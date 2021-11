Db-Öbb EuroCity: rotta sui mercatini di Natale, dal Trentino al Tirolo, fino a Monaco di Baviera

I collegamenti in treno Db-Öbb EuroCity tornano a puntare sui mercatini di Natale più suggestivi che, dal Trentino Alto Adige al Tirolo, rappresentano un appuntamento immancabile della stagione. Dalle località più grandi e famose come Bolzano, Trento, Rovereto, Bressanone fino ad arrivare oltralpe in città più grandi come Innsbruck o Monaco di Baviera.

Sono cinque i collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino Alto Adige, l’Austria, con capolinea Monaco di Baviera senza alcun cambio; tutti transitano per Verona: da Venezia – passando per Padova – si parte alle 13.13 o alle 15.35; da Bologna invece le possibilità per partire con i treni Db-Öbb EuroCity sono tre: alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50. I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro.

Le date dei mercatini variano secondo le località, ad Innsbruck le date da segnare sono dal 15 novembre al 23 dicembre 2021. Il mercatino di Natale del centro storico è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00, e vi si trova una miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo. Sono ben sette i mercatini in città, oltre 200 bancarelle, più di 300 manifestazioni legate al Natale in montagna assicurano un programma variegato durante il periodo dell’Avvento e sulla piazza Marktplatz risplende un albero di cristallo, alto 14 metri. La Erzherzog-Friedrich-Straße poi si trasforma nel vicolo delle favole: con le presenza dei personaggi delle favole più famose che dall’alto di facciate, balconi e cuspidi osservano i passanti. Anche a Kitzbühel dal 24 novembre al 26 dicembre il centro cittadino si trasforma in una favola prenatalizia.

A Trento si comincia il 20 novembre e si prosegue fino al 9 gennaio: ci sono oltre 93 casette di legno che propongono artigianato locale e tipicità gastronomiche. Negli stand si trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato alpino passando per articoli-regalo, all’insegna dell’alta qualità. A Bressanone le date vanno dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, in Piazza del Duomo si trovano presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica, mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e piccoli buongustai il tutto accompagnato da concerti d’Avvento che arricchiscono l’atmosfera natalizia.