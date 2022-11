British Airways sperimenta la tecnologia biometrica per i voli internazionali British Airways è la prima compagnia aerea del Regno Unito a testare l’uso della tecnologia biometrica per i voli internazionali, consentendo ai passeggeri di viaggiare in aeroporto in modo “smart”, senza dover mostrare il passaporto. I passeggeri che si iscrivono alla sperimentazione della compagnia aerea dal Terminal 5 di Londra Heathrow saranno invitati a scansionare il proprio volto, il passaporto e la carta d’imbarco sul proprio smartphone o tablet prima del viaggio. All’arrivo in aeroporto le telecamere Smart Bio-Pod verificheranno la loro identità in meno di tre secondi, consentendo loro di tenere il passaporto in tasca fino a destinazione. “Non solo è la prima volta che i nostri clienti possono registrare le loro informazioni biometriche a casa, ma è anche la prima volta che possono usarle per i voli internazionali di British Airways – ha sottolineato David Breeze, operations transformation manager del vettore -. Si tratta di uno strumento sicuro ed efficiente che rende l’esperienza in aeroporto più smart e fluida, riducendo i tempi di imbarco”. La sperimentazione durerà sei mesi sui voli British Airways per Malaga, in Spagna. I clienti che aderiranno saranno invitati a utilizzare la corsia di sicurezza Fast-Track e riceveranno un imbarco prioritario gratuito. Se il test avrà successo, si prevede di estenderla ad altri voli internazionali.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways è la prima compagnia aerea del Regno Unito a testare l'uso della tecnologia biometrica per i voli internazionali, consentendo ai passeggeri di viaggiare in aeroporto in modo "smart", senza dover mostrare il passaporto. I passeggeri che si iscrivono alla sperimentazione della compagnia aerea dal Terminal 5 di Londra Heathrow saranno invitati a scansionare il proprio volto, il passaporto e la carta d'imbarco sul proprio smartphone o tablet prima del viaggio. All'arrivo in aeroporto le telecamere Smart Bio-Pod verificheranno la loro identità in meno di tre secondi, consentendo loro di tenere il passaporto in tasca fino a destinazione. "Non solo è la prima volta che i nostri clienti possono registrare le loro informazioni biometriche a casa, ma è anche la prima volta che possono usarle per i voli internazionali di British Airways - ha sottolineato David Breeze, operations transformation manager del vettore -. Si tratta di uno strumento sicuro ed efficiente che rende l'esperienza in aeroporto più smart e fluida, riducendo i tempi di imbarco". La sperimentazione durerà sei mesi sui voli British Airways per Malaga, in Spagna. I clienti che aderiranno saranno invitati a utilizzare la corsia di sicurezza Fast-Track e riceveranno un imbarco prioritario gratuito. Se il test avrà successo, si prevede di estenderla ad altri voli internazionali. [post_title] => British Airways sperimenta la tecnologia biometrica per i voli internazionali [post_date] => 2022-11-16T12:49:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668602984000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group ha riaperto la propria filiale di Siena. A partire da lunedì 14 novembre l’azienda è infatti ritornata nella città toscana con un ufficio di noleggio multibrand. La filiale opererà con i marchi Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu, offrendo differenti esperienze di noleggio in un unico ufficio: dall’auto per scoprire il patrimonio paesaggistico della Toscana, al furgone utile per il trasporto di merci sia da parte di professionisti sia di privati. Presso l’ufficio di Siena è inoltre disponibile il servizio di consegna e ritiro del veicolo, da concordare durante la stipulazione del contratto. La nuova filiale Avis Budget Group si trova in via Simone Martini 36 ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 9 alle 12. [post_title] => Il gruppo Avis torna a Siena con una nuova filiale [post_date] => 2022-11-16T12:42:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668602569000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434217" align="alignleft" width="149"] Roberto Di Leo[/caption] La possibilità di regolare le transazioni senza l'obbligo di utilizzare la carta di credito, allo stesso tempo fornendo la garanzia assoluta e immediata di incasso al fornitore di servizi. E' quanto offre il nuovo sistema di pagamento Sts (Settlement Technology System) che Ellade Viaggi ha introdotto recentemente grazie alla partnership con il fornitore di servizi tecnologici eMinds e la It company M-Facility. "Acquistare biglietteria marittima tramite la nostra piattaforma è facile e conveniente - racconta il direttore tecnico di Ellade Viaggi, Nicola Ribaudo -: il sistema fornisce una panoramica sempre aggiornata riguardo tutti i collegamenti disponibili su di una specifica tratta. E oggi con Sts per le agenzie di viaggi nostre partner è anche più facile pagare. A un miglioramento della fruibilità degli strumenti online corrisponde uno sgravio di lavoro per il booking telefonico, che può svolgere con più serenità il proprio fondamentale ruolo di consulenza e supporto". "Il legame ormai più che decennale con il cliente Ellade ha consentito di intercettare un'esigenza importante dello stesso - gli fa eco l'amministratore di eMinds, Roberto Di Leo -: l'integrazione di un nuovo gateway di pagamento, oltre al ventaglio di metodi che la piattaforma già prevedeva". "La prossima frontiera della concorrenza sul turismo si farà proprio sui sistemi di incasso e pagamenti - conclude il direttore generale di M-Facility, Daniele Fiorini -. Sts è a oggi in gateway di pagamento sicuro e conveniente, visto che il costo del servizio di incasso è nettamente inferiore rispetto a quelli presenti attualmente sul mercato. Per questo siamo certi che continueremo a crescere". [post_title] => Ellade Viaggi aggiunge Sts per le adv grazie alla partnership con eMinds ed M-Facility [post_date] => 2022-11-16T10:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668596034000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dati, tendenze e investimenti mirati per anticipare e capire l'andamento del turismo. Questo l'obiettivo della piattaforma di Travel Marketing con 10.000 clienti tra hotel, piccole imprese e destinazioni. "Dobbiamo partire dai dati per capire le grandi potenzialità dei viaggiatori sia per intercettare la ricerca e la pianificazione del viaggio, cosa stanno cercando i consumatori ma soprattutto l'offerta, che sia l'hotel o la destinazione deve essere veloce a proporsi - spiega Luca Romozzi, direttore commerciale Europa -. Il nostro sistema viene alimentato da dati in tempo reale come le ricerche effettuate, le intenzioni di viaggio e le prenotazioni grazie all'intelligenza artificiale profiliamo il cliente, e successivamente possiamo offrire soluzioni di marketing digitale, con campagne molto mirate ideale per i nostri clienti. Per esempio, in questo momento di criticità economica proponiamo il pay on stay per gli hotel, permette, ad esempio, di investire solo quando si riceve il soggiorno, oppure le possibilità di advertising integrate con le smart tv". Sojern ha curato le campagne per la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, due case history di successo. In un contesto di ripresa dove la meta Italia sta registrando buoni risultati, nel primo caso ha portato a un miglioramento del 7% nella considerazione della Toscana come destinazione turistica; nel secondo caso, il risultato della campagna ha visto aumento di visite al sito turismofvg.it di oltre il 50% soprattutto legate al tema dell'enogastronomia in sinergia con i consorzi. Inoltre, ha anche elaborato un quadro previsionale per il periodo natalizio. Sul fronte degli hotel emerge che sia italiani sia stranieri nel 7% dei casi stanno già cercando una destinazione italiana per le vacanze natalizie. L’Italia è la meta più ricercata dagli stessi italiani (25.5%), seguiti dal mercato Usa (12%), in base alle ricerche di voli. Tra gli aeroporti di partenza spicca Milano (7%), Londra (5,4%) e Roma (5,3%). Per quanto riguarda le ricerche di hotel in Italia al primo posto c'è il mercato USA (30.3%), seguito da quello italiano (13,5%) e francese (11,2%). [post_title] => Investimenti e intelligenza artificiale, Sojern: così capiamo il turismo [post_date] => 2022-11-16T09:36:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668591416000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air avanza sulla rotta della sostenibilità ambientale con la sigla di un memorandum d'intesa con Omv, società internazionale specializzata in petrolio, gas e prodotti chimici con sede a Vienna, per la fornitura di Saf tra il 2023 e il 2030. Secondo i termini dell'accordo la low cost potrà acquistare fino a 185.000 tonnellate cubiche di carburante sostenibile. "L'impegno di Wizz Air è di ridurre l'intensità delle nostre emissioni di un ulteriore 25% entro la fine del decennio (2030), e l'uso di Saf svolge un ruolo significativo in questo impegno - ha sottolineato Owain Jones, development officer di Wizz Air -. Sostenere la produzione e la ricerca di tecnologie Saf è una delle nostre priorità e siamo lieti di collaborare con Omv per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio dell'industria aeronautica. Il nuovo memorandum testimonia il nostro impegno a garantire che, scegliendo di volare con Wizz Air, i nostri clienti faranno la scelta più responsabile di viaggio aereo che ci sia". [post_title] => Wizz Air rinnova gli investimenti green: accordo con Omv per la fornitura di Saf [post_date] => 2022-11-16T08:50:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668588636000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyTeam celebra i primi dieci anni di SkyPriority, la serie di servizi aeroportuali offerti dalle compagnie dell'alleanza in oltre 970 aeroporti del mondo. Finora, centinaia di milioni di clienti hanno beneficiato di servizi dedicati offerti in otto punti chiave del loro viaggio in aeroporto: nel 2012, anno del lancio, SkyTeam è stata pioniere del settore diventando la prima alleanza aerea ad allineare i servizi aeroportuali per i clienti premium. "Ma SkyTeam non si ferma qui - ha sottolineato Patrick Roux, ceo e ad dell'alleanza -. Sfruttando una tecnologia innovativa, la nostra visione è quella di portare l'esperienza aeroportuale dei passeggeri a nuovi livelli nel prossimo decennio e oltre, grazie a una maggiore velocità, facilità e riconoscimento lungo il loro viaggio." I servizi SkyPriority includono: check-in e consegna bagagli dedicati, superamento dei controlli di sicurezza e dell'immigrazione, servizio prioritario alle biglietterie e ai banchi di trasferimento e imbarco prioritario sugli aerei. All'arrivo, SkyPriority garantisce che i bagagli dei clienti siano tra i primi sul nastro. [post_title] => SkyTeam e i primi dieci anni di SkyPriority: i servizi in aeroporto raggiungono nuovi livelli [post_date] => 2022-11-15T13:33:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668519196000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434131 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Amadeus ha richiesto alla Banca di Spagna una licenza per operare come istituto di moneta elettronica, che le consentirà di fornire servizi regolamentati in Spagna e, successivamente, nello Spazio economico europeo. Le aziende con una licenza di moneta elettronica possono offrire servizi di pagamento e accettare fondi dei clienti, emettere carte di debito prepagate o offrire il trasferimento di fondi su un conto di pagamento, tra gli altri. Nell'ambito di questa strategia, l'attuale business unit dei pagamenti di Amadeus diventerà Outpayce, una consociata interamente controllata da Amadeus, i cui beni e dipendenti saranno trasferiti alla nuova entità a partire dal 1° gennaio 2023. L'obiettivo di Outpayce sarà rafforzare la sua attuale offerta di pagamenti, nonché sviluppare un ambiente di pagamento integrato a cui le compagnie di viaggio possano connettersi per accedere alle ultime innovazioni fintech. Questa filiale continuerà a supportare le esigenze di pagamento di compagnie aeree, agenzie di viaggio e aziende. Una volta ottenuta la licenza, emetterà carte prepagate virtuali all'interno della sua soluzione B2B Wallet, che le agenzie di viaggio utilizzano per pagare fornitori di viaggi come compagnie aeree e hotel. Outpayce prevede di investire nella sua crescita reclutando più esperti di pagamento e ingegneri tecnologici a livello globale nei prossimi anni per supportare i suoi piani di sviluppo del prodotto e di espansione aziendale. [post_title] => Amadeus chiede licenza per operare come istituto di moneta elettronica [post_date] => 2022-11-15T10:35:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668508556000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434072 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’amministratore delegato di Via Con Noi, Giuseppe Ambrosino, lo aveva anticipato al momento dalla separazione da Robintur Travel Group, a seguito dell'incorporazione di quest'ultimo nel gruppo Gattinoni: "Potranno essere valutate nuove partnership con primari operatori del settore, in grado di assicurare continuità di pensiero e azione rispetto alla nostre strategie di sviluppo". E così alla fine è stato: Via con Noi ha infatti siglato lo scorso fine settimana un'intesa con il gruppo Bluvacanze, che porterà il network di affiliazione campano a integrarsi con il polo distributivo appartenente al colosso Msc. [caption id="attachment_434074" align="alignright" width="300"] Domenico Pellegrino[/caption] La joint venture mira a garantire l’identità della rete, dando continuità alle attività del management di Via Con Noi, supportandolo per gli ambiziosi programmi di sviluppo in essere e contemporaneamente apportando prodotto, tecnologia e competenze internazionali. «Viviamo questo momento come una nuova sfida professionale e personale - dichiara lo stesso Ambrosino – e siamo certi che sapremmo rappresentare un valore aggiunto per Bluvacanze. I nostri 112 affiliati troveranno ulteriori stimoli e motivazioni per lavorare ancora meglio all’interno della nostra straordinaria, storica realtà». «Vivere&Viaggiare con Bluvacanze è la più grande agenzia di viaggi d’Italia: un’unica realtà di esperienze di vacanza con 300 punti vendita aperti al pubblico sul territorio nazionale - gli fa eco il ceo del gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino -. Raggiungiamo, oggi, inoltre, circa 600 negozi affiliati del polo distributivo Blunet, con partner strategici radicati nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e al Centro-Sud». Con quest'ultima novità, il gruppo avrà quindi a Napoli un’importante base operativa per il Meridione d’Italia e in tale ottica ha concluso un accordo per l’apertura di nuovi uffici nel gennaio 2023, proprio a due passi dalla sede di Msc Crociere. [post_title] => Via Con Noi entra in Bluvacanze. Presto una sede del gruppo a Napoli [post_date] => 2022-11-14T13:02:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668430963000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434067" align="alignleft" width="300"] Un'immagine della prima tappa veneziana[/caption] Si alza il sipario sulla seconda tappa di Shopping Tourism il forum italiano, in programma mercoledì 16 novembre alla loggia dei Mercanti di Ancona con un ricco programma di interventi e dibattiti. Dopo la tappa inaugurale tenutasi a Venezia, l’appuntamento marchigiano del forum, ideato nel 2016 da Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor, avrà come focus principale l’analisi degli shopping tourist italiani e l’offerta commerciale delle Marche per i turisti. Le prime anticipazioni della nuova indagine effettuata da Risposte Turismo contenuta all’interno di Shopping Tourism Italian Monitor e che verrà presentata ad Ancona (350 turisti italiani, di cui la metà con shopping quale motivazione prevalente del viaggio), mostrano la rilevanza delle produzioni tipiche dei territori nella scelta della destinazione di viaggio, driver di scelta per il 40% degli intervistati preceduto solo da sconti, saldi e promozioni (73%) e dalla vicinanza ad attrazioni/luoghi da visitare o attività da fare (46%). Secondo l’analisi di Risposte Turismo, inoltre, la spesa media pro-capite giornaliera in acquisti da parte dei turisti italiani dello shopping è pari a 110 euro e il 77% degli shopping tourist italiani intervistati ha visitato luoghi, laboratori e aziende di produzioni tipiche locali. Tra le prime città menzionate dal campione quali destinazioni per shopping figurano Milano e Roma assieme a Londra e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche New York, Tokyo e Dubai. I negozi del centro storico e le vie dello shopping sono i luoghi di acquisto preferiti (70%), davanti alla coppia outlet - centri commerciali (entrambi con il 53% delle preferenze) e ai mercati (34%). Dall’analisi di Risposte Turismo emerge inoltre come siano ancora sottoutilizzati servizi come gli shopping tour (25%), il tax refund (22%) o il ricorso ad un personal shopper (17%), con circa il 40% dei non fruitori a esserne però interessato. Della parte del campione di italiani che ha dichiarato di non aver mai viaggiato con gli acquisti quale motivazione principale, il 22% ha infine indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno e il 30% che prima o poi viaggerà per shopping, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping. In occasione della tappa anconetana di Shopping Tourism verranno inoltre presentati i risultati di un focus di ricerca sull’offerta commerciale nelle Marche. La mappatura effettuata da Risposte Turismo evidenzia la presenza di oltre 250 tra outlet, spacci aziendali e botteghe storiche, oltre 45 marchi enogastronomici (Slow food, Igp, Dop, Doc, Docg) e oltre 20 distretti dedicati al tessile/pelletteria. Secondo oltre cento negozi intervistati, di cui circa la metà ubicati nel comune di Ancona, in rappresentanza di dodici categorie merceologiche, un cliente su quattro è quindi un turista. Tra i turisti stranieri maggiormente presenti negli esercizi commerciali ad Ancona e nelle Marche prevalgono i tedeschi (35%), gli inglesi (19%) e i francesi (14%). Più staccata la percentuale di clienti olandesi e nordeuropei (8% ciascuno) e spagnoli (6%). «In questa seconda tappa del nostro tour dedicato al fenomeno dello shopping tourism abbiamo voluto indagare da un lato il mercato domestico e dall’altro, l’offerta retail delle Marche, un territorio ricco di vocazioni, in cui produzioni di nicchia si affiancano a marchi noti a livello internazionale, come per esempio nel settore calzaturiero. A conferma del sapere fare di un territorio che ha potenzialità turistiche ancora inespresse per target diversi - spiega il presidente di Risposte Turismo, Francesco di Cesare -. Con riferimento alla spesa media pro-capite in shopping da parte dei turisti italiani è significativo sottolineare come ci siano anche big spender, con uno su sei a spendere oltre 200 euro al giorno in shopping. Anche il fatto che circa il 40% degli italiani valuti la presenza di produzioni tipiche e prodotti particolari o unici nella scelta delle mete per shopping rappresenta un dato significativo, a dimostrazione dell’importanza del preservare quanto il territorio, la sua storia e le competenze degli operatori, sanno offrire». [post_title] => Si svolgerà ad Ancona il 16 novembre la seconda tappa di Shopping Tourism [post_date] => 2022-11-14T12:31:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668429062000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "british airways sperimenta la tecnologia biometrica per i voli internazionali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1592,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways è la prima compagnia aerea del Regno Unito a testare l'uso della tecnologia biometrica per i voli internazionali, consentendo ai passeggeri di viaggiare in aeroporto in modo \"smart\", senza dover mostrare il passaporto.\r

\r

I passeggeri che si iscrivono alla sperimentazione della compagnia aerea dal Terminal 5 di Londra Heathrow saranno invitati a scansionare il proprio volto, il passaporto e la carta d'imbarco sul proprio smartphone o tablet prima del viaggio. All'arrivo in aeroporto le telecamere Smart Bio-Pod verificheranno la loro identità in meno di tre secondi, consentendo loro di tenere il passaporto in tasca fino a destinazione.\r

\r

\"Non solo è la prima volta che i nostri clienti possono registrare le loro informazioni biometriche a casa, ma è anche la prima volta che possono usarle per i voli internazionali di British Airways - ha sottolineato David Breeze, operations transformation manager del vettore -. Si tratta di uno strumento sicuro ed efficiente che rende l'esperienza in aeroporto più smart e fluida, riducendo i tempi di imbarco\".\r

\r

La sperimentazione durerà sei mesi sui voli British Airways per Malaga, in Spagna. I clienti che aderiranno saranno invitati a utilizzare la corsia di sicurezza Fast-Track e riceveranno un imbarco prioritario gratuito. Se il test avrà successo, si prevede di estenderla ad altri voli internazionali.","post_title":"British Airways sperimenta la tecnologia biometrica per i voli internazionali","post_date":"2022-11-16T12:49:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668602984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avis Budget Group ha riaperto la propria filiale di Siena. A partire da lunedì 14 novembre l’azienda è infatti ritornata nella città toscana con un ufficio di noleggio multibrand. La filiale opererà con i marchi Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu, offrendo differenti esperienze di noleggio in un unico ufficio: dall’auto per scoprire il patrimonio paesaggistico della Toscana, al furgone utile per il trasporto di merci sia da parte di professionisti sia di privati.\r

\r

Presso l’ufficio di Siena è inoltre disponibile il servizio di consegna e ritiro del veicolo, da concordare durante la stipulazione del contratto. La nuova filiale Avis Budget Group si trova in via Simone Martini 36 ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 9 alle 12.","post_title":"Il gruppo Avis torna a Siena con una nuova filiale","post_date":"2022-11-16T12:42:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668602569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434217\" align=\"alignleft\" width=\"149\"] Roberto Di Leo[/caption]\r

\r

La possibilità di regolare le transazioni senza l'obbligo di utilizzare la carta di credito, allo stesso tempo fornendo la garanzia assoluta e immediata di incasso al fornitore di servizi. E' quanto offre il nuovo sistema di pagamento Sts (Settlement Technology System) che Ellade Viaggi ha introdotto recentemente grazie alla partnership con il fornitore di servizi tecnologici eMinds e la It company M-Facility. \"Acquistare biglietteria marittima tramite la nostra piattaforma è facile e conveniente - racconta il direttore tecnico di Ellade Viaggi, Nicola Ribaudo -: il sistema fornisce una panoramica sempre aggiornata riguardo tutti i collegamenti disponibili su di una specifica tratta. E oggi con Sts per le agenzie di viaggi nostre partner è anche più facile pagare. A un miglioramento della fruibilità degli strumenti online corrisponde uno sgravio di lavoro per il booking telefonico, che può svolgere con più serenità il proprio fondamentale ruolo di consulenza e supporto\".\r

\r

\"Il legame ormai più che decennale con il cliente Ellade ha consentito di intercettare un'esigenza importante dello stesso - gli fa eco l'amministratore di eMinds, Roberto Di Leo -: l'integrazione di un nuovo gateway di pagamento, oltre al ventaglio di metodi che la piattaforma già prevedeva\". \"La prossima frontiera della concorrenza sul turismo si farà proprio sui sistemi di incasso e pagamenti - conclude il direttore generale di M-Facility, Daniele Fiorini -. Sts è a oggi in gateway di pagamento sicuro e conveniente, visto che il costo del servizio di incasso è nettamente inferiore rispetto a quelli presenti attualmente sul mercato. Per questo siamo certi che continueremo a crescere\".","post_title":"Ellade Viaggi aggiunge Sts per le adv grazie alla partnership con eMinds ed M-Facility","post_date":"2022-11-16T10:53:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668596034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dati, tendenze e investimenti mirati per anticipare e capire l'andamento del turismo. Questo l'obiettivo della piattaforma di Travel Marketing con 10.000 clienti tra hotel, piccole imprese e destinazioni.\r

\r

\"Dobbiamo partire dai dati per capire le grandi potenzialità dei viaggiatori sia per intercettare la ricerca e la pianificazione del viaggio, cosa stanno cercando i consumatori ma soprattutto l'offerta, che sia l'hotel o la destinazione deve essere veloce a proporsi - spiega Luca Romozzi, direttore commerciale Europa -. Il nostro sistema viene alimentato da dati in tempo reale come le ricerche effettuate, le intenzioni di viaggio e le prenotazioni grazie all'intelligenza artificiale profiliamo il cliente, e successivamente possiamo offrire soluzioni di marketing digitale, con campagne molto mirate ideale per i nostri clienti. Per esempio, in questo momento di criticità economica proponiamo il pay on stay per gli hotel, permette, ad esempio, di investire solo quando si riceve il soggiorno, oppure le possibilità di advertising integrate con le smart tv\".\r

\r

Sojern ha curato le campagne per la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, due case history di successo. In un contesto di ripresa dove la meta Italia sta registrando buoni risultati, nel primo caso ha portato a un miglioramento del 7% nella considerazione della Toscana come destinazione turistica; nel secondo caso, il risultato della campagna ha visto aumento di visite al sito turismofvg.it di oltre il 50% soprattutto legate al tema dell'enogastronomia in sinergia con i consorzi. \r

\r

Inoltre, ha anche elaborato un quadro previsionale per il periodo natalizio. Sul fronte degli hotel emerge che sia italiani sia stranieri nel 7% dei casi stanno già cercando una destinazione italiana per le vacanze natalizie. L’Italia è la meta più ricercata dagli stessi italiani (25.5%), seguiti dal mercato Usa (12%), in base alle ricerche di voli. Tra gli aeroporti di partenza spicca Milano (7%), Londra (5,4%) e Roma (5,3%). Per quanto riguarda le ricerche di hotel in Italia al primo posto c'è il mercato USA (30.3%), seguito da quello italiano (13,5%) e francese (11,2%).","post_title":"Investimenti e intelligenza artificiale, Sojern: così capiamo il turismo","post_date":"2022-11-16T09:36:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668591416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air avanza sulla rotta della sostenibilità ambientale con la sigla di un memorandum d'intesa con Omv, società internazionale specializzata in petrolio, gas e prodotti chimici con sede a Vienna, per la fornitura di Saf tra il 2023 e il 2030. Secondo i termini dell'accordo la low cost potrà acquistare fino a 185.000 tonnellate cubiche di carburante sostenibile.\r

\r

\"L'impegno di Wizz Air è di ridurre l'intensità delle nostre emissioni di un ulteriore 25% entro la fine del decennio (2030), e l'uso di Saf svolge un ruolo significativo in questo impegno - ha sottolineato Owain Jones, development officer di Wizz Air -. Sostenere la produzione e la ricerca di tecnologie Saf è una delle nostre priorità e siamo lieti di collaborare con Omv per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio dell'industria aeronautica. Il nuovo memorandum testimonia il nostro impegno a garantire che, scegliendo di volare con Wizz Air, i nostri clienti faranno la scelta più responsabile di viaggio aereo che ci sia\".","post_title":"Wizz Air rinnova gli investimenti green: accordo con Omv per la fornitura di Saf","post_date":"2022-11-16T08:50:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668588636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyTeam celebra i primi dieci anni di SkyPriority, la serie di servizi aeroportuali offerti dalle compagnie dell'alleanza in oltre 970 aeroporti del mondo. Finora, centinaia di milioni di clienti hanno beneficiato di servizi dedicati offerti in otto punti chiave del loro viaggio in aeroporto: nel 2012, anno del lancio, SkyTeam è stata pioniere del settore diventando la prima alleanza aerea ad allineare i servizi aeroportuali per i clienti premium.\r

\r

\"Ma SkyTeam non si ferma qui - ha sottolineato Patrick Roux, ceo e ad dell'alleanza -. Sfruttando una tecnologia innovativa, la nostra visione è quella di portare l'esperienza aeroportuale dei passeggeri a nuovi livelli nel prossimo decennio e oltre, grazie a una maggiore velocità, facilità e riconoscimento lungo il loro viaggio.\"\r

\r

I servizi SkyPriority includono: check-in e consegna bagagli dedicati, superamento dei controlli di sicurezza e dell'immigrazione, servizio prioritario alle biglietterie e ai banchi di trasferimento e imbarco prioritario sugli aerei. All'arrivo, SkyPriority garantisce che i bagagli dei clienti siano tra i primi sul nastro.","post_title":"SkyTeam e i primi dieci anni di SkyPriority: i servizi in aeroporto raggiungono nuovi livelli","post_date":"2022-11-15T13:33:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668519196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Amadeus ha richiesto alla Banca di Spagna una licenza per operare come istituto di moneta elettronica, che le consentirà di fornire servizi regolamentati in Spagna e, successivamente, nello Spazio economico europeo.\r

\r

Le aziende con una licenza di moneta elettronica possono offrire servizi di pagamento e accettare fondi dei clienti, emettere carte di debito prepagate o offrire il trasferimento di fondi su un conto di pagamento, tra gli altri.\r

\r

Nell'ambito di questa strategia, l'attuale business unit dei pagamenti di Amadeus diventerà Outpayce, una consociata interamente controllata da Amadeus, i cui beni e dipendenti saranno trasferiti alla nuova entità a partire dal 1° gennaio 2023.\r

\r

L'obiettivo di Outpayce sarà rafforzare la sua attuale offerta di pagamenti, nonché sviluppare un ambiente di pagamento integrato a cui le compagnie di viaggio possano connettersi per accedere alle ultime innovazioni fintech. Questa filiale continuerà a supportare le esigenze di pagamento di compagnie aeree, agenzie di viaggio e aziende.\r

\r

Una volta ottenuta la licenza, emetterà carte prepagate virtuali all'interno della sua soluzione B2B Wallet, che le agenzie di viaggio utilizzano per pagare fornitori di viaggi come compagnie aeree e hotel.\r

\r

Outpayce prevede di investire nella sua crescita reclutando più esperti di pagamento e ingegneri tecnologici a livello globale nei prossimi anni per supportare i suoi piani di sviluppo del prodotto e di espansione aziendale.","post_title":"Amadeus chiede licenza per operare come istituto di moneta elettronica","post_date":"2022-11-15T10:35:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668508556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’amministratore delegato di Via Con Noi, Giuseppe Ambrosino, lo aveva anticipato al momento dalla separazione da Robintur Travel Group, a seguito dell'incorporazione di quest'ultimo nel gruppo Gattinoni: \"Potranno essere valutate nuove partnership con primari operatori del settore, in grado di assicurare continuità di pensiero e azione rispetto alla nostre strategie di sviluppo\". E così alla fine è stato: Via con Noi ha infatti siglato lo scorso fine settimana un'intesa con il gruppo Bluvacanze, che porterà il network di affiliazione campano a integrarsi con il polo distributivo appartenente al colosso Msc.\r

\r

[caption id=\"attachment_434074\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

La joint venture mira a garantire l’identità della rete, dando continuità alle attività del management di Via Con Noi, supportandolo per gli ambiziosi programmi di sviluppo in essere e contemporaneamente apportando prodotto, tecnologia e competenze internazionali. «Viviamo questo momento come una nuova sfida professionale e personale - dichiara lo stesso Ambrosino – e siamo certi che sapremmo rappresentare un valore aggiunto per Bluvacanze. I nostri 112 affiliati troveranno ulteriori stimoli e motivazioni per lavorare ancora meglio all’interno della nostra straordinaria, storica realtà».\r

\r

«Vivere&Viaggiare con Bluvacanze è la più grande agenzia di viaggi d’Italia: un’unica realtà di esperienze di vacanza con 300 punti vendita aperti al pubblico sul territorio nazionale - gli fa eco il ceo del gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino -. Raggiungiamo, oggi, inoltre, circa 600 negozi affiliati del polo distributivo Blunet, con partner strategici radicati nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e al Centro-Sud». Con quest'ultima novità, il gruppo avrà quindi a Napoli un’importante base operativa per il Meridione d’Italia e in tale ottica ha concluso un accordo per l’apertura di nuovi uffici nel gennaio 2023, proprio a due passi dalla sede di Msc Crociere.","post_title":"Via Con Noi entra in Bluvacanze. Presto una sede del gruppo a Napoli","post_date":"2022-11-14T13:02:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668430963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434067\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine della prima tappa veneziana[/caption]\r

\r

Si alza il sipario sulla seconda tappa di Shopping Tourism il forum italiano, in programma mercoledì 16 novembre alla loggia dei Mercanti di Ancona con un ricco programma di interventi e dibattiti. Dopo la tappa inaugurale tenutasi a Venezia, l’appuntamento marchigiano del forum, ideato nel 2016 da Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor, avrà come focus principale l’analisi degli shopping tourist italiani e l’offerta commerciale delle Marche per i turisti.\r

Le prime anticipazioni della nuova indagine effettuata da Risposte Turismo contenuta all’interno di Shopping Tourism Italian Monitor e che verrà presentata ad Ancona (350 turisti italiani, di cui la metà con shopping quale motivazione prevalente del viaggio), mostrano la rilevanza delle produzioni tipiche dei territori nella scelta della destinazione di viaggio, driver di scelta per il 40% degli intervistati preceduto solo da sconti, saldi e promozioni (73%) e dalla vicinanza ad attrazioni/luoghi da visitare o attività da fare (46%). Secondo l’analisi di Risposte Turismo, inoltre, la spesa media pro-capite giornaliera in acquisti da parte dei turisti italiani dello shopping è pari a 110 euro e il 77% degli shopping tourist italiani intervistati ha visitato luoghi, laboratori e aziende di produzioni tipiche locali. Tra le prime città menzionate dal campione quali destinazioni per shopping figurano Milano e Roma assieme a Londra e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche New York, Tokyo e Dubai.\r

\r

I negozi del centro storico e le vie dello shopping sono i luoghi di acquisto preferiti (70%), davanti alla coppia outlet - centri commerciali (entrambi con il 53% delle preferenze) e ai mercati (34%). Dall’analisi di Risposte Turismo emerge inoltre come siano ancora sottoutilizzati servizi come gli shopping tour (25%), il tax refund (22%) o il ricorso ad un personal shopper (17%), con circa il 40% dei non fruitori a esserne però interessato. Della parte del campione di italiani che ha dichiarato di non aver mai viaggiato con gli acquisti quale motivazione principale, il 22% ha infine indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno e il 30% che prima o poi viaggerà per shopping, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping.\r

\r

In occasione della tappa anconetana di Shopping Tourism verranno inoltre presentati i risultati di un focus di ricerca sull’offerta commerciale nelle Marche. La mappatura effettuata da Risposte Turismo evidenzia la presenza di oltre 250 tra outlet, spacci aziendali e botteghe storiche, oltre 45 marchi enogastronomici (Slow food, Igp, Dop, Doc, Docg) e oltre 20 distretti dedicati al tessile/pelletteria. Secondo oltre cento negozi intervistati, di cui circa la metà ubicati nel comune di Ancona, in rappresentanza di dodici categorie merceologiche, un cliente su quattro è quindi un turista. Tra i turisti stranieri maggiormente presenti negli esercizi commerciali ad Ancona e nelle Marche prevalgono i tedeschi (35%), gli inglesi (19%) e i francesi (14%). Più staccata la percentuale di clienti olandesi e nordeuropei (8% ciascuno) e spagnoli (6%).\r

\r

\r

\r

«In questa seconda tappa del nostro tour dedicato al fenomeno dello shopping tourism abbiamo voluto indagare da un lato il mercato domestico e dall’altro, l’offerta retail delle Marche, un territorio ricco di vocazioni, in cui produzioni di nicchia si affiancano a marchi noti a livello internazionale, come per esempio nel settore calzaturiero. A conferma del sapere fare di un territorio che ha potenzialità turistiche ancora inespresse per target diversi - spiega il presidente di Risposte Turismo, Francesco di Cesare -. Con riferimento alla spesa media pro-capite in shopping da parte dei turisti italiani è significativo sottolineare come ci siano anche big spender, con uno su sei a spendere oltre 200 euro al giorno in shopping. Anche il fatto che circa il 40% degli italiani valuti la presenza di produzioni tipiche e prodotti particolari o unici nella scelta delle mete per shopping rappresenta un dato significativo, a dimostrazione dell’importanza del preservare quanto il territorio, la sua storia e le competenze degli operatori, sanno offrire».\r

\r

","post_title":"Si svolgerà ad Ancona il 16 novembre la seconda tappa di Shopping Tourism","post_date":"2022-11-14T12:31:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668429062000]}]}}