EasyJet, al via la Big Orange Sale: 250.000 posti da e per l’Italia scontati al 20% Tempo di promozioni per easyJet: ha preso il via la Big Orange Sale, che da oggi e fino al 23 gennaio prevede 250.000 posti sui voli da e per l’Italia a tariffe scontate al 20%. Sono oltre 225 le destinazioni raggiungibili dall’Italia – dalla Grecia alla Croazia e dalle Baleari oltre che alle mete domestiche – per pianificare un viaggio tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2023. Le possibilità spaziano da Bari, Brindisi, Catania e Palermo fino ad arrivare in altri paesi europei, dalle isole greche alle Baleari, passando per la Croazia e il Portogallo. Ed è proprio a largo delle coste lusitane che si trova una delle più novità estive che hanno da poco fatto il loro ingresso nel network di easyJet: l’isola di Madeira che è raggiungibile in sole poche ore di volo da Milano Malpensa, il principale hub della compagnia aerea nell’Europa continentale.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo di promozioni per easyJet: ha preso il via la Big Orange Sale, che da oggi e fino al 23 gennaio prevede 250.000 posti sui voli da e per l’Italia a tariffe scontate al 20%. Sono oltre 225 le destinazioni raggiungibili dall’Italia – dalla Grecia alla Croazia e dalle Baleari oltre che alle mete domestiche – per pianificare un viaggio tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2023. Le possibilità spaziano da Bari, Brindisi, Catania e Palermo fino ad arrivare in altri paesi europei, dalle isole greche alle Baleari, passando per la Croazia e il Portogallo. Ed è proprio a largo delle coste lusitane che si trova una delle più novità estive che hanno da poco fatto il loro ingresso nel network di easyJet: l'isola di Madeira che è raggiungibile in sole poche ore di volo da Milano Malpensa, il principale hub della compagnia aerea nell'Europa continentale. [post_title] => EasyJet, al via la Big Orange Sale: 250.000 posti da e per l'Italia scontati al 20% [post_date] => 2023-01-10T12:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673354987000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Alessandro Caristo il general manager del Nolinski Venezia, il nuovo hotel luxury lifestyle del gruppo francese Evok in apertura quest'anno. Nato in una famiglia di albergatori, Caristo ne ha ereditato la passione per l’ospitalità e il servizio. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola alberghiera di Stresa e Milano, ha iniziato la propria carriera negli alberghi a 4 e a 5 stelle tra Londra, la Svizzera e l’Italia. Accumulati oltre dieci anni di esperienza maturati fra le attività di front office, il settore food&beverage e le vendite, Caristo ha conseguito il master in economia e gestione del turismo presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha successivamente assunto incarichi dirigenziali all’interno di alberghi italiani e svizzeri, tra i quali spicca il suo periodo da direttore dell’hotel Cipriani nel capoluogo veneto, poco prima di entrare a far parte del gruppo Evok e assumere la direzione del Nolinski Venezia. Il suo primo incarico sarà ora quello di scegliere e assumere i 140 impiegati che andranno a costituire il suo team. Di proprietà di Pierre Bastid, il gruppo Evok nasce da un’idea di Romain Yzerman e di Emmanuel Sauvage, direttore generale, nel 2014. L’obiettivo dei tre co-fondatori era quello di creare nuovi approcci al lifestyle e destinazioni turistiche capaci di cambiare le regole del gioco nel campo dell’ospitalità di lusso. Oltre al brand Nolinski, la compagnia vanta anche i marchi Brach e Sinner, nonché altri ristoranti e proprietà indipendenti. Attualmente gestisce sei indirizzi brandizzati. In arrivo, in aggiunta al Nolinski Venezia, ci sono i Brach di Madrid e di Roma, la cui inaugurazione è prevista rispettivamente nel 2024 e nel 2025. [post_title] => L’ex direttore del Cipriani, Alessandro Caristo, nominato gm del nuovo Nolinski Venezia [post_date] => 2023-01-10T10:09:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673345355000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436940 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air corre sulla rotta della sostenibilità: le emissioni medie di carbonio della compagnia per il 2022 sono state pari a 55,2 grammi per passeggero/km, il 15,4% in meno rispetto al 2021 e le più basse mai registrate dalla low cost in un anno solare. La compagnia si impegna a ridurre ulteriormente l'intensità delle emissioni di carbonio del 25% entro il 2030. Un elemento integrante della strategia di sostenibilità è il rinnovo della sua flotta. Il vettore ha costantemente aggiunto nuovi Airbus A321neo alla sua flotta e sostituito quelli più vecchi, con 34 Airbus A321neo aggiunti alla flotta nel 2022. La quota di nuovi aeromobili con tecnologia "neo" all'interno della flotta dovrebbe superare il 50% entro la fine dell'anno finanziario in corso. Attualmente, il vettore opera una flotta di 177 aeromobili Airbus con un'età media di 4,6 anni, al di sotto quindi dell'età media della flotta dei suoi principali concorrenti, pari a circa 10 anni. Nel 2022, il 50% di tutti i voli Wizz Air operati da e per l'Italia sono stati effettuati con gli A321neo. Wizz Air è inoltre impegnata in iniziative di efficientamento del carburante e nel miglioramento dei relativi dati analitici. La compagnia aerea ha inoltre firmato un Memorandum d'Intesa con Airbus per esplorare il potenziale degli aeromobili alimentati a idrogeno e con OMV per la fornitura di carburante sostenibile per l'aviazione tra il 2023 e il 2030. [post_title] => Wizz Air sempre più green: le emissioni di carbonio sono le più basse mai registrate in un anno [post_date] => 2023-01-10T09:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673342102000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400697" align="alignleft" width="300"] Mario Zanetti[/caption] Una collaborazione nata dalla comune convinzione che il trasporto crocieristico sia, nel settore marittimo, quello tecnologicamente più evoluto e precursore di soluzioni a basso impatto ambientale. Il direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, e il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire la mobilità marittima sostenibile attraverso soluzioni di elettrificazione. L’accordo si focalizzerà sulla possibilità di promuovere progetti di riduzione delle emissioni nelle fasi di entrata e uscita delle navi dai porti e durante le soste in banchina. “Costa è stata pioniera nell’evoluzione in chiave sostenibile del settore crociere, per esempio introducendo l’alimentazione a gas naturale liquefatto - commenta lo stesso Zanetti -. Per fare un ulteriore passo in avanti e dare risposte concrete alle sfide del futuro, è necessario ora fare sistema con aziende italiane come Enel, che hanno una visione comune alla nostra e le competenze giuste per aiutarci a progredire. La nostra ambizione è quella di introdurre una nuova generazione di navi che operino a zero emissioni nette entro il 2050. Ma non solo: dal momento che consideriamo la nave come parte integrante del territorio, anche le attività d trasporto accessorie alle crociere, che si svolgono in porto e in città, dovranno essere sempre più sostenibili”. In particolare, il protocollo mira a realizzare un caso pilota di refitting navale finalizzato all’azzeramento delle emissioni locali nelle fasi di ingresso, sosta e uscita dal porto, attraverso l’installazione sulla nave di una alimentazione a batteria, combinata con un impianto di alimentazione e ricarica elettrica da terra. Un altro ambito di impegno comune previsto dal protocollo riguarda la promozione di attività di advocacy finalizzate a semplificare e incentivare l’efficientamento energetico, l’elettrificazione e la produzione di energia rinnovabile in ambito portuale, in particolar modo nelle aree inserite in contesti cittadini, coerentemente con quanto previsto dall’European new green deal e dal Pniec. Una delle attività riguarda il così detto cold ironing, ovvero l’alimentazione delle navi attraverso l’elettrificazione della rete di terra durante le soste in porto, per il quale le navi da crociera si stanno già attrezzando, con circa un terzo della flotta Costa già predisposta, in anticipo rispetto ai progetti nei principali porti italiani e del Mediterraneo, al momento non ancora realizzati. Un ulteriore punto dell’intesa tra Enel e Costa Crociere mira infine a favorire il turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo di iniziative dedicate alla mobilità elettrica, in ambito sia portuale sia cittadino, anche relativamente alle attività legate alle crociere, come per esempio nel caso delle escursioni a terra o dei collegamenti intermodali tra città e porti. [post_title] => Costa ed Enel firmano un protocollo d'intesa per la mobilità sostenibile [post_date] => 2023-01-09T12:17:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673266676000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436885 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436886" align="alignleft" width="300"] Cristiano Celentano[/caption] Prosegue la strategia di sviluppo del gruppo Fruit InViaggi, che per il 2023 punta a raggiungere almeno quota 30 milioni di fatturato. Una crescita che comporta necessariamente anche investimenti lato risorse umane, con in particolare il completamento della definizione delle quattro macro-aree commerciali già annunciate a inizio dicembre dal direttore prodotto e sviluppo aziendale, Giuseppe Falco. A partire da questo mese di gennaio entrano infatti a far parte del gruppo, Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano, in qualità rispettivamente di area manager Nord Ovest e Nord Est Italia. Le due new entry vantano un’esperienza pluriennale nel settore turistico; loro compito sarà quello di presidiare un importante numero di agenzie affiancando i colleghi Tina Greco e Michele Riosa, responsabili commerciali Nord Ovest e Nord Est. [caption id="attachment_436887" align="alignright" width="300"] Alessandro Marcioni[/caption] Insieme a loro, a completare la squadra sales del gruppo, Dimitri Terenzi, area manager Centro Italia, affiancato dalla collega Tiziana Zannella, responsabile commerciale Centro, nonché Raffaele Sigillo che, oltre a essere direttore trade & marketing, ricopre il ruolo di area manager Sud Italia affiancato dai colleghi Raffaella Virno Lamberti, responsabile Sud Italia, e Luigi D’Alterio, responsabile commerciale Campania. [post_title] => Fruit: Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano nuovi area manager Nord Ovest e Nord Est Italia [post_date] => 2023-01-09T09:49:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673257778000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436836 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giungono cattive notizie da Oltreoceano sulle prospettive economiche globale di breve periodo. Dopo i licenziamenti delle scorse settimane di alcune big tech quali Facebook e Twitter ora anche una compagnia It ben nota al mondo del turismo come Salesforce ha annunciato un piano di ristrutturazione del valore compreso tra gli 1,4 e i 2,1 miliardi di dollari. La strategia, racconta il Wall Street Journal, prevede tra le altre cose una riduzione del personale pari al 10% della forza lavoro complessiva della società, insieme a un ridimensionamento delle sedi e alla vendita di alcune proprietà immobiliari. Durante la pandemia, si legge in una lettera inviata ai dipendenti dal co-ceo di Salesforce, Marc Benioff, la compagnia avrebbe assunto troppe persone, mentre l'ambiente oggi rimane impegnativo e i clienti adottano approcci più cauti nelle proprie decisioni d'acquisto. Stando alla documentazione inoltrata all'autorità di Borsa Usa, la Securities and Exchange Commission, il piano di licenziamenti dovrebbe essere implementato nel biennio 2023-2024, mentre la dismissione delle proprietà immobiliari sarebbe destinata a proseguire fino al 2026. Ai dipendenti Usa lasciati a casa, la società intenderebbe offrire un minimo di cinque mensilità di stipendio, l'assicurazione sanitaria, ulteriori risorse per la carriere e altri benefici. Trattamenti simili dovrebbero essere riservati anche al personale coinvolto nelle sedi situate al di fuori del territorio statunitense, compatibilmente con le leggi sul lavoro locali. [post_title] => Salesforce ristruttura e taglia il 10% del personale a livello globale [post_date] => 2023-01-05T11:53:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672919592000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 32 milioni complessivi per 19 progetti: è questa la portata raggiunta nell’ambito dell’avviso pubblico "Montagna Italia" voluto dal ministero del turismo e finalizzato alla promozione dell’offerta turistica integrata delle aree montane, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto nonché di incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica del settore. Fondi che, in linea con l’orientamento del PSC Turismo, vedono nel Sud Italia il destinatario di una quota più ampia, pari all’80%, e ciò si riflette anche nella provenienza delle proposte progettuali, che, pur ricoprendo l’intero territorio nazionale, si concentrano per oltre il 60% nel territorio del Meridione. “Con la pubblicazione della graduatoria, il ministero del turismo ha reso possibile lo sviluppo di un’imprenditorialità turistica montana, attraverso la creazione di reti d’impresa per la realizzazione di un’offerta che integra servizi diversi (sport, cultura, enogastronomia, ri-cettività, ecc.) – ha dichiarato, con soddisfazione, il ministro del turismo Daniela Santanchè – . È questo un elemento chiave per valorizzare aree che hanno un elevato potenziale turistico finora inespresso, poiché risponde al fabbisogno del turista che vuole fruire di una esperienza completa.” “È importante sottolineare che la realizzazione di questi prodotti integrati deve avvenire attraverso uno stretto collegamento con il territorio. Il bando è quindi un volano per la promozione di accordi di collaborazione con enti pubblici e privati – ha proseguito il ministro Santanchè – . Una grande sfida per il futuro del settore. Nella valutazione dei progetti si è dato rilievo, oltre che alla sostenibilità economica, anche all’ambiente, all’accessibilità e alla innovatività della proposta. Uno strumento, quindi, per adeguare sempre di più le offerte turistiche a un mercato in continuo cambiamento.” [post_title] => Arrivano 32 milioni di euro per la montagna italiana [post_date] => 2023-01-04T14:38:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672843089000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cina è indignata per la valanga di restrizioni che molte destinazioni si stanno imponendo per proteggersi dall'ascesa incontrollata del Covid nel Paese. Stati Uniti, Australia e alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Spagna, hanno imposto controlli sui passeggeri, richiedendo la presentazione del certificato Covid e un test negativo. Secondo Europa Press, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha definito tutte queste misure "discriminatorie" e "inaccettabili". Allo stesso modo, ha negato che le informazioni vengano manipolate. "Ci opponiamo fermamente alla manipolazione delle misure di prevenzione e controllo della pandemia per raggiungere obiettivi politici". In questo senso, la Cina minaccia di ritorsioni contro questi Paesi se le restrizioni dovessero persistere nel tempo. Pur non specificando quale linea seguirà, si baserà sul "principio di reciprocità" che regola le relazioni internazionali. Iata Nel frattempo, la principale lobby dell'aviazione mondiale, la Iata, si schiera con i cinesi. "È estremamente deludente vedere questo ripristino istintivo di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni", si lamenta, aggiungendo che "mettere barriere nel modo di viaggiare non fa differenza per il picco di diffusione delle infezioni". [post_title] => La Cina minaccia ritorsioni per i test anti-Covid in Europa e Usa [post_date] => 2023-01-04T12:13:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672834396000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha da poco aperto i propri battenti in Messico il nuovo Royalton Splash Riviera Cancun, an Autograph Collection. Situato a circa 35 minuti dal locale aeroporto internazionale, si tratta di una struttura all-inclusive da 1.005 camere, che rafforza ulteriormente la collaborazione tra il gruppo Marriott e Blue Diamond Resorts (a cui appartiene tra gli altri il brand Royalton). Lo Splash Riviera include anche dieci ristoranti a la carte, più un locale f&b a buffet, nonché undici bar differenti tra cui uno dedicato ai più sportivi. A disposizione degli ospiti inoltre una serie di servizi, tra cui una spa che propone pure trattamenti di ringiovanimento, un'area fitness, piscine, kids club, teatro outdoor, un centro giochi e il più grande parco acquatico dei Caraibi. Il resort offre infine spazi per eventi, meeting e programmi incentive, comprese otto sale convegni. [post_title] => Aperto il messicano Splash Riviera (Autograph Collection) con il water park più grande dei Caraibi [post_date] => 2023-01-04T11:09:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672830586000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "easyjet al via la big orange sale 250 000 posti da e per litalia scontati al 20" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2516,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di promozioni per easyJet: ha preso il via la Big Orange Sale, che da oggi e fino al 23 gennaio prevede 250.000 posti sui voli da e per l’Italia a tariffe scontate al 20%.\r

Sono oltre 225 le destinazioni raggiungibili dall’Italia – dalla Grecia alla Croazia e dalle Baleari oltre che alle mete domestiche – per pianificare un viaggio tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2023. Le possibilità spaziano da Bari, Brindisi, Catania e Palermo fino ad arrivare in altri paesi europei, dalle isole greche alle Baleari, passando per la Croazia e il Portogallo.\r

Ed è proprio a largo delle coste lusitane che si trova una delle più novità estive che hanno da poco fatto il loro ingresso nel network di easyJet: l'isola di Madeira che è raggiungibile in sole poche ore di volo da Milano Malpensa, il principale hub della compagnia aerea nell'Europa continentale.\r

","post_title":"EasyJet, al via la Big Orange Sale: 250.000 posti da e per l'Italia scontati al 20%","post_date":"2023-01-10T12:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673354987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Alessandro Caristo il general manager del Nolinski Venezia, il nuovo hotel luxury lifestyle del gruppo francese Evok in apertura quest'anno. Nato in una famiglia di albergatori, Caristo ne ha ereditato la passione per l’ospitalità e il servizio. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola alberghiera di Stresa e Milano, ha iniziato la propria carriera negli alberghi a 4 e a 5 stelle tra Londra, la Svizzera e l’Italia.\r

\r

Accumulati oltre dieci anni di esperienza maturati fra le attività di front office, il settore food&beverage e le vendite, Caristo ha conseguito il master in economia e gestione del turismo presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha successivamente assunto incarichi dirigenziali all’interno di alberghi italiani e svizzeri, tra i quali spicca il suo periodo da direttore dell’hotel Cipriani nel capoluogo veneto, poco prima di entrare a far parte del gruppo Evok e assumere la direzione del Nolinski Venezia. Il suo primo incarico sarà ora quello di scegliere e assumere i 140 impiegati che andranno a costituire il suo team.\r

\r

Di proprietà di Pierre Bastid, il gruppo Evok nasce da un’idea di Romain Yzerman e di Emmanuel Sauvage, direttore generale, nel 2014. L’obiettivo dei tre co-fondatori era quello di creare nuovi approcci al lifestyle e destinazioni turistiche capaci di cambiare le regole del gioco nel campo dell’ospitalità di lusso. Oltre al brand Nolinski, la compagnia vanta anche i marchi Brach e Sinner, nonché altri ristoranti e proprietà indipendenti. Attualmente gestisce sei indirizzi brandizzati. In arrivo, in aggiunta al Nolinski Venezia, ci sono i Brach di Madrid e di Roma, la cui inaugurazione è prevista rispettivamente nel 2024 e nel 2025.","post_title":"L’ex direttore del Cipriani, Alessandro Caristo, nominato gm del nuovo Nolinski Venezia","post_date":"2023-01-10T10:09:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673345355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air corre sulla rotta della sostenibilità: le emissioni medie di carbonio della compagnia per il 2022 sono state pari a 55,2 grammi per passeggero/km, il 15,4% in meno rispetto al 2021 e le più basse mai registrate dalla low cost in un anno solare.\r

\r

La compagnia si impegna a ridurre ulteriormente l'intensità delle emissioni di carbonio del 25% entro il 2030. Un elemento integrante della strategia di sostenibilità è il rinnovo della sua flotta. Il vettore ha costantemente aggiunto nuovi Airbus A321neo alla sua flotta e sostituito quelli più vecchi, con 34 Airbus A321neo aggiunti alla flotta nel 2022. La quota di nuovi aeromobili con tecnologia \"neo\" all'interno della flotta dovrebbe superare il 50% entro la fine dell'anno finanziario in corso. Attualmente, il vettore opera una flotta di 177 aeromobili Airbus con un'età media di 4,6 anni, al di sotto quindi dell'età media della flotta dei suoi principali concorrenti, pari a circa 10 anni. Nel 2022, il 50% di tutti i voli Wizz Air operati da e per l'Italia sono stati effettuati con gli A321neo.\r

\r

Wizz Air è inoltre impegnata in iniziative di efficientamento del carburante e nel miglioramento dei relativi dati analitici. La compagnia aerea ha inoltre firmato un Memorandum d'Intesa con Airbus per esplorare il potenziale degli aeromobili alimentati a idrogeno e con OMV per la fornitura di carburante sostenibile per l'aviazione tra il 2023 e il 2030.","post_title":"Wizz Air sempre più green: le emissioni di carbonio sono le più basse mai registrate in un anno","post_date":"2023-01-10T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673342102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_400697\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mario Zanetti[/caption]\r

\r

Una collaborazione nata dalla comune convinzione che il trasporto crocieristico sia, nel settore marittimo, quello tecnologicamente più evoluto e precursore di soluzioni a basso impatto ambientale. Il direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, e il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire la mobilità marittima sostenibile attraverso soluzioni di elettrificazione. L’accordo si focalizzerà sulla possibilità di promuovere progetti di riduzione delle emissioni nelle fasi di entrata e uscita delle navi dai porti e durante le soste in banchina. “Costa è stata pioniera nell’evoluzione in chiave sostenibile del settore crociere, per esempio introducendo l’alimentazione a gas naturale liquefatto - commenta lo stesso Zanetti -. Per fare un ulteriore passo in avanti e dare risposte concrete alle sfide del futuro, è necessario ora fare sistema con aziende italiane come Enel, che hanno una visione comune alla nostra e le competenze giuste per aiutarci a progredire. La nostra ambizione è quella di introdurre una nuova generazione di navi che operino a zero emissioni nette entro il 2050. Ma non solo: dal momento che consideriamo la nave come parte integrante del territorio, anche le attività d trasporto accessorie alle crociere, che si svolgono in porto e in città, dovranno essere sempre più sostenibili”.\r

In particolare, il protocollo mira a realizzare un caso pilota di refitting navale finalizzato all’azzeramento delle emissioni locali nelle fasi di ingresso, sosta e uscita dal porto, attraverso l’installazione sulla nave di una alimentazione a batteria, combinata con un impianto di alimentazione e ricarica elettrica da terra. Un altro ambito di impegno comune previsto dal protocollo riguarda la promozione di attività di advocacy finalizzate a semplificare e incentivare l’efficientamento energetico, l’elettrificazione e la produzione di energia rinnovabile in ambito portuale, in particolar modo nelle aree inserite in contesti cittadini, coerentemente con quanto previsto dall’European new green deal e dal Pniec. Una delle attività riguarda il così detto cold ironing, ovvero l’alimentazione delle navi attraverso l’elettrificazione della rete di terra durante le soste in porto, per il quale le navi da crociera si stanno già attrezzando, con circa un terzo della flotta Costa già predisposta, in anticipo rispetto ai progetti nei principali porti italiani e del Mediterraneo, al momento non ancora realizzati. Un ulteriore punto dell’intesa tra Enel e Costa Crociere mira infine a favorire il turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo di iniziative dedicate alla mobilità elettrica, in ambito sia portuale sia cittadino, anche relativamente alle attività legate alle crociere, come per esempio nel caso delle escursioni a terra o dei collegamenti intermodali tra città e porti.","post_title":"Costa ed Enel firmano un protocollo d'intesa per la mobilità sostenibile","post_date":"2023-01-09T12:17:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673266676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436886\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cristiano Celentano[/caption]\r

\r

Prosegue la strategia di sviluppo del gruppo Fruit InViaggi, che per il 2023 punta a raggiungere almeno quota 30 milioni di fatturato. Una crescita che comporta necessariamente anche investimenti lato risorse umane, con in particolare il completamento della definizione delle quattro macro-aree commerciali già annunciate a inizio dicembre dal direttore prodotto e sviluppo aziendale, Giuseppe Falco. A partire da questo mese di gennaio entrano infatti a far parte del gruppo, Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano, in qualità rispettivamente di area manager Nord Ovest e Nord Est Italia. Le due new entry vantano un’esperienza pluriennale nel settore turistico; loro compito sarà quello di presidiare un importante numero di agenzie affiancando i colleghi Tina Greco e Michele Riosa, responsabili commerciali Nord Ovest e Nord Est.\r

\r

[caption id=\"attachment_436887\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Alessandro Marcioni[/caption]\r

\r

Insieme a loro, a completare la squadra sales del gruppo, Dimitri Terenzi, area manager Centro Italia, affiancato dalla collega Tiziana Zannella, responsabile commerciale Centro, nonché Raffaele Sigillo che, oltre a essere direttore trade & marketing, ricopre il ruolo di area manager Sud Italia affiancato dai colleghi Raffaella Virno Lamberti, responsabile Sud Italia, e Luigi D’Alterio, responsabile commerciale Campania.\r

\r

","post_title":"Fruit: Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano nuovi area manager Nord Ovest e Nord Est Italia","post_date":"2023-01-09T09:49:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673257778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giungono cattive notizie da Oltreoceano sulle prospettive economiche globale di breve periodo. Dopo i licenziamenti delle scorse settimane di alcune big tech quali Facebook e Twitter ora anche una compagnia It ben nota al mondo del turismo come Salesforce ha annunciato un piano di ristrutturazione del valore compreso tra gli 1,4 e i 2,1 miliardi di dollari. La strategia, racconta il Wall Street Journal, prevede tra le altre cose una riduzione del personale pari al 10% della forza lavoro complessiva della società, insieme a un ridimensionamento delle sedi e alla vendita di alcune proprietà immobiliari.\r

\r

Durante la pandemia, si legge in una lettera inviata ai dipendenti dal co-ceo di Salesforce, Marc Benioff, la compagnia avrebbe assunto troppe persone, mentre l'ambiente oggi rimane impegnativo e i clienti adottano approcci più cauti nelle proprie decisioni d'acquisto. Stando alla documentazione inoltrata all'autorità di Borsa Usa, la Securities and Exchange Commission, il piano di licenziamenti dovrebbe essere implementato nel biennio 2023-2024, mentre la dismissione delle proprietà immobiliari sarebbe destinata a proseguire fino al 2026. Ai dipendenti Usa lasciati a casa, la società intenderebbe offrire un minimo di cinque mensilità di stipendio, l'assicurazione sanitaria, ulteriori risorse per la carriere e altri benefici. Trattamenti simili dovrebbero essere riservati anche al personale coinvolto nelle sedi situate al di fuori del territorio statunitense, compatibilmente con le leggi sul lavoro locali.","post_title":"Salesforce ristruttura e taglia il 10% del personale a livello globale","post_date":"2023-01-05T11:53:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1672919592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"32 milioni complessivi per 19 progetti: è questa la portata raggiunta nell’ambito dell’avviso pubblico \"Montagna Italia\" voluto dal ministero del turismo e finalizzato alla promozione dell’offerta turistica integrata delle aree montane, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto nonché di incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica del settore. Fondi che, in linea con l’orientamento del PSC Turismo, vedono nel Sud Italia il destinatario di una quota più ampia, pari all’80%, e ciò si riflette anche nella provenienza delle proposte progettuali, che, pur ricoprendo l’intero territorio nazionale, si concentrano per oltre il 60% nel territorio del Meridione.\r

\r

“Con la pubblicazione della graduatoria, il ministero del turismo ha reso possibile lo sviluppo di un’imprenditorialità turistica montana, attraverso la creazione di reti d’impresa per la realizzazione di un’offerta che integra servizi diversi (sport, cultura, enogastronomia, ri-cettività, ecc.) – ha dichiarato, con soddisfazione, il ministro del turismo Daniela Santanchè – . È questo un elemento chiave per valorizzare aree che hanno un elevato potenziale turistico finora inespresso, poiché risponde al fabbisogno del turista che vuole fruire di una esperienza completa.”\r

\r

“È importante sottolineare che la realizzazione di questi prodotti integrati deve avvenire attraverso uno stretto collegamento con il territorio. Il bando è quindi un volano per la promozione di accordi di collaborazione con enti pubblici e privati – ha proseguito il ministro Santanchè – . Una grande sfida per il futuro del settore. Nella valutazione dei progetti si è dato rilievo, oltre che alla sostenibilità economica, anche all’ambiente, all’accessibilità e alla innovatività della proposta. Uno strumento, quindi, per adeguare sempre di più le offerte turistiche a un mercato in continuo cambiamento.”","post_title":"Arrivano 32 milioni di euro per la montagna italiana","post_date":"2023-01-04T14:38:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1672843089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina è indignata per la valanga di restrizioni che molte destinazioni si stanno imponendo per proteggersi dall'ascesa incontrollata del Covid nel Paese. Stati Uniti, Australia e alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Spagna, hanno imposto controlli sui passeggeri, richiedendo la presentazione del certificato Covid e un test negativo.\r

\r

Secondo Europa Press, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha definito tutte queste misure \"discriminatorie\" e \"inaccettabili\". Allo stesso modo, ha negato che le informazioni vengano manipolate. \"Ci opponiamo fermamente alla manipolazione delle misure di prevenzione e controllo della pandemia per raggiungere obiettivi politici\".\r

\r

In questo senso, la Cina minaccia di ritorsioni contro questi Paesi se le restrizioni dovessero persistere nel tempo. Pur non specificando quale linea seguirà, si baserà sul \"principio di reciprocità\" che regola le relazioni internazionali.\r

Iata\r

Nel frattempo, la principale lobby dell'aviazione mondiale, la Iata, si schiera con i cinesi. \"È estremamente deludente vedere questo ripristino istintivo di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni\", si lamenta, aggiungendo che \"mettere barriere nel modo di viaggiare non fa differenza per il picco di diffusione delle infezioni\".","post_title":"La Cina minaccia ritorsioni per i test anti-Covid in Europa e Usa","post_date":"2023-01-04T12:13:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1672834396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha da poco aperto i propri battenti in Messico il nuovo Royalton Splash Riviera Cancun, an Autograph Collection. Situato a circa 35 minuti dal locale aeroporto internazionale, si tratta di una struttura all-inclusive da 1.005 camere, che rafforza ulteriormente la collaborazione tra il gruppo Marriott e Blue Diamond Resorts (a cui appartiene tra gli altri il brand Royalton).\r

\r

Lo Splash Riviera include anche dieci ristoranti a la carte, più un locale f&b a buffet, nonché undici bar differenti tra cui uno dedicato ai più sportivi. A disposizione degli ospiti inoltre una serie di servizi, tra cui una spa che propone pure trattamenti di ringiovanimento, un'area fitness, piscine, kids club, teatro outdoor, un centro giochi e il più grande parco acquatico dei Caraibi. Il resort offre infine spazi per eventi, meeting e programmi incentive, comprese otto sale convegni.","post_title":"Aperto il messicano Splash Riviera (Autograph Collection) con il water park più grande dei Caraibi","post_date":"2023-01-04T11:09:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1672830586000]}]}}