Da dove vengono i droni che stanno mettendo in difficoltà gli scali europei? Diversi importanti aeroporti europei sono rimasti paralizzati per almeno un giorno a causa dell’inaspettata comparsa di ondate di droni di origine sconosciuta. L’ultimo incidente si è verificato martedì scorso, quando sia l’aeroporto di Liegi che, soprattutto, l’aeroporto di Bruxelles (Zaventem) sono stati bloccati dall’avvistamento di questi dispositivi. Innanzitutto, Zaventem, l’aeroporto della capitale europea, è stato chiuso per due ore. Ha riaperto, ma poi ha dovuto chiudere di nuovo ed è rimasto chiuso fino a mercoledì. Ottanta voli sono stati cancellati a causa di questa situazione. Ma questo è l’impatto. Ciò che conta sono le cause, di cui si sa molto poco. Ciò che è rilevante è che diversi aeroporti dell’Europa orientale hanno subito gli stessi effetti in passato, tra cui alcuni in Germania e, più recentemente, l’aeroporto di Copenaghen in Danimarca. La delicatezza di O’Leary Il dibattito mediatico in Belgio riguarda il risarcimento economico per i passeggeri. Per legge, in questi casi, le compagnie aeree devono coprire le spese di vitto e alloggio dei viaggiatori, ma i passeggeri non hanno diritto a un risarcimento perché le compagnie aeree non sono responsabili della situazione. E la cosa strana è che nessuno viene ritenuto responsabile perché nessuno sa da dove provengano i droni. E le autorità non hanno fornito alcuna informazione. L’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, che ha espresso grande preoccupazione per gli effetti di questi droni, ha dichiarato pubblicamente che l’Europa dovrebbe semplicemente abbatterli. Non è una soluzione facile da attuare, ma questa reazione serve a dimostrare che la questione è motivo di preoccupazione. Condividi

