Cathay Gorup ordina 30 aeromobili A330 neo Cathay Group di Hong Kong ha siglato un ordine fermo con Airbus per 30 aeromobili widebody A330-900. L’ordine fa seguito a un’attenta valutazione da parte della compagnia aerea del programma di rinnovo della propria flotta di widebody di medie dimensioni. I nuovi aeromobili ordinati consentiranno a Cathay di modernizzare la flotta di A330-300 di precedente generazione e di espandere le proprie operazioni su rotte regionali ad alta capacità. Gli aeromobili offriranno inoltre la flessibilità necessaria per servire destinazioni a più lungo raggio. Come tutti gli A330neo, la flotta sarà dotata di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione. L’A330-900 è in grado di volare senza scalo per 7.200 miglia nautiche (13.330 km) e dispone della pluripremiata cabina Airspace, che offre un’esperienza di volo di livello superiore. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A330neo è già in grado di operare con fino al 50% di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), con l’obiettivo è di portare questa percentuale al 100% entro il 2030. A fine luglio la Famiglia A330 aveva ottenuto 1.805 ordini fermi da oltre 130 clienti in tutto il mondo, con 1.469 aeromobili in servizio su rotte a lungo, medio e corto raggio a livello globale. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472893 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nonostante le difficoltà di un mercato caratterizzato da molto advance booking e sotto data ma poco nel mezzo, le agenzie Welcome Travel registrano un +5% della domanda leisure per l'estate. Il calo registrato ad aprile e maggio è stato infatti compensato da una decisa ripresa a giugno, seguita da un andamento sostanzialmente in linea con l'anno precedente a luglio. Le destinazioni più gettonate includono la Spagna e la Grecia, vere regine dell’estate nel Mediterraneo, mentre le località marittime italiane hanno fatto segnare una leggera flessione. L'Egitto, anche se in calo, rimane comunque la destinazione più venduta. Sul fronte lungo raggio, sono cresciute le prenotazioni per il Nord America, l'Oriente e l'Africa, evidenziando una domanda sempre più diversificata. Anche il settore crocieristico ha visto una performance positiva, con un aumento nel Mediterraneo occidentale e orientale, oltre che nel Nord Europa. Nel primo semestre del 2024, il comparto aereo ha inoltre registrato un incremento complessivo del 9%, con un +11% del traffico domestico e un +8% dell'internazionale. Le destinazioni più vendute includono la Cina, le Americhe, l'Oriente e gli Emirati Arabi, mentre sulle tratte nazionali spiccano i collegamenti con le isole, la Puglia e la Campania. "L'estate ha registrato un dinamismo minore rispetto alla stagione invernale ­̶ afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group ̶.. Dopo una primavera caratterizzata da una domanda statica, giugno ha mostrato una ripresa significativa rivitalizzata dal last minute, mentre l'advance booking per le partenze del prossimo inverno registra già una crescita a doppia cifra percentuale rispetto allo scorso anno. Stiamo probabilmente ritornando a una curva di prenotazioni più in linea con il periodo pre-Covid. Le vendite del 2023, infatti, si erano concentrate da marzo in poi. mentre il 2024 ha rivisto una significata tendenza alla prenotazione anticipata già a partire dall'autunno/inverno 2023”. [post_title] => Welcome Travel: estate a +5% nonostante il calo della domanda ad aprile e maggio [post_date] => 2024-08-07T09:42:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723023731000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiuso lo scorso fine giugno con un fatturato operativo di 516,7 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro) il primo trimestre dell'anno finanziario 2024-25 di Ana Holdings, valore record per la compagnia giapponese. A contribuire a tale risultato sono stati anche i passeggeri internazionali, che hanno generato ricavi per 189,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro), grazie alla forte domanda di turisti in entrata e di viaggi d'affari dal Giappone; un ulteriore record per il primo trimestre. Nonostante l'aumento delle spese operative, dovuto ai maggiori costi di manutenzione e degli investimenti nel personale, tra aprile e giugno di quest'anno l'utile operativo della compagnia ha così superato i livelli pre-Covid raggiungendo i 30,3 miliardi di yen (circa 180 milioni di euro). "All'inizio di quest'anno finanziario, abbiamo notato con piacere l'aumento della domanda di passeggeri sul mercato internazionale, in parte favorito dai tassi di cambio delle valute estere. Questo ha contribuito a mantenere alti i rendimenti. Di conseguenza, siamo riusciti a raggiungere un fatturato record nel primo trimestre - sottolinea l'executive vice president e group chief financial officer, Kimihiro Nakahori -. La crescita strategica in Europa è in linea con il nostro annual plan e ci posiziona per soddisfare al meglio la crescente domanda e per far conoscere a nuovi passeggeri il nostro servizio". Grazie all'aumento delle frequenze (Parigi, Monaco), alla ripresa dei voli internazionali (Vienna) e all’annuncio di nuove rotte (Milano, Stoccolma, Istanbul), il vettore aumenterà infatti la capacità verso l'Europa del 130% rispetto al 2023-24. [post_title] => Primo trimestre finanziario da record per Ana Holdings [post_date] => 2024-08-05T12:26:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722860762000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472730 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_408943" align="alignleft" width="300"] Nicola Ciccarelli[/caption] Il gruppo alberghiero italiano Swadeshi Hotels annuncia il suo ingresso nel settore degli studentati, lanciando un nuovo veicolo e un brand dedicati a questo ambizioso progetto. Entro la fine del 2024, Swadeshi Hotels avvierà la realizzazione di tre moderni studentati sul territorio italiano, in Campania, Lombardia e Veneto, le cui acquisizioni sono già state contrattualizzate. L'apertura agli studenti è prevista per marzo 2026, con una capacità complessiva di circa 900 posti letto. Il progetto rappresenta un investimento significativo per Swadeshi Group, con un budget complessivo di circa trenta milioni di euro per questo primo lotto. Nicola Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi, ha dichiarato: “L'ambizione del gruppo è quella di realizzare dei veri e propri campus all'inglese ma profondamente innovativi, che siano capaci di ospitare studenti da ogni parte del mondo. I campus saranno concepiti con un'estrema attenzione verso le disabilità. Le strutture immobiliari saranno invece realizzate con i più innovativi metodi costruttivi rigorosamente in chiave green”. Swadeshi Hotels mira così a creare campus che non solo offrano un ambiente accogliente e inclusivo per tutti gli studenti, ma che siano anche all'avanguardia in termini di sostenibilità e tecnologia. “Ogni aspetto delle nuove strutture sarà progettato per garantire accessibilità e comfort, rispondendo alle esigenze di una popolazione studentesca internazionale e diversificata”, sottolinea il presidente Ciccarelli. Il design degli edifici rifletterà l’impegno del gruppo verso la sostenibilità ambientale. Saranno utilizzati materiali eco-friendly e tecniche costruttive a basso impatto ambientale. Inoltre, verranno implementati sistemi di gestione energetica efficienti e impianti per il riciclo delle acque, al fine di minimizzare l’impronta ecologica delle strutture. L’attenzione del gruppo Swadeshi verso l'innovazione non si limita solo alla costruzione degli edifici, ma si estende anche ai servizi offerti all'interno dei campus. “Gli studenti potranno usufruire di spazi comuni attrezzati con le più moderne tecnologie, aree studio funzionali, palestre, e zone verdi per il relax e lo sport all'aria aperta. Ogni campus sarà dotato di connettività internet ad alta velocità e di sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima tranquillità agli studenti e alle loro famiglie”. Un importante passo avanti nella creazione di un sistema di studentati moderno e innovativo in Italia, in grado di competere con le migliori strutture a livello internazionale, per un progetto che vuole contribuire anche allo sviluppo urbano sostenibile delle aree coinvolte. [post_title] => Swadeshi Hotels entra nel settore degli studentati [post_date] => 2024-08-02T11:46:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722599197000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flessione dell'utile operativo nel primo trimestre di Singapore Airlines Group, il primo segno meno registrato dopo la pandemia: nei tre mesi conclusi lo scorso 30 giugno, il gruppo (Singapore Airlines e la divisione low cost Scoot) ha totalizzato un risultato operativo di 470 milioni di dollari (351 milioni di dollari Usa), in calo di quasi il 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono cresciuti del +5,3% rispetto all'anno precedente, salendo a 4,7 miliardi di dollari di Singapore. I ricavi da passeggeri sono aumentati del 4% rispetto all'anno precedente, in quanto entrambe le compagnie aeree hanno trasportato il 13,8% in più di passeggeri nel trimestre. Ciò ha contribuito a compensare un calo del 4,6% dello yield. Benché si preveda un buon andamento della domanda che nel breve termine "rimarrà sana" lo yield continuerà a rimanere al di sotto dei livelli dell'anno precedente, a causa della maggiore capacità offerta sul mercato. [post_title] => Utili in calo nel trimestre del Singapore Airlines Group [post_date] => 2024-08-01T11:46:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722512769000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Swiss Group International in partnership con il gsa Rep Air sarà operativo con una doppia frequenza settimanale (domenica e lunedì) da Napoli a Sharm El-Sheikh, tra il 4 agosto e il 2 settembre: i voli saranno effettuati da Red Sea Airlines e Star Est Airlines. “Siamo orgogliosi di questa sinergia con Rep Air che, come annunciato di recente, vedrà uno sviluppo importante anche per tutto il 2025 – dichiara Francesca Deborah Berthold, direttore commerciale del broker aereo con sede a Zurigo -. Una partnership di valore che sottolinea il nostro impegno nel fornire qualità e affidabilità a livello operativo.” Un'opportunità colta dal tour operator Viaggi Buy Bye di Castellammare di Stabia per assicurare al mercato leisure una disponibilità esclusiva dallo scalo di Napoli nelle settimane di altissima stagione con operativi decisamente competitivi. “Ci teniamo a ringraziare il presidente di Fiavet Campania Giuseppe Scanu ed il presidente di Aidit Campania Cesare Foà per il supporto a tutto campo con Regione Campania, Comune di Napoli e Gesac – commenta Giuseppe Scandurra, ceo di Rep Air Gsa – Siamo orgogliosi di rappresentare e gestire l’unica operazione charter sul Mar Rosso dall’aeroporto di Capodichino in agosto”. [post_title] => Swiss Group International: due voli settimanali per tutto agosto sulla Napoli-Sharm [post_date] => 2024-08-01T10:03:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722506585000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472246 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un portfolio di oltre 130 hotel in consulenza per un totale di 30 mila room night annuali, che generano un fatturato gestito di oltre 105 milioni di euro. Dalla fusione di Lvg Group con Diamonds Consulting nasce la nuova realtà della consulenza alberghiera Lvg Hotel Consulting. “Il settore alberghiero richiede oggi delle altissime competenze specifiche, una mentalità volta alla costante innovazione e soprattutto delle risposte risolute e concrete - sottolinea Claudio Lavagna, presidente di Lvg Hotel Consulting -. Questa fusione rappresenta per noi proprio la risposta alle necessità del settore, per offrire servizi all'avanguardia e strategie su misura per ogni cliente". Alla base dei servizi offerti da Lvg Hotel Consulting c’è in particolare un software proprietario basato sull'intelligenza artificiale, che integra tutte le aree di performance delle strutture ricettive: revenue management, analytic cost control, brand reputation, quality management e formazione digitalizzata. Anche la formazione rientra tra le priorità su cui si focalizzerà la nuova società nel futuro prossimo. L’Academy già esistente verrà infatti perfezionata integrando a supporto delle piattaforme avanzate dall’interfaccia user friendly. Verrà inoltre aggiunta una sezione ad hoc dedicata alle soft skills, fondamentali nell’ambito dell’hospitality ma spesso poco considerate. "Da anni ci dedichiamo alla massimizzazione delle performance delle strutture ricettive - aggiunge Francesco Dicuonzo, amministratore delegato di Lvg Hotel Consulting -. La nostra robusta business intelligence, arricchita dall’intelligenza artificiale e dalle nostre competenze trasversali, eleva le analisi decisionali a un livello che possiamo definire scientifico. Il mix di questi fattori ci porta ad applicare un modello di consulenza alberghiera innovativo, passando dalle attività classiche di consulenza sul revenue management, che già il mercato offre, a un vero e proprio partner che sposa con l’albergatore un progetto a lungo termine". [post_title] => Nasce Lvg Hotel Consulting: nuova realtà consulenziale con un portfolio di oltre 130 hotel [post_date] => 2024-07-25T11:44:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721907856000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472212 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Contenuti e servizi Ndc di Malaysia Airlines approdano nel marketplace Travelport+. Le agenzie di viaggio clienti Travelport in mercati selezionati (per ora Australia, India, Indonesia, Malesia, Singapore e Regno Unito) possono ora visualizzare, confrontare e prenotare facilmente le offerte Ndc dinamiche del vettore malese, oltre alle sorgenti tradizionali di contenuto, utilizzando le Api di Travelport e i sistemi d’agenzia Smartpoint Cloud e Smartpoint Desktop. Gli agenti possono quindi gestire in toto le prenotazioni Ndc di Malaysia Airlines, comprese le modifiche, le cancellazioni e la gestione dei cambiamenti involontari. «Questo lancio rappresenta un passo fondamentale nella nostra moderna strategia di vendita al dettaglio, in quanto abbiamo lavorato a stretto contatto con Travelport per garantire che la nostra offerta Ndc abbia la massima fluidità e facilità per le agenzie, consentendo loro di fornire le migliori opzioni ai viaggiatori - ha spiegato Dersenish Aresandiran, chief commercial officer of airlines Malaysia Aviation Group -. Rendendo i nostri contenuti Ndc più accessibili ai retailer di viaggi e consentendo agli agenti di gestire facilmente le prenotazioni Ndc attraverso Travelport+, speriamo di favorire una maggiore adozione di Ndc». «Gli adv e i viaggiatori devono avere la possibilità di cercare e prenotare i prodotti e i servizi più pertinenti di Malaysia Airlines, senza alcuno sforzo aggiuntivo - ha aggiunto Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport -. Questo lancio garantisce che i contenuti Ndc di Malaysia Airlines siano pronti per la vendita al dettaglio per le agenzie che utilizzano Travelport+, e che le tariffe dinamiche siano visualizzate in un modo che facilita l'acquisto, la vendita e il servizio sia dei contenuti Ndc che di quelli tradizionali, tutto in un’unica soluzione». [post_title] => Malaysia Airlines: contenuti e servizi Ndc sbarcano su Travelport+ [post_date] => 2024-07-25T09:59:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721901573000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472027 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con qualche mese di ritardo rispetto a quanto previsto ma ha finalmente aperto a Folgarida, in Trentino, Armon: primo ski resort a 4 stelle del gruppo Greenblu Hotels & Resorts. La struttura, di oltre 100 camere e già nota con il nome di hotel Annamaria, è stata oggetto di un importante progetto di riqualificazione e riposizionamento. La sua offerta include anche sala ristorante, bar bistrot, area wellness, palestra, piscina e area giochi per bambini. La location è strategica: l’asset, infatti, si trova a soli 100 metri dal grande impianto di risalita del rinomato comprensorio Campiglio-Dolomiti di Brenta, vicino alle migliori località sciistiche della regione. Per la sua gestione Greenblu ha siglato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la proprietà Pendragon Mountain, a sua volta parte del Pendragon Real Estate Fund, fondo d’investimento con focus su asset hospitality in Trentino, Sardegna e Francia. L’intero processo è stato seguito dal dipartimento hospitality di Wcg-World Capital Group, advisor sia della proprietà, sia del tenant. “Per noi è fondamentale creare nuove partnership - ha dichiarato Cristina Gentile, senior real estate consultant hospitality di Wcg - tra i protagonisti dell’industria alberghiera, che siano investitori o operatori alberghieri. Il deal tra Pendragon Mountain e Greenblu Hotels & Resorts ne è un virtuoso esempio. Siamo felici di assistere alla valorizzazione di Armon, sia in termini di qualità dell’asset, sia di riposizionamento commerciale della struttura". [post_title] => Aperto il primo ski resort Greenblu nel comprensorio Campiglio-Dolomiti di Brenta [post_date] => 2024-07-23T11:34:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721734499000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 471920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudia chiude in positivo il primo semestre 2024, con 16,3 milioni di passeggeri trasportati pari ad una crescita del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa crescita è stata sostenuta dall'operatività di oltre 94.300 voli, per un incremento dell'11%. Sul network internazionale la compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita ha registrato oltre 9,1 milioni di viaggiatori, con un aumento del 24% rispetto all'anno precedente, e ha effettuato 42.000 voli, +13% rispetto allo stesso periodo del 2023. A livello nazionale, Saudia ha servito più di 7,2 milioni di ospiti, con un aumento del 14%. Intanto, il gruppo Saudia ha siglato un ordine con la tedesca Lilium per l'acquisto di 100 navette volanti completamente elettriche, ancora in fase di sviluppo. L'accordo include un ordine fermo per 50 jet elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol) di Lilium, più un'opzione per altri 50. Le prime navette, che hanno da quattro a sei posti e sono progettate per sostituire i viaggi su strada o i brevi spostamenti in aereo o in elicottero, dovrebbero entrare a far parte della flotta di Saudia nel 2026. L'utilizzo di questi nuovi velivoli migliorerà la connettività, con collegamenti di prima e ultima tratta senza soluzione di continuità negli hub regionali del Gruppo Saudia e nuovi collegamenti da città a città, come Jeddah a Makkah, che dovrebbero ridurre i tempi di viaggio regionali fino al 90%. «Questi jet supporteranno i pellegrinaggi Hajj e Umrah, offriranno un accesso più rapido ai principali eventi sportivi e di intrattenimento a Riyadh e apriranno nuove possibilità per esplorare destinazioni turistiche difficili da raggiungere in tutto il Regno - spiega una nota del vettore -. Inoltre, i viaggiatori d'affari che partecipano a conferenze ed eventi beneficeranno di un accesso migliore e di un trasporto più rapido». Le operazioni saranno gestite e condotte da Saudia Private, una consociata di Saudia Group. Il Lilium Jet sarà dotato di ampie cabine premium con capacità fino a sei passeggeri più i bagagli. [post_title] => Saudia: +24% i passeggeri internazionali del semestre. Mega ordine a Lilium per 100 eVtol [post_date] => 2024-07-22T10:54:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721645688000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cathay gorup" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":684,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472893","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante le difficoltà di un mercato caratterizzato da molto advance booking e sotto data ma poco nel mezzo, le agenzie Welcome Travel registrano un +5% della domanda leisure per l'estate. Il calo registrato ad aprile e maggio è stato infatti compensato da una decisa ripresa a giugno, seguita da un andamento sostanzialmente in linea con l'anno precedente a luglio.\r

\r

Le destinazioni più gettonate includono la Spagna e la Grecia, vere regine dell’estate nel Mediterraneo, mentre le località marittime italiane hanno fatto segnare una leggera flessione. L'Egitto, anche se in calo, rimane comunque la destinazione più venduta. Sul fronte lungo raggio, sono cresciute le prenotazioni per il Nord America, l'Oriente e l'Africa, evidenziando una domanda sempre più diversificata. Anche il settore crocieristico ha visto una performance positiva, con un aumento nel Mediterraneo occidentale e orientale, oltre che nel Nord Europa.\r

\r

Nel primo semestre del 2024, il comparto aereo ha inoltre registrato un incremento complessivo del 9%, con un +11% del traffico domestico e un +8% dell'internazionale. Le destinazioni più vendute includono la Cina, le Americhe, l'Oriente e gli Emirati Arabi, mentre sulle tratte nazionali spiccano i collegamenti con le isole, la Puglia e la Campania.\r

\r

\"L'estate ha registrato un dinamismo minore rispetto alla stagione invernale ­̶ afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group ̶.. Dopo una primavera caratterizzata da una domanda statica, giugno ha mostrato una ripresa significativa rivitalizzata dal last minute, mentre l'advance booking per le partenze del prossimo inverno registra già una crescita a doppia cifra percentuale rispetto allo scorso anno. Stiamo probabilmente ritornando a una curva di prenotazioni più in linea con il periodo pre-Covid. Le vendite del 2023, infatti, si erano concentrate da marzo in poi. mentre il 2024 ha rivisto una significata tendenza alla prenotazione anticipata già a partire dall'autunno/inverno 2023”.","post_title":"Welcome Travel: estate a +5% nonostante il calo della domanda ad aprile e maggio","post_date":"2024-08-07T09:42:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723023731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso lo scorso fine giugno con un fatturato operativo di 516,7 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro) il primo trimestre dell'anno finanziario 2024-25 di Ana Holdings, valore record per la compagnia giapponese. A contribuire a tale risultato sono stati anche i passeggeri internazionali, che hanno generato ricavi per 189,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro), grazie alla forte domanda di turisti in entrata e di viaggi d'affari dal Giappone; un ulteriore record per il primo trimestre.\r

\r

Nonostante l'aumento delle spese operative, dovuto ai maggiori costi di manutenzione e degli investimenti nel personale, tra aprile e giugno di quest'anno l'utile operativo della compagnia ha così superato i livelli pre-Covid raggiungendo i 30,3 miliardi di yen (circa 180 milioni di euro).\r

\r

\"All'inizio di quest'anno finanziario, abbiamo notato con piacere l'aumento della domanda di passeggeri sul mercato internazionale, in parte favorito dai tassi di cambio delle valute estere. Questo ha contribuito a mantenere alti i rendimenti. Di conseguenza, siamo riusciti a raggiungere un fatturato record nel primo trimestre - sottolinea l'executive vice president e group chief financial officer, Kimihiro Nakahori -. La crescita strategica in Europa è in linea con il nostro annual plan e ci posiziona per soddisfare al meglio la crescente domanda e per far conoscere a nuovi passeggeri il nostro servizio\". Grazie all'aumento delle frequenze (Parigi, Monaco), alla ripresa dei voli internazionali (Vienna) e all’annuncio di nuove rotte (Milano, Stoccolma, Istanbul), il vettore aumenterà infatti la capacità verso l'Europa del 130% rispetto al 2023-24.","post_title":"Primo trimestre finanziario da record per Ana Holdings","post_date":"2024-08-05T12:26:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722860762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_408943\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Ciccarelli[/caption]\r

\r

Il gruppo alberghiero italiano Swadeshi Hotels annuncia il suo ingresso nel settore degli studentati, lanciando un nuovo veicolo e un brand dedicati a questo ambizioso progetto. Entro la fine del 2024, Swadeshi Hotels avvierà la realizzazione di tre moderni studentati sul territorio italiano, in Campania, Lombardia e Veneto, le cui acquisizioni sono già state contrattualizzate. L'apertura agli studenti è prevista per marzo 2026, con una capacità complessiva di circa 900 posti letto.\r

\r

Il progetto rappresenta un investimento significativo per Swadeshi Group, con un budget complessivo di circa trenta milioni di euro per questo primo lotto.\r

\r

Nicola Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi, ha dichiarato: “L'ambizione del gruppo è quella di realizzare dei veri e propri campus all'inglese ma profondamente innovativi, che siano capaci di ospitare studenti da ogni parte del mondo. I campus saranno concepiti con un'estrema attenzione verso le disabilità. Le strutture immobiliari saranno invece realizzate con i più innovativi metodi costruttivi rigorosamente in chiave green”.\r

\r

Swadeshi Hotels mira così a creare campus che non solo offrano un ambiente accogliente e inclusivo per tutti gli studenti, ma che siano anche all'avanguardia in termini di sostenibilità e tecnologia. “Ogni aspetto delle nuove strutture sarà progettato per garantire accessibilità e comfort, rispondendo alle esigenze di una popolazione studentesca internazionale e diversificata”, sottolinea il presidente Ciccarelli.\r

\r

Il design degli edifici rifletterà l’impegno del gruppo verso la sostenibilità ambientale. Saranno utilizzati materiali eco-friendly e tecniche costruttive a basso impatto ambientale. Inoltre, verranno implementati sistemi di gestione energetica efficienti e impianti per il riciclo delle acque, al fine di minimizzare l’impronta ecologica delle strutture.\r

\r

L’attenzione del gruppo Swadeshi verso l'innovazione non si limita solo alla costruzione degli edifici, ma si estende anche ai servizi offerti all'interno dei campus. “Gli studenti potranno usufruire di spazi comuni attrezzati con le più moderne tecnologie, aree studio funzionali, palestre, e zone verdi per il relax e lo sport all'aria aperta. Ogni campus sarà dotato di connettività internet ad alta velocità e di sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima tranquillità agli studenti e alle loro famiglie”.\r

\r

Un importante passo avanti nella creazione di un sistema di studentati moderno e innovativo in Italia, in grado di competere con le migliori strutture a livello internazionale, per un progetto che vuole contribuire anche allo sviluppo urbano sostenibile delle aree coinvolte.","post_title":"Swadeshi Hotels entra nel settore degli studentati","post_date":"2024-08-02T11:46:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722599197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flessione dell'utile operativo nel primo trimestre di Singapore Airlines Group, il primo segno meno registrato dopo la pandemia: nei tre mesi conclusi lo scorso 30 giugno, il gruppo (Singapore Airlines e la divisione low cost Scoot) ha totalizzato un risultato operativo di 470 milioni di dollari (351 milioni di dollari Usa), in calo di quasi il 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

I ricavi sono cresciuti del +5,3% rispetto all'anno precedente, salendo a 4,7 miliardi di dollari di Singapore. I ricavi da passeggeri sono aumentati del 4% rispetto all'anno precedente, in quanto entrambe le compagnie aeree hanno trasportato il 13,8% in più di passeggeri nel trimestre. Ciò ha contribuito a compensare un calo del 4,6% dello yield.\r

\r

Benché si preveda un buon andamento della domanda che nel breve termine \"rimarrà sana\" lo yield continuerà a rimanere al di sotto dei livelli dell'anno precedente, a causa della maggiore capacità offerta sul mercato.","post_title":"Utili in calo nel trimestre del Singapore Airlines Group","post_date":"2024-08-01T11:46:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722512769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swiss Group International in partnership con il gsa Rep Air sarà operativo con una doppia frequenza settimanale (domenica e lunedì) da Napoli a Sharm El-Sheikh, tra il 4 agosto e il 2 settembre: i voli saranno effettuati da Red Sea Airlines e Star Est Airlines.\r

“Siamo orgogliosi di questa sinergia con Rep Air che, come annunciato di recente, vedrà uno sviluppo importante anche per tutto il 2025 – dichiara Francesca Deborah Berthold, direttore commerciale del broker aereo con sede a Zurigo -. Una partnership di valore che sottolinea il nostro impegno nel fornire qualità e affidabilità a livello operativo.”\r

Un'opportunità colta dal tour operator Viaggi Buy Bye di Castellammare di Stabia per assicurare al mercato leisure una disponibilità esclusiva dallo scalo di Napoli nelle settimane di altissima stagione con operativi decisamente competitivi.\r

“Ci teniamo a ringraziare il presidente di Fiavet Campania Giuseppe Scanu ed il presidente di Aidit Campania Cesare Foà per il supporto a tutto campo con Regione Campania, Comune di Napoli e Gesac – commenta Giuseppe Scandurra, ceo di Rep Air Gsa – Siamo orgogliosi di rappresentare e gestire l’unica operazione charter sul Mar Rosso dall’aeroporto di Capodichino in agosto”.\r

","post_title":"Swiss Group International: due voli settimanali per tutto agosto sulla Napoli-Sharm","post_date":"2024-08-01T10:03:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722506585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un portfolio di oltre 130 hotel in consulenza per un totale di 30 mila room night annuali, che generano un fatturato gestito di oltre 105 milioni di euro. Dalla fusione di Lvg Group con Diamonds Consulting nasce la nuova realtà della consulenza alberghiera Lvg Hotel Consulting. “Il settore alberghiero richiede oggi delle altissime competenze specifiche, una mentalità volta alla costante innovazione e soprattutto delle risposte risolute e concrete - sottolinea Claudio Lavagna, presidente di Lvg Hotel Consulting -. Questa fusione rappresenta per noi proprio la risposta alle necessità del settore, per offrire servizi all'avanguardia e strategie su misura per ogni cliente\".\r

\r

Alla base dei servizi offerti da Lvg Hotel Consulting c’è in particolare un software proprietario basato sull'intelligenza artificiale, che integra tutte le aree di performance delle strutture ricettive: revenue management, analytic cost control, brand reputation, quality management e formazione digitalizzata. Anche la formazione rientra tra le priorità su cui si focalizzerà la nuova società nel futuro prossimo. L’Academy già esistente verrà infatti perfezionata integrando a supporto delle piattaforme avanzate dall’interfaccia user friendly. Verrà inoltre aggiunta una sezione ad hoc dedicata alle soft skills, fondamentali nell’ambito dell’hospitality ma spesso poco considerate.\r

\r

\"Da anni ci dedichiamo alla massimizzazione delle performance delle strutture ricettive - aggiunge Francesco Dicuonzo, amministratore delegato di Lvg Hotel Consulting -. La nostra robusta business intelligence, arricchita dall’intelligenza artificiale e dalle nostre competenze trasversali, eleva le analisi decisionali a un livello che possiamo definire scientifico. Il mix di questi fattori ci porta ad applicare un modello di consulenza alberghiera innovativo, passando dalle attività classiche di consulenza sul revenue management, che già il mercato offre, a un vero e proprio partner che sposa con l’albergatore un progetto a lungo termine\".","post_title":"Nasce Lvg Hotel Consulting: nuova realtà consulenziale con un portfolio di oltre 130 hotel","post_date":"2024-07-25T11:44:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1721907856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Contenuti e servizi Ndc di Malaysia Airlines approdano nel marketplace Travelport+. Le agenzie di viaggio clienti Travelport in mercati selezionati (per ora Australia, India, Indonesia, Malesia, Singapore e Regno Unito) possono ora visualizzare, confrontare e prenotare facilmente le offerte Ndc dinamiche del vettore malese, oltre alle sorgenti tradizionali di contenuto, utilizzando le Api di Travelport e i sistemi d’agenzia Smartpoint Cloud e Smartpoint Desktop.\r

\r

Gli agenti possono quindi gestire in toto le prenotazioni Ndc di Malaysia Airlines, comprese le modifiche, le cancellazioni e la gestione dei cambiamenti involontari. \r

\r

«Questo lancio rappresenta un passo fondamentale nella nostra moderna strategia di vendita al dettaglio, in quanto abbiamo lavorato a stretto contatto con Travelport per garantire che la nostra offerta Ndc abbia la massima fluidità e facilità per le agenzie, consentendo loro di fornire le migliori opzioni ai viaggiatori - ha spiegato Dersenish Aresandiran, chief commercial officer of airlines Malaysia Aviation Group -. Rendendo i nostri contenuti Ndc più accessibili ai retailer di viaggi e consentendo agli agenti di gestire facilmente le prenotazioni Ndc attraverso Travelport+, speriamo di favorire una maggiore adozione di Ndc». \r

\r

«Gli adv e i viaggiatori devono avere la possibilità di cercare e prenotare i prodotti e i servizi più pertinenti di Malaysia Airlines, senza alcuno sforzo aggiuntivo - ha aggiunto Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport -. Questo lancio garantisce che i contenuti Ndc di Malaysia Airlines siano pronti per la vendita al dettaglio per le agenzie che utilizzano Travelport+, e che le tariffe dinamiche siano visualizzate in un modo che facilita l'acquisto, la vendita e il servizio sia dei contenuti Ndc che di quelli tradizionali, tutto in un’unica soluzione».","post_title":"Malaysia Airlines: contenuti e servizi Ndc sbarcano su Travelport+","post_date":"2024-07-25T09:59:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1721901573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con qualche mese di ritardo rispetto a quanto previsto ma ha finalmente aperto a Folgarida, in Trentino, Armon: primo ski resort a 4 stelle del gruppo Greenblu Hotels & Resorts. La struttura, di oltre 100 camere e già nota con il nome di hotel Annamaria, è stata oggetto di un importante progetto di riqualificazione e riposizionamento. La sua offerta include anche sala ristorante, bar bistrot, area wellness, palestra, piscina e area giochi per bambini.\r

\r

La location è strategica: l’asset, infatti, si trova a soli 100 metri dal grande impianto di risalita del rinomato comprensorio Campiglio-Dolomiti di Brenta, vicino alle migliori località sciistiche della regione. Per la sua gestione Greenblu ha siglato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la proprietà Pendragon Mountain, a sua volta parte del Pendragon Real Estate Fund, fondo d’investimento con focus su asset hospitality in Trentino, Sardegna e Francia. L’intero processo è stato seguito dal dipartimento hospitality di Wcg-World Capital Group, advisor sia della proprietà, sia del tenant.\r

\r

“Per noi è fondamentale creare nuove partnership - ha dichiarato Cristina Gentile, senior real estate consultant hospitality di Wcg - tra i protagonisti dell’industria alberghiera, che siano investitori o operatori alberghieri. Il deal tra Pendragon Mountain e Greenblu Hotels & Resorts ne è un virtuoso esempio. Siamo felici di assistere alla valorizzazione di Armon, sia in termini di qualità dell’asset, sia di riposizionamento commerciale della struttura\".","post_title":"Aperto il primo ski resort Greenblu nel comprensorio Campiglio-Dolomiti di Brenta","post_date":"2024-07-23T11:34:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1721734499000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"471920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia chiude in positivo il primo semestre 2024, con 16,3 milioni di passeggeri trasportati pari ad una crescita del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa crescita è stata sostenuta dall'operatività di oltre 94.300 voli, per un incremento dell'11%. \r

\r

Sul network internazionale la compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita ha registrato oltre 9,1 milioni di viaggiatori, con un aumento del 24% rispetto all'anno precedente, e ha effettuato 42.000 voli, +13% rispetto allo stesso periodo del 2023. A livello nazionale, Saudia ha servito più di 7,2 milioni di ospiti, con un aumento del 14%.\r

\r

Intanto, il gruppo Saudia ha siglato un ordine con la tedesca Lilium per l'acquisto di 100 navette volanti completamente elettriche, ancora in fase di sviluppo.\r

L'accordo include un ordine fermo per 50 jet elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol) di Lilium, più un'opzione per altri 50.\r

Le prime navette, che hanno da quattro a sei posti e sono progettate per sostituire i viaggi su strada o i brevi spostamenti in aereo o in elicottero, dovrebbero entrare a far parte della flotta di Saudia nel 2026.\r

\r

L'utilizzo di questi nuovi velivoli migliorerà la connettività, con collegamenti di prima e ultima tratta senza soluzione di continuità negli hub regionali del Gruppo Saudia e nuovi collegamenti da città a città, come Jeddah a Makkah, che dovrebbero ridurre i tempi di viaggio regionali fino al 90%. «Questi jet supporteranno i pellegrinaggi Hajj e Umrah, offriranno un accesso più rapido ai principali eventi sportivi e di intrattenimento a Riyadh e apriranno nuove possibilità per esplorare destinazioni turistiche difficili da raggiungere in tutto il Regno - spiega una nota del vettore -. Inoltre, i viaggiatori d'affari che partecipano a conferenze ed eventi beneficeranno di un accesso migliore e di un trasporto più rapido».\r

\r

Le operazioni saranno gestite e condotte da Saudia Private, una consociata di Saudia Group. Il Lilium Jet sarà dotato di ampie cabine premium con capacità fino a sei passeggeri più i bagagli.","post_title":"Saudia: +24% i passeggeri internazionali del semestre. Mega ordine a Lilium per 100 eVtol","post_date":"2024-07-22T10:54:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1721645688000]}]}}