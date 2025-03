Croatia Airlines: decollerà il 2 luglio la nuova rotta da Milano Malpensa a Zagabria Croatia Airlines rilancia sull’Italia con l’aggiunta di un nuovo collegamento stagionale da Milano Malpensa a Zagabria. La nuova rotta sarà servita tre volte alla settimana – lunedì, mercoledì, venerdì – dal 2 luglio e fino al 24 ottobre, con un Airbus A220. I viaggiatori lombardi potranno così raggiungere la capitale del Paese oltre alla città di Spalato, già servita dalla compagnia di bandiera croata, anche solo per uno short break. Intanto, Croatia Airlines ha chiuso l’esercizio 2024 con un rosso da 19,6 milioni di euro, rispetto all’utile netto di 2,3 milioni di euro dell’anno precedente: un risultato influenzato dalle sfide operative e finanziarie legate al periodo di transizione del programma di rinnovo della flotta. La consegna di due nuovi Airbus A220, inizialmente prevista prima dell’inizio della stagione estiva 2024 è arrivata solo il 6 agosto 2024 con un velivolo, e il 27 dicembre per il secondo. Le entrate totali del 2024 sono state di 268,5 milioni di euro, +1,8% e i passeggeri trasportati 1.838.609 pari ad un aumento del 6%. Condividi

