Viva Miches by Wyndham, il nuovo resort sostenibile firmato Viva by Wyndham affacciato sulla splendida Playa Esmeralda. Un luogo in cui natura, autenticità e comfort si incontrano per dare vita a un’esperienza di viaggio unica, pensata per ogni tipo di viaggiatore e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. .\r

Con 535 camere immerse nella vegetazione tropicale, cinque ristoranti, quattro bar, sport acquatici, campi da padel e tennis, miniclub e intrattenimento firmato Bravo (Alpitour World), il resort è molto più di una struttura ricettiva: è il punto di partenza per un’immersione totale in un territorio ancora vergine.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"494892,494894,494895\"]\r

Il reportage racconta un itinerario ricco di esperienze: altalene panoramiche sospese nel vuoto a Montaña Redonda, trekking nella foresta tropicale verso la cascata più alta dei Caraibi, Salto de la Jalda, escursioni alla Cascata Limón e tour nell'entroterra in fuoristrada. \r

E la sera? Party tematici Viva Vibe, cene vista mare e spettacoli emozionanti sotto il cielo stellato dei Caraibi.\r

Leggi il Reportage completo ","post_title":"Reportage \"Viva Miches by Wyndham: un viaggio nel volto autentico e selvaggio dei Caraibi\"","post_date":"2025-07-22T13:39:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["alpitour-world","bravo-club","caraibi-autentici","escursioni-tropicali","esperienze-locali","in-evidenza","laguna-limon","montana-redonda","natura-incontaminata","party-sulla-spiaggia","playa-esmeralda","repubblica-dominicana","resort-per-famiglie","resort-sostenibile","salto-de-la-jalda","turismo-responsabile","vacanza-avventurosa","viaggio-su-misura","viva-miches","viva-vibe","wyndham"],"post_tag_name":["Alpitour World","Bravo Club","Caraibi autentici","escursioni tropicali","esperienze locali","In evidenza","Laguna Limón","Montaña Redonda","natura incontaminata","party sulla spiaggia","Playa Esmeralda","repubblica dominicana","resort per famiglie","resort sostenibile","Salto de la Jalda","turismo responsabile","vacanza avventurosa","viaggio su misura","viva miches","Viva Vibe","Wyndham"]},"sort":[1753191576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet punta dritto all'estate 2026 e apre oggi le prenotazioni per oltre 6 milioni di posti su più di 35.000 voli nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 23 settembre 2026.\r

L’estate easyJet è un invito a lasciarsi ispirare dalle isole e dalle coste più belle del Mediterraneo. Da Mykonos, Corfù e Santorini, ideali per chi cerca atmosfere da sogno, alle più autentiche Creta, Rodi, Kos e Cefalonia, perfette per chi desidera scoprire tradizioni locali e spiagge meno battute, la Grecia resta una delle destinazioni più ambite. \r

Le Baleari, con Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca, sono la scelta perfetta per chi desidera sole, calette nascoste e una vivace atmosfera mediterranea. Per chi vuole spingersi oltre, le Canarie – Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria – promettono un’estate che non finisce mai, tra spiagge dorate e paesaggi vulcanici. La Croazia è la meta perfetta per godersi un mix di natura, cultura e avventura.\r

E per restare in Italia, ci sono Sardegna, Sicilia e Lampedusa, dove il tempo rallenta e la natura è protagonista assoluta.\r

Ma l’estate 2026 di easyJet non è solo mare: grazie ad un network di oltre 230 rotte da e per l’Italia la scelta è davvero ampia.\r

","post_title":"EasyJet fa rotta sull'estate 2026 con oltre 6 milioni di posti in vendita","post_date":"2025-07-22T13:23:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753190607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494884","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In seguito alla recente delibera dell’Enac, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici.\r

\r

Secondo l’Enpa (ente nazionale protezione animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari, per un totale annuo di circa 80.000 gatti e 50.000 cani (il 30% nel periodo estivo).\r

\r

In questo contesto, Locauto ha attivo il programma “bau the way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici.\r

\r

«Viaggiare con il proprio cane deve poter essere una scelta naturale, facile e favorita da tutti gli addetti ai lavori del settore turistico e della mobilità, ma purtroppo rappresenta spesso un ostacolo - dichiara Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group - Per questo motivo abbiamo accolto con favore la decisione dell’Enac di aiutare i viaggiatori, contribuendo a proteggere migliaia di animali domestici. Con il nostro programma “Bau the Way”, dal 2019 abbiamo anticipato i tempi e ci siamo impegnati per offrire a tutti i nostri clienti, italiani ma non solo, la possibilità di portare a bordo delle nostre auto i loro animali domestici, senza sorprese sui costi di pulizia alla restituzione del veicolo. Alla luce di questa recente decisione, l’importanza di contrastare l’abbandono è diventata urgenza, senza scuse per operatori e viaggiatori. Ognuno deve fare la sua parte»\r

\r

\"bau the way” è il servizio di Locauto pensato per offrire la migliore esperienza di noleggio a chi viaggia con il proprio cane. Con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è infatti già compresa nel servizio, unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente.\r

\r

Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori – così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto.\r

\r

Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Locauto, con \"bau the way\" grande attenzione al tema dell'abbandono degli animali","post_date":"2025-07-22T13:09:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753189788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo semestre 2025 nel segno della crescita per Bwh Italia & Malta: oltre 185 milioni di euro il fatturato lordo b&b, tasso medio di occupazione delle camere disponibili al 73%, mentre il revPar registra una crescita del +2,4%, in linea con l’adr.\r

“I dati confermano la solidità del nostro modello e la capacità degli hotel del gruppo di rispondere con efficacia alle evoluzioni e le esigenze del mercato - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. La crescita di indicatori chiave come l’adr e il revPar, unita a un tasso di occupazione stabile, riflette il lavoro costante degli albergatori e la forza del nostro network, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione dei territori”.\r

In particolare, l’adr ha registrato un incremento medio del 2,2%, con picchi significativi in alcune destinazioni: Bologna (+10,5%), località di montagna (+6%), Genova (+6%), Napoli (+5%), Toscana (+3,5%) e Roma (+3,1%).\r

Il RevPar è aumentato mediamente del 2,4% su base annua, con performance particolarmente positive in: Puglia (+13%), località balneari (+12%), Umbria (+12%), Marche (+9%), Sicilia (+8%), Treviso (+8%), Torino (+6%), Emilia Romagna (+5%) e Milano (+4,2%). Eccellenti le performance di Gorizia, quest’anno Capitale europea della Cultura (+21%).\r

Le prospettive per i mesi a venire sono altrettanto positive, con un +4% delle camere già prenotate, crescita dell’adr pari al +2%. Aumenta anche la durata media dei soggiorni: le prenotazioni di almeno una settimana segnano un +15%, mentre oltre il 50% riguarda soggiorni di più notti. Ottima la risposta della clientela fidelizzata ai programmi Loyalty WorldHotels Rewards e BW Rewards, in crescita del +11,6%, anche per la stagione in corso.\r

Tendenzialmente stabile per l’estate il mix di provenienza delle prenotazioni dai diversi mercati internazionali, con lieve rafforzamento europeo e crescita domestica.\r

Le destinazioni più richieste per l’estate 2025 includono la Costiera Amalfitana e la Riviera Ligure, le città d’arte con Roma in particolare rilievo, le località balneari di Sicilia e Sardegna e le mete del Triveneto e delle Dolomiti. “Questi dati confermano la nostra competitività nelle destinazioni storicamente strategiche, quanto in quelle emergenti e nuove per il gruppo. Guardiamo al secondo semestre con ottimismo, sostenuti da un trend positivo nelle prenotazioni estive e da una domanda che continua a premiare le destinazioni italiane, sia leisure che business”.","post_title":"Bwh Italia & Malta: il fatturato dei primi 6 mesi 2025 vola oltre i 185 mln di euro","post_date":"2025-07-22T12:13:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753186436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 accelera nell'estate 2025: tra giugno e settembre il tour operator mette a segno una crescita del +20% sia nel numero di passeggeri sia nel fatturato.\r

“Questa crescita è frutto di una domanda reale e consapevole - sottolinea l’amministratore delegato Gianluca Rubino (nella foto) -. I prezzi sono rimasti stabili ed è l’interesse per il nostro modello di viaggio che si è rafforzato”.\r

Un modello che fa perno su autenticità e sostenibilità, proponendo itinerari in luoghi capaci di offrire un’esperienza profonda, lontana dai circuiti affollati e omologati del turismo di massa. Il viaggiatore Kel 12 – cha ha un budget di spesa medio pari a 6.700 euro - cerca oggi spazi ampi, silenziosi, e relazioni genuine con ambienti e culture.\r

\r

“Se confrontiamo i Paesi scelti nelle aree di breve, medio e lungo raggio - osserva Rubino - emerge con chiarezza la tendenza a privilegiare luoghi in cui la natura domina la scena. Nel Mediterraneo prevalgono le isole, nel Nord Europa ci si spinge oltre il Circolo Polare Artico, mentre nel lungo raggio si scelgono territori lontani dalle rotte più battute. Ciò che sorprende è la consapevolezza di queste scelte: non sono dettate dall’improvvisazione, ma frutto di un’attenta valutazione, come dimostra l’ulteriore crescita dell’advance booking”.\r

Mete protagoniste, oltre al gran ritorno del Maghreb, guardando a nord, spiccano Norvegia, Finlandia incalzati dai deserti artici dell’Islanda e, soprattutto, delle isole Svalbard e della Groenlandia. Sul lungo raggio, l’Africa Australe, affiancata dall'immutato fascino del Giappone.","post_title":"Kel 12 in allungo sull'estate 2025: fatturato e passeggeri a +20%","post_date":"2025-07-22T11:46:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753184789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La realtà virtuale entra come parte integrante nel processo di addestramento dei piloti di Brussels Airlines, per l'abilitazione sugli Airbus A320.\r

\r

Dopo un'intensa fase di test, è stato implementato il Virtual Procedure Training: dal 2 al 4 luglio, due equipaggi della compagnia aerea belga del Gruppo Lufthansa hanno completato una parte della loro abilitazione per l'A320 utilizzando una soluzione basata sulla realtà virtuale (Vr) nell'ambito di un programma di formazione approvato dalle autorità.\r

\r

\"E' la prima volta che la vr viene utilizzata nella formazione dei piloti non solo come supplemento, ma come sostituto delle sessioni sui dispositivi di addestramento tradizionali come il Flat Panel Trainer (Fpt) e senza la supervisione di un istruttore - spiega una nota di Brussels Airlines -. Questo cambiamento rappresenta anche una svolta tecnologica: l'uso personalizzato della tecnologia VR eleva la tradizionale formazione “screen-based cockpit” a un nuovo livello grazie a un ambiente 3D completamente immersivo e realistico con interazione e guida.\r

\r

La formazione con Vr è il risultato di oltre due anni di collaborazione strategica tra Lufthansa Aviation Training ed Airbus. Nell'ambito di un progetto congiunto con le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, il software “Virtual Procedure Trainer” sviluppato da Airbus, uno dei moduli delle soluzioni di formazione di volo digitale Airbus, è stato perfezionato per l'uso operativo e integrato in un innovativo concetto di formazione.","post_title":"Brussels Airlines: realtà virtuale protagonista della formazione dei piloti","post_date":"2025-07-22T11:33:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753183984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha raggiunto i 5,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Genova, dove ha iniziato le operazioni di volo nel 1999.\r

\r

Oggi, l'operativo dell'estate 2025 comprende 11 rotte da/per Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo, con oltre 80 voli settimanali; la low cost supporta oltre 300 posti di lavoro locali.\r

\r

Per celebrare il traguardo sul Colombo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare da/per Genova fino alla fine di ottobre.\r

\r

“Ryanair opera su Genova da 26 anni, supportando lo sviluppo della regione e favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy -.Per dare un ulteriore impulso alla crescita del turismo e del traffico in Italia, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Qualora l’addizionale municipale fosse rimossa, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita che prevede 40 aeromobili basati aggiuntivi (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte, e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia\".","post_title":"Aeroporto di Genova: 5,5 mln i passeggeri trasportati da Ryanair in 26 anni","post_date":"2025-07-22T11:14:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753182855000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494869\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Susan Poynor[/caption]\r

Allianz Partners annuncia che Susan Poynor assumerà la posizione di global head of mobility e Ali Bashirinia è stato recentemente nominato global head of roadside assistance. Queste due importanti nomine all'interno della linea di Business mobility & assistance riflettono l'impegno dell'azienda per l'innovazione e la crescita in settori in rapida evoluzione come quello dell’automotive e della mobilità.\r

Nel suo ruolo di Global Head of Mobility, Susan Poynor si concentrerà sulla crescita del segmento assicurativo auto, promuovendo la collaborazione tra le diverse entità Allianz. Si occuperà dello sviluppo di nuove offerte assicurative, con particolare attenzione alle assicurazioni integrate e alle soluzioni per le auto connesse. Un impegno particolarmente importante nel contesto di grande trasformazione che l'industria automobilistica sta attraversando sia in forza dei progressi tecnologici sia per il passaggio alla mobilità sostenibile.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_494870\" align=\"alignleft\" width=\"245\"] Ali Bashirinia[/caption]\r

Ali Bashirinia ha assunto il ruolo di global head of roadside sssistance, portando in dote la vasta esperienza maturata da quando è entrato in Allianz nel 2011. Da allora Bashirinia ha ricoperto diversi ruoli chiave negli ambiti Sales, Consulting e Transformation, sviluppando una vasta esperienza nel guidare programmi strategici e nell'eccellenza operativa. Più recentemente, ha ricoperto la carica di Head of Business Transformation & Steering, implementando la piattaforma IT target in tutta Europa e supportando il programma di trasformazione globale.\r

Nel suo nuovo ruolo Bashirinia si concentrerà sull'espansione del business Roadside Assistance sfruttando i dati, l'intelligenza artificiale e la nostra solida rete di partner per fornire agli automobilisti un supporto sempre più rapido e proattivo.\r

Susan Poynor succede a Fernando Comenge, che assume il nuovo ruolo di Head of Mobility per il mercato statunitense. Ali Bashirinia subentra a Natacha Bouaziz, ora a capo del Roadside Assistance nell’ambito della funzione Operations.","post_title":"Allianz Partners allarga la business mobility con due nuovi ingressi","post_date":"2025-07-22T11:09:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753182569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483501\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Danielle di Gianvito[/caption]\r

L’Italia si conferma ancora una volta un mercato strategico e dinamico per le Seychelles. Al 6 luglio 2025, il numero di arrivi dall’Italia ha raggiunto quota 12.038, segnando un’impennata significativa del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato, oltre a testimoniare il crescente interesse dei viaggiatori italiani verso l’arcipelago, colloca il nostro Paese al quarto posto tra i mercati internazionali più rilevanti per la destinazione.\r

A fare da cornice a questa crescita spiccano le performance contrastanti degli altri mercati europei di riferimento: la Germania, tradizionalmente in testa per flussi turistici verso le Seychelles, registra un deciso rallentamento con un calo del 22%, mentre la Francia mostra una lieve flessione del 5%. In controtendenza invece la Russia, che mantiene il terzo posto grazie a un incremento del 5% nei visitatori. In questo contesto, l’Italia emerge come uno dei mercati più reattivi e vitali, contribuendo in modo significativo alla crescita globale del turismo nell’arcipelago.\r

“Questo straordinario risultato conferma il legame sempre più forte tra il pubblico italiano e le Seychelles”, commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di tourism Seychelles in Italia. “La combinazione unica di natura incontaminata, ospitalità e autenticità continua a conquistare i cuori dei viaggiatori. Siamo entusiasti e fiduciosi che questa crescita proseguirà anche nella seconda parte dell’anno.”","post_title":"Seychelles: l'Italia rimane sempre unm mercato strategico (+29%)","post_date":"2025-07-22T10:41:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753180876000]}]}}