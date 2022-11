Db-Obb: la stagione invernale entra nel vivo con i Mercatini di Natale Db-Öbb EuroCity entra nel vivo della stagione invernale con l’apertura dei mercatini di Natale, dal Trentino al Tirolo passando dall’Alto Adige. Come da tradizione il viaggio comincia da Trento e Rovereto, per toccare Bolzano e Bressanone e arrivare oltralpe a Innsbruck e Monaco di Baviera. Sono cinque i collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino Alto Adige, l’Austria, con capolinea Monaco di Baviera senza alcun cambio: tutti transitano per Verona. I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro. Trento (dal 19 novembre all’8 gennaio) propone due mercatini: uno in Piazza Fiera e uno in Piazza Cesare Battisti. In tutto sono circa 100 casette in legno nelle quali si possono trovare prodotti artigianali del territorio, specialità gastronomiche tipiche e ottimi vini da degustare. Da non perdere per esempio il Tortel de patate o i Cevap della Valle dei Mocheni. Bolzano (dal 25 novembre al 6 gennaio) è il mercatino di Natale più grande non solo dell’Alto Adige, ma di tutta Italia, e da oltre 20 anni attira innumerevoli visitatori grazie alla sua inconfondibile magia e al suo fascino. Il centro nevralgico è la Piazza Walther; ci sono poi diverse attrazioni per i bambini, come le passeggiate in sella ai pony, i teatrini dei burattini, il trenino e le giostre. A Innsbruck (dal 15 novembre al 6 gennaio) tradizione tirolese e modernità vanno di pari passo: ci sono ben sette mercatini con oltre 200 bancarelle e un albero di cristallo, alto 14 metri. Tutti hanno il loro carattere distintivo, il più nostalgico, tradizionale e grande della città è quello sotto l’imponente albero di Natale davanti al Tettuccio d’Oro. Monaco di Baviera (dal 21 novembre fino al 24 dicembre): qui i mercatini hanno origini antiche, si parla addirittura del XIV secolo, ma è solo nel 1972 che dopo un lungo girovagare si è pensato di dargli una sede definitiva e di allestire il tutto a Marienplatz. Qui viene allestito il grande albero di Natale, lungo quasi 30 metri sul quale risplendono 2500 luci che ogni sera danno quel tocco di magia alla piazza.

\r

Si comincia dal Full Moon Party, un evento mensile che si svolge in occasione di ogni plenilunio in diverse località. Tra i luoghi di ritrovo vi sono il Trellis Bay Market, Trellis Bay, Beef Island; Foxy’s, Jost Van Dyke; Paradise Club Lounge & Bar, Cane Garden Bay, Tortola. Le serate prevedono autentiche prelibatezze locali e dei Caraibi, opzioni vegane, e molto altro ancora. Mentre gusteranno questi cibi deliziosi, i visitatori saranno intrattenuti da performance dal vivo di Steel Pan ed esibizioni di danzatori di fuoco. Se siete amanti delle feste fino a tarda notte, gruppi locali dal vivo o DJ suoneranno per tutta la notte, con tutti i generi musicali.\r

\r

Per un Capodanno davvero speciale, gli Old Year’s Night Parties nelle Bvi sono le migliori opzioni per iniziare il nuovo anno in una destinazione calda e accogliente, con un paesaggio meraviglioso davanti agli occhi. Il locale più popolare per festeggiare la notte di Capodanno è il Foxy's, a Jost Van Dyke. Nominato uno dei tre posti migliori al mondo per festeggiare il nuovo anno, qui troverete la migliore musica caraibica, il famoso barbecue caraibico di Foxy's e tanto divertimento per tutta la notte.","post_title":"British Virgin Islands: dicembre è tempo di festeggiamenti, ma sempre open air","post_date":"2022-11-09T09:30:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667986253000]}]}}