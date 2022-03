British Airways investe in sostenibilità: primi voli operati con carburante Saf

British Airways è la prima compagnia aerea ad iniziare a utilizzare il carburante sostenibile (Saf) prodotto su scala commerciale nel Regno Unito. Il vettore ha infatti preso in consegna il suo primo lotto di Saf per aerei prodotto da Phillips 66 Limited e lo impiegherà in diversi aeroporti britannici, tra cui Londra Heathrow.

Il carburante sostenibile per l’aviazione acquistato da British sarà sufficiente a ridurre le emissioni di CO2 del ciclo di vita di quasi 100.000 tonnellate.

British Airways continua anche a lavorare con il governo sui modi per fornire certezza agli investitori per aiutare il Regno Unito a diventare un leader nella produzione di Saf; il gruppo Iag, casa madre della compagnia, investirà 400 milioni di dollari nei prossimi 20 anni nello sviluppo di Saf.

“Essere la prima compagnia aerea a rifornirsi di carburante per aerei sostenibile prodotto su scala commerciale nel Regno Unito è un altro momento di svolta per noi – ha commentato Sean Doyle, presidente e amministratore delegato di Ba -. Le nostre forniture di Saf da Phillips 66 Limited ci permetteranno di avanzare con la nostra ambiziosa tabella di marcia per raggiungere l’obiettivo di nette di carbonio zero emissioni di carbonio entro il 2050, se non prima”.