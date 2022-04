Condor svela la nuova livrea a strisce colorate che ne esalta l’identità leisure

Condor alza il sipario sulla nuova livrea a strisce colorate, una nuova identità ispirata da oggetti associati a viaggi e vacanze, così come nel dna della compagnia leisure tedesca: ombrelloni, sdraio e teli da spiaggia.

“Condor ha subito una trasformazione negli ultimi due anni e mezzo – ha spiegato Ralf Teckentrup, ceo di Condor -. Da filiale di un gruppo di viaggi verticalmente integrato a compagnia aerea indipendente che guarda con orgoglio alla sua storia e alla sua tradizione, ma che allo stesso tempo ha intrapreso il cammino verso il futuro. Vogliamo esprimerlo in modo inequivocabile attraverso la nostra identità aziendale. Condor è vacanza e Condor è inconfondibile, come il nostro nuovo design, con cui guardiamo al futuro. Il nostro nuovo marchio di fabbrica sono le strisce, un brand che sottolinea la nostra origine e i colori per la diversità. Questa triade è nuova, ciò che rimane è la nostra passione. Essa ha sempre reso Condor unica e si riflette quindi anche nel nostro claim: Passion is our compass”.

La flotta prevede cinque declinazioni diverse di colori per il nuovo look a strisce: giallo, rosso, blu, verde e beige, che rappresentano la “diversità dei passeggeri, dei dipendenti e la moltitudine di opportunità per scoprire il mondo.”

Il piano di rebranding prevede il cambio di livrea per l’80% degli aeromobili in flotta entro il 2024. Attualmente, la compagnia aerea opera con circa 51 velivoli e di questi saranno sei – cinque Boeing 757 e un Airbus A321 – a volare con la nuova livrea già entro l’estate.