Brussels Airlines stima di trasportare quasi 270.000 passeggeri durante le festività Brussels Airlines prevede di trasportare quasi 270.000 passeggeri durante le vacanze di fine anno. La compagnia evidenzia un aumento complessivo del 28% delle prenotazioni rispetto all’anno precedente. Per i passeggeri che iniziano il loro viaggio a Bruxelles, New York è la destinazione intercontinentale più richiesta e Malaga quella europea. Il giorno prima dell’inizio ufficiale delle vacanze, il 23 dicembre è il giorno di partenza più affollato (con oltre 20.000 passeggeri), seguito da vicino dal 26 dicembre. Le prenotazioni a lungo raggio sono aumentate del 31% e quelle a medio raggio del 27%. Per quanto riguarda i viaggi con partenza da Bruxelles e le destinazioni a lungo raggio, New York, Dakar e Kinshasa hanno registrato il maggior numero di passeggeri a bordo. Malaga, Tenerife e Roma sono le città europee più richieste per volare durante le vacanze di Natale.

