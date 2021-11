Austrian Airlines sull’estate 2022: voli giornalieri per la Sicilia, fino a quattro al giorno per Milano

Austrian Airlines guarda all’estate 2022 quando il network conterà quasi 110 destinazioni servite, con circa 1.200 voli settimanali. Grecia, Italia del sud e isole Baleari saranno tra i capisaldi dell’operativo, che sarà pubblicato a metà dicembre. In questo modo la compagnia aerea del gruppo Lufthansa «assume una posizione decisa in vista del previsto aumento della concorrenza da parte dei vettori low cost. Rispetto al 2021, ciò comporterà un aumento di capacità di dieci aeromobili operativi sulle rotte europee».

«Voliamo più volte al giorno verso i luoghi più belli d’Europa per offrire ai nostri passeggeri un operativo attraente – afferma il chief commercial officer di Austrian Airlines, Michael Trestl -. Voleremo fino a tre volte al giorno verso Palma di Maiorca, amplieremo i nostri servizi verso la Sicilia e implementeremo ulteriori aumenti in tutta la rete europea. Questo darà ai nostri ospiti ancora più flessibilità nella pianificazione del loro viaggio. Inoltre, atterreremo fino a quattro volte al giorno a Milano, Stoccolma, Amsterdam e Bucarest, voleremo ad Atene e Barcellona due volte al giorno e offriremo anche due voli al giorno per Tel Aviv e Larnaca. Inoltre, voleremo fino a nove volte a settimana per Heraklion, fino a sei volte a settimana per Rodi e fino a quattro volte a settimana per le isole greche di Corfù, Kos e Zante».

A metà estate 2021, la compagnia aerea austriaca ha registrato un aumento del 10% nel segmento leisure rispetto all’anno pre-crisi 2019. Il focus sulle destinazioni prettamente turistiche dominerà quindi anche il programma di volo estivo 2022.