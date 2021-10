Cathay Pacific riapre i voli sull’Italia con la rotta per Milano, dal 6 novembre

Cathay Pacific torna a solcare i cieli italiani e, dal prossimo 6 novembre, atterrerà nuovamente all’aeroporto di Milano Malpensa, con una programmazione settimanale, a bordo dei moderni e sempre più sostenibili A350-1000. Il volo CX234 partirà ogni sabato alle 11:45 da Malpensa, mentre il volo CX233 decollerà ogni venerdì da Hong Kong alle 00:50 (ora locale). e, dal prossimo, con una programmazione settimanale, a bordo dei moderni e sempre più sostenibili A350-1000. Il volo CX234 partirà ogni sabato alle 11:45 da Malpensa, mentre il volo CX233 decollerà ogni venerdì da Hong Kong alle 00:50 (ora locale).

“Siamo orgogliosi di poter festeggiare la ripresa dei voli dall’Italia a poco più di un mese di distanza dalla celebrazione del nostro 75° anniversario, sono sicuramente due traguardi importanti – commenta Maggie Wong, area manager Southern Europe Francia, Italia e Spagna di Cathay Pacific -. In questo periodo la salute e il benessere dei nostri passeggeri sono la massima priorità, offrendo loro un’esperienza di viaggio sicura, senza però venire meno all’eccellenza dei prodotti e servizi a bordo e a terra a cui erano abituati nell’era pre Covid-19″.

In questo periodo particolare per i viaggi è stata priorità di Cathay Pacific essere sempre aggiornata sulla situazione mondiale, monitorando costantemente le ultime informazioni e restrizioni sugli spostamenti tra stati e impegnandosi al massimo per garantire affidabilità e fiducia ai propri viaggiatori, portandoli sempre alla loro destinazione finale.