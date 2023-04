Condor Airlines: sugli A330neo debuttano i nuovi posti Prime Seat Condor Airlines ha introdotto sugli Airbus A330neo i nuovi posti Prime Seat, quattro poltrone situate nella prima fila della cabina, che offrono ancora più spazio, un letto più grande, posti a sedere frontali, un grande schermo e altri vantaggi esclusivi, oltre agli abituali servizi di Business Class. Tra i servizi esclusivi, nel dettaglio, ci sono monitor 4K da 24 pollici, con una diagonale dello schermo di oltre 60 centimetri; cestino di snack dolci e salati che rimane al posto per tutta la durata del volo; pacchetto Internet gratuito per messaggi di testo illimitati. Il posto Prime può essere prenotato dagli ospiti con un biglietto di Business Class a partire da 199,99 euro a tratta

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor Airlines ha introdotto sugli Airbus A330neo i nuovi posti Prime Seat, quattro poltrone situate nella prima fila della cabina, che offrono ancora più spazio, un letto più grande, posti a sedere frontali, un grande schermo e altri vantaggi esclusivi, oltre agli abituali servizi di Business Class. Tra i servizi esclusivi, nel dettaglio, ci sono monitor 4K da 24 pollici, con una diagonale dello schermo di oltre 60 centimetri; cestino di snack dolci e salati che rimane al posto per tutta la durata del volo; pacchetto Internet gratuito per messaggi di testo illimitati. Il posto Prime può essere prenotato dagli ospiti con un biglietto di Business Class a partire da 199,99 euro a tratta [post_title] => Condor Airlines: sugli A330neo debuttano i nuovi posti Prime Seat [post_date] => 2023-04-14T11:11:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681470719000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ad un anno esatto dall'apertura dei voli sulla Milano-New York (il 15 aprile 2022, ndr), Christian Vernet, ceo de La Compagnie, individua le ragioni di quello che ha tutti i contorni di una scommessa vincente, non solo per il debutto italiano ma per l’intero progetto dei voli 100% Smart Business Class. E guarda avanti, con progetti di sviluppo che grazie al prossimo raddoppio della flotta, consentiranno l'apertura di nuove rotte transatlantiche. Intanto, il collegamento da Milano - che si è affiancato a quelli da Parigi, annuali, e allo stagionale da Nizza - ha registrato in un anno "14.382 passeggeri, con un load factor che nei mesi estivi ha raggiunto il 77%. Dati che confermano che il nostro modello di business innovativo è stato accolto con interesse dal mercato italiano, sia dai viaggiatori leisure sia da quelli business”. Nel dettaglio, si tratta di una clientela che "è 60% business e 40% leisure, con una quota in crescita significativa soprattutto tra le piccole e medie imprese". La catchment area si è allargata ben oltre i confini metropolitani di Milano, "alla Toscana e Roma, secondo le nostre statistiche di e-commerce. Inoltre, stiamo conquistando nuove, interessanti quote di mercato dalla Svizzera”. A giocare a favore della proposta La Compagnie, secondo il ceo è "il fatto di essere una società moderna, indipendente e flessibile, con un modello "Smart" che ci permette di monitorare le tendenze e la domanda specifica del mercato per poi orientare le scelte di investimento (...) Il segreto rimane la nostra agilità con una struttura più piccola, l'ottimizzazione della rotazione degli aeromobili e il ridotto consumo di carburante degli A321neo, addirittura il 30% in meno rispetto agli altri aeromobili sulla stessa rotta". L'estate al momento registra "un numero significativo di prenotazioni, con i mesi da giugno a settembre che si prospettano buoni come il 2022, se non migliori. L’obiettivo 2023 è di aumentare il traffico del 20% a livello globale”. In arrivo due nuovi aeromobili, la cui consegna è prevista "tra febbraio 2025 e il 2026: con il primo puntiamo a capitalizzare gli eccellenti risultati dell’estate 2022 e consolidare la nostra presenza sulle rotte esistenti con una maggiore frequenza per la summer 2025. Il secondo velivolo ci permetterà di sviluppare il network con l’apertura di nuove rotte nel 2026. Inoltre, vogliamo mantenere un'attività di charter in cui i nostri aeromobili non solo hanno soddisfatto le richieste di una clientela esigente sulle rotte a lungo raggio, ma hanno addirittura superato le aspettative". Sul fronte della distribuzione, in Italia "mediamente siamo al 50% via trade e 50% tramite sito web e call center: le agenzie di viaggio hanno quindi un ruolo significativo. Per questo siamo attivi sul mercato con diverse iniziative a loro dedicate: webinar e training, la partecipazione a fiere ed eventi, visite agli aeromobili per far scoprire agli agenti di viaggio l'A321neo. In programma per i prossimi mesi anche un fam trip a New York dedicato ai tour operator italiani”. [post_title] => La Compagnie celebra un anno di Milano-New York. Vernet: "Ecco le ragioni del successo" [post_date] => 2023-04-14T10:37:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681468648000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways ha lanciato i suoi primi voli Avios-Only, prenotabili esclusivamente tramite la conversione dei punti del programma di fidelizzazione della compagnia. I posti sono acquistabili solo dai soci Executive Club come Reward Seats. Il debutto del primo volo Avios-Only sarà quello sulla rotta da Londra Gatwick a Sharm El Sheikh il 3 novembre 2023, seguito da una selezione di voli da Londra Heathrow a Ginevra a febbraio e marzo 2024. Altre rotte saranno annunciate nei prossimi mesi. Il nuovo collegamento per Sharm El Sheikh sarà operato da BA Euroflyer tre volte a settimana per tutta la stagione invernale, con un quarto servizio il sabato fino al 15 dicembre 2023. Secondo quanto precisato dalla compagnia aerea britannica, i voli di andata e ritorno per Sharm avranno un prezzo a partire da 1 sterlina + 27.500 Avios a persona, con la possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo con un Voucher Companion. Le tariffe Club Europe (classe business) partono da 1 sterlina + 48.500 Avios. "Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per premiare i nostri clienti più fedeli e offrire valore ogni volta che possiamo, ed è per questo che siamo entusiasti di questa nuovissima opzione per i soci - ha commentato Ian Romanis, head of retail & Crm del vettore -. Sharm El Sheikh e Ginevra saranno i primi di numerosi voli, mentre nel 2024 ne verranno lanciati altri". [post_title] => British Airways: debuttano i voli Avios-Only, prenotabili solo con i punti [post_date] => 2023-04-14T09:57:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681466243000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443619" align="alignleft" width="300"] Il Radisson Blu El Quseir[/caption] Sono il Diamond Beach Resort a Sharm, della catena Sunrise Resorts & Cruises che ha ospitato la recente finale di Top model of the world 2023, e il Radisson Blu El Quseir nei pressi di Marsa Alam, con spa specializzata in trattamenti ayurvedici, le due nuove proposte all inclusive di Going Resort per la summer 2023 sul mar Rosso. Le new entry rispecchiano perfettamente la strategia di riposizionamento verso l'alto del prodotto del to di casa Msc. Beneficeranno inoltre di rotazioni charter settimanali operative da metà giugno dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio Al Serio. Nuova è anche la formula dine around, che darà la possibilità di scegliere due ristoranti diversi nell’arco del soggiorno, in alternativa a quello principale e come parte del pacchetto tutto compreso. [caption id="attachment_443620" align="alignright" width="300"] Il Diamond Beach Resort[/caption] «La nostra sfida è quella di volere programmare un altro Egitto balneare, come facciamo in tutte le linee di prodotto: da Going2italy a Going4Cruise, fino ad arrivare a Going Resort - spiega il chief commercial & operating officer del to, Maurizio Casabianca -. E questo per un semplice motivo: essendo diramazione del gruppo Msc, la nostra ricerca non può che essere allineata alla connaturata capacità di scegliere fornitori sempre all’altezza». La struttura dell’intrattenimento è in sintonia con la qualità delle strutture e avrà una caratterizzazione dedicata alle esigenze della clientela italiana di Going. Inoltre, il tour operator renderà disponibili sugli store digital un’applicazione con la quale i viaggiatori potranno gestire in autonomia le prenotazioni delle esperienze nei suoi resort. «I team Going Friends a Sharm e a Marsa esaudiranno ogni desiderio dei clienti con creatività e un pizzico di innovazione all’interno di un programma decisamente stiloso – aggiunge il nuovo direttore di Going Resort, Beppe Pellegrino -: musica dal vivo e meditazione yoga, così come una entusiasmante rassegna di attività on demand attraverso l’app verranno rese disponibili per scandire il ritmo di una vacanza indimenticabile». Le vendite dei due resort sono già aperte e disponibili attraverso le piattaforme digitali di Going e il servizio contact center. [post_title] => Il Diamond Beach e il Radisson Blu El Quseir new entry Going Resort sul mar Rosso [post_date] => 2023-04-13T13:27:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681392442000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una flotta totalmente rinnovata - oggi a quota 15 velivoli -, offerta aumentata, diversificazione del traffico - dal leisure all'etnico - il contributo del cargo. Sono alcuni degli atout che hanno consentito a Neos di archiviare l'ultimo esercizio con un utile di 12 milioni di euro. A spiegarlo è l'amministratore delegato, Carlo Stradiotti, in un'intervista a Il Corriere della Sera. L'ad precisa come nell'ultimo anno pre-pandemia (2018-19) il vettore del gruppo Alpitour ha chiuso con un fatturato di 465 milioni di euro e 1,8 milioni di passeggeri; "nei due anni successivi abbiamo chiuso rispettivamente con 260 milioni e 236 milioni. Abbiamo sostenuto le entrate di fatto con il cargo e non abbiamo toccato un contratto di lavoro". Il bilancio 2021-22 (chiuso lo scorso ottobre) "con il ritorno dei passeggeri abbiamo chiuso con 585 milioni di euro di ricavi e quasi 12 milioni di utile. In questo caso devo dire che sono inclusi anche gli aiuti pubblici per il Covid, la rata del 2020". Un indennizzo da 52 milioni di euro, sottolinea Stradiotti, sempre in attesa della "rata per i danni del 2021 che per il nostro bilancio sono stati più significativi". L'andamento degli ultimo anni evidenzia una volta di più il cambio di passo sostenuto da Neos, che proprio durante la pandemia ha cercato "passeggeri e ricavi anche al di fuori del nostro segmento tradizionale che è quello charter. Questo vuole dire, tra le altre cose, esplorare il trasporto merci ("849 voli operati dal 2020"), aprire la rotta Milano-New York e investire sulle direttrici etniche. Il tutto su una flotta che oggi conta 15 aerei: 5 Boeing 737-800, 4 Boeing 737 Max e 6 Boeing 787-9". Le prime stime per l'anno in corso - l'esercizio che chiuderà quindi il prossimo 31 ottobre - sono improntate su "un budget di fatturato da 683 milioni di euro, ma puntiamo ai 730-740 milioni, grazie soprattutto all’aumento dell’offerta, del 30-40% rispetto al 2019". E con una suddivisione dei ricavi che si attesterà "al 70% sulle operazioni leisure, al 2% per il cargo e al 28% su quelle ad hoc/nuove". [post_title] => Neos centra un utile da 12 milioni di euro. E mira a oltre 730 mln di fatturato nel 2023 [post_date] => 2023-04-13T12:13:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681388002000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443605" align="alignleft" width="300"] Sandro Palumbo e Matteo Ciccalè[/caption] Scalapay sigla una partnership con Welcome Travel Group. Con questo accordo, le agenzie del network possono trarre vantaggio sia offrendo ai propri clienti la formula di dilazione in tre soluzioni senza interessi proposta da Scalapay, sia per accrescere il proprio bacino di utenti facendo leva sugli oltre 2 milioni di italiani già clienti Scalapay. Commenta così Matteo Ciccalè, commercial director travel di Scalapay: «I dati testimoniano una ricerca di assistenza e personalizzazione maggiore dei viaggiatori, sia nel digitale che nel fisico. Le agenzie ci raccontano di opportunità uniche di aumentare il fatturato, sia con prodotto proprio che intermediato. Noi siamo felici di contribuire a questa nuova fase, riducendo le barriere finanziarie alla prenotazione per il consumatore, aumentando al contempo il cash-flow dell’agenzia». Il settore del turismo sta vivendo una forte digitalizzazione; si prevede infatti che nel 2026 il 74% dei ricavi totali arriverà da transazioni online (nel 2021 la percentuale è stata del 55%) e di queste il Buy Now Pay Later avrà una componente importante. Nello specifico Scalapay nel settore dei viaggi è responsabile del 12% circa di tutte le transazioni e la soluzione Bnpl incide fino a +45% anche sull’aumento del valore medio dell’acquisto, mentre 500 euro è l’importo della spesa media dei travel brands, che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento. La card, integrandosi facilmente nei sistemi di pagamento dell’agenzia, può essere usato per far pagare ai propri clienti l’acconto, il saldo oppure l’intera pratica in tre comode soluzioni senza interessi e attraverso un processo rapido che permette all’agenzia di ottenere immediatamente l’intero importo. La riscossione delle rate, infatti, rimane a carico di Scalapay, senza che l’agenzia debba preoccuparsi di insoluti. Attraverso Scalapay, le agenzie di viaggio hanno, inoltre, l’opportunità di fidelizzare i clienti soprattutto nella fascia di età sotto i 40 anni oltre al fatto di entrare in contatto con un’ampia e profilata community. «Consideriamo la partnership con Scalapay un passo decisivo verso la creazione di soluzioni che aumentino l'efficienza, la flessibilità e la riconoscibilità delle agenzie di viaggio affiliate – aggiunge Sandro Palumbo, responsabile commerciale business travel Welcome Travel Group –. L'adozione di soluzioni ‘Buy Now, Pay Later’ di livello, garantisce alle Agenzie la possibilità di articolare una proposta di pagamento sulle reali necessità del Cliente. Di aumentare, quindi, il tasso di conversione dei preventivi e di condurre, ove possibile, attività di upselling. La collaborazione con Scalapay, inoltre, permette alle Agenzie del Network di accrescere la propria visibilità presso una customer base di assoluto rilievo"» [post_title] => Welcome Travel Group sigla un accordo di partnership con Scalapay [post_date] => 2023-04-13T12:04:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681387487000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443584" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Leonardo Cesarini, Alessandro Morelli, Donato Liguori[/caption] Il connubio Trenord-Navigazione Laghi è nato «per offrire un servizio di qualità e rispondere ai bisogni degli utenti. Una soluzione di mobilità integrata del servizio pubblico locale che favorisce e supporta il cittadino, cosentendogli di muoversi senza usare l’auto e visitando i luoghi meravigliosi della regione in maniera agevole ed integrata. Vogliamo essere parte integrante del territorio, del tessuto in cui viviamo ogni giorno, offrendo qualcosa di più rispetto a un servizio di trasporto pubblico». Con queste parole Donato Liguori, gestore governativo, ha introdotto un momento importante. «Proponiamo un biglietto integrato treno-battello, che offre esperienze coinvolgenti» aggiunge infatti Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord. «Quest’anno abbiamo già venduto 35.000 biglietti integrati, quindi treno da tutta la Lombardia e libera circolazione sui battelli, con un biglietto unico. Quest’accordo è un unicum a livello nazionale ed europeo. “Gite in treno” è il marchio che abbiamo creato con Trenord per portare i turisti e gli amanti del treno alla scoperta della Lombardia. È diventato un progetto di grande successo, grazie ad alcuni ingredienti: anzitutto la Lombardia che, turisticamente, è la quarta regione più visitata d'Italia grazie all'offerta ricca e articolata. Milano è al centro, servita da 3 aeroporti internazionali; nella regione contiamo laghi, valli, fiumi navigabili, 11 siti Unesco, comprensori sciistici e ciclistici, 11.000 km di piste ciclabili. Il concept di “Gite in treno” nasce con un partner di fama mondiale: Lonely Planet, che ha realizzato le prime guide secondo una formula già usata a livello mondiale. Regione Lombardia ha fatto un investimento di 2miliardi e 200milioni per mettere sui binari 222 nuovi treni entro il 2025. 105 treni Hitachi stanno già viaggiando". Con i nostri biglietti integrati oltre ai viaggi in treno offriamo delle esperienze. Le tre nuove proposte di escursioni sono: Sirmione Tour, Borghi lombardi del Garda e Stresa-Isole Borromee». [post_title] => Trenord e Navigazione Laghi: insieme con un biglietto integrato per scoprire la Lombardia [post_date] => 2023-04-13T11:24:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681385066000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => JetBlue Airways aprirà un nuovo collegamento da New York ad Amsterdam, sfruttando la fortissima domanda di viaggio prevista sulle rotte transatlantiche. A questo, che verrà inaugurato a fine estate, seguirà anche un volo da Boston. Amsterdam sarà la terza destinazione transatlantica servita da JetBlue, dopo il lancio versgo gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick nel 2021 e il prossimo debutto su Parigi, a partire dal prossimo giugno. La mossa arriva pochi giorni dopo che un tribunale olandese ha respinto un piano governativo per limitare i voli all'aeroporto Schiphol di Amsterdam nel 2023-2024 e in un momento in cui le ricerche online degli americani per i voli verso l'Europa sono in aumento nonostante l'impennata delle tariffe aeree e i rischi di disservizi in alcuni aeroporti del continente. Secondo la società di analisi dell'aviazione Cirium, i tre grandi vettori statunitensi hanno aumentato la capacità transatlantica del 22% quest'anno. Sulla rotta per Amsterdam sarà impiegato un Airbus A321 Long Range configurato con 24 poltrone Mint Suite e 114 in economy class. [post_title] => JetBlue Airways aprirà a fine estate la New York-Amsterdam, terza destinazione transatlantica [post_date] => 2023-04-13T10:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681382722000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo Versace, Salvatore Ferragamo con la Lungarno Collection, Armani, Fendi e Philipp Plein, solo per citarne alcuni, un'altra firma della moda decide di entrare nel mondo dell'hotellerie. Dolce & Gabbana ha infatti avviato un progetto di ospitalità alle Maldive in collaborazione con Dar Global, divisione internazionale dello sviluppatore saudita Dar Al Arkan. L'iniziativa è ancora nelle sue fasi iniziali, con la data di inaugurazione della struttura ancora da stabilire. "Siamo entusiasti di portare un brand rinomato a livello mondiale come Dolce & Gabbana nel mondo del real estate e dell'ospitalità", commenta il ceo di Dar Global, Ziad El Chaar. La compagnia saudita è anche a monte di altri progetti in partnership con operatori dell'universo fashion, quali lo sviluppo residenziale fronte mare qatariota Les Vagues by Elie Saab, nonché l'Urban Oasis by Missoni Home a Dubai e le Upside Living Villas a Riyadh, con gli interni disegnati da Versace. In concomitanza con l'annuncio dell'investimento alle Maldive, Dolce & Gabbana ha avviato due ulteriori iniziative immobiliari, questa volta di carattere residenziale, a Miami, negli Stati Uniti, e a Marbella, in Spagna [post_title] => Dolce & Gabbana debutta nell'hotellerie con un progetto alle Maldive [post_date] => 2023-04-12T11:05:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681297557000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "condor airlines sugli a330neo debuttano i nuovi posti prime seat" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1167,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor Airlines ha introdotto sugli Airbus A330neo i nuovi posti Prime Seat, quattro poltrone situate nella prima fila della cabina, che offrono ancora più spazio, un letto più grande, posti a sedere frontali, un grande schermo e altri vantaggi esclusivi, oltre agli abituali servizi di Business Class.\r

\r

Tra i servizi esclusivi, nel dettaglio, ci sono monitor 4K da 24 pollici, con una diagonale dello schermo di oltre 60 centimetri; cestino di snack dolci e salati che rimane al posto per tutta la durata del volo; pacchetto Internet gratuito per messaggi di testo illimitati.\r

\r

Il posto Prime può essere prenotato dagli ospiti con un biglietto di Business Class a partire da 199,99 euro a tratta","post_title":"Condor Airlines: sugli A330neo debuttano i nuovi posti Prime Seat","post_date":"2023-04-14T11:11:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681470719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ad un anno esatto dall'apertura dei voli sulla Milano-New York (il 15 aprile 2022, ndr), Christian Vernet, ceo de La Compagnie, individua le ragioni di quello che ha tutti i contorni di una scommessa vincente, non solo per il debutto italiano ma per l’intero progetto dei voli 100% Smart Business Class. E guarda avanti, con progetti di sviluppo che grazie al prossimo raddoppio della flotta, consentiranno l'apertura di nuove rotte transatlantiche. \r

\r

Intanto, il collegamento da Milano - che si è affiancato a quelli da Parigi, annuali, e allo stagionale da Nizza - ha registrato in un anno \"14.382 passeggeri, con un load factor che nei mesi estivi ha raggiunto il 77%. Dati che confermano che il nostro modello di business innovativo è stato accolto con interesse dal mercato italiano, sia dai viaggiatori leisure sia da quelli business”. Nel dettaglio, si tratta di una clientela che \"è 60% business e 40% leisure, con una quota in crescita significativa soprattutto tra le piccole e medie imprese\". La catchment area si è allargata ben oltre i confini metropolitani di Milano, \"alla Toscana e Roma, secondo le nostre statistiche di e-commerce. Inoltre, stiamo conquistando nuove, interessanti quote di mercato dalla Svizzera”.\r

\r

A giocare a favore della proposta La Compagnie, secondo il ceo è \"il fatto di essere una società moderna, indipendente e flessibile, con un modello \"Smart\" che ci permette di monitorare le tendenze e la domanda specifica del mercato per poi orientare le scelte di investimento (...) Il segreto rimane la nostra agilità con una struttura più piccola, l'ottimizzazione della rotazione degli aeromobili e il ridotto consumo di carburante degli A321neo, addirittura il 30% in meno rispetto agli altri aeromobili sulla stessa rotta\".\r

\r

L'estate al momento registra \"un numero significativo di prenotazioni, con i mesi da giugno a settembre che si prospettano buoni come il 2022, se non migliori. L’obiettivo 2023 è di aumentare il traffico del 20% a livello globale”. \r

\r

In arrivo due nuovi aeromobili, la cui consegna è prevista \"tra febbraio 2025 e il 2026: con il primo puntiamo a capitalizzare gli eccellenti risultati dell’estate 2022 e consolidare la nostra presenza sulle rotte esistenti con una maggiore frequenza per la summer 2025. Il secondo velivolo ci permetterà di sviluppare il network con l’apertura di nuove rotte nel 2026. Inoltre, vogliamo mantenere un'attività di charter in cui i nostri aeromobili non solo hanno soddisfatto le richieste di una clientela esigente sulle rotte a lungo raggio, ma hanno addirittura superato le aspettative\".\r

\r

Sul fronte della distribuzione, in Italia \"mediamente siamo al 50% via trade e 50% tramite sito web e call center: le agenzie di viaggio hanno quindi un ruolo significativo. Per questo siamo attivi sul mercato con diverse iniziative a loro dedicate: webinar e training, la partecipazione a fiere ed eventi, visite agli aeromobili per far scoprire agli agenti di viaggio l'A321neo. In programma per i prossimi mesi anche un fam trip a New York dedicato ai tour operator italiani”.","post_title":"La Compagnie celebra un anno di Milano-New York. Vernet: \"Ecco le ragioni del successo\"","post_date":"2023-04-14T10:37:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681468648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ha lanciato i suoi primi voli Avios-Only, prenotabili esclusivamente tramite la conversione dei punti del programma di fidelizzazione della compagnia. I posti sono acquistabili solo dai soci Executive Club come Reward Seats.\r

\r

Il debutto del primo volo Avios-Only sarà quello sulla rotta da Londra Gatwick a Sharm El Sheikh il 3 novembre 2023, seguito da una selezione di voli da Londra Heathrow a Ginevra a febbraio e marzo 2024. Altre rotte saranno annunciate nei prossimi mesi.\r

\r

Il nuovo collegamento per Sharm El Sheikh sarà operato da BA Euroflyer tre volte a settimana per tutta la stagione invernale, con un quarto servizio il sabato fino al 15 dicembre 2023. Secondo quanto precisato dalla compagnia aerea britannica, i voli di andata e ritorno per Sharm avranno un prezzo a partire da 1 sterlina + 27.500 Avios a persona, con la possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo con un Voucher Companion. Le tariffe Club Europe (classe business) partono da 1 sterlina + 48.500 Avios.\r

\r

\"Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per premiare i nostri clienti più fedeli e offrire valore ogni volta che possiamo, ed è per questo che siamo entusiasti di questa nuovissima opzione per i soci - ha commentato Ian Romanis, head of retail & Crm del vettore -. Sharm El Sheikh e Ginevra saranno i primi di numerosi voli, mentre nel 2024 ne verranno lanciati altri\".","post_title":"British Airways: debuttano i voli Avios-Only, prenotabili solo con i punti","post_date":"2023-04-14T09:57:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681466243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443619\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Radisson Blu El Quseir[/caption]\r

\r

Sono il Diamond Beach Resort a Sharm, della catena Sunrise Resorts & Cruises che ha ospitato la recente finale di Top model of the world 2023, e il Radisson Blu El Quseir nei pressi di Marsa Alam, con spa specializzata in trattamenti ayurvedici, le due nuove proposte all inclusive di Going Resort per la summer 2023 sul mar Rosso. Le new entry rispecchiano perfettamente la strategia di riposizionamento verso l'alto del prodotto del to di casa Msc. Beneficeranno inoltre di rotazioni charter settimanali operative da metà giugno dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio Al Serio. Nuova è anche la formula dine around, che darà la possibilità di scegliere due ristoranti diversi nell’arco del soggiorno, in alternativa a quello principale e come parte del pacchetto tutto compreso.\r

\r

[caption id=\"attachment_443620\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il Diamond Beach Resort[/caption]\r

\r

«La nostra sfida è quella di volere programmare un altro Egitto balneare, come facciamo in tutte le linee di prodotto: da Going2italy a Going4Cruise, fino ad arrivare a Going Resort - spiega il chief commercial & operating officer del to, Maurizio Casabianca -. E questo per un semplice motivo: essendo diramazione del gruppo Msc, la nostra ricerca non può che essere allineata alla connaturata capacità di scegliere fornitori sempre all’altezza».\r

\r

La struttura dell’intrattenimento è in sintonia con la qualità delle strutture e avrà una caratterizzazione dedicata alle esigenze della clientela italiana di Going. Inoltre, il tour operator renderà disponibili sugli store digital un’applicazione con la quale i viaggiatori potranno gestire in autonomia le prenotazioni delle esperienze nei suoi resort. «I team Going Friends a Sharm e a Marsa esaudiranno ogni desiderio dei clienti con creatività e un pizzico di innovazione all’interno di un programma decisamente stiloso – aggiunge il nuovo direttore di Going Resort, Beppe Pellegrino -: musica dal vivo e meditazione yoga, così come una entusiasmante rassegna di attività on demand attraverso l’app verranno rese disponibili per scandire il ritmo di una vacanza indimenticabile». Le vendite dei due resort sono già aperte e disponibili attraverso le piattaforme digitali di Going e il servizio contact center.","post_title":"Il Diamond Beach e il Radisson Blu El Quseir new entry Going Resort sul mar Rosso","post_date":"2023-04-13T13:27:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681392442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una flotta totalmente rinnovata - oggi a quota 15 velivoli -, offerta aumentata, diversificazione del traffico - dal leisure all'etnico - il contributo del cargo. Sono alcuni degli atout che hanno consentito a Neos di archiviare l'ultimo esercizio con un utile di 12 milioni di euro. A spiegarlo è l'amministratore delegato, Carlo Stradiotti, in un'intervista a Il Corriere della Sera.\r

\r

L'ad precisa come nell'ultimo anno pre-pandemia (2018-19) il vettore del gruppo Alpitour ha chiuso con un fatturato di 465 milioni di euro e 1,8 milioni di passeggeri; \"nei due anni successivi abbiamo chiuso rispettivamente con 260 milioni e 236 milioni. Abbiamo sostenuto le entrate di fatto con il cargo e non abbiamo toccato un contratto di lavoro\". Il bilancio 2021-22 (chiuso lo scorso ottobre) \"con il ritorno dei passeggeri abbiamo chiuso con 585 milioni di euro di ricavi e quasi 12 milioni di utile. In questo caso devo dire che sono inclusi anche gli aiuti pubblici per il Covid, la rata del 2020\". Un indennizzo da 52 milioni di euro, sottolinea Stradiotti, sempre in attesa della \"rata per i danni del 2021 che per il nostro bilancio sono stati più significativi\".\r

\r

L'andamento degli ultimo anni evidenzia una volta di più il cambio di passo sostenuto da Neos, che proprio durante la pandemia ha cercato \"passeggeri e ricavi anche al di fuori del nostro segmento tradizionale che è quello charter. Questo vuole dire, tra le altre cose, esplorare il trasporto merci (\"849 voli operati dal 2020\"), aprire la rotta Milano-New York e investire sulle direttrici etniche. Il tutto su una flotta che oggi conta 15 aerei: 5 Boeing 737-800, 4 Boeing 737 Max e 6 Boeing 787-9\".\r

\r

\r

\r

Le prime stime per l'anno in corso - l'esercizio che chiuderà quindi il prossimo 31 ottobre - sono improntate su \"un budget di fatturato da 683 milioni di euro, ma puntiamo ai 730-740 milioni, grazie soprattutto all’aumento dell’offerta, del 30-40% rispetto al 2019\". E con una suddivisione dei ricavi che si attesterà \"al 70% sulle operazioni leisure, al 2% per il cargo e al 28% su quelle ad hoc/nuove\".\r

\r

\r

","post_title":"Neos centra un utile da 12 milioni di euro. E mira a oltre 730 mln di fatturato nel 2023","post_date":"2023-04-13T12:13:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681388002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443605\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sandro Palumbo e Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Scalapay sigla una partnership con Welcome Travel Group.\r

\r

Con questo accordo, le agenzie del network possono trarre vantaggio sia offrendo ai propri clienti la formula di dilazione in tre soluzioni senza interessi proposta da Scalapay, sia per accrescere il proprio bacino di utenti facendo leva sugli oltre 2 milioni di italiani già clienti Scalapay. \r

\r

Commenta così Matteo Ciccalè, commercial director travel di Scalapay: «I dati testimoniano una ricerca di assistenza e personalizzazione maggiore dei viaggiatori, sia nel digitale che nel fisico. Le agenzie ci raccontano di opportunità uniche di aumentare il fatturato, sia con prodotto proprio che intermediato. Noi siamo felici di contribuire a questa nuova fase, riducendo le barriere finanziarie alla prenotazione per il consumatore, aumentando al contempo il cash-flow dell’agenzia».\r

\r

Il settore del turismo sta vivendo una forte digitalizzazione; si prevede infatti che nel 2026 il 74% dei ricavi totali arriverà da transazioni online (nel 2021 la percentuale è stata del 55%) e di queste il Buy Now Pay Later avrà una componente importante.\r

\r

Nello specifico Scalapay nel settore dei viaggi è responsabile del 12% circa di tutte le transazioni e la soluzione Bnpl incide fino a +45% anche sull’aumento del valore medio dell’acquisto, mentre 500 euro è l’importo della spesa media dei travel brands, che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento.\r

\r

La card, integrandosi facilmente nei sistemi di pagamento dell’agenzia, può essere usato per far pagare ai propri clienti l’acconto, il saldo oppure l’intera pratica in tre comode soluzioni senza interessi e attraverso un processo rapido che permette all’agenzia di ottenere immediatamente l’intero importo. La riscossione delle rate, infatti, rimane a carico di Scalapay, senza che l’agenzia debba preoccuparsi di insoluti.\r

\r

Attraverso Scalapay, le agenzie di viaggio hanno, inoltre, l’opportunità di fidelizzare i clienti soprattutto nella fascia di età sotto i 40 anni oltre al fatto di entrare in contatto con un’ampia e profilata community.\r

\r

«Consideriamo la partnership con Scalapay un passo decisivo verso la creazione di soluzioni che aumentino l'efficienza, la flessibilità e la riconoscibilità delle agenzie di viaggio affiliate – aggiunge Sandro Palumbo, responsabile commerciale business travel Welcome Travel Group –. L'adozione di soluzioni ‘Buy Now, Pay Later’ di livello, garantisce alle Agenzie la possibilità di articolare una proposta di pagamento sulle reali necessità del Cliente. Di aumentare, quindi, il tasso di conversione dei preventivi e di condurre, ove possibile, attività di upselling. La collaborazione con Scalapay, inoltre, permette alle Agenzie del Network di accrescere la propria visibilità presso una customer base di assoluto rilievo\"» ","post_title":"Welcome Travel Group sigla un accordo di partnership con Scalapay","post_date":"2023-04-13T12:04:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681387487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443584\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Leonardo Cesarini, Alessandro Morelli, Donato Liguori[/caption]\r

\r

Il connubio Trenord-Navigazione Laghi è nato «per offrire un servizio di qualità e rispondere ai bisogni degli utenti. Una soluzione di mobilità integrata del servizio pubblico locale che favorisce e supporta il cittadino, cosentendogli di muoversi senza usare l’auto e visitando i luoghi meravigliosi della regione in maniera agevole ed integrata. Vogliamo essere parte integrante del territorio, del tessuto in cui viviamo ogni giorno, offrendo qualcosa di più rispetto a un servizio di trasporto pubblico».\r

\r

Con queste parole Donato Liguori, gestore governativo, ha introdotto un momento importante. «Proponiamo un biglietto integrato treno-battello, che offre esperienze coinvolgenti» aggiunge infatti Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord. «Quest’anno abbiamo già venduto 35.000 biglietti integrati, quindi treno da tutta la Lombardia e libera circolazione sui battelli, con un biglietto unico. Quest’accordo è un unicum a livello nazionale ed europeo. “Gite in treno” è il marchio che abbiamo creato con Trenord per portare i turisti e gli amanti del treno alla scoperta della Lombardia. È diventato un progetto di grande successo, grazie ad alcuni ingredienti: anzitutto la Lombardia che, turisticamente, è la quarta regione più visitata d'Italia grazie all'offerta ricca e articolata. Milano è al centro, servita da 3 aeroporti internazionali; nella regione contiamo laghi, valli, fiumi navigabili, 11 siti Unesco, comprensori sciistici e ciclistici, 11.000 km di piste ciclabili. Il concept di “Gite in treno” nasce con un partner di fama mondiale: Lonely Planet, che ha realizzato le prime guide secondo una formula già usata a livello mondiale. Regione Lombardia ha fatto un investimento di 2miliardi e 200milioni per mettere sui binari 222 nuovi treni entro il 2025. 105 treni Hitachi stanno già viaggiando\".\r

\r

Con i nostri biglietti integrati oltre ai viaggi in treno offriamo delle esperienze. Le tre nuove proposte di escursioni sono: Sirmione Tour, Borghi lombardi del Garda e Stresa-Isole Borromee».","post_title":"Trenord e Navigazione Laghi: insieme con un biglietto integrato per scoprire la Lombardia","post_date":"2023-04-13T11:24:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681385066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue Airways aprirà un nuovo collegamento da New York ad Amsterdam, sfruttando la fortissima domanda di viaggio prevista sulle rotte transatlantiche. A questo, che verrà inaugurato a fine estate, seguirà anche un volo da Boston. Amsterdam sarà la terza destinazione transatlantica servita da JetBlue, dopo il lancio versgo gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick nel 2021 e il prossimo debutto su Parigi, a partire dal prossimo giugno.\r

\r

La mossa arriva pochi giorni dopo che un tribunale olandese ha respinto un piano governativo per limitare i voli all'aeroporto Schiphol di Amsterdam nel 2023-2024 e in un momento in cui le ricerche online degli americani per i voli verso l'Europa sono in aumento nonostante l'impennata delle tariffe aeree e i rischi di disservizi in alcuni aeroporti del continente. Secondo la società di analisi dell'aviazione Cirium, i tre grandi vettori statunitensi hanno aumentato la capacità transatlantica del 22% quest'anno.\r

\r

Sulla rotta per Amsterdam sarà impiegato un Airbus A321 Long Range configurato con 24 poltrone Mint Suite e 114 in economy class.","post_title":"JetBlue Airways aprirà a fine estate la New York-Amsterdam, terza destinazione transatlantica","post_date":"2023-04-13T10:45:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681382722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo Versace, Salvatore Ferragamo con la Lungarno Collection, Armani, Fendi e Philipp Plein, solo per citarne alcuni, un'altra firma della moda decide di entrare nel mondo dell'hotellerie. Dolce & Gabbana ha infatti avviato un progetto di ospitalità alle Maldive in collaborazione con Dar Global, divisione internazionale dello sviluppatore saudita Dar Al Arkan. L'iniziativa è ancora nelle sue fasi iniziali, con la data di inaugurazione della struttura ancora da stabilire.\r

\r

\"Siamo entusiasti di portare un brand rinomato a livello mondiale come Dolce & Gabbana nel mondo del real estate e dell'ospitalità\", commenta il ceo di Dar Global, Ziad El Chaar. La compagnia saudita è anche a monte di altri progetti in partnership con operatori dell'universo fashion, quali lo sviluppo residenziale fronte mare qatariota Les Vagues by Elie Saab, nonché l'Urban Oasis by Missoni Home a Dubai e le Upside Living Villas a Riyadh, con gli interni disegnati da Versace. In concomitanza con l'annuncio dell'investimento alle Maldive, Dolce & Gabbana ha avviato due ulteriori iniziative immobiliari, questa volta di carattere residenziale, a Miami, negli Stati Uniti, e a Marbella, in Spagna","post_title":"Dolce & Gabbana debutta nell'hotellerie con un progetto alle Maldive","post_date":"2023-04-12T11:05:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681297557000]}]}}