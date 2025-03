Articoli che potrebbero interessarti:

La ripresa del trasporto aereo internazionale dell'Indonesia è stata tra le più forti del Sud-est asiatico, seconda solo al Vietnam, che ora è del 13% al di sopra dei livelli pre-pandemia. In confronto, la capacità internazionale di Singapore e Malesia è aumentata del 2,2% rispetto all'estate 2019, mentre le Filippine rimangono del 5,8% al di sotto dei livelli pre-Covid e la Thailandia è in ritardo dell'11,7%. [post_title] => Indonesia Airlines: in arrivo una nuova compagnia aerea premium [post_date] => 2025-03-11T11:24:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741692285000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'introduzione dell'orario estivo 2025 Azerbaijan Airlines rafforza la capacità offerta sulla Baku-Milano: le frequenze da e per Milano diventeranno giornaliere. Inoltre, sfruttando la posizione di Baku, la compagnia aerea moltiplica le connessioni in entrata/uscita, permettendo di raggiungere comodamente un gran numero di destinazioni interessanti. [post_title] => Azerbaijan Airlines: voli giornalieri sulla Milano Malpensa-Baku [post_date] => 2025-03-11T11:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741691500000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines è pronta a sbarcare alla Bmt di Napoli insieme al partner di joint venture Air France-Klm con tutte le novità dell’estate 2025, anno che vede la compagnia statunitense festeggiare i suoi primi 100 anni. Il network operato da Delta tra Italia e Stati Uniti con l’imminente orario estivo sarà il più esteso di sempre, e includerà fino a 17 voli giornalieri in partenza dall’Italia per gli Usa: ai collegamenti già attivi la scorsa estate si aggiungono infatti le nuove rotte Napoli-Atlanta, Catania-New York, Roma-Minneapolis e Milano-Boston. “Nel 2025, che è un anno fondamentale per Delta, continuiamo a eccellere nella qualità del servizio e nel numero di collegamenti proposti ai nostri passeggeri - commenta Cristina Casati, sales manager per l’Italia e la Grecia di Delta Air Lines -. A Napoli, in particolare - dove nel 2024 abbiamo inaugurato la rotta di successo per New York - torniamo quest’anno con la novità del volo per Atlanta, l’aeroporto più trafficato al mondo e hub principale di Delta. Da Atlanta, i nostri passeggeri possono proseguire facilmente con collegamenti in coincidenza verso tutto il Nord America, i Caraibi e oltre. Inoltre, a maggio lanceremo anche il primo volo da Catania per New York”. Proprio oggi, 11 marzo, Delta Air Lines e Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, incontrano gli agenti di viaggio nella città partenopea per presentare in città il nuovo collegamento Napoli – Atlanta. [post_title] => Delta Air Lines sbarca in Bmt con il più ampio operativo Italia-Usa di sempre [post_date] => 2025-03-11T10:06:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741687601000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486227 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato l'Uzbekistan il protagonista del primo fam trip 2025 griffato Going. Promosso in collaborazione con Turkish Airlines, il viaggio di formazione ha offerto un'immersione nelle ricchezze culturali del Paese e un approfondimento sulle strutture alberghiere del portafoglio del to di casa Msc, con l'obiettivo di creare esperienze di viaggio su misura sempre più raffinate. L'interesse dei viaggiatori italiani per l'Uzbekistan è in forte crescita, grazie a un patrimonio storico inestimabile e a una politica di accesso semplificata dal 2019. La leggendaria Via della Seta, che per secoli ha connesso Oriente e Occidente, attraversa città come Samarcanda, Bukhara, Kokand e Khiva, autentici musei a cielo aperto. Ma il fascino dell'Uzbekistan va oltre la storia: metropoli come Tashkent e Nukus sono oggi vivaci centri culturali dove il passato dialoga con le espressioni artistiche moderne e contemporanee. In particolare, il museo Savitsky di Nukus, ribattezzato dalla stampa internazionale il Louvre del deserto, custodisce una delle più straordinarie collezioni d'arte dell'Avanguardia russa. Le antiche tradizioni mercantili del Paese continuano inoltre a esercitare un grande richiamo sui viaggiatori italiani. Durante il fam trip, le agenzie di viaggio hanno quindi esplorato anche i celebri mercati coperti di Bukhara, tra cui il Toki-Zargaron (dedicato ai gioielli), il Toki-Telpak Furushon (ai copricapi tradizionali) e il Toki-Sarrafon (un tempo sede dei cambiavalute). Il fam trip in Uzbekistan organizzato da Going ha insomma rappresentato un'importante occasione di confronto e scambio con gli agenti di viaggio, permettendo di approfondire la conoscenza della destinazione e delle sue potenzialità. [post_title] => Uzbekistan protagonista del primo fam trip Going dell'anno [post_date] => 2025-03-11T09:53:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741686827000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato approvato in questi giorni il bilancio Hnh relativo all'anno fiscale 2023-24 chiuso lo scorso 31 ottobre. Il documento sostanzialmente conferma quanto anticipato dalla compagnia a dicembre, con un fatturato a parità di perimetro in crescita del 7,3% rispetto ai 12 mesi precedenti, fino a quota 113,4 milioni di euro, e marginalità sostanzialmente in linea con l'esercizio 2022-23 pari al 14,4% (erano 15% l'anno prima). Il tutto per un ebitda complessivo di 16,3 milioni e utili netti civilistici di 6 milioni. Con uno sviluppo distribuito uniformemente in tutte le destinazioni e hotel del gruppo, spicca in particolare la crescita dell’area veneziana, grazie agli eventi legati alla stagione della Biennale di architettura, affiancata dai centri di Milano e Roma, più sensibili al sostegno della domanda internazionale. Nell'anno appena concluso, gli accordi di gestione alberghiera hanno inoltre assunto un ruolo sempre più centrale: tra i principali progetti, l’aggiudicazione della gara per la gestione del Palazzo delle Stelline di Milano, che diventerà un MGallery, brand del gruppo Accor; l’avvio della partnership con Sacbo, società di Milan Bergamo Airport, per la gestione del nuovo albergo Hilton Garden Inn Milan Bergamo Airport, che sorgerà nell’area dei servizi aeroportuali e, infine, la firma dell’accordo con Cdp Real Asset per la riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, che diventerà un 5 stelle a marchio Radisson Collection. Per l’anno in corso, è previsto a breve un ulteriore annuncio che riguarda una nuova struttura italiana. “Dopo il record di fatturato del 2023, anche il 2024 è stato un altro esercizio di crescita per noi - sottolinea l'amministratore delegato di Hnh, Luca Boccato -. Ma lo scorso è stato anche un anno di preparazione e siamo pronti per una nuova fase di crescita del perimetro, che si completerà tra il 2027 e 2028 con oltre 20 strutture gestite e 3 mila camere in portafoglio. Il 2025, infine, è iniziato positivamente, in linea con le nostre previsioni”. [post_title] => Approvato il bilancio Hnh 2024: fatturato in crescita; marginalità in linea con il 2023 [post_date] => 2025-03-11T09:14:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741684440000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines rafforza la sua presenza sul mercato italiano con l’introduzione di tre nuove rotte verso gli Stati Uniti per l’estate 2025. Walter Cianciusi, responsabile commerciale di United Airlines in Italia, ha annunciato le novità in occasione del TOVE 2025, sottolineando il crescente impegno della compagnia nell’ampliare le connessioni transatlantiche: «Siamo molto fieri di essere un vettore che primeggia adesso in Italia verso gli Stati Uniti». A partire dal mese di maggio, United lancerà tre nuovi collegamenti diretti dall’Italia agli Stati Uniti, portando il numero totale di voli giornalieri a 14. La prima tratta, Roma-Denver, sarà operativa a partire dal 2 maggio 2025, diventando l’unico collegamento diretto tra la Capitale italiana e Denver, importante hub del vettore, che permetterà collegamenti verso oltre 90 destinazioni in Nord America, agevolando sia i viaggi turistici che d'affari. Dal 22 maggio 2025 partirà il volo Palermo-New York, che risponde alla domanda crescente di collegamenti tra il Sud Italia e la costa est degli Stati Uniti. Dal 23 maggio 2025 verrà inoltre inaugurato il volo giornaliero Venezia-Washington D.C., potenziando la connessione con un importante polo istituzionale e finanziario americano. Queste nuove tratte si aggiungono agli 11 voli già operati da Roma, Milano, Napoli e Venezia, rafforzando il ruolo di United Airlines nei collegamenti tra Italia e Stati Uniti. [post_title] => United Airlines amplia il network Italia-USA con tre nuove rotte estive [post_date] => 2025-03-10T14:01:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741615317000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un inizio 2025 che registra un +9% del traffico passeggeri per Aegean: nei due mesi di gennaio e febbraio la compagnia aerea greca ha trasportato circa 1,9 milioni di passeggeri a fronte di oltre 2,4 milioni di posti offerti. Sempre molto positivo il dato di traffico sulle rotte internazionali, con un aumento del 13%, mentre sulle rotte domestiche la crescita è stata del +3%. Aegean ha chiuso il 2024 con un totale di 16,3 milioni di passeggeri, il 6% in più rispetto al 2023. Quest'anno il vettore offrirà circa 21,5 milioni di posti - 1,8 milioni di posti in più rispetto al 2024 - dei quali circa 13 milioni sulla rete internazionale, con un aumento di 1,4 posti rispetto al 2024, e 8,5 milioni di posti disponibili sul network domestico, per un incremento del 6%. Il network estivo 2025 I collegamenti internazionali si ampliano sul mercato turco con nuovi voli diretti da Heraklion, Mykonos, Rodi e Santorini a Istanbul, e sta lanciando nuovi collegamenti diretti per Erbil (Iraq) e Baku (Azerbaigian) da Atene e per Roma da Larnaca durante la stagione estiva. In crescita anche le attività verso la penisola iberica, i Balcani (Albania, Bulgaria), in Egitto, in Italia (Roma, Bologna) e in Svizzera (Zurigo), come pure sulle rotte verso l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Marocco. In fase di espansione anche la rete domestica con l'aggiunta di sette nuovi collegamenti: nel dettaglio, quattro nuove rotte da/per l'aeroporto di Heraklion, che da quest'estate sarà collegato direttamente con Rodi, Naxos, Corfù e Kos; due collegamenti aggiuntivi dall'aeroporto di Rodi da/per Chania e Santorini. Mentre Salonicco sarà collegata direttamente a Syros. [post_title] => Aegean: un'estate da 21,5 mln di posti, di cui 13 sul network internazionale [post_date] => 2025-03-10T09:35:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741599355000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per chi sta già pensando di pianificare le proprie vacanze, in primavera o in estate, è il momento giusto per approfittare dei Costa Days: una promozione speciale che offre fino a 500 euro di sconto a cabina e un “acconto leggero” di soli 100 euro a persona per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2025, su crociere in partenza fino a novembre 2025, alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa. Le vacanze con Costa promettono davvero di essere all’insegna della meraviglia. La nuova offerta, infatti, permetterà di scoprire in otto giorni, a un prezzo vantaggioso, le bellezze del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia e Spagna a bordo di Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Pacifica, che imbarcheranno da Savona, Genova, Civitavecchia, Olbia, Cagliari, Napoli, Palermo, e del Mediterraneo Orientale, esplorato da Costa Deliziosa, che partirà da Venezia e Bari alla volta di Grecia e Croazia, con ben due itinerari diversi e combinabili. Costa Fortuna, poi, andrà alla scoperta della Grecia e della Turchia con la comoda formula volo+crociera da Alghero, Bologna, Cagliari, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. E infine Costa Fascinosa, che viaggerà tra Grecia e Malta con partenze da Taranto e Catania e, per imbarcarsi direttamente da Atene, un volo speciale da Milano Malpensa. Anche il Nord Europa è tra le mete incluse in questa promozione. Con Costa Diadema si navigherà tra gli spettacolari fiordi norvegesi per otto giorni con imbarco da Copenaghen e Kiel e un grande piano di voli speciali da ben dodici aeroporti italiani. Costa Favolosa, invece, proporrà crociere da otto a 23 giorni alla volta di Groenlandia, Svalbard, Regno Unito, Isole Lofoten; l’imbarco sarà da Amburgo, facilmente raggiungibile con voli speciali da Milano Linate, Malpensa e Roma Fiumicino. Tutti programmi dai quali emerge il grande impegno di Costa sull’accessibilità delle sue crociere, grazie all’importante disponibilità di porti, aeroporti e voli charter e a un capillare piano di bus e di treni, quest’ultimo, nello specifico, organizzato in partnership speciale con Trenitalia che proporrà sconti fino all’80%. L’esperienza di una vacanza Costa inizia dunque proprio vicino a casa. E si arricchisce di meraviglia una volta a bordo grazie alle Sea Destinations, mete inattese, spettacolari e coinvolgenti vissute durante la navigazione; e alle distintive Land Destinations, esperienze a terra in luoghi insoliti, personalizzabili su misura e a un prezzo accessibile. Terra e mare si fondono quindi in un unico itinerario, che porterà l’Ospite a meravigliarsi giorno per giorno. Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per i Soci C|Club, sempre in anticipo sulle prenotazioni delle loro vacanze, saranno a disposizione fino al 4 maggio 2025 i C|Club Member Days, che consentono di ricevere un bonus fino a 500 euro da spendere a bordo in area Spa, in escursioni o nei ristoranti, prenotando crociere transatlantiche e di posizionamento verso Emirati, Caraibi, Canarie e Asia previste per l’inverno 2025-2026. La promozione, inoltre, sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, insieme alla possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. “Le iniziative commerciali di quest’anno proseguono senza sosta per contraddistinguere e dare ancora più valore al nostro prodotto e al prezioso lavoro dei nostri Partner Agenti di Viaggio, ambasciatori per eccellenza del nostro Brand – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. La partnership con la rete distributiva è sempre molto solida, come il programma collegato al nostro Contratto di Valore, C|Value Servizi, che ci permette di dimostrare in modo tangibile la vicinanza ai nostri Partner. Grazie al costante ascolto siamo riusciti in questi anni a creare qualcosa di unico, mettendo a disposizione strumenti utili e innovativi, che vanno dalla comunicazione alla formazione sulla gestione dei social media, dai materiali per il punto vendita fino all’introduzione di strumenti e canali privilegiati. Grandi investimenti quindi su tutti i fronti, per continuare a essere un vero Partner di valore”. [post_title] => Sono arrivati i Costa Days, per una vacanza all'insegna della meraviglia [post_date] => 2025-03-10T09:12:31+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741597951000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => HelloFly decolla sull'estate dall'aeroporto di Perugia con un doppio volo giornaliero: la compagnia maltese riproporrà infatti anche nel 2025 la tratta Perugia-Lampedusa (dal 7 giugno al 27 settembre) cui si aggiungerà la novità della Perugia-Pantelleria (sempre dal 7 giugno al 27 settembre). Entrambi i voli saranno di sabato, sia l'andata che il ritorno. "L’attivazione di nuove rotte è sempre un segnale positivo per il nostro scalo e per il territorio - sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto - . Pantelleria è una destinazione di grande fascino e siamo certi che questo collegamento, così come quello per Lampedusa, sarà apprezzato dai passeggeri umbri e non solo". "La collaborazione con l’aeroporto 'San Francesco d’Assisi' è ormai consolidata - aggiunge Teodosio Longo, ceo di HellofFy (nella foto) - . Dopo il successo della rotta per Lampedusa, siamo lieti di aggiungere anche Pantelleria, offrendo così ai viaggiatori umbri un accesso diretto a due gioielli del Mediterraneo". Si chiama Indonesia Airlines la nuova compagnia aerea che si appresta a debuttare nel paese: un vettore premium, che opererà esclusivamente su rotte internazionali con l'ambizione di servire entro i primi cinque anni di attività 48 destinazioni in 30 paesi.

\r

Calypte Holding, con sede a Singapore e interessi nei settori delle energie rinnovabili, dell'agricoltura e dell'aviazione, ha costituito la filiale PT Indonesia Airlines Group, che sarà basata presso l'aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta.

\r

La pianificazione aziendale e gli studi di fattibilità sono attualmente in corso, con l'intenzione di acquisire gradualmente una flotta di 20 aeromobili: 10 Airbus A321neo o A321Lr e 10 A350-900 o Boeing 787-9.

\r

La ripresa del trasporto aereo internazionale dell'Indonesia è stata tra le più forti del Sud-est asiatico, seconda solo al Vietnam, che ora è del 13% al di sopra dei livelli pre-pandemia. In confronto, la capacità internazionale di Singapore e Malesia è aumentata del 2,2% rispetto all'estate 2019, mentre le Filippine rimangono del 5,8% al di sotto dei livelli pre-Covid e la Thailandia è in ritardo dell'11,7%.

\r

Inoltre, sfruttando la posizione di Baku, la compagnia aerea moltiplica le connessioni in entrata/uscita, permettendo di raggiungere comodamente un gran numero di destinazioni interessanti.

\r

Il network operato da Delta tra Italia e Stati Uniti con l’imminente orario estivo sarà il più esteso di sempre, e includerà fino a 17 voli giornalieri in partenza dall’Italia per gli Usa: ai collegamenti già attivi la scorsa estate si aggiungono infatti le nuove rotte Napoli-Atlanta, Catania-New York, Roma-Minneapolis e Milano-Boston. \r

\r

"Nel 2025, che è un anno fondamentale per Delta, continuiamo a eccellere nella qualità del servizio e nel numero di collegamenti proposti ai nostri passeggeri - commenta Cristina Casati, sales manager per l'Italia e la Grecia di Delta Air Lines -. A Napoli, in particolare - dove nel 2024 abbiamo inaugurato la rotta di successo per New York - torniamo quest'anno con la novità del volo per Atlanta, l'aeroporto più trafficato al mondo e hub principale di Delta. Da Atlanta, i nostri passeggeri possono proseguire facilmente con collegamenti in coincidenza verso tutto il Nord America, i Caraibi e oltre. Inoltre, a maggio lanceremo anche il primo volo da Catania per New York".

\r

Proprio oggi, 11 marzo, Delta Air Lines e Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, incontrano gli agenti di viaggio nella città partenopea per presentare in città il nuovo collegamento Napoli – Atlanta.

\r

L'interesse dei viaggiatori italiani per l'Uzbekistan è in forte crescita, grazie a un patrimonio storico inestimabile e a una politica di accesso semplificata dal 2019. La leggendaria Via della Seta, che per secoli ha connesso Oriente e Occidente, attraversa città come Samarcanda, Bukhara, Kokand e Khiva, autentici musei a cielo aperto. Ma il fascino dell'Uzbekistan va oltre la storia: metropoli come Tashkent e Nukus sono oggi vivaci centri culturali dove il passato dialoga con le espressioni artistiche moderne e contemporanee. In particolare, il museo Savitsky di Nukus, ribattezzato dalla stampa internazionale il Louvre del deserto, custodisce una delle più straordinarie collezioni d'arte dell'Avanguardia russa.

\r

Le antiche tradizioni mercantili del Paese continuano inoltre a esercitare un grande richiamo sui viaggiatori italiani. Durante il fam trip, le agenzie di viaggio hanno quindi esplorato anche i celebri mercati coperti di Bukhara, tra cui il Toki-Zargaron (dedicato ai gioielli), il Toki-Telpak Furushon (ai copricapi tradizionali) e il Toki-Sarrafon (un tempo sede dei cambiavalute).

\r

Il fam trip in Uzbekistan organizzato da Going ha insomma rappresentato un'importante occasione di confronto e scambio con gli agenti di viaggio, permettendo di approfondire la conoscenza della destinazione e delle sue potenzialità.

\r

Con uno sviluppo distribuito uniformemente in tutte le destinazioni e hotel del gruppo, spicca in particolare la crescita dell'area veneziana, grazie agli eventi legati alla stagione della Biennale di architettura, affiancata dai centri di Milano e Roma, più sensibili al sostegno della domanda internazionale. Nell'anno appena concluso, gli accordi di gestione alberghiera hanno inoltre assunto un ruolo sempre più centrale: tra i principali progetti, l'aggiudicazione della gara per la gestione del Palazzo delle Stelline di Milano, che diventerà un MGallery, brand del gruppo Accor; l'avvio della partnership con Sacbo, società di Milan Bergamo Airport, per la gestione del nuovo albergo Hilton Garden Inn Milan Bergamo Airport, che sorgerà nell'area dei servizi aeroportuali e, infine, la firma dell'accordo con Cdp Real Asset per la riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, che diventerà un 5 stelle a marchio Radisson Collection. Per l'anno in corso, è previsto a breve un ulteriore annuncio che riguarda una nuova struttura italiana.

\r

"Dopo il record di fatturato del 2023, anche il 2024 è stato un altro esercizio di crescita per noi - sottolinea l'amministratore delegato di Hnh, Luca Boccato -. Ma lo scorso è stato anche un anno di preparazione e siamo pronti per una nuova fase di crescita del perimetro, che si completerà tra il 2027 e 2028 con oltre 20 strutture gestite e 3 mila camere in portafoglio. Il 2025, infine, è iniziato positivamente, in linea con le nostre previsioni".

\r

\r

\r

A partire dal mese di maggio, United lancerà tre nuovi collegamenti diretti dall'Italia agli Stati Uniti, portando il numero totale di voli giornalieri a 14. La prima tratta, Roma-Denver, sarà operativa a partire dal 2 maggio 2025, diventando l'unico collegamento diretto tra la Capitale italiana e Denver, importante hub del vettore, che permetterà collegamenti verso oltre 90 destinazioni in Nord America, agevolando sia i viaggi turistici che d'affari. Dal 22 maggio 2025 partirà il volo Palermo-New York, che risponde alla domanda crescente di collegamenti tra il Sud Italia e la costa est degli Stati Uniti. Dal 23 maggio 2025 verrà inoltre inaugurato il volo giornaliero Venezia-Washington D.C., potenziando la connessione con un importante polo istituzionale e finanziario americano.

\r

Queste nuove tratte si aggiungono agli 11 voli già operati da Roma, Milano, Napoli e Venezia, rafforzando il ruolo di United Airlines nei collegamenti tra Italia e Stati Uniti.

\r

Sempre molto positivo il dato di traffico sulle rotte internazionali, con un aumento del 13%, mentre sulle rotte domestiche la crescita è stata del +3%.

\r

Aegean ha chiuso il 2024 con un totale di 16,3 milioni di passeggeri, il 6% in più rispetto al 2023. Quest'anno il vettore offrirà circa 21,5 milioni di posti - 1,8 milioni di posti in più rispetto al 2024 - dei quali circa 13 milioni sulla rete internazionale, con un aumento di 1,4 posti rispetto al 2024, e 8,5 milioni di posti disponibili sul network domestico, per un incremento del 6%.
Il network estivo 2025

Il network estivo 2025\r

I collegamenti internazionali si ampliano sul mercato turco con nuovi voli diretti da Heraklion, Mykonos, Rodi e Santorini a Istanbul, e sta lanciando nuovi collegamenti diretti per Erbil (Iraq) e Baku (Azerbaigian) da Atene e per Roma da Larnaca durante la stagione estiva.

\r

In crescita anche le attività verso la penisola iberica, i Balcani (Albania, Bulgaria), in Egitto, in Italia (Roma, Bologna) e in Svizzera (Zurigo), come pure sulle rotte verso l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Marocco.

\r

In fase di espansione anche la rete domestica con l'aggiunta di sette nuovi collegamenti: nel dettaglio, quattro nuove rotte da/per l'aeroporto di Heraklion, che da quest'estate sarà collegato direttamente con Rodi, Naxos, Corfù e Kos; due collegamenti aggiuntivi dall'aeroporto di Rodi da/per Chania e Santorini. Mentre Salonicco sarà collegata direttamente a Syros.

\r

Le vacanze con Costa promettono davvero di essere all'insegna della meraviglia. La nuova offerta, infatti, permetterà di scoprire in otto giorni, a un prezzo vantaggioso, le bellezze del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia e Spagna a bordo di Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Pacifica, che imbarcheranno da Savona, Genova, Civitavecchia, Olbia, Cagliari, Napoli, Palermo, e del Mediterraneo Orientale, esplorato da Costa Deliziosa, che partirà da Venezia e Bari alla volta di Grecia e Croazia, con ben due itinerari diversi e combinabili. Costa Fortuna, poi, andrà alla scoperta della Grecia e della Turchia con la comoda formula volo+crociera da Alghero, Bologna, Cagliari, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. E infine Costa Fascinosa, che viaggerà tra Grecia e Malta con partenze da Taranto e Catania e, per imbarcarsi direttamente da Atene, un volo speciale da Milano Malpensa. Anche il Nord Europa è tra le mete incluse in questa promozione. Con Costa Diadema si navigherà tra gli spettacolari fiordi norvegesi per otto giorni con imbarco da Copenaghen e Kiel e un grande piano di voli speciali da ben dodici aeroporti italiani. Costa Favolosa, invece, proporrà crociere da otto a 23 giorni alla volta di Groenlandia, Svalbard, Regno Unito, Isole Lofoten; l'imbarco sarà da Amburgo, facilmente raggiungibile con voli speciali da Milano Linate, Malpensa e Roma Fiumicino. Tutti programmi dai quali emerge il grande impegno di Costa sull'accessibilità delle sue crociere, grazie all'importante disponibilità di porti,

\r

L’esperienza di una vacanza Costa inizia dunque proprio vicino a casa. E si arricchisce di meraviglia una volta a bordo grazie alle Sea Destinations, mete inattese, spettacolari e coinvolgenti vissute durante la navigazione; e alle distintive Land Destinations, esperienze a terra in luoghi insoliti, personalizzabili su misura e a un prezzo accessibile. Terra e mare si fondono quindi in un unico itinerario, che porterà l’Ospite a meravigliarsi giorno per giorno.\r

\r

Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per i Soci C|Club, sempre in anticipo sulle prenotazioni delle loro vacanze, saranno a disposizione fino al 4 maggio 2025 i C|Club Member Days, che consentono di ricevere un bonus fino a 500 euro da spendere a bordo in area Spa, in escursioni o nei ristoranti, prenotando crociere transatlantiche e di posizionamento verso Emirati, Caraibi, Canarie e Asia previste per l’inverno 2025-2026. La promozione, inoltre, sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, insieme alla possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

“Le iniziative commerciali di quest’anno proseguono senza sosta per contraddistinguere e dare ancora più valore al nostro prodotto e al prezioso lavoro dei nostri Partner Agenti di Viaggio, ambasciatori per eccellenza del nostro Brand – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. La partnership con la rete distributiva è sempre molto solida, come il programma collegato al nostro Contratto di Valore, C|Value Servizi, che ci permette di dimostrare in modo tangibile la vicinanza ai nostri Partner. Grazie al costante ascolto siamo riusciti in questi anni a creare qualcosa di unico, mettendo a disposizione strumenti utili e innovativi, che vanno dalla comunicazione alla formazione sulla gestione dei social media, dai materiali per il punto vendita fino all’introduzione di strumenti e canali privilegiati. Grandi investimenti quindi su tutti i fronti, per continuare a essere un vero Partner di valore”.","post_title":"Sono arrivati i Costa Days, per una vacanza all'insegna della meraviglia","post_date":"2025-03-10T09:12:31+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1741597951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"HelloFly decolla sull'estate dall'aeroporto di Perugia con un doppio volo giornaliero: la compagnia maltese riproporrà infatti anche nel 2025 la tratta Perugia-Lampedusa (dal 7 giugno al 27 settembre) cui si aggiungerà la novità della Perugia-Pantelleria (sempre dal 7 giugno al 27 settembre). Entrambi i voli saranno di sabato, sia l'andata che il ritorno. \r

\r

\"L’attivazione di nuove rotte è sempre un segnale positivo per il nostro scalo e per il territorio - sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto - . Pantelleria è una destinazione di grande fascino e siamo certi che questo collegamento, così come quello per Lampedusa, sarà apprezzato dai passeggeri umbri e non solo\". \r

\r

\"La collaborazione con l’aeroporto 'San Francesco d’Assisi' è ormai consolidata - aggiunge Teodosio Longo, ceo di HellofFy (nella foto) - . Dopo il successo della rotta per Lampedusa, siamo lieti di aggiungere anche Pantelleria, offrendo così ai viaggiatori umbri un accesso diretto a due gioielli del Mediterraneo\".","post_title":"HelloFly raddoppia da Perugia: dal 7 giugno voli stagionali per Pantelleria","post_date":"2025-03-07T12:43:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741351409000]}]}}