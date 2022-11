Chicago O’Hare: via libera al piano di costruzione del Global Terminal da 1,7 miliardi di dollari L’aeroporto di Chicago O’Hare ha ottenuto l’autorizzazione ambientale dalla Faa degli Stati Uniti per iniziare un massiccio progetto di ristrutturazione che culminerà con l’apertura di un nuovo terminal nel 2030, dedicato sia ai voli internazionali sia a quelli domestici. Il progetto, al vaglio della Federal Aviation Administration sin dal 2018, prevede la demolizione del Terminal 2, che sarà sostituito da un “Global Terminal” volto a facilitare le connessioni tra i voli internazionali e domestici all’interno dell’hub. L’investimento previsto si aggira attorno ai 7,1 miliardi di dollari. L’avvio dei lavori è previsto per la primavera del 2023: il primo passo sarà la realizzazione di due concourse satellite, che saranno completati rispettivamente nel 2027 e nel 2028. Queste aree consentiranno all’aeroporto di mantenere e gestire i livelli abituali di traffico mentre il Terminal 2, il più vecchio dell’aeroporto, verrà demolito e verrà costruito il nuovo Global Terminal. Il completamento dell’intervento è previsto per il 2030.

\r

La compagnia aerea, secondo quanto riferito da Wilson, ha ripristinato quasi 20 aeromobili, fermi da tempo, mentre sono stati finalizzati contratti di locazione per altri 30 velivoli che saranno consegnati nei prossimi 12 mesi e altri sono in fase di negoziazione finale. \"Oltre a queste aggiunte a breve termine, stiamo discutendo con Boeing, Airbus e i produttori di motori per un ordine storico di aerei di ultima generazione che alimenteranno la crescita di Air India a medio e lungo termine\".","post_title":"Air India amplia la flotta e aggiunge la classe di Premium economy su alcune rotte lungo raggio","post_date":"2022-11-21T09:48:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669024108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates migliora l'esperienza di viaggio all'aeroporto di Dubai consentendo anche ai viaggiatori internazionali l'utilizzo dei dati biometrici. La compagnia ha firmato un accordo con la Direzione Generale per gli Affari Esteri di Dubai (Gdrfa) che consente l'utilizzo della tecnologia biometrica e rappresenta uno sforzo di cooperazione tra le parti per semplificare le procedure per il traffico dei passeggeri in arrivo all'interno del Terminal 3 di Dubai e garantisce un'esperienza aeroportuale più rapida ed efficiente per i viaggiatori in transito sui voli in coincidenza, nonché per coloro che arrivano nell'Emirato come destinazione finale.\r

I viaggiatori potranno così attraversare rapidamente il check-in, le lounge, l'imbarco e i controlli dell’immigrazione dell'aeroporto dal Terminal 3. I sistemi di intelligenza artificiale riconosceranno le caratteristiche facciali e si collegheranno ai passaporti per la verifica istantanea dell'identità. Un privilegio di cui godevano in precedenza solo i residenti negli Emirati Arabi Uniti e i cittadini del CCG e che adesso è esteso anche ai passeggeri internazionali che, a partire dal 2023, potranno usufruire del servizio fornendo il consenso ufficiale con un paio di clic tramite l'app Emirates, presso i chioschi di Emirates per il check-in automatico o di persona presso i desk della compagnia per effettuare il check-in.\r

“Dubai è una delle destinazioni più ambite al mondo e nel 2022 sono già arrivati oltre 8 milioni di turisti in città - ha dichiarato Mohammed Al-Marri, direttore generale del Gdrfa -. Continuiamo a supportare i nostri partner chiave con i migliori servizi della categoria mentre miriamo all'eccellenza e all'innovazione nel posizionare Dubai come principale centro commerciale e destinazione turistica del mondo\".","post_title":"Emirates: transiti più rapidi ed efficienti in aeroporto con l'uso dei dati biometrici","post_date":"2022-11-21T09:18:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669022333000]}]}}