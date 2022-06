Corsica Ferries, con la Vita in Mare una galleria permanente a bordo di 5 navi della flotta

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Corsica Sardinia Ferries ha presentato “La vita in mare” una Galleria Fotografica permanente, allestita a bordo di 5 navi della flotta.

Grandi immagini e didascalie raccontano la bellezza e la varietà della vita in mare, in un percorso sorprendente di forme e colori: cetacei imponenti, tartarughe, coralli, danze di sgombri, meduse, tursiopi, stenelle e cernie in posa davanti all’obiettivo.

I passeggeri possono ammirare alcune delle meravigliose specie presenti nel Mediterraneo, attraverso gli scatti di Tony Viacara – fotografo subacqueo di origine corsa e di fama internazionale.

«Corsica Sardinia Ferries, consapevole dell’importanza del mare e della sua salute – commenta Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing della compagnia – collabora da molti anni con il mondo scientifico per salvaguardare le specie che lo abitano e la sua preziosa biodiversità. Le sue navi sono ‘laboratori’ che offrono un punto di vista strategico e privilegiato per l’avvistamento, lo studio e la raccolta di dati. È molto importante capire “cosa c’è sotto”, perché dall’equilibrio dell’ecosistema marino dipendono anche la nostra salute e la qualità di vita delle generazioni future».