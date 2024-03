Delta Air Lines ripristinerà la rotta da New York a Tel Aviv il prossimo 7 giugno

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463480 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463486" align="alignleft" width="300"] Marco Bruschini[/caption] In Bmt abbiamo incontrato Marco Bruschini direttore di Atim - Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche. Come si propongono le Marche verso i mercati esteri? «Atim è stata voluta dla presidente della regione Marche Acquaroli, proprio per attrarre sempre più turisti dai mercati stranieri. Perché fatto cento il turismo delle marche 80 arriva dall'Italia e solo 20 dall'estero. Quindi noi stiamo facendo una promozione molto forte delle Marche proprio sui mercati stranieri a 360 gradi e i primi dati del 2023 ci danno ragione. Infatti abbiamo registrato un più 10% per gli arrivi e un 12% in più delle presenze. Naturalmente nel 2024 dobbiamo rafforzare la nostra presenza nei mercati di riferimento cioè Germania, Austria e Svizzera. Stiamo facendo un grande lavoro con la Francia, anche perché abbiamo un volo diretto Ancona-Parigi che è sempre pieno. Inoltre abbiamo voli su Londra e su Monaco. Su questi Paesi faremo delle azioni promozionali proprio per aumentare i flussi turistici. saremo inoltre alla prossima Arabian Travel Market di Dubai, dal 5 al 7 maggio. Durante la fiera parteciperemo ad un workshop organizzato dall'Itv per fare conoscere la destinazione Marche anche in questo mercato. E per l'Italia? «Parteciperemo alle fiere più importanti, quindi la Bit è che finita un mese fa e al Ttg di Rimini. Siamo tornati alla Borsa mediterranea del turismo a Napoli, perché ci sembra una tappa molto importante soprattutto in funzione del volo di continuità che abbiamo da Ancona a Napoli. Naturalmente questo ci avvicina al mercato della Campania che è molto importante che può essere un mercato di riferimento per le Marche» Per li tour operator avete qualche progetto per incentivare queste aziende alla promozione del territorio? «Noi faremo operazioni di comarketing con gli operatori stranieri. Partirà inoltre a breve un rgande progetto di promozione digitale che faremo insieme al consorzio del Conero e a tutti gli attrattori turistici come, per esempio, le Grotte di Frasassi. Poi con un grande tour operator tedesco stiamo mettendo in pista delle forme di collaborazione per riuscire a fare un'azione molto forte in Germania. Altre due missioni di sistema verranno organizzate negli Usa, in Texas, e questo entro il primo semestre. Nel secondo sbarcheremo in Arabia Saudita, perché il nostro testimonial Roberto Mancini è diventato il ct della nazionale dell'Arabia saudita e quindi tramite lui possiamo entrare dalla porta principale» [post_title] => Le Marche lanciano un grande un piano di promozione all'estero [post_date] => 2024-03-14T13:44:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710423864000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si consolidano le top 5 delle cinque principali aziende italiane per fatturato nei settore dell'ospitalità e del tour operating. Lo rivela il tradizionale lavoro di analisi svolto da Pambianco e presentato ieri alla Borsa di Milano, in occasione della seconda edizione dell'Hotellerie Summit. Per quanto riguarda in particolare le imprese del turismo organizzato, a svettare su tutte nel 2023 si è confermata come prevedibile la divisione tour operating di Alpitour che ha chiuso l'anno fiscale il 31 ottobre a 1,361 miliardi di euro, appena un milione sotto i livelli pre-Covid del 2019, ma mettendo al contempo a segno una crescita del 57% rispetto al 2022. A seguire ancora una volta Veratour a quota 230 milioni (249 mln nel 2019, 181 mln nel 2022), mentre sul gradino più basso del podio troviamo sempre Quality Group con 205 milioni (173 mln nel 2019; 111 mln nel 2022). L'unica variazione si è registrata tra la quarta e la quinta piazza, con il gruppo Nicolaus e Idee per Viaggiare che hanno invertito le rispettive posizioni: la compagnia pugliese è ora sopra con 148 milioni (91 mln nel 2019; 94 mln nel 2022), mentre IpV ha chiuso l'anno il 31 ottobre a 105 milioni (50 mln nel 2019; 97 mln nel 2022). Discorso simile per quanto riguarda il segmento dell'ospitalità, che vede nuovamente Starhotels in cima alla classifica con 304 milioni di euro (216 mln nel 2019; 243 mln nel 2022), seguito sempre dal gruppo Una poco sopra i 200 milioni (124 mln nel 2019; 146 mln nel 2022), nonché da Th Resorts a quota 187 milioni (94 mln nel 2019; 136 mln nel 2022). Appena sotto il podio c'è ancora una volta la divisione alberghiera di Alpitour con 177 milioni di euro (107 mln nel 2019; 134 mln nel 2022 - chiusura bilanci al 31 ottobre). In fondo alla top 5 troviamo infine l'unica new entry 2023 delle due classifiche: il gruppo Aeroviaggi - Mangia's che con i suoi 117 milioni di euro ha scalzato dalla posizione Hnh Hospitality, capace comunque di raggiungere i 106 milioni (34 mln nel 2019; 71 mln nel 2022). Pambianco ha poi introdotto quest'anno per la prima volta anche la top 5 dedicata agli operatori del benessere: una classifica dominata da Qc Spa of Wonders che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 147 milioni (87 mln nel 2019; 105 mln nel 2022). Più lontano si trova Terme e Grandi Alberghi Sirmione a quota 44 milioni (40 mln sia nel 2019, sia nel 2022), tallonata da Lefay Resorts a 42 milioni (34 mln nel 2019; 37 mln nel 2022). Non molto distanti si piazzano anche la nuova holding creata nel 2021 da Massimo Caputi, Terme Italia, che ha raggiunto i 37 milioni (stesso livello del 2022), nonché Gb Thermae Hotels con 36 milioni di valore di produzione totale (37 mln nel 2019; 36 mln nel 2022). [post_title] => Pambianco: si consolidano le top 5 per fatturato di hotel e to in Italia. Unica novità Mangia's [post_date] => 2024-03-14T13:32:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710423162000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463474 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un volume di 52 pagine con tour, novità per esplorare la regione, tour in caicco, una programmazione dedicata al mice, combinati e gruppi, a cui si aggiunge la capacità di confezionare su richiesta un prodotto personalizzato grazie anche alla presenza di personale italo turco che agevola i contatti in lingua. La dmc con base a Istanbul Intra Tours si presenta alla Bmt in corso di svolgimento a Napoli con il suo nuovo catalogo Turchia per la prossima estate. «È dal 1980 che lavoriamo con i maggiori tour operator italiani - spiega il fondatore della dmc, Arturo Karaoglu -. Credo quindi che possiamo vantare una profonda conoscenza del vostro mercato sia per quel che attiene i rapporti con le agenzie di viaggio e to, sia per quello che riguarda i desideri e le aspettative dei loro clienti. Abbiamo maturato un’importante esperienza con i viaggiatori tricolori, fondamentale, per sapere cosa serva loro e come trattarli quando visitano il nostro paese». «La costanza dei rapporti con la Penisola – aggiunge Imre Dogan Dolek, direttrice business develoment Italia - fa di noi un partner importante per chi programma le nostre destinazioni. Siamo cresciuti con l’Italia. E' questo perciò un mercato che curiamo in maniera particolare, anche tramite le nostre missioni alle fiere di settore, perché il contatto con i nostri partner, dopo due anni davvero difficili, è la prima forma di riconnessione cui dobbiamo puntare». [post_title] => Nuovo catalogo Turchia per la dmc con base a Istanbul Intra Tours [post_date] => 2024-03-14T12:41:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710420119000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo i dati Clia il 70% delle persone prenota una vacanza in crociera attraverso le online travel agency, che assumono un ruolo sempre più cruciale. Questo è uno dei dati evidenziati nel corso della Clia European Cruise Week in corso a Genova. «Sono entusiasta di partecipare a nome di Crocierissime per la prima volta a Clia, un evento di rilevanza internazionale che quest’anno ha scelto l’Italia, e in particolare Genova - spiega Laura Amoretti, ceo di Crocierissime - come palcoscenico per discutere sul futuro del settore crocieristico. La mia presenza in qualità di ceo della più importante agenzia online in Italia dedicata al mondo delle crociere è volta proprio a sottolineare il ruolo cruciale che stanno assumendo sempre più le ota all’interno della Customer Journey dei crocieristi, come emerge anche dai dati Clia a livello globale; infatti il 70% delle persone che prenotano una vacanza in crociera ha dichiarato di aver effettuato l’acquisto attraverso questo tipo di piattaforme. Questo dato significativo è stato registrato anche da noi di Crocierissime, che proprio nel Report Annuale 2023 abbiamo messo in luce l’incremento del 28% delle prenotazioni effettuate dai crocieristi italiani sul nostro sito, trend decisamente positivo rispetto all’anno precedente». A rafforzare questa tendenza non solo la semplicità di navigazione del sito Crocierissime ma soprattutto il team di consulenti che si impegna a guidare i clienti lungo l’intera customer journey con un supporto personalizzato e diretto. L’età media delle persone che prediligono una vacanza in crociera è sempre più bassa - in particolare i crocieristi italiani sono i più giovani a livello mondiale - e il supporto di un team di esperti è diventato fondamentale per scegliere la vacanza più adatta alle proprie esigenze anche in base alle offerte a bordo, che sono sempre più numerose e diversificate. «In un contesto così dinamico - aggiunge Amoretti - in cui le proposte disponibili online sono innumerevoli, è cruciale quindi adottare un approccio ibrido, che permetta di combinare l’aspetto tecnologico con quello umano: nonostante l’efficienza delle piattaforme online, i viaggiatori cercano ancora quella connessione umana, quel consiglio personale che solo un esperto può offrire e che continua a essere il valore aggiunto di Crocierissime, che ci distingue e ci rende indispensabili nel mondo sempre più complesso delle crociere». [post_title] => Crocierissime, il 70% delle persone prenota una crociera attraverso le ota [post_date] => 2024-03-14T12:28:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419284000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green. «Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo». I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio. [post_title] => Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green [post_date] => 2024-03-14T12:26:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419203000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si infittisce il giallo Alpitour. Dopo che le ultime indiscrezioni a inizio febbraio sembravano puntare in direzione di una rosa di cinque pretendenti, stando a quanto riporta Il Sole 24 Ora ora la platea di potenziali acquirenti si sarebbe ridotta a tre. E non tutti i nomi delle ultime voci raccolte coincidono con quelli fatti precedentemente. Unica certezza al momento pare essere il fondo Usa Certares, da sempre compreso nella lista dei papabili pretendenti. Il quotidiano economico poi parla di un generico fondo internazionale (forse uno tra Apollo, Kkr e Platinum indicati il mese scorso, bdr), ma sarebbe rispuntato anche un misterioso gruppo asiatico: un player al quale si era fatto cenno solamente nelle primissime indiscrezioni di gennaio. Oltre che sulla valutazione del gruppo, stimata tra gli 1,3 e gli 1,5 miliardi di euro, le trattative al momento starebbero vertendo anche sul ruolo futuro del presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio, su possibili clausole di earn out, che subordinerebbero il prezzo finale di vendita della compagnia al conseguimento di determinati risultati nei primi anni successivi alla transazione, nonché relativamente alla questione sede legale dell'acquirente. Mentre si discute sui termini del deal, pare però tornare nuovamente in auge l'opzione sbarco in Borsa, in alternativa alla vendita: un'ipotesi che il primo azionista di Alpitour, Giovanni Tamburi, aveva dichiarato di non escludere del tutto già lo scorso dicembre. [post_title] => Alpitour: i pretendenti ridotti a tre. Ma torna in auge la quotazione in Borsa [post_date] => 2024-03-14T12:23:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419029000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling, al giro di boa dei primi 20 anni di operatività all'aeroporto di Roma Fiumicino, celebra l'anniversario con 30 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo, che è diventato base del vettore del gruppo Iag dal 2012. Sono quattro gli aeromobili (A320) posizionati a Roma che servono le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri) o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024. Attualmente, Vueling è la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona ed è la seconda sul corridoio Italia-Spagna. In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, il vettore è leader nel collegamento Fiumicino – Barcellona El Prat, il suo hub principale dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due. A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l'eccellenza operativa nei primi due mesi del 2024: a Fiumicino, la compagnia ha infatti registrato tassi di puntualità dell’86,3% e dell’86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio, che la posizionano come la compagnia aerea low cost più puntuale in questo aeroporto per questo inizio di anno. «In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo paese e soprattutto nei confronti dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti” - commenta Jordi Pla, director Network & Alliances – “Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l’eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l'anno». «Accogliere il 30 milionesimo passeggero trasportato da Vueling a Roma è motivo di grande soddisfazione perché racconta la storia di una duratura collaborazione che oggi si rinnova - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Una relazione consolidata nel tempo e rafforzata dalla scelta di Vueling di avviare più di 10 anni fa a Roma una tra le più importanti basi operative al di fuori della Spagna. Oggi si rinnova l’impegno di cooperare al comune obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio di assoluta qualità, massimizzando il potenziale di Fiumicino che, per il settimo anno consecutivo, è stato riconosciuto da Aci World miglior aeroporto in Europa, nella categoria scali con oltre 40 milioni passeggeri, per la qualità dei servizi». [post_title] => Vueling consolida il legame con Roma Fiumicino: 30 mln di passeggeri in 20 anni di attività [post_date] => 2024-03-14T12:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710417642000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno spazio di 1.800 metri quadrati complessivi per un totale di 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con due sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ciascuno intitolato a un pianeta), un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel. Con una grande festa arricchita da performance artistiche ed esperienze di tecnologia immersiva, il gruppo Omnia Hotels ha celebrato l'altro ieri l'inaugurazione del nuovo convention centre dello Shangri-La Roma. [caption id="attachment_463459" align="alignright" width="300"] La famiglia Lazzarini[/caption] "Un'operazione che ci ha visti impegnati in questi anni in un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina – ha spiegato Francesco Lazzarini, ceo della compagnia capitolina che oggi vanta in portfolio otto strutture, tutte situate a Roma, -. Io e mio fratello Riccardo portiamo avanti l’eredità dei nostri genitori, Lorenzo e Annamaria, anche loro presenti questa sera. Continuiamo perciò a investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, ma anche il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, e l'hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà inoltre la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al teatro dell’Opera: si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”. [post_title] => Inaugurato il nuovo convention centre dello Shangri-La Roma del gruppo Omnia [post_date] => 2024-03-14T12:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710417626000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’ampia offerta di pacchetti Toerema Vacanze di pronta vendita per alcune delle mete più richieste, con partenze non soltanto da Napoli ma anche da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Il gruppo Volonline si presenta alla Bmt in corso di svolgimento nel capoluogo campano con una ricco panel di proposte per l'estate 2024, griffate soprattutto Teorema. Oltre a city break in diverse capitali europee e tour in Europa, soluzioni esplorabili anche per i viaggi di primavera, il brand punta molto sull’Egitto, con soggiorni a Sharm El Sheikh su partenza da Napoli e con la speciale proposta Family Plan in alta stagione, che prevede la gratuità per due bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori. “Per il periodo estivo puntiamo sul prenota prima con un pricing interessante su tutte le destinazioni con partenza dai principali aeroporti italiani - spiega il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -: oltre 40 tour, proposte mare, city break e ampliamento della stagionalità fino al 31 ottobre rispetto all’anno precedente. Il prenota prima sarà attuabile fino a quando la tariffa è a disposizione, in base al riempimento. Come nel 2023, proponiamo partenze e prezzi garantiti in alta stagione e partenze dinamiche secondo la stagionalità. Per l’estate 2024 abbiamo preso impegni per agosto con circa 10 mila posti su Mediterraneo, Grecia, Spagna e rispettive isole e per mete di lungo raggio, come Messico, Repubblica Dominicana e Stati Uniti.” Teorema Vacanze ha anche introdotto una nuova funzionalità battezzata ironicamente Teo Trovo, che consente all’agente di viaggi di selezionare la destinazione e una data di partenza ideale. Il sistema propone il risultato secondo la richiesta, ma anche partenze tre giorni prima e dopo. In questo modo il cliente, in base alla propria elasticità, può valutare la proposta economicamente più conveniente. “Abbiamo pure creato nuove linee di prodotto, tra le quali la T Family, con soggiorni in resort internazionali selezionati e offerte a prezzo finito ideali per le famiglie (su base 2+1 e 2+2) su alcune destinazioni e resort. L’altra linea è T Collection, creata per le partenze garantite di pacchetti di viaggi finiti in altissima stagione che includono combinati a prezzo bloccato e garantito in high season, come Bali più Singapore, Miami più Messico, New York più Repubblica Dominicana”. [post_title] => Volonline alla conquista del Sud con i prodotti Teorema Vacanze [post_date] => 2024-03-14T11:44:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710416646000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "delta air lines ripristinera la rotta da new york a tel aviv il prossimo 7 giugno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":111,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":9097,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463480","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463486\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Bruschini[/caption]\r

\r

In Bmt abbiamo incontrato Marco Bruschini direttore di Atim - Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche.\r

\r

Come si propongono le Marche verso i mercati esteri?\r

\r

«Atim è stata voluta dla presidente della regione Marche Acquaroli, proprio per attrarre sempre più turisti dai mercati stranieri. Perché fatto cento il turismo delle marche 80 arriva dall'Italia e solo 20 dall'estero. Quindi noi stiamo facendo una promozione molto forte delle Marche proprio sui mercati stranieri a 360 gradi e i primi dati del 2023 ci danno ragione. Infatti abbiamo registrato un più 10% per gli arrivi e un 12% in più delle presenze. \r

\r

Naturalmente nel 2024 dobbiamo rafforzare la nostra presenza nei mercati di riferimento cioè Germania, Austria e Svizzera. Stiamo facendo un grande lavoro con la Francia, anche perché abbiamo un volo diretto Ancona-Parigi che è sempre pieno. Inoltre abbiamo voli su Londra e su Monaco. Su questi Paesi faremo delle azioni promozionali proprio per aumentare i flussi turistici. saremo inoltre alla prossima Arabian Travel Market di Dubai, dal 5 al 7 maggio. Durante la fiera parteciperemo ad un workshop organizzato dall'Itv per fare conoscere la destinazione Marche anche in questo mercato. \r

\r

E per l'Italia?\r

\r

«Parteciperemo alle fiere più importanti, quindi la Bit è che finita un mese fa e al Ttg di Rimini. Siamo tornati alla Borsa mediterranea del turismo a Napoli, perché ci sembra una tappa molto importante soprattutto in funzione del volo di continuità che abbiamo da Ancona a Napoli. Naturalmente questo ci avvicina al mercato della Campania che è molto importante che può essere un mercato di riferimento per le Marche»\r

\r

Per li tour operator avete qualche progetto per incentivare queste aziende alla promozione del territorio?\r

\r

«Noi faremo operazioni di comarketing con gli operatori stranieri. Partirà inoltre a breve un rgande progetto di promozione digitale che faremo insieme al consorzio del Conero e a tutti gli attrattori turistici come, per esempio, le Grotte di Frasassi. Poi con un grande tour operator tedesco stiamo mettendo in pista delle forme di collaborazione per riuscire a fare un'azione molto forte in Germania. Altre due missioni di sistema verranno organizzate negli Usa, in Texas, e questo entro il primo semestre. Nel secondo sbarcheremo in Arabia Saudita, perché il nostro testimonial Roberto Mancini è diventato il ct della nazionale dell'Arabia saudita e quindi tramite lui possiamo entrare dalla porta principale»","post_title":"Le Marche lanciano un grande un piano di promozione all'estero","post_date":"2024-03-14T13:44:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710423864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si consolidano le top 5 delle cinque principali aziende italiane per fatturato nei settore dell'ospitalità e del tour operating. Lo rivela il tradizionale lavoro di analisi svolto da Pambianco e presentato ieri alla Borsa di Milano, in occasione della seconda edizione dell'Hotellerie Summit. Per quanto riguarda in particolare le imprese del turismo organizzato, a svettare su tutte nel 2023 si è confermata come prevedibile la divisione tour operating di Alpitour che ha chiuso l'anno fiscale il 31 ottobre a 1,361 miliardi di euro, appena un milione sotto i livelli pre-Covid del 2019, ma mettendo al contempo a segno una crescita del 57% rispetto al 2022. A seguire ancora una volta Veratour a quota 230 milioni (249 mln nel 2019, 181 mln nel 2022), mentre sul gradino più basso del podio troviamo sempre Quality Group con 205 milioni (173 mln nel 2019; 111 mln nel 2022). L'unica variazione si è registrata tra la quarta e la quinta piazza, con il gruppo Nicolaus e Idee per Viaggiare che hanno invertito le rispettive posizioni: la compagnia pugliese è ora sopra con 148 milioni (91 mln nel 2019; 94 mln nel 2022), mentre IpV ha chiuso l'anno il 31 ottobre a 105 milioni (50 mln nel 2019; 97 mln nel 2022).\r

\r

Discorso simile per quanto riguarda il segmento dell'ospitalità, che vede nuovamente Starhotels in cima alla classifica con 304 milioni di euro (216 mln nel 2019; 243 mln nel 2022), seguito sempre dal gruppo Una poco sopra i 200 milioni (124 mln nel 2019; 146 mln nel 2022), nonché da Th Resorts a quota 187 milioni (94 mln nel 2019; 136 mln nel 2022). Appena sotto il podio c'è ancora una volta la divisione alberghiera di Alpitour con 177 milioni di euro (107 mln nel 2019; 134 mln nel 2022 - chiusura bilanci al 31 ottobre). In fondo alla top 5 troviamo infine l'unica new entry 2023 delle due classifiche: il gruppo Aeroviaggi - Mangia's che con i suoi 117 milioni di euro ha scalzato dalla posizione Hnh Hospitality, capace comunque di raggiungere i 106 milioni (34 mln nel 2019; 71 mln nel 2022).\r

\r

Pambianco ha poi introdotto quest'anno per la prima volta anche la top 5 dedicata agli operatori del benessere: una classifica dominata da Qc Spa of Wonders che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 147 milioni (87 mln nel 2019; 105 mln nel 2022). Più lontano si trova Terme e Grandi Alberghi Sirmione a quota 44 milioni (40 mln sia nel 2019, sia nel 2022), tallonata da Lefay Resorts a 42 milioni (34 mln nel 2019; 37 mln nel 2022). Non molto distanti si piazzano anche la nuova holding creata nel 2021 da Massimo Caputi, Terme Italia, che ha raggiunto i 37 milioni (stesso livello del 2022), nonché Gb Thermae Hotels con 36 milioni di valore di produzione totale (37 mln nel 2019; 36 mln nel 2022).","post_title":"Pambianco: si consolidano le top 5 per fatturato di hotel e to in Italia. Unica novità Mangia's","post_date":"2024-03-14T13:32:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710423162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463474","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un volume di 52 pagine con tour, novità per esplorare la regione, tour in caicco, una programmazione dedicata al mice, combinati e gruppi, a cui si aggiunge la capacità di confezionare su richiesta un prodotto personalizzato grazie anche alla presenza di personale italo turco che agevola i contatti in lingua. La dmc con base a Istanbul Intra Tours si presenta alla Bmt in corso di svolgimento a Napoli con il suo nuovo catalogo Turchia per la prossima estate.\r

\r

«È dal 1980 che lavoriamo con i maggiori tour operator italiani - spiega il fondatore della dmc, Arturo Karaoglu -. Credo quindi che possiamo vantare una profonda conoscenza del vostro mercato sia per quel che attiene i rapporti con le agenzie di viaggio e to, sia per quello che riguarda i desideri e le aspettative dei loro clienti. Abbiamo maturato un’importante esperienza con i viaggiatori tricolori, fondamentale, per sapere cosa serva loro e come trattarli quando visitano il nostro paese».\r

\r

«La costanza dei rapporti con la Penisola – aggiunge Imre Dogan Dolek, direttrice business develoment Italia - fa di noi un partner importante per chi programma le nostre destinazioni. Siamo cresciuti con l’Italia. E' questo perciò un mercato che curiamo in maniera particolare, anche tramite le nostre missioni alle fiere di settore, perché il contatto con i nostri partner, dopo due anni davvero difficili, è la prima forma di riconnessione cui dobbiamo puntare».","post_title":"Nuovo catalogo Turchia per la dmc con base a Istanbul Intra Tours","post_date":"2024-03-14T12:41:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710420119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati Clia il 70% delle persone prenota una vacanza in crociera attraverso le online travel agency, che assumono un ruolo sempre più cruciale. Questo è uno dei dati evidenziati nel corso della Clia European Cruise Week in corso a Genova.\r

\r

«Sono entusiasta di partecipare a nome di Crocierissime per la prima volta a Clia, un evento di rilevanza internazionale che quest’anno ha scelto l’Italia, e in particolare Genova - spiega Laura Amoretti, ceo di Crocierissime - come palcoscenico per discutere sul futuro del settore crocieristico. La mia presenza in qualità di ceo della più importante agenzia online in Italia dedicata al mondo delle crociere è volta proprio a sottolineare il ruolo cruciale che stanno assumendo sempre più le ota all’interno della Customer Journey dei crocieristi, come emerge anche dai dati Clia a livello globale; infatti il 70% delle persone che prenotano una vacanza in crociera ha dichiarato di aver effettuato l’acquisto attraverso questo tipo di piattaforme. Questo dato significativo è stato registrato anche da noi di Crocierissime, che proprio nel Report Annuale 2023 abbiamo messo in luce l’incremento del 28% delle prenotazioni effettuate dai crocieristi italiani sul nostro sito, trend decisamente positivo rispetto all’anno precedente».\r

\r

A rafforzare questa tendenza non solo la semplicità di navigazione del sito Crocierissime ma soprattutto il team di consulenti che si impegna a guidare i clienti lungo l’intera customer journey con un supporto personalizzato e diretto. L’età media delle persone che prediligono una vacanza in crociera è sempre più bassa - in particolare i crocieristi italiani sono i più giovani a livello mondiale - e il supporto di un team di esperti è diventato fondamentale per scegliere la vacanza più adatta alle proprie esigenze anche in base alle offerte a bordo, che sono sempre più numerose e diversificate.\r

\r

«In un contesto così dinamico - aggiunge Amoretti - in cui le proposte disponibili online sono innumerevoli, è cruciale quindi adottare un approccio ibrido, che permetta di combinare l’aspetto tecnologico con quello umano: nonostante l’efficienza delle piattaforme online, i viaggiatori cercano ancora quella connessione umana, quel consiglio personale che solo un esperto può offrire e che continua a essere il valore aggiunto di Crocierissime, che ci distingue e ci rende indispensabili nel mondo sempre più complesso delle crociere».\r

\r

","post_title":"Crocierissime, il 70% delle persone prenota una crociera attraverso le ota","post_date":"2024-03-14T12:28:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710419284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala.\r

\r

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green.\r

\r

«Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo».\r

\r

I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio.","post_title":"Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green","post_date":"2024-03-14T12:26:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710419203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si infittisce il giallo Alpitour. Dopo che le ultime indiscrezioni a inizio febbraio sembravano puntare in direzione di una rosa di cinque pretendenti, stando a quanto riporta Il Sole 24 Ora ora la platea di potenziali acquirenti si sarebbe ridotta a tre. E non tutti i nomi delle ultime voci raccolte coincidono con quelli fatti precedentemente. Unica certezza al momento pare essere il fondo Usa Certares, da sempre compreso nella lista dei papabili pretendenti. Il quotidiano economico poi parla di un generico fondo internazionale (forse uno tra Apollo, Kkr e Platinum indicati il mese scorso, bdr), ma sarebbe rispuntato anche un misterioso gruppo asiatico: un player al quale si era fatto cenno solamente nelle primissime indiscrezioni di gennaio.\r

\r

Oltre che sulla valutazione del gruppo, stimata tra gli 1,3 e gli 1,5 miliardi di euro, le trattative al momento starebbero vertendo anche sul ruolo futuro del presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio, su possibili clausole di earn out, che subordinerebbero il prezzo finale di vendita della compagnia al conseguimento di determinati risultati nei primi anni successivi alla transazione, nonché relativamente alla questione sede legale dell'acquirente. Mentre si discute sui termini del deal, pare però tornare nuovamente in auge l'opzione sbarco in Borsa, in alternativa alla vendita: un'ipotesi che il primo azionista di Alpitour, Giovanni Tamburi, aveva dichiarato di non escludere del tutto già lo scorso dicembre.","post_title":"Alpitour: i pretendenti ridotti a tre. Ma torna in auge la quotazione in Borsa","post_date":"2024-03-14T12:23:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710419029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling, al giro di boa dei primi 20 anni di operatività all'aeroporto di Roma Fiumicino, celebra l'anniversario con 30 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo, che è diventato base del vettore del gruppo Iag dal 2012.\r

\r

Sono quattro gli aeromobili (A320) posizionati a Roma che servono le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri) o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024.\r

\r

Attualmente, Vueling è la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona ed è la seconda sul corridoio Italia-Spagna. In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, il vettore è leader nel collegamento Fiumicino – Barcellona El Prat, il suo hub principale dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due.\r

\r

A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l'eccellenza operativa nei primi due mesi del 2024: a Fiumicino, la compagnia ha infatti registrato tassi di puntualità dell’86,3% e dell’86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio, che la posizionano come la compagnia aerea low cost più puntuale in questo aeroporto per questo inizio di anno.\r

\r

«In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo paese e soprattutto nei confronti dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti” - commenta Jordi Pla, director Network & Alliances – “Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l’eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l'anno».\r

\r

«Accogliere il 30 milionesimo passeggero trasportato da Vueling a Roma è motivo di grande soddisfazione perché racconta la storia di una duratura collaborazione che oggi si rinnova - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Una relazione consolidata nel tempo e rafforzata dalla scelta di Vueling di avviare più di 10 anni fa a Roma una tra le più importanti basi operative al di fuori della Spagna. Oggi si rinnova l’impegno di cooperare al comune obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio di assoluta qualità, massimizzando il potenziale di Fiumicino che, per il settimo anno consecutivo, è stato riconosciuto da Aci World miglior aeroporto in Europa, nella categoria scali con oltre 40 milioni passeggeri, per la qualità dei servizi».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Vueling consolida il legame con Roma Fiumicino: 30 mln di passeggeri in 20 anni di attività","post_date":"2024-03-14T12:00:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710417642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno spazio di 1.800 metri quadrati complessivi per un totale di 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con due sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ciascuno intitolato a un pianeta), un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel. Con una grande festa arricchita da performance artistiche ed esperienze di tecnologia immersiva, il gruppo Omnia Hotels ha celebrato l'altro ieri l'inaugurazione del nuovo convention centre dello Shangri-La Roma.\r

\r

[caption id=\"attachment_463459\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La famiglia Lazzarini[/caption]\r

\r

\"Un'operazione che ci ha visti impegnati in questi anni in un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina – ha spiegato Francesco Lazzarini, ceo della compagnia capitolina che oggi vanta in portfolio otto strutture, tutte situate a Roma, -. Io e mio fratello Riccardo portiamo avanti l’eredità dei nostri genitori, Lorenzo e Annamaria, anche loro presenti questa sera. Continuiamo perciò a investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, ma anche il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, e l'hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà inoltre la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al teatro dell’Opera: si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”.","post_title":"Inaugurato il nuovo convention centre dello Shangri-La Roma del gruppo Omnia","post_date":"2024-03-14T12:00:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710417626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’ampia offerta di pacchetti Toerema Vacanze di pronta vendita per alcune delle mete più richieste, con partenze non soltanto da Napoli ma anche da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Il gruppo Volonline si presenta alla Bmt in corso di svolgimento nel capoluogo campano con una ricco panel di proposte per l'estate 2024, griffate soprattutto Teorema. Oltre a city break in diverse capitali europee e tour in Europa, soluzioni esplorabili anche per i viaggi di primavera, il brand punta molto sull’Egitto, con soggiorni a Sharm El Sheikh su partenza da Napoli e con la speciale proposta Family Plan in alta stagione, che prevede la gratuità per due bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori.\r

\r

“Per il periodo estivo puntiamo sul prenota prima con un pricing interessante su tutte le destinazioni con partenza dai principali aeroporti italiani - spiega il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -: oltre 40 tour, proposte mare, city break e ampliamento della stagionalità fino al 31 ottobre rispetto all’anno precedente. Il prenota prima sarà attuabile fino a quando la tariffa è a disposizione, in base al riempimento. Come nel 2023, proponiamo partenze e prezzi garantiti in alta stagione e partenze dinamiche secondo la stagionalità. Per l’estate 2024 abbiamo preso impegni per agosto con circa 10 mila posti su Mediterraneo, Grecia, Spagna e rispettive isole e per mete di lungo raggio, come Messico, Repubblica Dominicana e Stati Uniti.”\r

\r

Teorema Vacanze ha anche introdotto una nuova funzionalità battezzata ironicamente Teo Trovo, che consente all’agente di viaggi di selezionare la destinazione e una data di partenza ideale. Il sistema propone il risultato secondo la richiesta, ma anche partenze tre giorni prima e dopo. In questo modo il cliente, in base alla propria elasticità, può valutare la proposta economicamente più conveniente. “Abbiamo pure creato nuove linee di prodotto, tra le quali la T Family, con soggiorni in resort internazionali selezionati e offerte a prezzo finito ideali per le famiglie (su base 2+1 e 2+2) su alcune destinazioni e resort. L’altra linea è T Collection, creata per le partenze garantite di pacchetti di viaggi finiti in altissima stagione che includono combinati a prezzo bloccato e garantito in high season, come Bali più Singapore, Miami più Messico, New York più Repubblica Dominicana”.\r

\r

","post_title":"Volonline alla conquista del Sud con i prodotti Teorema Vacanze","post_date":"2024-03-14T11:44:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710416646000]}]}}