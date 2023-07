Cathay Pacific: salgono a tre alla settimana i voli tra Milano Malpensa e Hong Kong Cathay Pacific ha aperto il terzo volo diretto settimanale da Milano Malpensa verso Hong Kong: l’operativo aggiornato prevede quindi tre voli in partenza il lunedì, il giovedì e il sabato alle 12.35 che ampliano l’offerta per i clienti business e leisure che viaggiano dall’Italia verso la città e le altre destinazioni in Asia Pacifico coperte dal network Cathay (tra cui Cina, Giappone, Filippine, Thailandia e Australia). Sulla rotta viene impiegato un Boeing-777-300er configurato a tre classi per un totale di 368 posti disponibili (40 in Business Class, 32 in Premium Economy e 296 in Economy). L’esperienza a bordo è di estrema qualità: Cathay Pacific ha appena ricevuto il premio di “World’s Best Inflight Entertainment” in occasione dello Skytrax World Airlines Award 2023, che offre una delle più ampie librerie di film e serie tv, disponibili in diverse lingue e di diversi generi. Ogni mese vengono selezionati nuovi titoli ed è presente anche un catalogo di oltre 200 ore di contenuti in streaming – tra film e pluripremiate serie tv – firmate da HBO Max. L’esperienza culinaria a bordo è un altro dei servizi di punta della compagnia: in tutte le classi è possibile gustare piatti internazionali, healthy, vegetariani e adatti a diversi stili di vita, oltre a gustare il patrimonio culinario di Hong Kong grazie al menù “Hong Kong Flavours”, che propone una selezione di ricette tradizionali locali. In Business Class, i passeggeri possono godersi pluripremiati sedili completamente reclinabili e trama a 400 fili, biancheria da letto in cotone proveniente da fonti sostenibili e grandi cuscini morbidi di Bamford, nonché un lussuoso amenity kit. Il servizio “Choose My Meal” consente inoltre ai passeggeri di Business Class di ordinare in anticipo i pasti dal menù di bordo fino a 24 ore prima della partenza. Condividi

