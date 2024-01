Ana in codeshare con Ita Airways sulle rotte via Roma e Tokyo Haneda All Nippon Airways ha siglato un nuovo accordo di codeshare con Ita Airways che garantirà ai passeggeri di entrambe le compagnie maggiori opportunità di viaggio sulle rotte via Roma Fiumicino e Tokyo Haneda. Dal prossimo 24 gennaio i viaggiatori di All Nippon Airways e Ita Airways potranno volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato all’aeroporto di destinazione finale. Per i biglietti in vendita dal 17 gennaio, Ana applicherà il suo codice “NH” sul volo di Ita tra Haneda e Roma e su 5 destinazioni in Italia in collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino (Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Napoli), mentre il vettore italiano aggiungerà il suo codice “AZ” su 6 mete nazionali giapponesi (Fukuoka, Hiroshima, Itami, Kansai, Okinawa e Sapporo). Le due compagnie stanno valutando di ampliare ulteriormente la loro collaborazione aggiungendo altri codici nel prossimo futuro. Questo accordo contribuirà a consolidare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Giappone e offrirà ai turisti italiani la possibilità di scoprire le meraviglie del Giappone e ai cittadini giapponesi l’opportunità di viaggiare facilmente in Italia, garantendo i più alti standard di sicurezza. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha messo in vendita i voli delle nuove destinazioni dell'estate 2024, stagione che vedrà una nuova espansione del network in particolare di quello a lungo raggio. Nel mirino ci sono Nord America, Africa e Medio Oriente, con i seguenti nuovi voli, tutti operati da Roma Fiumicino: Chicago dal 7 aprile 2024, 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno; Toronto dal 10 maggio 2024, 6 frequenze settimanali, che diventeranno 7 da giugno a settembre e 5 ad ottobre; Riyad a partire dal 5 maggio 2024, 4 frequenze settimanali che saliranno a 5 a partire da giugno: Accra dal 6 giugno 2024, 3 frequenze settimanali che diventano 4 da luglio; Kuwait City dal 7 giugno 2024, 3 frequenze settimanali che diventeranno 5 da luglio; Gedda da agosto 2024, 3 frequenze settimanali. Le tratte su Chicago e Toronto saranno operate con l’Airbus A330neo e Airbus A330-200 e si vanno ad aggiungere ai voli su New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington, Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi, Malè (Maldive). I voli su Riyad, Accra, Kuwait City e Gedda saranno operati con aeromobile A321neo. "La Roma-Toronto rappresenta per Ita Airways un prodotto di grande importanza nel ventaglio di destinazioni sul Nord America, primo mercato dopo l’Italia, e consentirà alla compagnia di raggiungere un punto di accesso strategico non solo per il traffico point to point ma anche per le prosecuzioni verso altre destinazioni all’interno del Paese, combinando flussi di traffico sia leisure sia business". La rotta Roma-Accra, unico collegamento diretto tra Italia e Ghana, è il primo tassello di una presenza che sarà sempre maggiore in Africa Occidentale, destinazione di rilievo sia per i flussi di traffico leisure ma con valenza anche per traffico corporate. Allo stesso tempo il Medio Oriente rappresenta un mercato strategico dove il vettore ha deciso di investire con l’apertura di tre rotte importanti ma con caratteristiche diverse, Riyad per flussi di traffico prevalentemente business travel, Gedda come porta d’accesso per nuovi flussi leisure per il traffico religioso e Kuwait City quale destinazione per traffico corporate. [post_title] => Ita Airways: in vendita i voli delle nuove rotte internazionali dell'estate 2024 [post_date] => 2024-01-12T15:28:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705073313000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines ha chiuso il 2023 con un raddoppio dell'utile trimestrale grazie alla forte domanda di viaggio, soprattutto sulle rotte internazionali, che ha contribuito a far registrare un fatturato record nell'intero anno. Il ceo, Ed Bastian, ha dichiarato che il perdurare di una forte domanda di viaggi potrebbe incrementare gli utili anche nel 2024, malgrado le prospettive di profitto per l'intero anno siano inferiori alle precedenti previsioni. Delta ha dichiarato di prevedere per il primo trimestre del 2024 un aumento dei ricavi compreso tra il 3% e il 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Intanto, nell'ultimo trimestre 2023, il vettore ha centrato un utile netto di 2,04 miliardi di dollari (828 milioni di dollari nell'ultimo trimestre di un anno fa); i ricavi sono aumentati del 6% a 14,2 miliardi di dollari. Complessivamente, nell'ultimo trimestre Delta ha registrato un numero record di passeggeri che hanno viaggiato in classi premium, facendo aumentare i ricavi corrispondenti del 15% e superando la crescita del 10% dei ricavi imputabili ai posti in classe economica. A preoccupare il ceo, resta comunque la problematica legata ai fornitori: "Occorre più tempo per riparare gli aerei e per rimetterli in servizio (...) Le riparazioni degli aeromobili e la catena di fornitura dei pezzi di ricambio sono "la più grande area dell'attività che non è tornata al livello di prestazioni precedente alla pandemia". [post_title] => Delta Air Lines: profitti più che raddoppiati nel quarto trimestre 2023 [post_date] => 2024-01-12T14:40:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705070450000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways ha siglato un nuovo accordo di codeshare con Ita Airways che garantirà ai passeggeri di entrambe le compagnie maggiori opportunità di viaggio sulle rotte via Roma Fiumicino e Tokyo Haneda. Dal prossimo 24 gennaio i viaggiatori di All Nippon Airways e Ita Airways potranno volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato all'aeroporto di destinazione finale. Per i biglietti in vendita dal 17 gennaio, Ana applicherà il suo codice "NH" sul volo di Ita tra Haneda e Roma e su 5 destinazioni in Italia in collegamento con l'aeroporto di Roma Fiumicino (Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Napoli), mentre il vettore italiano aggiungerà il suo codice "AZ" su 6 mete nazionali giapponesi (Fukuoka, Hiroshima, Itami, Kansai, Okinawa e Sapporo). Le due compagnie stanno valutando di ampliare ulteriormente la loro collaborazione aggiungendo altri codici nel prossimo futuro. Questo accordo contribuirà a consolidare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Giappone e offrirà ai turisti italiani la possibilità di scoprire le meraviglie del Giappone e ai cittadini giapponesi l'opportunità di viaggiare facilmente in Italia, garantendo i più alti standard di sicurezza. [post_title] => Ana in codeshare con Ita Airways sulle rotte via Roma e Tokyo Haneda [post_date] => 2024-01-12T12:59:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705064340000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tornano gli eventi top firmati I Grandi Viaggi. L’appuntamento è per il 5 febbraio presso il teatro San Babila di Milano, dove l’operatore darà il via all’iGv Show, in collaborazione con comici del calibro di Giovanni Vernia e Barbara Foria. "L'obiettivo è stare insieme con il trade, fornire loro un assaggio del nostro prodotto e confrontarci attivamente con le agenzie", spiega l’amministratore delegato dell'operatore milanese, Corinne Clementi. Per la verità I Grandi Viaggi non ha mai smesso di incontrare gli adv, neppure negli anni più bui del Covid, "durante i quali il nostro team commerciale di 20 persone è rimasto sempre in contatto con le agenzie. Ma ora è venuto il momento di ricominciare a farlo in grande stile. Quello di Milano vuole infatti essere solo il primo di una serie di appuntamenti con alcuni tra i più celebri comici e attori della tv, che poi spesso si ritrovano anche nei nostri villaggi. Stay tuned: ci saranno presto ulteriori novità!". [post_title] => Tornano gli eventi top griffati iGv: a Milano, il 5 febbraio, lo show con Giovanni Vernia e Barbara Foria [post_date] => 2024-01-12T12:51:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705063879000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vale il 50% di sconto sul prezzo di un compagno di viaggio la promozione Explore Together di Swan Hellenic, attiva per le prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio, in vista delle crociere in partenza nel 2024. L'incentivo riguarda la maggiore parte dei viaggi di spedizione della compagnia, dall’Antartide all’Artico, dal Mediterraneo all’Europa occidentale e alle Americhe, compresi gli itinerari Seti Explore Space at Sea Series, in collaborazione con scienziati di fama internazionale, nonché quelli Mari, in partnership con gli chef dei Jeunes Restaurateurs d’Europe. “Volevamo cominciare il 2024 in modo speciale, offrendo ai nostri viaggiatori l’opportunità di vivere le nostre esperienze in modo più fruibile con i loro amici più cari", spiega la chief commercial officer, Patrizia Iantorno. La promo Explore Together è applicabile non solo alle coppie ma anche ai gruppi più estesi di amici: se si viaggia in dieci, per esempio, cinque persone potranno godere dello sconto del 50%. [post_title] => Swan Hellenic: al via la promozione Explore Together [post_date] => 2024-01-12T11:17:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705058271000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un totale di 4,5 milioni di passeggeri nel 2023 l'aeroporto di Torino ha superato ogni precedente record di traffico. I dati mostrato infatti 4.531.187 passeggeri, pari ad una crescita dell'8% sul 2022 e del +14,7% sui dati del 2019. A incidere sui risultati positivi è stata in particolare la netta ripresa del segmento internazionale, che nel 2023 ha registrato volumi superiori a 2,33 milioni di passeggeri, attestandosi a un +18,7% sul 2022 e a un +15,1% sul 2019. Grazie all’apertura di diverse nuove tratte internazionali dirette nel corso dell’anno Ryanair, che ha base a Torino dal novembre 2021, ha contribuito in maniera significativa a questo andamento. Nel corso del 2023 sono infatti state avviate le nuove rotte da e per Alicante, Porto, Stoccolma e Vilnius, cui si aggiunge il nuovo volo da e per Parigi Orly di Volotea. Ai nuovi voli avviati nel 2023, si somma inoltre la ripresa del traffico neve dai mercati del Nord Europa, dell’Irlanda e della Gran Bretagna, con la consistente ripartenza dei voli charter degli sciatori registrata sia nel primo trimestre dell’anno, sia alla riapertura della stagione a dicembre. “Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo grande risultato, che ci ha portato a superare per la prima volta nella storia dell’aeroporto i 4,5 milioni di passeggeri nel 2023 - ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Il merito di questa crescita è da attribuire al forte afflusso di passeggeri dall’estero, che grazie ai numerosi voli diretti a prezzi contenuti hanno potuto raggiungere ed apprezzare le tante risorse turistiche del nostro territorio”. [post_title] => Torino Airport vola per la prima volta oltre quota 4,5 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-01-12T11:00:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705057214000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Andamento positivo per il booking di KM Malta Airlines, che segnala come le prenotazioni di viaggi per l'estate 2024 abbiano superato i 250.000 posti venduti dall'apertura delle prenotazioni, lo scorso 4 dicembre 2023. Le 250.000 prenotazioni rappresentano il 18% della capacità di posti della compagnia aerea già venduti per la stagione estiva La compagnia aerea che ha sostituito Air Malta evidenzia una domanda molto forte sia per le sue tariffe convenienti in classe business sia per le tariffe economy, molto flessibili. Anche le prenotazioni da parte dei tour operator europei e delle vendite di gruppi sono state particolarmente elevate, a dimostrazione della domanda di viaggi verso Malta. In una nota il vettore sottolinea che "gli acquisti di biglietti effettuati fino ad oggi hanno superato le aspettative, a conferma dell’attrattiva della nuova strategia di rotte e dell’efficacia delle sue nuove strutture tariffarie. La compagnia aerea prevede che i viaggi continuino a mostrare resilienza nel 2024 e che i viaggi rimangano una priorità per i consumatori, soprattutto nel settore leisure". L'operativo estivo di KM Malta Airlines include voli verso 17 aeroporti in 15 principali città europee: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma, Vienna e Zurigo. [post_title] => KM Malta Airlines: venduto in un mese il 18% dell'intera capacità estiva [post_date] => 2024-01-12T09:55:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705053351000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean ha chiuso il 2023 con 15,5 milioni di passeggeri trasportati, 3,2 milioni in più rispetto al 2022, in altre parole una crescita del 26%, che segna un nuovo record per il vettore greco. Lo scorso anno la compagnia ha offerto 18,5 milioni di posti, di cui 11,1 milioni sulle rotte internazionali, 2 milioni in più rispetto al 2022 e 800.000 in più rispetto al 2019. Il network contava un totale di 180 destinazioni in 49 Paesi con 307 rotte operate con 76 aeromobili, incluse le 9 consegne di nuovi aeromobili Airbus 320/321 neo. Il load factor medio si è attestato all'83,4%, in aumento del 4,4% rispetto all'anno precedente. Sempre sul network internazionale la compagnia ha trasportato 9,2 milioni di passeggeri, il 29% in più rispetto al 2022. "Il 2023 è stato un altro anno positivo per Aegean e per il turismo greco - ha affermato Dimitris Gerogiannis, ceo del vettore -. Continueremo a lavorare costantemente per offrire più scelte ai nostri passeggeri, per migliorare l'esperienza di viaggio, ma anche per diffondere il prodotto turistico, in modo da mantenere il ritmo dinamico dell'azienda e del Paese anche nel nuovo anno, nonostante le sfide". [post_title] => Aegean archivia il 2023 con 15,5 mln di passeggeri, in aumento del 26% [post_date] => 2024-01-12T09:06:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705050418000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459265 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta decisa di Iberia su Ndc: dal prossimo 5 marzo le tariffe base di tutto il gruppo, comprese quelle di Level, saranno commercializzate solo ed esclusivamente attraverso questo canale. Lo spiega Preferente.com citando una lettera inviata dalla compagnia aerea spagnola alle agenzie di viaggio nella quale le stesse adv sono inviate "a connettersi alla nostra Api Ndc direttamente o attraverso i fornitori di tecnologia Ndc di loro scelta per accedere alle nostre migliori offerte, se non l'hanno già fatto (,,,) Oltre alla connessione diretta e al nostro portale per le agenzie di viaggio, Iberia offre connettività attraverso i principali fornitori di tecnologia, più di 42 aggregatori e connessioni gds che lavorano come aggregatori". Iberia fa notare che il volume delle prenotazioni tramite Ndc "è in aumento". "I partner commerciali che partecipano al programma Ndc beneficiano di una maggiore velocità di commercializzazione e dell'accesso alla gamma più ampia e aggiornata di contenuti e informazioni". [post_title] => Iberia: dal 5 marzo le tariffe base del gruppo saranno disponibili solo via Ndc [post_date] => 2024-01-12T08:51:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705049513000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ana in codeshare con ita airways sulle rotte via roma e tokyo haneda" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3850,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha messo in vendita i voli delle nuove destinazioni dell'estate 2024, stagione che vedrà una nuova espansione del network in particolare di quello a lungo raggio.\r

Nel mirino ci sono Nord America, Africa e Medio Oriente, con i seguenti nuovi voli, tutti operati da Roma Fiumicino: Chicago dal 7 aprile 2024, 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno; Toronto dal 10 maggio 2024, 6 frequenze settimanali, che diventeranno 7 da giugno a settembre e 5 ad ottobre; Riyad a partire dal 5 maggio 2024, 4 frequenze settimanali che saliranno a 5 a partire da giugno: Accra dal 6 giugno 2024, 3 frequenze settimanali che diventano 4 da luglio; Kuwait City dal 7 giugno 2024, 3 frequenze settimanali che diventeranno 5 da luglio; Gedda da agosto 2024, 3 frequenze settimanali.\r

Le tratte su Chicago e Toronto saranno operate con l’Airbus A330neo e Airbus A330-200 e si vanno ad aggiungere ai voli su New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington, Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi, Malè (Maldive).\r

I voli su Riyad, Accra, Kuwait City e Gedda saranno operati con aeromobile A321neo.\r

\"La Roma-Toronto rappresenta per Ita Airways un prodotto di grande importanza nel ventaglio di destinazioni sul Nord America, primo mercato dopo l’Italia, e consentirà alla compagnia di raggiungere un punto di accesso strategico non solo per il traffico point to point ma anche per le prosecuzioni verso altre destinazioni all’interno del Paese, combinando flussi di traffico sia leisure sia business\".\r

La rotta Roma-Accra, unico collegamento diretto tra Italia e Ghana, è il primo tassello di una presenza che sarà sempre maggiore in Africa Occidentale, destinazione di rilievo sia per i flussi di traffico leisure ma con valenza anche per traffico corporate.\r

Allo stesso tempo il Medio Oriente rappresenta un mercato strategico dove il vettore ha deciso di investire con l’apertura di tre rotte importanti ma con caratteristiche diverse, Riyad per flussi di traffico prevalentemente business travel, Gedda come porta d’accesso per nuovi flussi leisure per il traffico religioso e Kuwait City quale destinazione per traffico corporate.\r

","post_title":"Ita Airways: in vendita i voli delle nuove rotte internazionali dell'estate 2024","post_date":"2024-01-12T15:28:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705073313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines ha chiuso il 2023 con un raddoppio dell'utile trimestrale grazie alla forte domanda di viaggio, soprattutto sulle rotte internazionali, che ha contribuito a far registrare un fatturato record nell'intero anno. Il ceo, Ed Bastian, ha dichiarato che il perdurare di una forte domanda di viaggi potrebbe incrementare gli utili anche nel 2024, malgrado le prospettive di profitto per l'intero anno siano inferiori alle precedenti previsioni.\r

\r

Delta ha dichiarato di prevedere per il primo trimestre del 2024 un aumento dei ricavi compreso tra il 3% e il 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

Intanto, nell'ultimo trimestre 2023, il vettore ha centrato un utile netto di 2,04 miliardi di dollari (828 milioni di dollari nell'ultimo trimestre di un anno fa); i ricavi sono aumentati del 6% a 14,2 miliardi di dollari.\r

\r

Complessivamente, nell'ultimo trimestre Delta ha registrato un numero record di passeggeri che hanno viaggiato in classi premium, facendo aumentare i ricavi corrispondenti del 15% e superando la crescita del 10% dei ricavi imputabili ai posti in classe economica.\r

\r

A preoccupare il ceo, resta comunque la problematica legata ai fornitori: \"Occorre più tempo per riparare gli aerei e per rimetterli in servizio (...) Le riparazioni degli aeromobili e la catena di fornitura dei pezzi di ricambio sono \"la più grande area dell'attività che non è tornata al livello di prestazioni precedente alla pandemia\".","post_title":"Delta Air Lines: profitti più che raddoppiati nel quarto trimestre 2023","post_date":"2024-01-12T14:40:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705070450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways ha siglato un nuovo accordo di codeshare con Ita Airways che garantirà ai passeggeri di entrambe le compagnie maggiori opportunità di viaggio sulle rotte via Roma Fiumicino e Tokyo Haneda.\r

\r

Dal prossimo 24 gennaio i viaggiatori di All Nippon Airways e Ita Airways potranno volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato all'aeroporto di destinazione finale.\r

\r

Per i biglietti in vendita dal 17 gennaio, Ana applicherà il suo codice \"NH\" sul volo di Ita tra Haneda e Roma e su 5 destinazioni in Italia in collegamento con l'aeroporto di Roma Fiumicino (Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Napoli), mentre il vettore italiano aggiungerà il suo codice \"AZ\" su 6 mete nazionali giapponesi (Fukuoka, Hiroshima, Itami, Kansai, Okinawa e Sapporo). Le due compagnie stanno valutando di ampliare ulteriormente la loro collaborazione aggiungendo altri codici nel prossimo futuro.\r

\r

Questo accordo contribuirà a consolidare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Giappone e offrirà ai turisti italiani la possibilità di scoprire le meraviglie del Giappone e ai cittadini giapponesi l'opportunità di viaggiare facilmente in Italia, garantendo i più alti standard di sicurezza.","post_title":"Ana in codeshare con Ita Airways sulle rotte via Roma e Tokyo Haneda","post_date":"2024-01-12T12:59:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705064340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Tornano gli eventi top firmati I Grandi Viaggi. L’appuntamento è per il 5 febbraio presso il teatro San Babila di Milano, dove l’operatore darà il via all’iGv Show, in collaborazione con comici del calibro di Giovanni Vernia e Barbara Foria. \"L'obiettivo è stare insieme con il trade, fornire loro un assaggio del nostro prodotto e confrontarci attivamente con le agenzie\", spiega l’amministratore delegato dell'operatore milanese, Corinne Clementi.\r

\r

Per la verità I Grandi Viaggi non ha mai smesso di incontrare gli adv, neppure negli anni più bui del Covid, \"durante i quali il nostro team commerciale di 20 persone è rimasto sempre in contatto con le agenzie. Ma ora è venuto il momento di ricominciare a farlo in grande stile. Quello di Milano vuole infatti essere solo il primo di una serie di appuntamenti con alcuni tra i più celebri comici e attori della tv, che poi spesso si ritrovano anche nei nostri villaggi. Stay tuned: ci saranno presto ulteriori novità!\".\r

\r

","post_title":"Tornano gli eventi top griffati iGv: a Milano, il 5 febbraio, lo show con Giovanni Vernia e Barbara Foria","post_date":"2024-01-12T12:51:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705063879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vale il 50% di sconto sul prezzo di un compagno di viaggio la promozione Explore Together di Swan Hellenic, attiva per le prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio, in vista delle crociere in partenza nel 2024. L'incentivo riguarda la maggiore parte dei viaggi di spedizione della compagnia, dall’Antartide all’Artico, dal Mediterraneo all’Europa occidentale e alle Americhe, compresi gli itinerari Seti Explore Space at Sea Series, in collaborazione con scienziati di fama internazionale, nonché quelli Mari, in partnership con gli chef dei Jeunes Restaurateurs d’Europe.\r

\r

“Volevamo cominciare il 2024 in modo speciale, offrendo ai nostri viaggiatori l’opportunità di vivere le nostre esperienze in modo più fruibile con i loro amici più cari\", spiega la chief commercial officer, Patrizia Iantorno. La promo Explore Together è applicabile non solo alle coppie ma anche ai gruppi più estesi di amici: se si viaggia in dieci, per esempio, cinque persone potranno godere dello sconto del 50%.","post_title":"Swan Hellenic: al via la promozione Explore Together","post_date":"2024-01-12T11:17:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705058271000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Con un totale di 4,5 milioni di passeggeri nel 2023 l'aeroporto di Torino ha superato ogni precedente record di traffico. I dati mostrato infatti 4.531.187 passeggeri, pari ad una crescita dell'8% sul 2022 e del +14,7% sui dati del 2019.\r

A incidere sui risultati positivi è stata in particolare la netta ripresa del segmento internazionale, che nel 2023 ha registrato volumi superiori a 2,33 milioni di passeggeri, attestandosi a un +18,7% sul 2022 e a un +15,1% sul 2019.\r

Grazie all’apertura di diverse nuove tratte internazionali dirette nel corso dell’anno Ryanair, che ha base a Torino dal novembre 2021, ha contribuito in maniera significativa a questo andamento. Nel corso del 2023 sono infatti state avviate le nuove rotte da e per Alicante, Porto, Stoccolma e Vilnius, cui si aggiunge il nuovo volo da e per Parigi Orly di Volotea. Ai nuovi voli avviati nel 2023, si somma inoltre la ripresa del traffico neve dai mercati del Nord Europa, dell’Irlanda e della Gran Bretagna, con la consistente ripartenza dei voli charter degli sciatori registrata sia nel primo trimestre dell’anno, sia alla riapertura della stagione a dicembre.\r

“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo grande risultato, che ci ha portato a superare per la prima volta nella storia dell’aeroporto i 4,5 milioni di passeggeri nel 2023 - ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Il merito di questa crescita è da attribuire al forte afflusso di passeggeri dall’estero, che grazie ai numerosi voli diretti a prezzi contenuti hanno potuto raggiungere ed apprezzare le tante risorse turistiche del nostro territorio”.\r

","post_title":"Torino Airport vola per la prima volta oltre quota 4,5 milioni di passeggeri","post_date":"2024-01-12T11:00:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705057214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Andamento positivo per il booking di KM Malta Airlines, che segnala come le prenotazioni di viaggi per l'estate 2024 abbiano superato i 250.000 posti venduti dall'apertura delle prenotazioni, lo scorso 4 dicembre 2023.\r

\r

Le 250.000 prenotazioni rappresentano il 18% della capacità di posti della compagnia aerea già venduti per la stagione estiva\r

\r

La compagnia aerea che ha sostituito Air Malta evidenzia una domanda molto forte sia per le sue tariffe convenienti in classe business sia per le tariffe economy, molto flessibili. Anche le prenotazioni da parte dei tour operator europei e delle vendite di gruppi sono state particolarmente elevate, a dimostrazione della domanda di viaggi verso Malta.\r

\r

In una nota il vettore sottolinea che \"gli acquisti di biglietti effettuati fino ad oggi hanno superato le aspettative, a conferma dell’attrattiva della nuova strategia di rotte e dell’efficacia delle sue nuove strutture tariffarie. La compagnia aerea prevede che i viaggi continuino a mostrare resilienza nel 2024 e che i viaggi rimangano una priorità per i consumatori, soprattutto nel settore leisure\".\r

\r

L'operativo estivo di KM Malta Airlines include voli verso 17 aeroporti in 15 principali città europee: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma, Vienna e Zurigo.","post_title":"KM Malta Airlines: venduto in un mese il 18% dell'intera capacità estiva","post_date":"2024-01-12T09:55:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705053351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean ha chiuso il 2023 con 15,5 milioni di passeggeri trasportati, 3,2 milioni in più rispetto al 2022, in altre parole una crescita del 26%, che segna un nuovo record per il vettore greco.\r

\r

Lo scorso anno la compagnia ha offerto 18,5 milioni di posti, di cui 11,1 milioni sulle rotte internazionali, 2 milioni in più rispetto al 2022 e 800.000 in più rispetto al 2019. Il network contava un totale di 180 destinazioni in 49 Paesi con 307 rotte operate con 76 aeromobili, incluse le 9 consegne di nuovi aeromobili Airbus 320/321 neo. Il load factor medio si è attestato all'83,4%, in aumento del 4,4% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Sempre sul network internazionale la compagnia ha trasportato 9,2 milioni di passeggeri, il 29% in più rispetto al 2022.\r

\r

\"Il 2023 è stato un altro anno positivo per Aegean e per il turismo greco - ha affermato Dimitris Gerogiannis, ceo del vettore -. Continueremo a lavorare costantemente per offrire più scelte ai nostri passeggeri, per migliorare l'esperienza di viaggio, ma anche per diffondere il prodotto turistico, in modo da mantenere il ritmo dinamico dell'azienda e del Paese anche nel nuovo anno, nonostante le sfide\".","post_title":"Aegean archivia il 2023 con 15,5 mln di passeggeri, in aumento del 26%","post_date":"2024-01-12T09:06:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705050418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta decisa di Iberia su Ndc: dal prossimo 5 marzo le tariffe base di tutto il gruppo, comprese quelle di Level, saranno commercializzate solo ed esclusivamente attraverso questo canale.\r

\r

Lo spiega Preferente.com citando una lettera inviata dalla compagnia aerea spagnola alle agenzie di viaggio nella quale le stesse adv sono inviate \"a connettersi alla nostra Api Ndc direttamente o attraverso i fornitori di tecnologia Ndc di loro scelta per accedere alle nostre migliori offerte, se non l'hanno già fatto (,,,) Oltre alla connessione diretta e al nostro portale per le agenzie di viaggio, Iberia offre connettività attraverso i principali fornitori di tecnologia, più di 42 aggregatori e connessioni gds che lavorano come aggregatori\".\r

\r

Iberia fa notare che il volume delle prenotazioni tramite Ndc \"è in aumento\". \"I partner commerciali che partecipano al programma Ndc beneficiano di una maggiore velocità di commercializzazione e dell'accesso alla gamma più ampia e aggiornata di contenuti e informazioni\".","post_title":"Iberia: dal 5 marzo le tariffe base del gruppo saranno disponibili solo via Ndc","post_date":"2024-01-12T08:51:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705049513000]}]}}