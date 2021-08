British Airways pensa ad una low cost basata a Gatwick

IAG, il supergruppo del trasporto aereo europeo, che ha come capofila British Airways, sta considerando che tutta la sua attività basata sull’aeroporto di Gatwick possa diventare una controllata a basso costo, con un marchio e un’identità diversi da British Airways, che continuerebbe ad operare da Heathrow come compagnia aerea espressa.

British mantiene la sua grande fonte di reddito sui viaggi a lungo raggio, oggi in crisi. E, allo stesso tempo, compete parzialmente in Europa con Easyjet, Ryanair e WizzAir. Nonostante siano culture molto diverse, Gatwick British Airways è riuscita a contenere i suoi costi ea competere con una certa facilità. L’azienda ha detto che il progetto è in attesa di trattative con i sindacati, il grande ostacolo.