Croatia Airlines: il network invernale conterà 13 destinazioni internazionali da Zagabria e Spalato

“Durante l’estate abbiamo registrato una certa ripresa e siamo stati lieti di aver potuto aumentare il numero delle nostre frequenze. Tra giugno e settembre, abbiamo collegato la Croazia con 18 destinazioni internazionali, operato più di 8.000 voli e trasportato quasi 400.000 passeggeri”: così Slaven Žabo, chief commercial officer di Croatia Airlines.

Le prospettive per la prossima stagione invernale rimangono purtroppo segnate dall’incertezza: le continue restrizioni di viaggio e la variante Delta del Covid potrebbero ancora rappresentare un freno agli spostamenti. Novembre – di per sè – è considerato uno dei mesi dai livelli di traffico più basso per l’industria del trasporto aereo. Croatia Airlines prevede di eseguire 1.340 voli di linea il mese prossimo (servizio di ritorno incluso) e in vendita ci sono 148.840 posti sulle operazioni di linea. La compagnia opererà con una flotta composta da Dash 8, impiegati al 52,2%, da Airbus A319 al 39,1% e da A320 all’8,7%. Il network includerà collegamenti verso 14 destinazioni da Zagabria, di cui dieci internazionali, e 4 destinazioni da Spalato, di cui tre internazionali.

La Germania si conferma il più grande mercato estero del vettore croato, seguita da Svizzera, Francia e Paesi Bassi.