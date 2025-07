Brunini, Sea: «La crescita prosegue e sfiora il 10%». Attese novità dal Nord America E’ positiva la vision di Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports, in vista del periodo più caldo dell’anno, anche per il traffico passeggeri negli scali milanesi. E’ positiva la vision di, ceo di, in vista del periodo più caldo dell’anno, anche per il traffico passeggeri negli scali milanesi. 2024 in fortissima crescita, durante il quale abbiamo abbondantemente superato i livelli pre-Covid – evidenzia Brunini, a margine dell‘inaugurazione della nuova rotta Milano Malpensa-Hanoi di Vietnam Airlines -. E quest’anno la crescita continua, sfiorando il +10%». Un traffico che performa «bene, dopo un, durante il quale abbiamo abbondantemente superato i livelli pre-Covid – evidenzia Brunini, a margine dell-. E». Assodata l’ottima offerta verso Oriente «l’Asia è il primo mercato extra-europeo in termini di volumi di traffico», non mancano le aspettative per ulteriori sviluppi, «dall’India, ma in questo caso è un investimento nel lungo periodo cui stiamo lavorando» conferma il ceo, ma anche e soprattutto dal «Nord America, da cui attendiamo qualche notizia positiva, nei prossimi 12 mesi». La gestione della summer Rinnovato, anno dopo anno, l’impegno per gestire al meglio i mesi estivi: «Per farlo occorre lavorare a sistema perché quello del trasporto aereo è un ecosistema ampio a livello europeo, un network interconnesso in cui si crea un effetto domino. Lavoriamo tantissimo a livello europeo con i vari operatori, compagnie aeree, gestori aeroportuali, Atc per mitigare al massimo eventuali problematiche. Un quadro che potrebbe essere complicato «da corridoi di volo ristretti a causa dei conflitti tuttora in corso» puntualizza il ceo, segnalando dunque «un’estate in crescita, anche se non come i primi mesi dell’anno, la domanda qui è tonica, ma rimane il problema legato alla consegne di aeromobili alle compagnie, e a volte è dunque l’offerta che non riesce a tenere il passo della domanda». Il tutto «al netto delle tensioni geopolitiche, che fino ad oggi non hanno ancora avuto un impatto reale sulla domanda di viaggio». Condividi

