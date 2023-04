Corte dei Conti: Ita ha speso 9,5 milioni in consulenze esterne. Ora basta La Corte dei conti interviene pesantemente, come riporta La Repubblica, sulle consulenze esterne che Ita Airways ha assegnato nel 2021. La spesa alla fine ha sfiorato i 9,5 milioni di euro nel 2021. Una cifra che la compagnia aerea – chiedono i magistrati della Corte – dovrà ridimensionare in futuro. La Corte sottolinea “l’ampio ricorso a prestazioni specialistiche che si sono rese necessarie, dapprima, per l’elaborazione del piano industriale e il suo successivo adattamento durante l’interlocuzione con la Commissione Europea. Successivamente, per la partenza operativa della compagnia aerea in un brevissimo lasso temporale”. “Pur riconoscendo la necessità del ricorso a competenze professionali specialistiche esterne nelle attività con particolare carattere di straordinarietà, complessità e rilievo economico“, la Corte raccomanda per il futuro “di limitare l’utilizzo delle prestazioni di professionisti esterni”. Le future consulenze dovranno essere concesse solo quando la complessità dei problemi “trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria”. Ita Airways dovrà adottare il nuovo approccio in omaggio ai suoi obblighi di “efficienza, efficacia, economicità”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Corte dei conti interviene pesantemente, come riporta La Repubblica, sulle consulenze esterne che Ita Airways ha assegnato nel 2021. La spesa alla fine ha sfiorato i 9,5 milioni di euro nel 2021. Una cifra che la compagnia aerea - chiedono i magistrati della Corte - dovrà ridimensionare in futuro. La Corte sottolinea "l'ampio ricorso a prestazioni specialistiche che si sono rese necessarie, dapprima, per l'elaborazione del piano industriale e il suo successivo adattamento durante l'interlocuzione con la Commissione Europea. Successivamente, per la partenza operativa della compagnia aerea in un brevissimo lasso temporale". "Pur riconoscendo la necessità del ricorso a competenze professionali specialistiche esterne nelle attività con particolare carattere di straordinarietà, complessità e rilievo economico", la Corte raccomanda per il futuro "di limitare l'utilizzo delle prestazioni di professionisti esterni". Le future consulenze dovranno essere concesse solo quando la complessità dei problemi "trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria". Ita Airways dovrà adottare il nuovo approccio in omaggio ai suoi obblighi di "efficienza, efficacia, economicità". [post_title] => Corte dei Conti: Ita ha speso 9,5 milioni in consulenze esterne. Ora basta [post_date] => 2023-04-24T11:10:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682334642000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444209 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tunisair ha chiuso il primo trimestre del 2023 con 509.000 passeggeri trasportati, pari ad una crescita del 24% rispetto ai primi tre mesi del 2022. In parallelo il fatturato è aumentato del 29%. Si ì invece mantenuto stabile, sui livelli dell'anno scorso, il load factor, fermo al 74,8% rispetto al 74,9% del primo trimestre 2022. Secondo Tunisair, la puntualità dei voli è diminuita drasticamente, passando dal 42,0% al 37,0%, così come la quota di mercato: 33,1% nel primo trimestre del 2022 e 28,8% un anno dopo. Tuttavia, i ricavi unitari sono aumentati del 5%, passando da 428 a 451 dinari, esclusi i voli charter. L'aumento del traffico del vettore ha prodotto un incremento di fatturato del 29% rispetto allo stesso periodo 2022; quanto alle spese, il miglioramento dell'attività è stato accompagnato da un aumento "significativo" delle spese per il carburante (+85%) e dei diritti aeroportuali (+42%); le spese per il noleggio degli aeromobili sono aumentate di quasi 10 milioni di dinari, "a causa dell'entrata in servizio di nuovi aeromobili acquisiti da Tunisair in leasing". [post_title] => Tunisair: +24% i passeggeri trasportati nel primo trimestre dell'anno [post_date] => 2023-04-24T09:02:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682326952000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea incentiva con un supporto economico le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Milano e che utilizzeranno i biocarburanti (Saf). Dopo aver sottoscritto nel 2021 un accordo con Eni per lo sviluppo dell’utilizzo e fornitura di bio carburanti per l’aviazione, la società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate si è ora impegnata a riconoscere un contributo pari a 500 € per tonnellata di “Saf puro” acquistato dalle compagnie ed effettivamente erogato, miscelato al carburante fossile, presso i due aeroporti milanesi nel corso del 2023 per coprire parte dell’extracosto che ancora caratterizza i Saf rispetto al carburante tradizionale. Il fondo totale disponibile per il 2023 è pari a 450.000 euro. Il programma si articola in due sottoperiodi (aprile-agosto e settembre-dicembre) per favorire la partecipazione di un maggior numero di compagnie coinvolgendo anche quelle non ancora avviate all’uso di Saf. DHL, ITA Airways, Volotea e Cargolux Airlines sono solo alcune delle compagnie aeree che hanno risposto al bando per sostenere le loro politiche di decarbonizzazione. [post_title] => Sea incentiva le compagnie aeree che utilizzano Saf: stanziati 450.000 euro per il 2023 [post_date] => 2023-04-21T13:06:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682082363000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'industria turistica della Spagna ha tutte le carte in regola per centrare una nuova performance da record nel 2023. Secondo l'associazione turistica Exceltur (che raggruppa strutture ricettive, fornitori di trasporti, rent a car, ecc.) dopo un "ottimo inizio d'anno" e grazie alle "aspettative positive" del settore, si prevede che le entrate turistiche ammonteranno a 172,2 miliardi di euro. In altre parole si tratterebbe di un aumento del 9,4% rispetto al 2019 nonché di una ulteriore crescita dell'8,3% rispetto al record di 159 miliardi di euro registrato nel 2022. "Questo scenario centrale si basa sul mantenimento di una forte domanda interna e sul consolidamento della ripresa" nei Paesi europei da cui proviene la maggior parte dei turisti stranieri, ha spiegato l'organizzazione in una nota. In seguito all'allentamento della restrizioni di viaggio imposte per il Covid anche in destinazioni quali l'Asia, l'industria turistica spagnola potrebbe quindi beneficiare anche di un aumento dei turisti provenienti da regioni più lontane, dal Nord America alla Cina. Nel 2022 la Spagna ha accolto oltre 71,6 milioni di visitatori internazionali, principalmente da Germania, Francia e Regno Unito. Il dato corrisponde ad un aumento rispetto ai 31,1 milioni di turisti del 2021, ma è comunque inferiore al record di 83,7 milioni di visitatori stranieri che hanno raggiunto il Paese nel 2019, prima che la pandemia colpisse il settore. [post_title] => Spagna verso un nuovo record di entrate turistiche: 172,2 miliardi di euro, +9,4% sul 2019 [post_date] => 2023-04-21T12:37:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682080654000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444021 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non è passata che qualche settimana dal lancio del progetto fam trip che Travel Open Day dedicherà ai buyer internazionali interessati all'Italia, e già fioccano le richieste di adesione. Sono infatti ormai quasi 150 le agenzie e gli operatori provenienti da tutti i continenti che hanno manifestato grande interesse per l'iniziativa griffata Italiabsolutely: l’unico portale b2b in inglese dedicato all’incoming tricolore. Lo hanno fatto iscrivendosi all'interno del nostro database, da cui verranno di volta in volta selezionati i partecipanti ai vari viaggi in programmazione lungo la Penisola. Importante è allora capire cosa cerchino queste realtà nel prodotto Italia. Ebbene, tra le priorità indicate a noi di Travel Open Day srl, titolare del marchio Italiabsolutely, spicca forse non sorprendentemente il tema del food & wine, indicato come fondamentale da ben il 94,5% del campione. Praticamente un plebiscito per la proposta enogastronomica del nostro Paese. A seguire, e non sarebbe potuto essere altrimenti, il prodotto città d'arte, essenziale per l'82,7% degli iscritti. Terza, quindi, l'immancabile offerta mare (74%). Appena sotto il podio si piazza poi la montagna (54,3%), a sottolineare il trend emergente delle destinazioni di alta quota, sempre più d'appeal anche nelle stagioni estive. Sostanziosa pure la richiesta per il turismo esperienziale (52,8%), ulteriore conferma di tendenze di lungo periodo, nonché per l'open air (42,7%), da sempre un'attrattiva di peso soprattutto per i viaggiatori del Nord Europa. A livello di specializzazione di prodotto, l'80% degli operatori è quindi interessato specialmente alle proposte per i viaggi individuali e/o di gruppo, con l'88,2% del campione che propone programmi tailor made e il 72,4% pacchetti turistici (le risposte potevano naturalmente essere multiple, ndr). Importante anche il giro d'affari generato dai viaggi organizzati in Italia dalle realtà coinvolte, che per il 41,7% registra ricavi medi annui totali, dalla propria proposta tricolore, di valore compreso tra i 50 mila e i 500 mila dollari, con il 17,3% che va anche oltre il mezzo milione. Il 45,7% porta infine dalle nostre parti da 50 a 500 passeggeri in media all'anno, mentre il 25,2% va anche oltre la soglia del mezzo migliaio di pax. "L'Italia suscita da sempre un grandissimo interesse tra i tour operator e le agenzie di viaggio di ogni latitudine e paese - racconta la ceo di Travel Open Day, Daniela Battaglioni -. I nostri fam trip rappresentano perciò un'occasione importante per permettere loro di toccare con mano le destinazioni, di conoscerle più da vicino, così da proporle al meglio ai loro clienti. Non solo: il nostro portale Italiabsolutely arriva a oltre 90 mila buyer in tutto il mondo. Una cifra che a oggi siamo gli unici a raggiungere nel mondo della comunicazione trade. Con le nostre attività siamo quindi in grado di fornire un grande supporto al mercato, dando la possibilità a territori, dmc e operatori del turismo italiani di entrare in contatto e confrontarsi con una notevole mole di realtà internazionali, spesso diverse da quelle che si incontrano nelle occasioni istituzionali". [post_title] => Food, città d'arte e mare le priorità dei buyer per i fam trip Italiabsolutely [post_date] => 2023-04-21T12:05:39+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682078739000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A fine 2022 l'Italia si conferma prima nazione dell’area adriatica per numero di crocieristi movimentati (1,5 milioni), davanti a Croazia (quasi 900 mila) e Grecia (circa 533 mila). Sono le prime anticipazione fornite da Risposte Turismo, relative alla nuova edizione del proprio Adriatic Sea Tourism Report che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici nella regione. Complessivamente sono stati quasi 3,5 milioni i movimenti passeggeri registrati lo scorso anno negli oltre 30 scali crocieristici adriatici analizzati (+242% sul 2021) e poco meno di 3 mila le toccate nave: numeri che rimangono però distanti dai valori registrati nell’anno record 2019, rispetto al quale segnano una flessione del 39% per i passeggeri e dell’11% per le toccate nave. La Croazia è quindi al primo posto per numero di toccate nave (974), davanti a Italia (944) e Montenegro (441): risultato legato a un rilevante numero di accosti di unità con ridotta capacità passeggeri. Il podio della classifica dei porti adriatici vede, infine, Corfù al primo posto, con oltre mezzo milione di passeggeri movimentati (+125% sul 2021) e 392 toccate nave. Sui restanti gradini del podio Trieste, con quasi 425 mila passeggeri (+216% sul 2021) e 183 toccate nave e Kotor, con 418 mila crocieristi (+4.500% sul 2021) e 432 scali. Chiudono la top five Bari e Dubrovnik con, rispettivamente, quasi 411 mila e oltre 377 mila crocieristi (+95% e +242% sul 2021), nonché 185 e 314 toccate nave. I dati completi saranno presentati in occasione dell'Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo, quest’anno in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Durante la prima giornata dell'evento, giovedì 4 maggio, è tra l'altro in programma un inedito momento di confronto tra le figure di vertice dei porti e delle associazioni di categoria nazionali [post_title] => Risposte Turismo: Italia al top delle crociere in Adriatico ma numeri ancora lontani rispetto al 2019 [post_date] => 2023-04-21T10:47:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682074054000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444132 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways supporta la candidatura di Roma ad ospitare l’edizione 2030 dell’Esposizione Universale: un Airbus A320 dedicato a Gustav Thoeni è stato personalizzato con una speciale livrea che riporta il logo di Expo 2030 Roma, il tema della manifestazione “People and Territories” e la scritta “Rome – Official Candidate World Expo 2030”. L’iniziativa rientra in una partnership stretta tra il Comitato e la compagnia di bandiera italiana, che riguarderà anche altri strumenti che Ita Airways metterà a disposizione del Comitato quali la personalizzazione dell’annuncio di bordo sull’aeromobile con livrea dedicata, trasmissione di contenuti relativi alla candidatura a bordo dei propri aeromobili e nelle lounges aeroportuali. Ita Airways, inoltre, accompagnerà le delegazioni diplomatiche ed il personale del Comitato nelle missioni finalizzate a promuovere la candidatura in selezionati Paesi di interesse." "Come ho ricordato spesso noi dobbiamo meritarci il ruolo di compagnia di bandiera italiana e questo è uno dei momenti in cui non possiamo non metterci a disposizione per il bene del Paese - ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, ad del vettore -. L’auspicata assegnazione a Roma di Expo 2030 potrà dare ulteriore slancio all’Italia intera e alla Città che rappresenta la nostra base principale, da cui colleghiamo il Paese ed in cui facciamo arrivare passeggeri dalle destinazioni del nostro network”. [post_title] => Ita Airways al fianco di Expo 2030 Roma: livrea speciale per un Airbus A320 [post_date] => 2023-04-21T09:59:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682071161000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398991" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica. “Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”. Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda. “La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”. [post_title] => I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa [post_date] => 2023-04-20T10:53:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681988028000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444048 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha presentato ieri l’Airbus A320neo con i nuovi interni, e inaugurato la nuova Hangar Lounge dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Presenti l’amministratore delegato della compagnia Fabio Lazzerini, il presidente di Ita, Antonino Turicchi, il ministro del turismo Daniela Santanchè e la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, alla quale il nuovo A320neo è dedicato. “Questo Airbus A320neo è il primo aereo, benché abbiamo introdotto 15 velivoli negli ultimi mesi, che è esattamente come l’abbiamo designato noi, con le poltrone e la moquette nostre e le luci pensato come le volevano noi”, ha esordito Fabio Lazzarini. “Ora tutti gli aerei nuovi, sia di corto che di lungo raggio, avranno questa configurazione. Gli aeromobili di nuova generazione sono molto importanti per i conti della compagnia, hanno un consumo di carburante intorno al 25-28% in meno rispetto a quelli tradizionali. Entro il 2026 l’80% della flotta avrà velivoli di nuova generazione e già quest’anno, con l’arrivo di 33 aerei nuovi, circa il 55% della flotta sarà già di nuova generazione”. Ad accogliere gli ospiti il personale di volo e di scalo con le nuove divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, da oggi a bordo di tutti i voli della compagnia. A coronare la giornata dedicata alle novità di Ita Airways, l’inaugurazione della nuova Hangar Lounge, dedicata ai passeggeri in partenza su voli domestici ed internazionali dall’area Schengen. Situata dopo i varchi di sicurezza del Terminal 1 la lounge, aperta tutti i giorni dalle 06:00 alle 23:00, è adatta sia al relax che al business, ed è possibile acquistare l’accesso attraverso il sito ita-airways.com o direttamente in aeroporto se si è in possesso di un biglietto Ita Airways. [post_title] => Ita Airways “Gli aerei della nuova generazione sono molto importanti per i conti della compagnia” [post_date] => 2023-04-20T09:45:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681983948000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "corte dei conti ita ha speso 95 milioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1559,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Corte dei conti interviene pesantemente, come riporta La Repubblica, sulle consulenze esterne che Ita Airways ha assegnato nel 2021. La spesa alla fine ha sfiorato i 9,5 milioni di euro nel 2021. Una cifra che la compagnia aerea - chiedono i magistrati della Corte - dovrà ridimensionare in futuro.\r

\r

La Corte sottolinea \"l'ampio ricorso a prestazioni specialistiche che si sono rese necessarie, dapprima, per l'elaborazione del piano industriale e il suo successivo adattamento durante l'interlocuzione con la Commissione Europea. Successivamente, per la partenza operativa della compagnia aerea in un brevissimo lasso temporale\".\r

\"Pur riconoscendo la necessità del ricorso a competenze professionali specialistiche esterne nelle attività con particolare carattere di straordinarietà, complessità e rilievo economico\", la Corte raccomanda per il futuro \"di limitare l'utilizzo delle prestazioni di professionisti esterni\".\r

\r

\r

\r

Le future consulenze dovranno essere concesse solo quando la complessità dei problemi \"trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria\". Ita Airways dovrà adottare il nuovo approccio in omaggio ai suoi obblighi di \"efficienza, efficacia, economicità\".\r

\r

\r

","post_title":"Corte dei Conti: Ita ha speso 9,5 milioni in consulenze esterne. Ora basta","post_date":"2023-04-24T11:10:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682334642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tunisair ha chiuso il primo trimestre del 2023 con 509.000 passeggeri trasportati, pari ad una crescita del 24% rispetto ai primi tre mesi del 2022. In parallelo il fatturato è aumentato del 29%.\r

\r

Si ì invece mantenuto stabile, sui livelli dell'anno scorso, il load factor, fermo al 74,8% rispetto al 74,9% del primo trimestre 2022. Secondo Tunisair, la puntualità dei voli è diminuita drasticamente, passando dal 42,0% al 37,0%, così come la quota di mercato: 33,1% nel primo trimestre del 2022 e 28,8% un anno dopo. Tuttavia, i ricavi unitari sono aumentati del 5%, passando da 428 a 451 dinari, esclusi i voli charter.\r

\r

L'aumento del traffico del vettore ha prodotto un incremento di fatturato del 29% rispetto allo stesso periodo 2022; quanto alle spese, il miglioramento dell'attività è stato accompagnato da un aumento \"significativo\" delle spese per il carburante (+85%) e dei diritti aeroportuali (+42%); le spese per il noleggio degli aeromobili sono aumentate di quasi 10 milioni di dinari, \"a causa dell'entrata in servizio di nuovi aeromobili acquisiti da Tunisair in leasing\".","post_title":"Tunisair: +24% i passeggeri trasportati nel primo trimestre dell'anno","post_date":"2023-04-24T09:02:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682326952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea incentiva con un supporto economico le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Milano e che utilizzeranno i biocarburanti (Saf). Dopo aver sottoscritto nel 2021 un accordo con Eni per lo sviluppo dell’utilizzo e fornitura di bio carburanti per l’aviazione, la società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate si è ora impegnata a riconoscere un contributo pari a 500 € per tonnellata di “Saf puro” acquistato dalle compagnie ed effettivamente erogato, miscelato al carburante fossile, presso i due aeroporti milanesi nel corso del 2023 per coprire parte dell’extracosto che ancora caratterizza i Saf rispetto al carburante tradizionale. Il fondo totale disponibile per il 2023 è pari a 450.000 euro.\r

\r

Il programma si articola in due sottoperiodi (aprile-agosto e settembre-dicembre) per favorire la partecipazione di un maggior numero di compagnie coinvolgendo anche quelle non ancora avviate all’uso di Saf.\r

\r

DHL, ITA Airways, Volotea e Cargolux Airlines sono solo alcune delle compagnie aeree che hanno risposto al bando per sostenere le loro politiche di decarbonizzazione.\r

\r

","post_title":"Sea incentiva le compagnie aeree che utilizzano Saf: stanziati 450.000 euro per il 2023","post_date":"2023-04-21T13:06:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682082363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica della Spagna ha tutte le carte in regola per centrare una nuova performance da record nel 2023. Secondo l'associazione turistica Exceltur (che raggruppa strutture ricettive, fornitori di trasporti, rent a car, ecc.) dopo un \"ottimo inizio d'anno\" e grazie alle \"aspettative positive\" del settore, si prevede che le entrate turistiche ammonteranno a 172,2 miliardi di euro. In altre parole si tratterebbe di un aumento del 9,4% rispetto al 2019 nonché di una ulteriore crescita dell'8,3% rispetto al record di 159 miliardi di euro registrato nel 2022.\r

\r

\"Questo scenario centrale si basa sul mantenimento di una forte domanda interna e sul consolidamento della ripresa\" nei Paesi europei da cui proviene la maggior parte dei turisti stranieri, ha spiegato l'organizzazione in una nota.\r

\r

In seguito all'allentamento della restrizioni di viaggio imposte per il Covid anche in destinazioni quali l'Asia, l'industria turistica spagnola potrebbe quindi beneficiare anche di un aumento dei turisti provenienti da regioni più lontane, dal Nord America alla Cina.\r

\r

Nel 2022 la Spagna ha accolto oltre 71,6 milioni di visitatori internazionali, principalmente da Germania, Francia e Regno Unito. Il dato corrisponde ad un aumento rispetto ai 31,1 milioni di turisti del 2021, ma è comunque inferiore al record di 83,7 milioni di visitatori stranieri che hanno raggiunto il Paese nel 2019, prima che la pandemia colpisse il settore.","post_title":"Spagna verso un nuovo record di entrate turistiche: 172,2 miliardi di euro, +9,4% sul 2019","post_date":"2023-04-21T12:37:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682080654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444021","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non è passata che qualche settimana dal lancio del progetto fam trip che Travel Open Day dedicherà ai buyer internazionali interessati all'Italia, e già fioccano le richieste di adesione. Sono infatti ormai quasi 150 le agenzie e gli operatori provenienti da tutti i continenti che hanno manifestato grande interesse per l'iniziativa griffata Italiabsolutely: l’unico portale b2b in inglese dedicato all’incoming tricolore. Lo hanno fatto iscrivendosi all'interno del nostro database, da cui verranno di volta in volta selezionati i partecipanti ai vari viaggi in programmazione lungo la Penisola.\r

\r

Importante è allora capire cosa cerchino queste realtà nel prodotto Italia. Ebbene, tra le priorità indicate a noi di Travel Open Day srl, titolare del marchio Italiabsolutely, spicca forse non sorprendentemente il tema del food & wine, indicato come fondamentale da ben il 94,5% del campione. Praticamente un plebiscito per la proposta enogastronomica del nostro Paese. A seguire, e non sarebbe potuto essere altrimenti, il prodotto città d'arte, essenziale per l'82,7% degli iscritti. Terza, quindi, l'immancabile offerta mare (74%). Appena sotto il podio si piazza poi la montagna (54,3%), a sottolineare il trend emergente delle destinazioni di alta quota, sempre più d'appeal anche nelle stagioni estive. Sostanziosa pure la richiesta per il turismo esperienziale (52,8%), ulteriore conferma di tendenze di lungo periodo, nonché per l'open air (42,7%), da sempre un'attrattiva di peso soprattutto per i viaggiatori del Nord Europa.\r

\r

A livello di specializzazione di prodotto, l'80% degli operatori è quindi interessato specialmente alle proposte per i viaggi individuali e/o di gruppo, con l'88,2% del campione che propone programmi tailor made e il 72,4% pacchetti turistici (le risposte potevano naturalmente essere multiple, ndr). Importante anche il giro d'affari generato dai viaggi organizzati in Italia dalle realtà coinvolte, che per il 41,7% registra ricavi medi annui totali, dalla propria proposta tricolore, di valore compreso tra i 50 mila e i 500 mila dollari, con il 17,3% che va anche oltre il mezzo milione. Il 45,7% porta infine dalle nostre parti da 50 a 500 passeggeri in media all'anno, mentre il 25,2% va anche oltre la soglia del mezzo migliaio di pax.\r

\r

\"L'Italia suscita da sempre un grandissimo interesse tra i tour operator e le agenzie di viaggio di ogni latitudine e paese - racconta la ceo di Travel Open Day, Daniela Battaglioni -. I nostri fam trip rappresentano perciò un'occasione importante per permettere loro di toccare con mano le destinazioni, di conoscerle più da vicino, così da proporle al meglio ai loro clienti. Non solo: il nostro portale Italiabsolutely arriva a oltre 90 mila buyer in tutto il mondo. Una cifra che a oggi siamo gli unici a raggiungere nel mondo della comunicazione trade. Con le nostre attività siamo quindi in grado di fornire un grande supporto al mercato, dando la possibilità a territori, dmc e operatori del turismo italiani di entrare in contatto e confrontarsi con una notevole mole di realtà internazionali, spesso diverse da quelle che si incontrano nelle occasioni istituzionali\".","post_title":"Food, città d'arte e mare le priorità dei buyer per i fam trip Italiabsolutely","post_date":"2023-04-21T12:05:39+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1682078739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A fine 2022 l'Italia si conferma prima nazione dell’area adriatica per numero di crocieristi movimentati (1,5 milioni), davanti a Croazia (quasi 900 mila) e Grecia (circa 533 mila). Sono le prime anticipazione fornite da Risposte Turismo, relative alla nuova edizione del proprio Adriatic Sea Tourism Report che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici nella regione.\r

\r

Complessivamente sono stati quasi 3,5 milioni i movimenti passeggeri registrati lo scorso anno negli oltre 30 scali crocieristici adriatici analizzati (+242% sul 2021) e poco meno di 3 mila le toccate nave: numeri che rimangono però distanti dai valori registrati nell’anno record 2019, rispetto al quale segnano una flessione del 39% per i passeggeri e dell’11% per le toccate nave. La Croazia è quindi al primo posto per numero di toccate nave (974), davanti a Italia (944) e Montenegro (441): risultato legato a un rilevante numero di accosti di unità con ridotta capacità passeggeri.\r

\r

Il podio della classifica dei porti adriatici vede, infine, Corfù al primo posto, con oltre mezzo milione di passeggeri movimentati (+125% sul 2021) e 392 toccate nave. Sui restanti gradini del podio Trieste, con quasi 425 mila passeggeri (+216% sul 2021) e 183 toccate nave e Kotor, con 418 mila crocieristi (+4.500% sul 2021) e 432 scali. Chiudono la top five Bari e Dubrovnik con, rispettivamente, quasi 411 mila e oltre 377 mila crocieristi (+95% e +242% sul 2021), nonché 185 e 314 toccate nave.\r

\r

I dati completi saranno presentati in occasione dell'Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo, quest’anno in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Durante la prima giornata dell'evento, giovedì 4 maggio, è tra l'altro in programma un inedito momento di confronto tra le figure di vertice dei porti e delle associazioni di categoria nazionali","post_title":"Risposte Turismo: Italia al top delle crociere in Adriatico ma numeri ancora lontani rispetto al 2019","post_date":"2023-04-21T10:47:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682074054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways supporta la candidatura di Roma ad ospitare l’edizione 2030 dell’Esposizione Universale: un Airbus A320 dedicato a Gustav Thoeni è stato personalizzato con una speciale livrea che riporta il logo di Expo 2030 Roma, il tema della manifestazione “People and Territories” e la scritta “Rome – Official Candidate World Expo 2030”.\r

L’iniziativa rientra in una partnership stretta tra il Comitato e la compagnia di bandiera italiana, che riguarderà anche altri strumenti che Ita Airways metterà a disposizione del Comitato quali la personalizzazione dell’annuncio di bordo sull’aeromobile con livrea dedicata, trasmissione di contenuti relativi alla candidatura a bordo dei propri aeromobili e nelle lounges aeroportuali.\r

Ita Airways, inoltre, accompagnerà le delegazioni diplomatiche ed il personale del Comitato nelle missioni finalizzate a promuovere la candidatura in selezionati Paesi di interesse.\"\r

\"Come ho ricordato spesso noi dobbiamo meritarci il ruolo di compagnia di bandiera italiana e questo è uno dei momenti in cui non possiamo non metterci a disposizione per il bene del Paese - ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, ad del vettore -. L’auspicata assegnazione a Roma di Expo 2030 potrà dare ulteriore slancio all’Italia intera e alla Città che rappresenta la nostra base principale, da cui colleghiamo il Paese ed in cui facciamo arrivare passeggeri dalle destinazioni del nostro network”.\r

","post_title":"Ita Airways al fianco di Expo 2030 Roma: livrea speciale per un Airbus A320","post_date":"2023-04-21T09:59:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682071161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398991\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica.\r

“Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”.\r

\r

Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda.\r

\r

“La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”.","post_title":"I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa","post_date":"2023-04-20T10:53:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681988028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ita Airways ha presentato ieri l’Airbus A320neo con i nuovi interni, e inaugurato la nuova Hangar Lounge dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Presenti l’amministratore delegato della compagnia Fabio Lazzerini, il presidente di Ita, Antonino Turicchi, il ministro del turismo Daniela Santanchè e la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, alla quale il nuovo A320neo è dedicato.\r

\r

“Questo Airbus A320neo è il primo aereo, benché abbiamo introdotto 15 velivoli negli ultimi mesi, che è esattamente come l’abbiamo designato noi, con le poltrone e la moquette nostre e le luci pensato come le volevano noi”, ha esordito Fabio Lazzarini. “Ora tutti gli aerei nuovi, sia di corto che di lungo raggio, avranno questa configurazione. Gli aeromobili di nuova generazione sono molto importanti per i conti della compagnia, hanno un consumo di carburante intorno al 25-28% in meno rispetto a quelli tradizionali. Entro il 2026 l’80% della flotta avrà velivoli di nuova generazione e già quest’anno, con l’arrivo di 33 aerei nuovi, circa il 55% della flotta sarà già di nuova generazione”. \r

\r

Ad accogliere gli ospiti il personale di volo e di scalo con le nuove divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, da oggi a bordo di tutti i voli della compagnia. A coronare la giornata dedicata alle novità di Ita Airways, l’inaugurazione della nuova Hangar Lounge, dedicata ai passeggeri in partenza su voli domestici ed internazionali dall’area Schengen. Situata dopo i varchi di sicurezza del Terminal 1 la lounge, aperta tutti i giorni dalle 06:00 alle 23:00, è adatta sia al relax che al business, ed è possibile acquistare l’accesso attraverso il sito ita-airways.com o direttamente in aeroporto se si è in possesso di un biglietto Ita Airways.\r

\r

","post_title":"Ita Airways “Gli aerei della nuova generazione sono molto importanti per i conti della compagnia”","post_date":"2023-04-20T09:45:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681983948000]}]}}