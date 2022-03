Brussels Airlines: trend positivo della domanda per la Pasqua, capacità al 75% del 2019

Brussels Airlines segnala il trend incoraggiante della domanda di destinazioni leisure per le prossime vacanze pasquali e prevede anche un aumento significativo delle prenotazioni last minute. Durante le vacanze scolastiche in arrivo, la compagnia aerea offre sulle rotte europee l’80% della capacità 2019; sull’intero network la capacità proposta sarà al 75% di quella pre-pandemia.

Il vettore di casa belga offre l’85% della sua offerta leisure 2019 in Europa: le destinazioni più popolari durante le vacanze di Pasqua sono chiaramente quelle più a sud con la top 5 guidata da Malaga, seguita da Roma, Lisbona e Madrid. Novità nella top 5 di quest’anno è Copenaghen.

In cima alla classifica delle destinazioni intercontinentali leisure più richieste c’è New York, seguita da Dakar (Senegal), Douala (Camerun) ed Entebbe (Uganda). La compagnia aerea offrirà l’82% della sua capacità a lungo raggio del 2019 durante le prossime vacanze.

Sono 15 le destinazioni ritornano nella rete di Brussels Airlines a partire dal 27 marzo, tra cui Washington, Atene, Napoli, Firenze, Catania, Marrakech, Palermo, Bari e Palma di Maiorca.

“Oltre alla tendenza alla prenotazione dell’ultimo minuto che abbiamo notato da due anni, vediamo anche che partire il giovedì e tornare il lunedì è diventato notevolmente più diffuso – commenta Tom Maes, head of commercial steering di Brussels Airlines -. Sembra che il “nuovo modo di lavorare” come risultato della pandemia abbia portato a una maggiore flessibilità nella gestione dell’equilibrio tra lavoro e tempo libero”.